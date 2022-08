Spis treści

Odkurzacze bezprzewodowe w ostatnim czasie cieszą się ogromny zainteresowaniem i coraz więcej osób decyduje się na ich zakup. Nic w tym dziwnego - to świetna alternatywa dla klasycznych odkurzaczy "z kablem". Odkurzacze pionowe to urządzenia, które zasilane są akumulatorowo, czyli w trakcie pracy nie muszą być podłączone do zasilania. W zależności od modelu ich działanie na jednym naładowaniu jest ograniczone i może wynosić od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Obecnie, większość sprzętów tego typu nie posiada worka na zanieczyszczenia, a jedynie specjalny pojemnik wyposażony w system filtrów - to z pewnością bardziej ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie.

Na rynku znajdziemy wiele modeli odkurzaczy bezprzewodowych, które różnią się od siebie ceną, konstrukcją i możliwościami. Przed zakupem warto przemyśleć kilka istotnych kwestii i zwrócić uwagę na parametry techniczne, które mogą okazać się znaczące.

fot. Izabella Bandych/PCWorld

Odkurzacz jednoczęściowy, z modułem ręcznym czy 3 w 1?

Spośród odkurzaczy bezprzewodowych, możemy wyróżnić takie, które przeznaczone są jedynie do czyszczenia powierzchni płaskich, tj. podłóg i dywanów (jednoczęściowe) oraz takie, które sprawdzą się także do odkurzania wnętrz samochodów, mebli czy ścian - posiadają specjalny moduł ręczny, który możemy odczepić od całości. Istnieją również modele wyposażone w specjalną nakładkę, umożliwiającą jednoczesne odkurzanie i mycie podłogi. Jeśli zależy nam na wielofunkcyjnym urządzeniu, którym wyczyścimy każdy rodzaj powierzchni warto zdecydować się na odkurzacz 2 w 1 (z modułem ręcznym) lub 3 w 1 (z modułem ręcznym i nakładką mopującą).

Odkurzacz bezprzewodowy - na co zwrócić uwagę podczas zakupu?

Oprócz wyboru samej konstrukcji odkurzacza jest jeszcze kilka innych ważnych kwestii, które powinny nas interesować. Zanim zdecydujemy się na zakup zwróćmy uwagę na takie parametry, jak:

Moc

Czas działania

Czas i sposób ładowania baterii

Waga

Funkcje

Rozmiar pojemnika na zanieczyszczenia

Poziom generowanego hałasu

Akcesoria w zestawie

NASZE PROPOZYCJE

Promocja Beko PowerClean VRT94929VI Beko PowerClean to solidny odkurzacz bezprzewodowy o dużej mocy ssącej, który sprawdzi się w każdych warunkach. Odkurzacz Beko PowerClean VRT94929VI jest dostępny w sklepie RTV Euro AGD w atrakcyjnej cenie za 1 049 zł - KLIKNIJ I KUP NAJTANIEJ. Odkurzacz pionowy Beko PowerClean został wyposażony w bezszczotkowy silnik BLDC (450 W), który zapewnia wysoką moc ssania. Na jednym naładowaniu akumulatora umożliwia nieprzerwaną pracę przez 45 minut (w trybie Eco). Akumulator jest wyjmowany, więc z łatwością będziemy mogli go wymienić, jeśli zajdzie taka potrzeba. Czyszczenie podłóg oraz dywanów jest możliwe za pomocą specjalnej elektroszczotki (napędzana dodatkowym silniczkiem, który zwiększa prędkość obrotów). Co istotne, posiada ona dodatkowe oświetlenie LED, które ułatwia sprzątanie powierzchni w zaciemnionych miejscach, np. pod szafkami. Za pomocą Beko PowerClean wyczyścimy nie tylko podłogi, ale również różnego rodzaju meble, jak np. sofy czy fotele oraz z łatwością zabierzemy urządzenie do garażu, aby odkurzyć wnętrze samochodu. Wystarczy odpiąć rurę, dopasować odpowiednią końcówkę do modułu ręcznego i rozpocząć sprzątanie. W zestawie znajdziemy standardową ssawkę szczelinową, szczotkę do kurzu, mini turboszczotkę, elastyczny łącznik do szczotek oraz dodatkowy wałek do podłóg twardych. Dużym udogodnieniem jest to, że większość akcesoriów możemy przymocować do stacji ładującej - w ten sposób nie musimy chować ich w szafkach czy szufladach, ani martwić się, że gdzieś się pogubią. Beko PowerClean VRT94929VI - pełna recenzja »

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10

To odkurzacz bezprzewodowy Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10, który został wyposażony szybki i wydajny silnik bezszczotkowy (125000 obr/min) o mocy ssania 150 AW. Akumulator o pojemności 3000 mAh umożliwia pracę na baterii do 65 minut w trybie Eco, do 30 minut w trybie Standard oraz 10 minut w trybie High Power. Musimy mieć jednak świadomość, że do codziennego odkurzania wystarczająca jest zazwyczaj minimalna moc działania, a pełna moc przydaje się tylko, aby zebrać większe zabrudzenia w niektórych miejscach. Za sprzątanie odpowiada inteligentna szczotka podłogowa o wysokim momencie obrotowym - rozpoznaje różne materiały podłogowe i automatycznie dostosowuje przełożenie.

W urządzeniu zastosowano 12-stożkowy system separacji cyklonów, który pozwala poprawić efekt separacji pyłu i gazów, zmniejszając ilość pyłu przedostającego się do filtru HEPA i znacznie zwiększając żywotność filtrów. Wewnątrz znajdziemy 5-stopniowy system filtracji.

Mi Vacuum Cleaner G10 nadaje się również do mycia podłóg - w wyposażeniu znajdziemy zbiornik na wodę wraz ze specjalną nakładą myjącą. Podczas jednoczesnego mopowania i odkurzania możemy wybierać prędkości przesiąkania wody i dostosować natężenie do różnych nawierzchni i warunków otoczenia.

Nie zabrakło dotykowego panelu sterowania oraz wyświetlacza, na którym odczytamy informacje dotyczące czyszczenia: tryb, moc czy poziom baterii.

Co ważne, odkurzacz został wyposażony w tempomat, co oznacza, że nie musimy przytrzymywać przycisku, aby urządzenie pracowało.

Roborock H7

Roborock H7 to urządzenie, które sprawdzi się do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni - podłóg, dywanów, tapicerek i mebli. Odkurzacz zapewnia do 90 minut pracy na jednym ładowaniu, a dzięki funkcji szybkiego ładowania jest gotowy do pracy w zaledwie 2,5 godziny. Silnik o stałej mocy ssania (160AW) gwarantuje skuteczne zbieranie kurzu i okruchów z podłogi, dogłębne odkurzenie dywanów czy dokładne oczyszczenie tapicerki.

Urządzenie zostało wyposażone w 5-stopniowy system filtracji, który - jak podkreśla producent - oczyszcza powietrze z kurzu i alergenów, wychwytując do 99,99% cząsteczek o wielkości nawet 0,3 mikrona. Co istotne, H7 wykorzystuje bezworkowy zbiornik na kurz (ale pozwala także na użycie jednorazowego worka), dzięki czemu sprzątanie staje się jeszcze bardziej bezproblemowe. Przednie i tylne filtry, filtr cyklonowy i zbiornik na kurz można myć pod bieżącą wodą, aby zapewnić im dłuższą żywotność.

Wbudowany ekran OLED pozwala sprawdzić aktualny tryb pracy czy poziom naładowania baterii. Zastosowano również blokadę, dzięki której nie musisz stale trzymać spustu odkurzacza. Ten sam przełącznik pozwala także na aktywowanie blokady rodzicielskiej, co zapobiegnie przypadkowemu włączeniu urządzenia przez dzieci.

Do odkurzacza dołączona jest szczotka wielopowierzchniowa, która pozwala na dogłębne i dokładne czyszczenie zarówno dywanów, jak i podłóg twardych. Co ważne, zastosowana funkcja Auto Carpet Boost zwiększa siłę ssania odkurzacza, by odkurzanie było jeszcze dokładniejsze i skuteczniejsze.

Warto dodać, że dzięki ultralekkiej baterii jednostka główna waży zaledwie 1,46 kg. To zapewnia H7 mobilność i bezproblemowe docieranie do trudnodostępnych miejsc. Wbudowane w akcesoria magnesy pozwalają wygodnie je przymocować do stacji z systemem MagBase™ lub innej powierzchni magnetycznej.

W zestawie znajdziemy: szczotkę wielopowierzchniową, aluminiową rurę, mini-szczotkę, elastyczną rurę, szczotkę do kurzu, ssawkę szczelinową.

Dreame T20 Pro

To odkurzacz bezprzewodowy, który nada się do odkurzania oraz mycia podłogi. W zestawie znajdziemy specjalną nakładkę umożliwiającą sprzątanie na mokro - zbiornik na wodę ma pojemność 250 ml. W zależności od rodzaju zabrudzeń, można zadecydować o poziomie dozowanej wody (2 poziomy).

Urządzenie zostało wyposażone w silnik SPACE 4.0, który pracuje z prędkością sięgającą 125000 obrotów na minutę, zapewniając bardzo dużą moc ssącą. Jak zapewnia producent, 5-poziomowa filtracja zatrzymuje do 99,97% mikrobów oraz drobne cząsteczki, a 12-stożkowy system cykloniczny zapewnia większą wydajność i zapobiega blokowaniu się urządzenia. W zestawie znajdziemy dwa akumulatory, a każdy z nich umożliwia pracę odkurzacza przez ok. 70 minut.

Na module ręcznym znajdziemy kolorowy wyświetlacz HD, na którym sprawdzimy status urządzenia oraz stan baterii, a także aktywujemy elektroniczną blokadę i dostosujmy poziom mocy ssącej.

2 rodzaje głównej szczotki odkurzacza sprawdzą się na wszystkich typach powierzchni. Poza tym, do zestawu dołączono także końcówkę do usuwania roztoczy, której szczotka dokładnie przylega do czyszczonych powierzchni i głęboko przenika materiały. W ten sposób eliminuje alergeny, kurz czy sierść.

Szczotki oraz filtr można myć pod bieżącą wodą. Aby opróżnić pojemnik na odpady, wystarczy nacisnąć przycisk - nie musisz dotykać zanieczyszczeń. Co więcej, dołączony do zestawu uchwyt ścienny 2 w 1 umożliwia jednoczesne przechowywanie i ładowanie odkurzacza.

Dane techniczne:

Moc wejściowa: 450 W

Napięcie akumulatora: 25,2 V

Maksymalny czas pracy: 70 minut

Czas pracy z funkcją Turbo: 8 minut

Czas ładowania: 4 godziny

Odkurzacz ręczny: tak

Pojemność pojemnika: 0,5 litra

Waga: 1,6 kg

Wyposażenie: szczotki, ssawki, elektroszczotka, ssawka 2w1, ssawka szczelinowa, szczotka na roztocza, 2 x akumulator, nakładka mopująca, stacja dokująca, zbiornik na wodę

Bosch Unlimited 7 BCS712XXL

Innowacyjny model od marki Bosch pozwoli raz, na zawsze pożegnać się ze zbędnymi kablami podczas sprzątania. Akumulatorowy odkurzacz posiada litowo-jonową baterię, której pełne naładowanie zajmuje około 5h (akumulator Power for ALL Alliance jest kompatybilny z wieloma urządzeniami). Można go skrócić do 46 minut za pomocą szybkiej ładowarki dostępnej jako akcesorium. Czas oczekiwania wynagradza długa praca wynosząca blisko 80 minut - dzięki dwóm wymiennym akumulatorom. Pozwala to na wysprzątanie nawet większego metrażu, bez konieczności ponownego ładowania w trakcie porządków. Wpływ na to ma również sam silnik - producent udziela na niego aż 10 lat gwarancji.

Unlimited 7 BCS712XX jest dobrą alternatywą dla alergików, ponieważ wyposażono go w antyalergiczny filtr z membraną Pure Air, który jak podaje producent - filtruje powietrze na poziomie 99,9 %.Konstrukcja odkurzacza pozwala na szybkie wyjęcie pojemnika na kurz (03,l pojemności) i jego opróżnienie. O tym kiedy należy tego dokonać poinformuje nas specjalny wskaźnik na urządzeniu.

Odkurzacz jest zdolny do kompleksowego oczyszczania powierzchni i skuteczny tak, jak tradycyjny. Zawdzięczamy to 3-stopniowemu trybowi pracy możemy dopasować do aktualnych potrzeb i powierzchni. Sprzęt może funkcjonować również w trybie automatycznym, który dopasowuje siłę ssania do odkurzanej powierzchni. Praca elektroszczotki ze specjalnym obracającym się wałkiem pozwala na precyzyjne usuwanie sierści zwierząt oraz włosów. Urządzenie sprawdzi się także we wnętrzach o rozmaitych zakamarkach, a to dzięki bogatemu wyposażeniu - w tym m.in. ssawce do szczelin, tapicerek, szuflad. Szybkie dostosowanie akcesoriów jest możliwe dzięki przyciskowi zwalniającemu szczotkę (zaledwie jednym ruchem stopy) i podmianie na inną końcówkę. Dodatkowym atutem odkurzacza jest doświetlanie powierzchni oświetleniem LED - pomocne zarówno w trudno dostępnych miejscach, jak i po zmroku. Możliwość szybkiego demontażu dolnej części urządzenia, niemal w moment zamienia model w odkurzacz ręczny. Jest to duże udogodnienie, gdy zależy nam sprzątnięciu np. kanap, mebli czy wnętrza samochodu. Wszystko to czyni model wielofunkcyjnym sprzętem.

W celu przechowywania, nie musisz gospodarować dodatkowego miejsca w szafie - Bosch Unlimited 7 BCS712XXL może zostać zawieszony na ścianie. Ponadto, w tejże pozycji może być również ładowany. Warto wspomnieć o możliwości parkowania, która przydaje się w trakcie chwilowych przerw w odkurzaniu. W tej sytuacji, wystarczy umocować odkurzacz do krawędzi dowolnego mebla. Istotną kwestią jest wyposażenie go w funkcję Quick Stand, pozwala ona na samodzielne stanie elektroszczotki, jak i rury. Zważając na dość smukłą budowę oraz stonowaną kolorystykę w odcieniach szarości i czerni z akcentami czerwieni, wpasuje się nawet w nowoczesne wnętrza.

Dane techniczne:

Zasilanie: akumulatorowe

Maksymalny czas pracy: 80 minut

Czas pracy z funkcją Turbo: 20 minut

Napięcie akumulatora: 18 V

Poziom hałasu: 82 dB

Czas ładowania: 5 godzin

Bateria: litowo-jonowa

Wymienna bateria: tak

Pojemność pojemnika: 0,3 litra

Filtr: antyalergiczny, kasetowy z membraną Pure Air

Electrolux Pure Q9

Electrolux Pure Q9 PQ91-40GG to nowoczesny i stylowy odkurzacz bezprzewodowy 2 w 1, który sprawdzi się do każdego rodzaju podłogi oraz dywanów. Został wyposażony w odłączany moduł ręczny, który można wygodnie wyjąć z ramy odkurzacza. Czas pracy urządzenia na jednym naładowaniu to 55 minut - w tym czasie może odkurzyć powierzchnie nawet 162 m2. Urządzenie pracuje w trzech trybach: turbo, pośredni, mały.

Urządzenie posiada 3 poziomy mocy, a funkcja pamięci zapamiętuje ostatnie ustawienia, dzięki czemu nie musisz za każdym razem zmieniać ustawień na swoje ulubione. Za skuteczne sprzątanie odpowiada szczelny 5-stopniowy system filtracji, który - jak podaje producent - pozwala wychwycić 99,9% cząstek o rozmiarach 0,3-10 µm. To sprawia również, że powietrze wydostające się z odkurzacza jest czyste i najwyższej jakości.

BrushRollClean to technologia, dzięki której z łatwością pozbędziesz się włosów i sierści wkręconych w szczotkę - wystarczy nacisnąć przycisk na elektroszczotce, by wyczyścić szczotkę ze wszystkich włókien i włosów, nawet wtedy, gdy odkurzacz jest wyłączony. Udogodnieniem jest również jasne oświetlenie ssawki, które zapewnia doskonałą widoczność podczas odkurzania nawet zaciemnionych miejsc.

Warto zaznaczyć, że odkurzacz Pure Q9 został zaprojektowany z myślą o maksymalnej redukcji hałasu, pionowa konstrukcja urządzenia ułatwia odkurzanie bez konieczności schylania się. Urządzenie jest bardzo lekkie, dzięki przemyślanemu rozłożeniu środka ciężkości.

Co ważne, Pure Q9 można z łatwością postawić w dowolnym miejscu, bez żadnego podparcia.

Dane techniczne:

Maksymalny czas pracy: 55 min

Czas ładowania: 3,5 godz.

Pojemność pojemnika: 0,3 l

Podświetlenie LED: tak

Odkurzacz ręczny: tak

Waga: 3,14 kg

Dodatkowe informacje: głowica szczotki obraca się o 180 stopni, łatwe opróżnianie pojemnika, łatwe wyjmowanie szczotki na rolce, samostojąca konstrukcja

Akcesoria: elektroszczotka, ssawka szczelinowa, ssawka szczelinowa ze szczotką, akumulator, ładowarka, stacja dokująca

Samsung Jet™ 90 Complete

Samsung Jet™ 90 Complete to nowoczesny odkurzacz bezprzewodowy wyposażony wydajny silnik o mocy do 550 W oraz wytrzymały akumulator umożliwiający długi czas pracy na jednym naładowaniu - do 60 minut w trybie minimalnym. Urządzenie posiada wielowarstwowy system filtracji HEPA, który odpowiada za higieniczne sprzątanie i pozbywanie się kurzu oraz alergenów z otoczenia - jak zapewnia producent, wyłapuje aż do 99,999% mikrocząsteczek. Poza tym, praktycznie zaprojektowany pojemnik z systemem filtracji o pojemności 0,8 l łatwo się opróżnia i utrzymuje w czystości. Zarówno pojemnik, jak i system filtrujący nadają się do mycia. Pojemnik można również opróżnić, przechylając go, bez odłączania go od rury.

Dodatkowo, model Samsung Jet™ 90 jest kompatybilny ze stacją czyszczącą Samsung Clean Station, która umożliwia opróżnianie pojemnika bez jego otwierania.

Na uchwycie głównym znajdziemy cyfrowy wyświetlacz, na którym sprawdzimy stan urządzenia, na przykład jego poziom mocy i rodzaj szczotki. Poza tym, w przypadku problemów ze szczotką otrzymamy powiadomienie.

W zestawie znajdziemy wiele przydatnych akcesoriów, które ułatwią czyszczenie praktycznie każdego miejsca. Do dyspozycji mamy: elektroszczotkę, która idealnie sprawdzi się na dywanach i skutecznie odkurzy z nich nawet sierść zwierząt, teleskopową rurę z 4-poziomową regulacją długości, szczotkę Soft Action przeznaczoną przede wszystkim do podłóg twardych, mini elektroszczotkę idealną do czyszczenia kanap, materacy oraz innych miękkich powierzchni, szczotkę do kurzu i szczelinówkę do odkurzania wąskich zakamarków oraz elastyczną końcówkę, ułatwiającą czyszczenie trudno dostępnych miejsc.

Dzięki specjalnej wolnostojącej stacji ładującej, odkurzacz Samsung Jet™ 90 możemy mieć zawsze pod ręką. Co istotne, konstrukcja stacji pozwala na ładowanie dwóch baterii jednocześnie dzięki dodatkowemu adapterowi w podstawie (druga bateria do kupienia osobno). Poza tym, posiada również specjalne uchwyty do przechowywania akcesoriów.

Dane techniczne:

Maksymalny czas pracy: 60 min

Czas ładowania: 3,5 godz.

Pojemność pojemnika: 0,8 l

Odkurzacz ręczny: tak

Waga: 2,8 kg

Akcesoria: elektroszczotka, mini elektroszczotka, szczotka Soft Action, ssawka szczelinowa, szczotka do kurzu, elastyczna końcówka, wolnostojąca stacja dokująca

PURON PU20

To odkurzacz 2 w 1, który sprawdzi się zarówno do czyszczenia podłóg (płytki, kafelki itp.), jak i wykładzin. Poradzi sobie także z wyczyszczeniem mebli czy sufitów, dzięki dodatkowym akcesoriom. Co istotne, odkurzacz posiada siłę ssącą 25000 PA oraz mocny 400 W silnik. Tryby pracy odkurzacza można regulować za pomocą przycisków umieszczonych na wyświetlaczu rękojeści. Tam również odczytamy informacje dotyczące poziomu naładowania baterii. Zasilanie akumulatorowe pozwala na pracę przez 45 minut na jednym naładowaniu w trybie Eco oraz 8 minut w trybie Turbo. Czas ładowania baterii wynosi 3 godziny.

Udogodnieniem podczas sprzątania jest szczotka wyposażona w światła LED oraz giętkie i obrotowe łączenie ssawy z rurą - w ten sposób łatwiej ominiemy nogi od stołu czy krzeseł, a także sprawniej wsuniemy odkurzacz pod kanapę.

Bezworkowy zbiornik na zanieczyszczenia (550 ml) pozwala na szybkie i sprawne pozbycie się zanieczyszczeń - wystarczy otworzyć klapę i wysypać zebrany brud. Warto również dodać, że filtry odkurzana są zmywalne i można je czyścić pod bieżącą wodą.

W zestawie znajdziemy dodatkowy wałek z twardszym włosiem, który przeznaczony jest do dywanów ze średnim i dłuższym włosiem. Poza tym: wąska ssawka szczelinowa, długa do trudno dostępnych miejsc, mała turboszczotka do tapicerek, kanap i łóżek oraz ssawka, z której można wysunąć włosie przeznaczona do czyszczenia klawiatur, biurek czy tapicerek i kokpitów w samochodach.

Dane techniczne:

Czas ładowania: 3 h

Czas pracy: 45 min

Poziom hałasu: 75 dB

Moc silnika: 400 W

Elektroszczotka: Nie

Turboszczotka: Tak

Waga: 1,5 kg

Możliwość wymiany baterii: Nie

Podświetlana szczotka: Tak

Stacja ładująca/dokująca: Tak - z możliwością montażu na ścianie

Wyświetlacz: Nie

Samsung VS15T7033R4 Jet 70 Easy

Odkurzacz bezprzewodowy przeznaczony do czyszczenia każdego rodzaju powierzchni. Na jednym naładowaniu możemy odkurzać przez 40 minut - akumulator ma pojemność 3000 mAh. Do wyboru mamy trzy tryby pracy: maksymalny, średni i standardowy, które możemy z łatwością zmieniać na cyfrowym wyświetlaczu. Tam również mozna sprawdzić poziom energii lub rodzaj wybranej szczotki.

Co istotne, w odkurzaczu zastosowano 5-warstwowy system filtracji HEPA, który wyłapuje aż do 99,999% mikrocząsteczek, takich jak kurz czy alergeny. Filtr jest zmywalny, więc po każdym sprzątaniu możemy go oczyścić za pomocą wody.

Pojemnik na zanieczyszczenia mieści 0,8 l zanieczyszczeń i łatwo możemy go opróżnić, bez odczepiania go od odkurzacza.

Oczywiście nie zabrakło modułu ręcznego, dzięki czemu możemy z łatwością odkurzać meble czy wnętrza samochodu.

W wyposażeniu znajdziemy szczotkę do kurzu z miękkim włosiem, która usuwa zanieczyszczenia z delikatnych powierzchni, takich jak drewniane meble czy szklane stoliki oraz szczelinówkę, dzięki której sprzątniemy trudno dostępne zakamarki. Poradzi sobie w wąskich szczelinach między meblami i między poduszkami na sofie.

Dane techniczne:

Czas pracy: 40 min

Czas ładowania: 3.5 h

Praca na mokro: Nie

Pojemność pojemnika: 0.8 l

Poziom hałasu: 86 dB

Odłączany odkurzacz ręczny: Tak

Waga: 2.6 kg

Funkcje dodatkowe: Higieniczne opróżnienie pojemnika, Możliwość ładowania produktu zawieszonego na ścianie, Sterowanie w rączce, Wskaźnik ładowania akumulatora, Wskaźnik naładowania akumulatora

Akcesoria: Dysze/szczotki, Ssawka szczelinowa, Szczotka do usuwania kurzu, Szczotka obrotowa, Baza ładująca

Tefal X-Force Flex 8.6 TY9639WO

To odkurzacz 2 w 1 wyposażony w innowacyjną technologię Flex, która pozwala zgiąć rurę odkurzacza, by sprzątnąć kurz pod niskimi meblami, bez konieczności schylania się. Urządzenie posiada wymienną baterię 22V, która pozwala na odkurzanie przez 35 minut na jednym ładowaniu. Co ciekawe, możesz wydłużyć czas pracy odkurzacza do 70 minut dzięki dodatkowej baterii (sprzedawana oddzielnie). Wyjmowaną baterię możesz wygodnie naładować w dowolnym miejscu.

Za skuteczne sprzątanie odpowiada duża moc silnika - 185W - oraz uniwersalna elektroszczotka Power LED Vision przeznaczona do podłóg i dywanów. Specjalne filtry Allergy zapewniają wysoki poziom filtracji kurzu - wszystkie zanieczyszczenia zostają zatrzymane w pojemniku.

Możemy wybrać trzy tryby pracy, w tym przycisk Boost, który dodatkowo zwiększa moc ssania do maksimum - można go uruchomić w dowolnym momencie odkurzania za pomocą specjalnego spustu.

Technologia Stop&Go pozwala ustawić rurę odkurzacza wraz z szczotką w dowolnym miejscu - np. jeśli chcemy w danym momencie odczepić moduł ręczny, nie musimy kłaść na podłodze pozostałej części, a ustawić ją wygodnie obok.

W wyposażeniu znajdziemy dodatkowe akcesoria, które pozwolą na odkurzenie dowolnego miejsca oraz mebli. Miękka szczotka nada się do czyszczenia tkanin i mebli tapicerowanych, a ssawka szczelinowa do odkurzania trudno dostępnych miejsc.

Dane techniczne:

Czas pracy: 35 min

Czas ładowania: 3 h

Poziom hałasu: 82 dB

Waga: 2.7 kg

Pojemność pojemnika: 0.55 l

Funkcje dodatkowe: Oświetlanie odkurzanego miejsca, Pozycja Stop&Go, Technologia Flex

Akcesoria: Ssawka szczelinowa, Szczotka do tapicerki, Turboszczotka mini

Philips 8000 XC8049/01

To wydajny odkurzacz bezprzewodowy o dużej mocy przeznaczony do każdego rodzaju powierzchni oraz trudno dostępnych miejsc, który na jednym naładowaniu jest w stanie pracować przez ok. 70 minut w trybie Eco i 28 minut w trybie Turbo. Urządzenie zostało wyposażone w unikalną nasadkę zasysającą 360°, która - jak podaje producent - zbiera do 99,7% kurzu i brudu. Poza tym, w odkurzaczu zastosowano najnowszą technologię bezworkową PowerCyclone 10, dzięki której utrzymuje się wyższa moc ssania oraz zapewniona jest większa wydajność.

Philips 8000 posiada silnik cyfrowy PowerBlade, który generuje bardzo dużą prędkość przepływu powietrza. Moc działania można zmieniać za wyświetlacza cyfrowego. Tam znajdziemy również informacje o konieczności wyczyszczenia filtra.

W zależności od tego, jakie miejsce chcemy posprzątać, możemy wybrać odpowiednią nasadkę do odkurzacza. Akcesoria, które otrzymujemy w zestawie to mała, wbudowana w odkurzacz ręczny szczelinówka, główka szczoteczki zintegrowana z rurą, miniturboszczotka idealna do usuwania sierści zwierząt oraz wyjątkowo długa szczelinówka do trudno dostępnych miejsc.

Dane techniczne: