Odkurzacze bezprzewodowe w ostatnim czasie cieszą się ogromny zainteresowaniem i coraz więcej osób decyduje się na ich zakup. Nic w tym dziwnego - to świetna alternatywa dla klasycznych odkurzaczy "z kablem". Odkurzacze pionowe to urządzenia, które zasilane są akumulatorowo, czyli w trakcie pracy nie muszą być podłączone do zasilania. W zależności od modelu ich działanie na jednym naładowaniu jest ograniczone i może wynosić od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Obecnie, większość sprzętów tego typu nie posiada worka na zanieczyszczenia, a jedynie specjalny pojemnik wyposażony w system filtrów - to z pewnością bardziej ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie.

Na rynku znajdziemy wiele modeli odkurzaczy bezprzewodowych, które różnią się od siebie ceną, konstrukcją i możliwościami. Przed zakupem warto przemyśleć kilka istotnych kwestii i zwrócić uwagę na parametry techniczne, które mogą okazać się znaczące.

Odkurzacz jednoczęściowy, z modułem ręcznym czy 3 w 1?

Spośród odkurzaczy bezprzewodowych, możemy wyróżnić takie, które przeznaczone są jedynie do czyszczenia powierzchni płaskich, tj. podłóg i dywanów (jednoczęściowe) oraz takie, które sprawdzą się także do odkurzania wnętrz samochodów, mebli czy ścian - posiadają specjalny moduł ręczny, który możemy odczepić od całości. Istnieją również modele wyposażone w specjalną nakładkę, umożliwiającą jednoczesne odkurzanie i mycie podłogi. Jeśli zależy nam na wielofunkcyjnym urządzeniu, którym wyczyścimy każdy rodzaj powierzchni warto zdecydować się na odkurzacz 2 w 1 (z modułem ręcznym) lub 3 w 1 (z modułem ręcznym i nakładką mopującą).

Odkurzacz bezprzewodowy - na co zwrócić uwagę podczas zakupu?

Oprócz wyboru samej konstrukcji odkurzacza jest jeszcze kilka innych ważnych kwestii, które powinny nas interesować. Zanim zdecydujemy się na zakup zwróćmy uwagę na takie parametry, jak:

Moc

Czas działania

Czas i sposób ładowania baterii

Waga

Funkcje

Rozmiar pojemnika na zanieczyszczenia

Poziom generowanego hałasu

Akcesoria w zestawie

NASZE PROPOZYCJE

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10

To odkurzacz bezprzewodowy 3 w 1, który został wyposażony szybki i wydajny silnik Bezszczotkowy (125000 obr/min) o mocy ssania 150 aW. Akumulator o pojemności 3000 mAh umożliwia pracę na baterii do 65 minut w trybie Eco, do 30 minut w trybie Standard oraz 10 minut w trybie High Power. Musimy mieć jednak świadomość, że do codziennego odkurzania wystarczająca jest zazwyczaj minimalna moc działania, a pełna moc przydaje się tylko, aby zebrać większe zabrudzenia w niektórych miejscach. Za sprzątanie odpowiada inteligentna szczotka podłogowa o wysokim momencie obrotowym - rozpoznaje różne materiały podłogowe i automatycznie dostosowuje przełożenie.

W urządzeniu zastosowano 12-stożkowy system separacji cyklonów, który pozwala poprawić efekt separacji pyłu i gazów, zmniejszając ilość pyłu przedostającego się do filtru HEPA i znacznie zwiększając żywotność filtrów. Wewnątrz znajdziemy 5-stopniowy system filtracji.

Mi Vacuum Cleaner G10 nadaje się również do mycia podłóg - w wyposażeniu znajdziemy zbiornik na wodę wraz ze specjalną nakładą myjącą. Podczas jednoczesnego mopowania i odkurzania możemy wybierać prędkości przesiąkania wody i dostosować natężenie do różnych nawierzchni i warunków otoczenia.

Nie zabrakło dotykowego panelu sterowania oraz wyświetlacza, na którym odczytamy informacje dotyczące czyszczenia: tryb, moc czy poziom baterii.

Co ważne, odkurzacz został wyposażony w tempomat, co oznacza, że nie musimy przytrzymywać przycisku, aby urządzenie pracowało.

Dane techniczne:

Moc ssania: 150 AW

Pojemność baterii: 3000 mAh

Żywotność baterii: do 65 min (tryb eco)

Czas ładowania: do 3,5 h

Poziom hałasu: max 79 dBA

Pojemnik na zanieczyszczenia: 0,6 l

Funkcje: Automatyczna regulacja mocy na różnych rodzajach powierzchni, Blokada cyfrowa, Nadające się do mycia elementy HEPA, Szczotka w kształcie V zapobiegająca zaplątywaniu

Dodatkowe informacje: Możliwość montażu naściennego, Przenośna i bezprzewodowa konstrukcja, Odpinany pojemnik, Odłączana bateria, Ustawienia językowe, Wskaźnik stanu baterii i ładowania, Wskaźnik trybu pracy

Waga: 4 kg

Akcesoria: Ssawka szczelinowa, Szczotka do tapicerki, Szczotka podłogowa, Końcówka przedłużająca, Stacja dokująca, Zasilacz

Dreame T20 Pro

To odkurzacz bezprzewodowy, który nada się do odkurzania oraz mycia podłogi. W zestawie znajdziemy specjalną nakładkę umożliwiającą sprzątanie na mokro - zbiornik na wodę ma pojemność 250 ml. W zależności od rodzaju zabrudzeń, można zadecydować o poziomie dozowanej wody (2 poziomy).

Urządzenie zostało wyposażone w silnik SPACE 4.0, który pracuje z prędkością sięgającą 125000 obrotów na minutę, zapewniając bardzo dużą moc ssącą. Jak zapewnia producent, 5-poziomowa filtracja zatrzymuje do 99,97% mikrobów oraz drobne cząsteczki, a 12-stożkowy system cykloniczny zapewnia większą wydajność i zapobiega blokowaniu się urządzenia. W zestawie znajdziemy dwa akumulatory, a każdy z nich umożliwia pracę odkurzacza przez ok. 70 minut.

Na module ręcznym znajdziemy kolorowy wyświetlacz HD, na którym sprawdzimy status urządzenia oraz stan baterii, a także aktywujemy elektroniczną blokadę i dostosujmy poziom mocy ssącej.

2 rodzaje głównej szczotki odkurzacza sprawdzą się na wszystkich typach powierzchni. Poza tym, do zestawu dołączono także końcówkę do usuwania roztoczy, której szczotka dokładnie przylega do czyszczonych powierzchni i głęboko przenika materiały. W ten sposób eliminuje alergeny, kurz czy sierść.

Szczotki oraz filtr można myć pod bieżącą wodą. Aby opróżnić pojemnik na odpady, wystarczy nacisnąć przycisk - nie musisz dotykać zanieczyszczeń. Co więcej, dołączony do zestawu uchwyt ścienny 2 w 1 umożliwia jednoczesne przechowywanie i ładowanie odkurzacza.

Dane techniczne:

Moc wejściowa: 450 W

Napięcie akumulatora: 25,2 V

Maksymalny czas pracy: 70 minut

Czas pracy z funkcją Turbo: 8 minut

Czas ładowania: 4 godziny

Odkurzacz ręczny: tak

Pojemność pojemnika: 0,5 litra

Waga: 1,6 kg

Wyposażenie: szczotki, ssawki, elektroszczotka, ssawka 2w1, ssawka szczelinowa, szczotka na roztocza, 2 x akumulator, nakładka mopująca, stacja dokująca, zbiornik na wodę

Electrolux Pure Q9

Electrolux Pure Q9 PQ91-40GG to nowoczesny i stylowy odkurzacz bezprzewodowy 2 w 1, który sprawdzi się do każdego rodzaju podłogi oraz dywanów. Został wyposażony w odłączany moduł ręczny, który można wygodnie wyjąć z ramy odkurzacza. Czas pracy urządzenia na jednym naładowaniu to 55 minut - w tym czasie może odkurzyć powierzchnie nawet 162 m2. Urządzenie pracuje w trzech trybach: turbo, pośredni, mały.

Urządzenie posiada 3 poziomy mocy, a funkcja pamięci zapamiętuje ostatnie ustawienia, dzięki czemu nie musisz za każdym razem zmieniać ustawień na swoje ulubione. Za skuteczne sprzątanie odpowiada szczelny 5-stopniowy system filtracji, który - jak podkreśla producent - pozwala wychwycić 99,9% cząstek o rozmiarach 0,3-10 µm. To sprawia również, że powietrze wydostające się z odkurzacza jest czyste i najwyższej jakości.

BrushRollClean to technologia, dzięki której z łatwością pozbędziesz się włosów i sierści wkręconych w szczotkę - wystarczy nacisnąć przycisk na elektroszczotce, by wyczyścić szczotkę ze wszystkich włókien i włosów, nawet wtedy, gdy odkurzacz jest wyłączony. Udogodnieniem jest również jasne oświetlenie ssawki, które zapewnia doskonałą widoczność podczas odkurzania nawet zaciemnionych miejsc.

Warto zaznaczyć, że odkurzacz Pure Q9 został zaprojektowany z myślą o maksymalnej redukcji hałasu, pionowa konstrukcja urządzenia ułatwia odkurzanie bez konieczności schylania się. Urządzenie jest bardzo lekkie, dzięki przemyślanemu rozłożeniu środka ciężkości.

Co ważne, Pure Q9 można z łatwością postawić w dowolnym miejscu, bez żadnego podparcia.

Dane techniczne:

Maksymalny czas pracy: 55 min

Czas ładowania: 3,5 godz.

Pojemność pojemnika: 0,3 l

Podświetlenie LED: tak

Odkurzacz ręczny: tak

Waga: 3,14 kg

Dodatkowe informacje: głowica szczotki obraca się o 180 stopni, łatwe opróżnianie pojemnika, łatwe wyjmowanie szczotki na rolce, samostojąca konstrukcja

Akcesoria: elektroszczotka, ssawka szczelinowa, ssawka szczelinowa ze szczotką, akumulator, ładowarka, stacja dokująca

Philips 8000 XC8049/01

To wydajny odkurzacz bezprzewodowy o dużej mocy przeznaczony do każdego rodzaju powierzchni oraz trudno dostępnych miejsc, który na jednym naładowaniu jest w stanie pracować przez ok. 70 minut w trybie Eco i 28 minut w trybie Turbo. Urządzenie zostało wyposażone w unikalną nasadkę zasysającą 360°, która - jak podaje producent - zbiera do 99,7% kurzu i brudu. Poza tym, w odkurzaczu zastosowano najnowszą technologię bezworkową PowerCyclone 10, dzięki której utrzymuje się wyższa moc ssania oraz zapewniona jest większa wydajność.

Philips 8000 posiada silnik cyfrowy PowerBlade, który generuje bardzo dużą prędkość przepływu powietrza. Moc działania można zmieniać za wyświetlacza cyfrowego. Tam znajdziemy również informacje o konieczności wyczyszczenia filtra.

W zależności od tego, jakie miejsce chcemy posprzątać, możemy wybrać odpowiednią nasadkę do odkurzacza. Akcesoria, które otrzymujemy w zestawie to mała, wbudowana w odkurzacz ręczny szczelinówka, główka szczoteczki zintegrowana z rurą, miniturboszczotka idealna do usuwania sierści zwierząt oraz wyjątkowo długa szczelinówka do trudno dostępnych miejsc.

Dane techniczne:

Regulacja mocy: 3 poziomy

Napięcie: 25,2 V

Typ baterii: Li-Ion

Czas pracy: maks. 70 min

Czas ładowania: 5 h

Poziom hałasu: maks. 84 dB

Waga produktu: 2,7 kg

Wskaźnik naładowania baterii: Tak

LED - wskaźnik stanu baterii: Tak

Pojemność zbiornika: 0,6 l

Hoover H-Free 500 HF522REW 011

To odkurzacz bezprzewodowy 2 w 1, który sprawdzi się zarówno podczas sprzątania mieszkania, jak i samochodu, mebli czy trudno dostępnych miejsc. Urządzenie zostało wyposażone w zestaw szczotek zaprojektowanych z myślą o różnego rodzaju powierzchniach. W zestawie znajdziemy praktyczny worek na akcesoria.

Odkurzacz może działać na jednym naładowaniu do 40 minut. Ale co istotne, w zestawie otrzymujemy dwa akumulatory, czyli łącznie 80 minut pracy. Na czytelnym wyświetlaczu LED wybierzemy odpowiedni tryb pracy oraz przeczytamy informacje o zużyciu filtra czy poziomie naładowania. Przednie lampki LED na szczotce w modelu oświetlają ciemne kąty lub przestrzeń pod meblami, poprawiając widoczność sprzątanych miejsc.

Odkurzacz ma wyjmowalny akumulator i dzięki temu można go ładować w dowolnym miejscu w domu. Nie ma potrzeby przechowywania go w pobliżu gniazdka elektrycznego.

Poza tym, urządzenie można złożyć - 69 cm wysokości pozwala na wygodne przechowywanie odkurzacza w niewielkich przestrzeniach w domu.

Należy dodać, że model Hoover H-Free 500 jest wyposażony w łączność Wi-Fi. Po pobraniu aplikacji Hoover Wizard możemy sprawdzić stan odkurzacza (np. statystyki użytkowania i stan naładowania akumulatora), uruchomić kontrolę rodzicielską czy włączyć kalkulator spalania Kcal – funkcji do obliczania kalorii spalanych podczas odkurzania.

Dane techniczne:

Moc: 290 W

Regulacja mocy: 2 poziomy + turbo

Napięcie: 22 V

Typ baterii: Li-Ion

Czas pracy: Up to 40 min

Czas ładowania: 6 h

Wskaźnik naładowania baterii: Tak

LED - wskaźnik stanu baterii: Tak

System fitracji: Zmywalny Microfiltr

Pojemność zbiornika: 0,45 l

Bosch BCH3ALL25 Flexxo

Bosch BCH3ALL25 Flexxo to urządzenie 2 w 1, które nadaje się do sprzątania powierzchni płaskich oraz mebli czy tapicerek. Został wyposażony w wydajny akumulator, dzięki któremu może pracować do 55 minut na jednym naładowaniu. Za skuteczne sprzątanie odpowiada szczotka PowerBrush, która pracuje z dużą prędkością, dzięki czemu zapewnia dokładne czyszczenie wszystkich rodzajów podłóg, takich jak parkiety, dywany, a nawet kafelki. W wyposażeniu znajdziemy też inne końcówki: ssawkę do mebli - wyposażona w wyjątkowo długie i miękkie włosie, które skutecznie czyści delikatne powierzchnie, takie jak meble oraz ssawkę do tapicerki - posiada specjalny materiał, który idealnie zbiera włosy i kurz ze wszystkich powierzchni tapicerowanych. Nie zabrakło też długiej, teleskopowej ssawki szczelinowej, która została ukryta w obudowie odkurzacza - pozwala przedłużyć zasięg odkurzania aż do 55 centymetrów.

Co ważne, odkurzacz można z łatwością odstawić w dowolnym miejscu - samostojąca konstrukcja sprawia, że urządzenie stoi stabilnie bez żadnego podparcia. Jeśli chcesz go naładować, możesz go postawić obok gniazdka w dowolnym miejscu w domu.

Dane techniczne:

Czas pracy: 55 min

Czas ładowania: 5 h

Poziom hałasu: 79 dB

Waga: 3 kg

Odłączany odkurzacz ręczny: Tak

Pojemność pojemnika: 0,4 l

Ilość stopni mocy: 2

Akcesoria: Ssawka do tapicerki, Ssawka mała, Ssawka szczelinowa, Rura teleskopowa

Dyson V11 Absolute Extra

Dyson V11 Absolute Extra to nowoczesny odkurzacz pionowy, który posiada szereg udogodnień. Został wyposażony w system Dynamic Load Sensor, dzięki któremu wykrywany jest opór przy szczotce i automatycznie zmieniana jest prędkość silnika. Moc ssania dopasowuje się do rodzaj powierzchni, ale samodzielnie możemy wybrać jeden z trzech trybów odkurzania. Urządzenie może działać do 60 minut na jednym naładowaniu (w trybie Eco).

Jak podaje producent, wbudowany silnik cyfrowy obraca wałek szczotki z prędkością do 60 obrotów na sekundę, a sztywne nylonowe włosie szczotki wchodzi głęboko w dywan, aby usunąć brud, natomiast włókna węglowe wychwytują drobny pył na twardych podłogach. 6-warstwowy system filtracji wychwytuje 99,7% cząsteczek tak drobnych, jak 0,3 mikrona, w tym bakterii i alergenów.

Na ekranie LCD możemy obserwować działanie urządzenia i informacje dotyczące sprzątania - czas pracy, wybrany tryb mocy, przypomnienie o konserwacji filtra, powiadomienie o blokadach.

Dzięki pojemnikowi na zanieczyszczenia „Point and shoot” z łatwością pozbędziemy się brudu. Urządzenie, dzięki specjalnej konstrukcji pochłania wibracje i wytłumia dźwięk, co ogranicza emitowany hałas.

Dane techniczne:

Moc ssania: 220 AW

Czas pracy: Do 60 minut czasu pracy

Czas Ładowania: 4,5 h

Objętość pojemnika: 0,76 l

Waga: 2,97 kg

Odkurzacz ręczny: Tak

Funkcje dodatkowe: Ekran LCD, łatwe opróżnianie pojemnika, możliwość ładowania produktu zawieszonego na ścianie, możliwość zawieszenia na ścianie, wyjmowana bateria

Akcesoria: 2 elektroszczotki, końcówka combi, miękka szczotka, mini elektroszczotka, ssawka szczelinowa, szczotka do uporczywego brudu, ładowarka, stacja dokująca

Samsung VS15T7033R4 Jet 70 Easy

Odkurzacz bezprzewodowy przeznaczony do czyszczenia każdego rodzaju powierzchni. Na jednym naładowaniu możemy odkurzać przez 40 minut - akumulator ma pojemność 3000 mAh. Do wyboru mamy trzy tryby pracy: maksymalny, średni i standardowy, które możemy z łatwością zmieniać na cyfrowym wyświetlaczu. Tam również mozna sprawdzić poziom energii lub rodzaj wybranej szczotki.

Co istotne, w odkurzaczu zastosowano 5-warstwowy system filtracji HEPA, który wyłapuje aż do 99,999% mikrocząsteczek, takich jak kurz czy alergeny. Filtr jest zmywalny, więc po każdym sprzątaniu możemy go oczyścić za pomocą wody.

Pojemnik na zanieczyszczenia mieści 0,8 l zanieczyszczeń i łatwo możemy go opróżnić, bez odczepiania go od odkurzacza.

Oczywiście nie zabrakło modułu ręcznego, dzięki czemu możemy z łatwością odkurzać meble czy wnętrza samochodu.

W wyposażeniu znajdziemy szczotkę do kurzu z miękkim włosiem, która usuwa zanieczyszczenia z delikatnych powierzchni, takich jak drewniane meble czy szklane stoliki oraz szczelinówkę, dzięki której sprzątniemy trudno dostępne zakamarki. Poradzi sobie w wąskich szczelinach między meblami i między poduszkami na sofie.

Dane techniczne:

Czas pracy: 40 min

Czas ładowania: 3.5 h

Praca na mokro: Nie

Pojemność pojemnika: 0.8 l

Poziom hałasu: 86 dB

Odłączany odkurzacz ręczny: Tak

Waga: 2.6 kg

Funkcje dodatkowe: Higieniczne opróżnienie pojemnika, Możliwość ładowania produktu zawieszonego na ścianie, Sterowanie w rączce, Wskaźnik ładowania akumulatora, Wskaźnik naładowania akumulatora

Akcesoria: Dysze/szczotki, Ssawka szczelinowa, Szczotka do usuwania kurzu, Szczotka obrotowa, Baza ładująca

Tefal X-Force Flex 8.6 TY9639WO

To odkurzacz 2 w 1 wyposażony w innowacyjną technologię Flex, która pozwala zgiąć rurę odkurzacza, by sprzątnąć kurz pod niskimi meblami, bez konieczności schylania się. Urządzenie posiada wymienną baterię 22V, która pozwala na odkurzanie przez 35 minut na jednym ładowaniu. Co ciekawe, możesz wydłużyć czas pracy odkurzacza do 70 minut dzięki dodatkowej baterii (sprzedawana oddzielnie). Wyjmowaną baterię możesz wygodnie naładować w dowolnym miejscu.

Za skuteczne sprzątanie odpowiada duża moc silnika - 185W - oraz uniwersalna elektroszczotka Power LED Vision przeznaczona do podłóg i dywanów. Specjalne filtry Allergy zapewniają wysoki poziom filtracji kurzu - wszystkie zanieczyszczenia zostają zatrzymane w pojemniku.

Możemy wybrać trzy tryby pracy, w tym przycisk Boost, który dodatkowo zwiększa moc ssania do maksimum - można go uruchomić w dowolnym momencie odkurzania za pomocą specjalnego spustu.

Technologia Stop&Go pozwala ustawić rurę odkurzacza wraz z szczotką w dowolnym miejscu - np. jeśli chcemy w danym momencie odczepić moduł ręczny, nie musimy kłaść na podłodze pozostałej części, a ustawić ją wygodnie obok.

W wyposażeniu znajdziemy dodatkowe akcesoria, które pozwolą na odkurzenie dowolnego miejsca oraz mebli. Miękka szczotka nada się do czyszczenia tkanin i mebli tapicerowanych, a ssawka szczelinowa do odkurzania trudno dostępnych miejsc.

Dane techniczne: