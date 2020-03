Jaki pokrowiec/etui dla Samsunga Galaxy A50? [RANKING]

Spis treści

Samsung Galaxy A50 zadebiutował na rynku w marcu 2019 roku. Telefon niemalże od razu stał się hitem rynkowym. Swoją popularność Galaxy A50 zawdzięcza obecności kilku funkcji znanych z flagowych modeli, jak czytnik linii papilarnych w ekranie, które zostały zaimplementowane do smartfona ze średniej półki cenowej. Całość uzupełniły odpowiednio wydajne podzespoły i pojemny akumulator. Należy jednak pamiętać, że Galaxy A50 nie byłby tak popularny, gdyby nie umowy Samsunga z największymi operatorami.

Źródło: pcworld.com

Smartfon Samsunga ze średniej półki cenowej jest bardzo częsty wyborem wśród osób decydujących się na zakup smartfona u operatora.

Niestety Samsung Galaxy A50 podobnie, jak większość innych nowoczesnych smartfonów jest bardzo delikatny i wykonany z materiałów, które do najbardziej odpornych nie należą. Co prawda w przeciwieństwie do flagowych modeli Samsunga plecki wykonane są z plastiku, przez co ich zbicie nam nie grozi, ale plecki wykonane z błyszczącego tworzywa sztucznego bardzo szybko się rysują. Dodatkowo odporności nie zwiększa plastikowa ramka, która jest miękka i potrafi się ukruszyć po upadku telefonu. Niestety czasy, kiedy Samsung wykorzystywał materiały takie, jak aluminium do produkcji średniaków dawno minęły.

W związku z tym, że Samsung Galaxy A50 jest bardzo popularnym smartfonem najwięksi producenci akcesoriów przygotowali masę pokrowców dedykowanych dla średniaka od Samsunga.

W poniższym rankingu przedstawiamy najlepsze pokrowce dla Samsunga Galaxy A50, jakie można znaleźć w sieci.

W opisie każdego pokrowca zwracamy uwagę na jego wady i zalety. Informujemy także, do kogo dedykowane jest dane etui. Tworząc ranking staraliśmy się umieścić w nim zarówno cienkie pokrowce silikonowe, jak i potężne etui, którym nie straszny upadek nawet z dwóch metrów.

W niniejszym rankingu umieściliśmy łącznie siedem pokrowców, z czego dwa z nich zostały zaprojektowane przez samego Samsunga. W zestawieniu znajdują się także etui innych renomowanych firm.

W naszej opinii najbardziej uniwersalnym pokrowcem dla Galaxy A50 jest Spigen Rugged Armor .

. Konsumentom szukającym wytrzymałego etui polecamy Ringke Fusion X .

. Na wyróżnienie zasługuje także etui Puro NUDE 0,3, które zapewnia podstawową ochronę smartfona bez ingerencji w jego wygląd.

Spigen Galaxy A50 Rugged Armor

Ringke Galaxy A50 Fusion X

PURO Galaxy A50 NUDE 0,3

Aktualne ceny w sklepach Puro 0.3 Nude do Samsung Galaxy A50/A50s/A30s przezroczysty 50 zł Ultra cienkie etui zapewniające podstawową ochronę przed zarysowaniami. Nie każdy użytkownik kupuje etui, aby zapewnić swojemu urządzeniu wytrzymałość na upadki z wysokości. Część użytkowników chce zapewnić podstawową ochronę swojemu urządzeniu, a jednocześnie nie rezygnować z jego wyglądu. Właśnie dla nich dedykowany jest pokrowiec Puro NUDE 0,3. To cienkie etui z serii NUDE wykonane jest z elastycznego silikonu. Pokrowiec ten zaprojektowany został, aby chronić urządzenie przed zarysowaniami, zabrudzeniami i wstrząsami. Nawet sam producent informuje, że etui o grubości zaledwie 0,3 mm słabo sprawdzi się podczas upadków. Z drugiej strony to cienkie etui zabezpieczy Samsunga Galaxy A50 przed zarysowaniami w damskiej torebce. Pokrowiec został wykonany z ultracienkiego i bardzo lekkiego materiału. Sprawia to, że po założeniu na Galaxy A50 pokrowiec jest praktycznie niezauważalny. Wewnętrzna część etui pokryta jest niewielkimi kropkami, które zapobiegają przywieraniu etui do obudowy smartfona. Co ważne Puro NUDE 0,3 zakrywa przyciski oraz zabezpiecza porty. Oznacza to, że etui zapewnia kompleksową ochronę przed zarysowaniami. PURO Galaxy A50 NUDE 0,3 - pełna recenzja »

Spigen Galaxy A50 Liquid Crystal Glitter

Aktualne ceny w sklepach Spigen Nakładka Liquid Crystal Glitter do Samsung Galaxy A50 przezroczysta 42 zł Spigen Liquid Crystal Samsung Galaxy A50 glitter crystal 59 zł Ciekawe etui dedykowane płci pięknej. Większość etui produkowanych do smartfonów projektowana jest tak, aby zyskać jak największe grono odbiorców. Z tego właśnie powodu na półkach sklepowych najczęściej zobaczymy przezroczyste etui lub pokrowce w stonowanych kolorach. Na szczęście w sklepach coraz częściej pojawiają się wyróżniające się z tłumu futerały. Z pewnością możemy zaliczyć do nich etui Spigen Liquid Crystal Glitter dla Samsunga Galaxy A50. Spigen Liquid Crystal Glitter to specjalna wersja klasycznego, przezroczystego etui Spigen Liquid Crystal. Pokrowiec wykonany jest z elastycznego, termoplastycznego poliuretanu, który ma zapewnić idealną przezroczystość przez cały okres użytkowania. Etui Spigen Liquid Crystal Glitter jest bardzo lekkie i cienkie. Po założeniu na telefon nie odczujemy zbytnio, że stał się on większy i cięższy. Dodatkowo pomimo niewielkich wymiarów pokrowiec zapewnia wysoki poziom ochrony smartfona. Wszystkie przyciski i porty są odpowiednio chronione. Dodatkowo producent zastosował wzmocnione narożniki oraz lekko wystające krawędzie, które chronią obudowę obiektywów oraz ekran. Wewnątrz etui zastosowano chropowatą... Wewnątrz etui zastosowano chropowatą... Spigen Galaxy A50 Liquid Crystal Glitter - pełna recenzja »

Samsung Galaxy A50 Gradation Cover

Spigen Galaxy A50 Slim Armor Essential S

Aktualne ceny w sklepach Spigen Etui Spigen Slim Armor Essential S Samsung Galaxy A50s/A50/A30s Clear 73 zł Przezroczysty pokrowiec z wbudowanym stojakiem i podwyższoną wytrzymałością. Spigen to wiodący producent akcesoriów do smartfonów. Firma słynie z wytwarzania kilku modeli pokrowców dla wielu modeli smartfonów. Co jakiś czas na rynku pojawiają się nowe etui, a jednym z nich jest Spigen Slim Armor Essential S. To bardzo ciekawe akcesorium, ponieważ łączy kilka pożądanych cech, które sprawiają, że pokrowiec jest idealnym kompanem dla naszego smartfona. Spigen Slim Armor Essential S to przezroczyste etui wykonane z termoplastycznego poliuretanu oraz wytrzymałego poliwęglanu. Połączenie dwóch materiałów sprawia, że mamy do czynienia z konstrukcją hybrydową, ale producent nie zdecydował się na zastosowanie kolorowej ramki. Etui zapełnia kompleksową ochronę i w całości zabezpiecza smartfona. Dodatkowo funkcjonalność etui zwiększa wbudowany stojak, który pozwoli na wygodne przeglądanie treści multimedialnych w pozycji poziomej. Rozwiązanie to z pewnością docenią kino maniacy. Spigen Slim Armor Essential S to pokrowiec oferujący zwiększoną odporność na upadki i uszkodzenia. Wysoki stopień ochrony potwierdzony jest spełnieniem wymagań wojskowego standardu MIL STD 810G-516.6. Producent... Spigen Slim Armor Essential S to pokrowiec oferujący zwiększoną odporność na upadki i uszkodzenia. Wysoki stopień ochrony potwierdzony jest spełnieniem wymagań wojskowego standardu MIL STD 810G-516.6. Producent... Spigen Galaxy A50 Slim Armor Essential S - pełna recenzja »

Samsung Galaxy A50 Wallet Cover