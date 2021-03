Spis treści

Obecnie nasze zdrowie nie ma lekko. Nie dość, że już od około roku panuje światowa pandemia koronawirusa, to jeszcze rozpoczęła się jej trzecia fala. Nic więc dziwnego, że troszczący się o swoje zdrowie ludzie robią co mogą, aby możliwie jak najlepiej zabezpieczyć się przed wszelkimi chorobami. Niestety, nie zawsze da się uniknąć zarażenia, czy to zwykłą grypą, czy czymś znacznie poważniejszym, jak COVID-19. Wtedy tym bardziej musimy o siebie zadbać, a dzięki dzisiejszej technologii medycznej mamy do tego sporo skutecznych narzędzi.

W związku z powszechnym strachem przed zakażeniem koronawirusem, wystarczy obecnie nawet niewielka wzmianka o skuteczności jakiegoś urządzenia w tym kontekście, aby za chwilę stało się ono niezwykle popularne. Tak jest choćby w przypadku koncentratorów tlenu, umożliwiających m.in. leczenie płuc podczas różnorodnych przypadłości (także tych, będących konsekwencją zakażenia koronawirusem). Kolejnym sprzętem, cieszącym się rynkową popularnością jest też pulsoksymetr. Stał się on hitem sprzedażowym po wypowiedzi ministra zdrowia, na temat jego użyteczności w procesie leczenia oraz monitorowania osób skąpoobjawowych, które nie zostały hospitalizowane i znajdują się w izolacji domowej.

Pulsoksymetr - do czego służy

Pulsoksymetr to elektroniczne urządzenie pomiarowe, które może być z powodzeniem stosowane zarówno w sektorze medycznym, jak i w warunkach domowych. Służy ono głównie do badania poziomu nasycenia krwi tlenem, ale w poszczególnych modelach możemy znaleźć także inne, nie mniej przydatne funkcje, np. możliwość badania tętna. Działanie sprzętu opiera się na pomiarach pochłaniania promieni czerwonych i podczerwonych przez naczynia włosowate w krwinkach czerwonych, które różni się w zależności od ich poziomu natlenienia.

Jednymi z głównych atutów pulsoksymetru są jego niewielkie rozmiary oraz łatwa obsługa, a także to, że przeprowadzanie za jego pomocą pomiarów jest całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne. Największą popularnością wśród klientów indywidualnych cieszą się pulsoksymetry napalcowe, czyli w formie „klamerki”, które po prostu nakłada się na jeden z palców dłoni i czeka na otrzymanie wyniku. Są one tańsze i mniejsze od swoich bardziej rozbudowanych wersji, stosowanych najczęściej w szpitalach. Z kolei fanów technologii ubieralnych może ucieszyć fakt, że funkcja pulsoksymetru jest dodawana do niektórych modeli gadżetów, takich jak opaski sportowe czy smartwatche. Jeśli interesuje was zakup pulsoksymetru, to poniżej przedstawiamy listę wybranych przez nas modeli.

Intec Medical Intec A310

Intec Medical Intec A310

Standardowy pulsoksymetr dla każdego. Najpopularniejsze modele pulsoksymetrów zakładanych na palec oscylują w cenach około 200 – 300 złotych. Podobnie jest w przypadku modelu Intec A310. Urządzenie jest lekkie (wraz z opakowaniem waży ok. 100 gram) i małych rozmiarów (6,2 x 3,4 x 3,1 cm). Jest zasilane przez dwie, klasyczne baterie AAA, a w zestawie najczęściej poza samym pulsometrem otrzymamy również instrukcje obsługi, kartę gwarancyjną i etui, które będzie chronić nasze urządzenie przed zarysowaniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Producentem pulsometru Intec A310 jest firma Intec Medical, mająca w swojej ofercie duży asortyment sprzętów medycznych. Poza poziomem natlenienia, urządzenie sprawdza także puls, a w razie wykrycia nieprawidłowości powiadamia użytkownika za pomocą alarmu dźwiękowego i wizualnego. Na uwagę zasługuje estetyka wykonania pulsometru oraz czytelny wyświetlacz OLED. Miłym akcentem jest to, że sprzęt jest dostępny w kilku wariantach kolorystycznych. Producent dołączył do urządzenia również przydatną funkcję w postaci czujnika antywstrząsowego, dodatkowo poprawiającego dokładność otrzymanych wyników.

Medisana PM 100

Contec CMS50D

Oromed Oro-pulse

Beurer PO 80

Beurer PO 80

Za ceną idzie jakość Firma Beurer ma wieloletnie doświadczenie w temacie sprzętu o przeznaczeniu medycznym, w tym całą linię pulsoksymetrów PO. My postanowiliśmy przyjrzeć się PO 80, czyli najbardziej rozbudowanemu i jednocześnie najdroższemu modelowi z serii. Można śmiało stwierdzić, że za ceną, wynoszącą około sześćset złotych, idzie też wyjątkowa jakość sprzętu, wyraźnie przewyższająca swoich tańszych konkurentów. Poza pomiarem nasycenia krwi tlenem, urządzenie mierzy również nasze tętno oraz puls. Zamiast klasycznych baterii, Beurer PO 80 wykorzystuje do zasilania akumulator litowo-jonowy z możliwością ładowania za pomocą kabla USB. Dzięki temu samemu kablowi, możemy też przesyłać wyniki pomiarów z pulsoksymetru do komputera i archiwizować je za pomocą dedykowanego oprogramowania. Solidna, biało-szara konstrukcja wyróżnia się dużym, kolorowym ekranem, na którym mamy możliwość regulacji jasności oraz wybór jednej z czterech wersji wyświetlania. Opcjonalnie, możemy wybrać też wskaźnik dźwiękowy tętna oraz ustawić alarm dźwiękowy w przypadku osiągnięcia (samodzielnie określonych) wartości pomiarów. Beurer PO 80 posiada także...

Beurer PO 30

Xiaomi Mi Band 5