Obecnie nasze zdrowie nie ma lekko. Nie dość, że już od ponad roku panuje światowa pandemia koronawirusa, to jeszcze rozpoczęła się jej trzecia fala. Nic więc dziwnego, że troszczący się o swoje zdrowie ludzie robią co mogą, aby możliwie jak najlepiej zabezpieczyć się przed wszelkimi chorobami. Niestety, nie zawsze da się uniknąć zarażenia, czy to zwykłą grypą, czy czymś znacznie poważniejszym, jak COVID-19. Wtedy tym bardziej musimy o siebie zadbać, a dzięki dzisiejszej technologii medycznej mamy do tego sporo skutecznych narzędzi.

W związku z powszechnym strachem przed zakażeniem koronawirusem, wystarczy obecnie nawet niewielka wzmianka o skuteczności jakiegoś urządzenia w tym kontekście, aby za chwilę stało się ono niezwykle popularne. Tak jest choćby w przypadku koncentratorów tlenu, umożliwiających m.in. leczenie płuc podczas różnorodnych przypadłości (także tych, będących konsekwencją zakażenia koronawirusem). Kolejnym sprzętem, cieszącym się rynkową popularnością jest też pulsoksymetr. Stał się on hitem sprzedażowym po wypowiedzi ministra zdrowia, na temat jego użyteczności w procesie leczenia oraz monitorowania osób skąpoobjawowych, które nie zostały hospitalizowane i znajdują się w izolacji domowej.

Pulsoksymetr - do czego służy

Pulsoksymetr to elektroniczne urządzenie pomiarowe, które może być z powodzeniem stosowane zarówno w sektorze medycznym, jak i w warunkach domowych. Służy ono głównie do badania poziomu nasycenia krwi tlenem, ale w poszczególnych modelach możemy znaleźć także inne, nie mniej przydatne funkcje, np. możliwość badania tętna. Działanie sprzętu opiera się na pomiarach pochłaniania promieni czerwonych i podczerwonych przez naczynia włosowate w krwinkach czerwonych, które różni się w zależności od ich poziomu natlenienia.

Jednymi z głównych atutów pulsoksymetru są jego niewielkie rozmiary oraz łatwa obsługa, a także to, że przeprowadzanie za jego pomocą pomiarów jest całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne. Największą popularnością wśród klientów indywidualnych cieszą się pulsoksymetry napalcowe, czyli w formie „klamerki”, które po prostu nakłada się na jeden z palców dłoni i czeka na otrzymanie wyniku. Są one tańsze i mniejsze od swoich bardziej rozbudowanych wersji, stosowanych najczęściej w szpitalach. Z kolei fanów technologii ubieralnych może ucieszyć fakt, że funkcja pulsoksymetru jest dodawana do niektórych modeli gadżetów, takich jak opaski sportowe czy smartwatche. Jeśli interesuje was zakup pulsoksymetru, to poniżej przedstawiamy listę wybranych przez nas modeli.

Intec Medical Intec A310

Intec Medical Intec A310

Standardowy pulsoksymetr dla każdego. Najpopularniejsze modele pulsoksymetrów zakładanych na palec oscylują w cenach około 200 – 300 złotych. Podobnie jest w przypadku modelu Intec A310. Urządzenie jest lekkie (wraz z opakowaniem waży ok. 100 gram) i małych rozmiarów (6,2 x 3,4 x 3,1 cm). Jest zasilane przez dwie, klasyczne baterie AAA, a w zestawie najczęściej poza samym pulsometrem otrzymamy również instrukcje obsługi, kartę gwarancyjną i etui, które będzie chronić nasze urządzenie przed zarysowaniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Producentem pulsometru Intec A310 jest firma Intec Medical, mająca w swojej ofercie duży asortyment sprzętów medycznych. Poza poziomem natlenienia, urządzenie sprawdza także puls, a w razie wykrycia nieprawidłowości powiadamia użytkownika za pomocą alarmu dźwiękowego i wizualnego. Na uwagę zasługuje estetyka wykonania pulsometru oraz czytelny wyświetlacz OLED. Miłym akcentem jest to, że sprzęt jest dostępny w kilku wariantach kolorystycznych. Producent dołączył do urządzenia również przydatną funkcję w postaci czujnika antywstrząsowego, dodatkowo poprawiającego dokładność otrzymanych wyników. Intec Medical Intec A310 - pełna recenzja »

Medisana PM 100

Medisana PM 100

Dobry pulsoksymetr w rozsądnej cenie Medisana PM 100 to kolejny na naszej liście, niedrogi przedstawiciel pulsoksymetrów. Wykonana w odcienia bieli oraz szarości, obła konstrukcja sprawia miłe i estetyczne wrażenie. Waga pulsoksymetru to zaledwie 53 gramy, a jego wymiary to 5,8 x 3,4 x 3,5 cm (dł. x szer. x wys.). Na czytelnym, minimalistycznym wyświetlaczu odczytamy nasze pomiary natlenienia krwi i tętna (które wedle uznania będą wyświetlane dodatkowo w formie wykresów lub fal), a także znajdziemy tam wskaźnik poziomu energii. Dodatkowo, wyświetlacz posiada aż dziesięć poziomów regulacji jasności, a prezentowane na nim informacje widoczne są pod różnym kątem. Sprzęt jest wyjątkowo łatwy w obsłudze, a korzystanie z niego wymaga użycia zaledwie jednego przycisku. Medisana PM 100 posiada też funkcję automatycznego wyłączenia po 8 sekundach bezczynności, dzięki czemu dodatkowo oszczędza baterię. W zestawie ze sprzętem znajdziemy dołączony pasek do przenoszenia urządzenia oraz baterie (urządzenie zasilane dwiema bateriami AAA 1,5V). Jeśli więc szukacie solidnego pulsoksymetru w rozsądnej, nie odbiegającego od standardowego poziomu (około 200 złotych) cenie to Medisana PM 100 - pełna recenzja »

Contec CMS50D

Contec CMS50D

Energooszczędny i wydajny Pulsoksymetr CONTEC CMS50D należy do najpopularniejszych przedstawicieli swojego rodzaju na rynku. Poza zgrabnym i eleganckim wyglądem urządzenia, w którym dominuje kolor biały i niebieski, ma ono wiele ciekawych funkcji. Posiada aż sześć trybów wyświetlania pomiarów (w tym za pomocą wykresów słupkowych i liniowych), możliwość regulacji jasności wyświetlacza, automatyczne wyłączenie po 5 sekundach od zaprzestania korzystania z niego. Model CMS50D może pochwalić się spora wydajnością energetyczną, gdyż dwie baterie typu AAA wystarczają (według producenta) na około dwadzieścia godzin ciągłego użytkowania. W razie spadku poziomu baterii, na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat. W zestawie z produktem znajdziemy dołączoną dodatkową smycz, zabezpieczającą przed zgubieniem tego niewielkiego, acz użytecznego sprzętu. Trzeba bowiem pamiętać, że pomimo tego, iż CONTEC CMS50D cenowo nie odbiega od innych, typowych przedstawicieli pulsoksymetrów, to pod względem dodatkowo posiadanych funkcji stanowi ciekawą i wyróżniającą się na ich tle pozycję. Contec CMS50D - pełna recenzja »

Oromed Oro-pulse

Tech-Med TM-PX30

Tech-Med TM-PX30

Skuteczny i z ciekawą funkcją Firmy Tech-Med nie trzeba przedstawiać nikomu, kto choć odrobinę orientuje się w szeroko pojętym sprzęcie medycznym. Nic więc dziwnego, iż pulsoksymetr tej marki również spełnia wszelkie standardy użytkowania. Podobnie, jak inne tego typu urządzenia, pulsoksymetr Tech-Med TM-PX30 jest niewielkich rozmiarów i służy do nieinwazyjnego pomiaru natlenienia krwi. Sprzęt ten posiada cztery tryby wyświetlania, a na samym ekranie OLED znajdziemy takie informacje, jak m.in. wartość naszej saturacji, wykresy liniowy tętna i słupkowy tętna, wskaźnik uderzeń serca oraz poziom zasilania. W zestawie z urządzeniem znajdziemy dodatkowo dwie baterie typu AAA, które zasilą pulsoksymetr oraz smycz, aby go nie zgubić. Tym, co jednak wyróżnia Tech-Med TM-PX30 jest aż 5 lat gwarancji oraz funkcja anty-ruch. Polega ona na tym, że nawet wykonując ruchy podczas przeprowadzania pomiarów, nie wpłyną one na dokładność. Tech-Med TM-PX30 - pełna recenzja »

Beurer PO 80

Beurer PO 30

Xiaomi Mi Band 5