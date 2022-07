Spis treści

Roboty do mycia okien - działanie

Aby utrzymać w domu porządek, schludność i ład - nie uciekniemy przed sprzątaniem. Wśród wielu domowych wyzwań, które spędzają sen z powiek jest również okresowe mycie okien. Gdy planujemy kompleksowe oczyszczanie całego domu, a w tym kilku bądź kilkunastu okien - zwłaszcza. Jest to nie tylko pracochłonne, ale i niebezpieczne. Jak zatem uporać się z nielubianą powinnością? Rozwiązaniem może być zainwestowanie w myjkę automatyczną.

Cała magia urządzenia tkwi w jego wnętrzu, a konkretniej próżniowym silniku. Po zetknięciu z wybraną powierzchnią, przyczepia się do szyby i umożliwia rozpoczęcie oczyszczania z kurzu, zarazków i zabrudzeń. Dzięki zastosowanym mechanizmom sprzęt może działać zarówno w pionie, jak i poziomie. Na dole znajdują się specjalne ściereczki, których zadaniem jest umycie i wypolerowanie wskazanych powierzchni. Bez obaw o smugi, zachlapania i pozostałości detergentów. Szczegółowe działanie jest zależne od funkcjonalności konkretnego urządzenia, tak więc warto w pierwszej kolejności przyjrzeć się kilku istotnym parametrom.

Wyposażenie w czujnik - najczęściej stosowanym w myjkach automatycznych jest sensor krawędzi, nacisku, podciśnienia. Pozwala na mycie okien z ramami, redukuje możliwość szkód i wychwytuje przeszkody na podobnej zasadzie jak robot sprzątający. Na rynek trafiają również modele ze sztuczną inteligencją.

Roboty do mycia okien - skuteczność

Czy robot może uporać się z czyszczeniem okien lepiej niż my sami? I tak, i nie. Wszystko jest zależne od rodzaju i typu urządzenia. Jeśli postawimy na sprawdzony model z odpowiednimi parametrami, umycie i wypolerowanie będzie znacznie dokładniejsze niż manualne sprzątanie. Warto dodać, że myjka automatyczna powinna idealnie przylegać do szyby, a co za tym idzie - kłaść identyczny nacisk na każdy centymetr. Urządzenia wyposażone w sensor, są zdolne do wykrywania nieszczelności oraz możliwego odchylenia robota. W przypadku klasycznego mycia - często jesteśmy tego nieświadomi. W efekcie szyba jest umyta niedokładnie lub detergent pozostawia zabrudzenia i smugi.

Reasumując, jeśli mycie okien przyprawia Cię o dreszcze, zdecydowanie warto rozejrzeć się za myjką automatyczną a zaoszczędzony czas wykorzystać na przyjemności. Na ten moment na rynku znajduje się coraz więcej urządzeń o zróżnicowanej cenie.

Zalety

Intuicyjna obsługa

Samoczynne umycie i wypolerowanie

Sterowanie zdalne

Zdolność umycia każdego typu okiennic

Wady

Wysoka cena urządzenia

Stosowanie wyłącznie wskazanych ściereczek

Konieczność okresowej wymiany ściereczek

Ranking robotów do mycia okien

ECOVACS Winbot X

Na pierwszym miejscu znajduje się bezprzewodowy, innowacyjny robot od firmy ECOVACS. W trosce o bezpieczeństwo podczas sprzątania, został wyposażony w czujnik nacisku oraz podciśnienia - likwiduje to możliwy upadek i odczepienie od powierzchni. Stała komunikacja ze stacją zabezpieczającą wychwytuje różnice kPa i w razie konieczności, kieruje robota do stacji. Cykl i trasa jest ustala przez Winbot X tak, aby umycie odbyło się możliwie najszybciej.

MAMIBOT W200

Powyższy bezprzewodowy model jest najcieńszym robotem automatycznym do mycia okien - zaledwie 8 cm grubości. Ssanie na poziomie 2000 PA do 2600 PA gwarantuje, że pozbędziemy się wszelkich zarazków oraz zabrudzeń. Jedno naładowanie SkyBot W200 pozwala na aż 90 minut nieprzerwanej pracy (jest to szczególnie pożądane gdy mowa o większych powierzchniach). Robot pracuje w trzech trybach - góra, dół (N), lewo, prawo (Z) oraz góra, dół, prawo, lewo (Auto).

ECOVACS Winbot W1 Pro

Innowacyjne urządzenie zostało stworzone w oparciu o technologię Cross Auto-Spray (odpowiadającą za równomierne pokrywanie wodą). Optymalna trasa czyszczenia powierzchni jest zapisywana w pamięci robota - jest to możliwe dzięki nawigacji WIN-SLAM 3.0. W zależności od zabrudzeń, Winbot W1 Pro może pracować w trzech trybach: szybkim, dogłębnym, punktowym. Obsługa sprzętu odbywa się poprzez aplikację na smartfona.

Hobot 2S

Hobot S2 sprawdzi się dla wielu typów szkła, a w tym laminowanym, warstwowym oraz cienkim. Wbudowany sensor nieszczelności pozwala wykrywać lekkie uniesienia przy obramowaniu lub uszczelkach. Dzięki wyposażeniu robota w dłuższe ściereczki, umyje dokładnie nawet kąty okien i trudno dostępnych powierzchni. Wyczyszczenie 1 m2 zajmie zaledwie 2,4 minuty. W przypadku awarii prądu, system UPS podtrzyma robota przy pracy do 20 minut, a jednocześnie zasygnalizuje problem.

HUTT W55

Przedstawiamy budżetową propozycję myjki automatycznej, która może sprawdzić się na mniejszych powierzchniach - czas pracy to około 20 minut. Robot jest zasilany sieciowo, a jego przewód mierzy aż 8 metrów (pozwala to na dogodny transport urządzenia bez konieczności zmiany kontaktu). Jak w przypadku poprzednich sprzętów, do naszej dyspozycji oddana jest dedykowana aplikacja. Za jej pośrednictwem możemy regulować m.in. moc ssania, kierunek ruchu i utrzymywać stałą kontrolę nad pracą.

