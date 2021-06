Spis treści

Obecnie dostawcy proponują nam coraz szybsze łącza internetowe. Niestety nie idzie za tym udostępniany przez nich sprzęt. W przypadku, kiedy decydujemy się na zakup abonamentu, router który otrzymujemy sprawdza się dobrze, ale tylko do podstawowych zastosowań. Jeśli chcemy korzystać z sieci do gier online, potrzebujemy sprzętu, który doskonale sprawdzi się na tym polu.

Router gamingowy różni się nieco od standardowych wariantów tego typu urządzeń. Routery dedykowane graczom powinny charakteryzować się konkretnymi cechami.

Priorytet dla gier - niektóre modele posiadają funkcję nadawania priorytetu wybranym aktywnościom w sieci. Możemy nasz sprzęt ustawić tak, aby pierwszeństwo miały czynności związane z grą online bądź streamowaniem.

- niektóre modele posiadają funkcję nadawania priorytetu wybranym aktywnościom w sieci. Możemy nasz sprzęt ustawić tak, aby pierwszeństwo miały czynności związane z grą online bądź streamowaniem. Wydajny procesor - im lepszy procesor, tym sprawniejsze jest zarządzeniem ruchem w sieci przez router. Minimalne parametry to co najmniej dwa rdzenie od 1,2 GHz w górę i nie mniej niż 128 MB pamięci RAM.

- im lepszy procesor, tym sprawniejsze jest zarządzeniem ruchem w sieci przez router. Minimalne parametry to co najmniej dwa rdzenie od 1,2 GHz w górę i nie mniej niż 128 MB pamięci RAM. Port USB 3.0 - przydatny, aby podłączyć dysk sieciowy, z którego zasobów będą mogli korzystać wszyscy użytkownicy sieci

- przydatny, aby podłączyć dysk sieciowy, z którego zasobów będą mogli korzystać wszyscy użytkownicy sieci Obsługa pasma 5 GHz - router powinien być wyposażony w dwie anteny, jedna działająca dla pasma 5 GHz, druga obsługująca 2,4 GHz, aby starsze urządzenia także bez problemu mogły działać.

ASUS ROG Rapture GT-AC5300

ASUS ROG Rapture GT-AC5300 to prawdziwa bestia wśród routerów gamingowych. Na pierwszy rzut oka, przez 8 anten wygląda trochę jak pojazd z innej planety. Jest napędzany czterordzeniowym procesorem 1,8 GHz, który świetnie poradzi sobie z zarządzaniem ruchem w sieci. Sprzęt jest także wyposażony w port USB 3.0 oraz 8 portów Gigabit Ethernet do połączenia przewodowego. Na plus także oprogramowanie, które pozwala dostosować ustawienia do naszych najśmielszych oczekiwań. Niestety za tymi opcjami idzie także dość wysoka cena.

Najważniejsze cechy

Czterordzeniowy procesor 1,8 GHz

8 anten

USB 3.0

Porty Gigabit Ethernet

Nadawanie priorytetów

TP-Link Archer C5400X

TP-Link Archer C5400X to kolejny ośmioantenowiec. Jedną z największych jego cech jest prostota oprogramowania, które w bardzo łatwy sposób pomaga dostosować najważniejsze funkcje, w tym priorytet dla gier. Tak jak u poprzednika, router także jest wyposażony w czterordzeniowy układ 1,8 GHz. W przypadku tego sprzętu, imponują prędkości w paśmie 5 GHz, które są obecnie jednymi z najlepszych. Znajdziemy tutaj także 2 porty USB 3.0 oraz serwer VPN w zestawie.

Najważniejsze cechy

Czterordzeniowy procesor 1,8 GHz

8 anten

USB 3.0

Serwer VPN w zestawie

Nadawanie priorytetów

Intuicyjna obsługa

Netgear Nighthawk Pro Gaming XR300

Netgear Nighthawk Pro Gaming XR300 to świetne rozwiązanie dla tych, którzy chcą korzystać ze sprzętu przeznaczonego dla graczy, ale jego design o tym nie krzyczy. Wygląd routera jest prosty i elegancki. Jeśli chodzi o kwestie techniczne, zdecydowanie na plus prosta i intuicyjna konfiguracja sprzętu. Netgear Nighthawk Pro Gaming XR300 doskonale sprawdza się podczas przesyłania strumieniowego dużej ilości danych przez długi czas, co zapewni stabilne połączenie podczas gry online oraz streamowania. Cechuje się także całkiem niezłym zasięgiem, oraz niskimi spadkami na większych odległościach. Router może jednoczesna pracować w dwóch zakresach 2,4 GHz oraz 5 GHz.

Najważniejsze cechy

Jednoczesna praca w dwóch zakresach 2,4 GHz oraz 5 GHz

3 anteny

USB 3.0

Porty Gigabit Ethernet

Nadawanie priorytetów

ASUS ROG Rapture GT-AX11000

Wystarczy jeden rzut oka na ASUS ROG Rapture GT-AX11000 i od razu wiadomo, że jest to sprzęt stworzony dla graczy. Router napędza czterordzeniowy procesor 1,8 GHz, a towarzyszy mu 256 Mb pamięci flash oraz 1 GB pamięci RAM. Asus zadbał w tym modelu o kilka udogodnień dla graczy. Mówimy to o nadawaniu priorytetu dla gier, ale także opcji GPN, która wybiera najkrótszą drogę do serwera gry. Korzystając z tego routera, transfery jakie możemy osiągnąć to do 1148 Mbps przy 2,4 GHz oraz do 4804 Mbps przy 5 GHz.

Czterordzeniowy procesor 1,8 GHz

8 anten

USB 3.0

2 GB pamięci RAM

Nadawanie priorytetów

Intuicyjna obsługa

Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500

Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500 to świetny router gamingowy, który przypadnie do gustu wszystkim miłośnikom rozgrywek online. Szybki przesył danych gwarantuje małe opóźnienia i zapewnia stabilną rozgrywkę. Dzięki wbudowanym portom Gigabit Ethernet, możemy podłączyć konsolę bezpośrednio kablem do routera. Sprzęt jest wyposażony w 4 anteny. Obsługuje technologię MU-MIMO.