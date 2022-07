Jaki smartfon 5G do 1500 zł? Najlepsze smartfony z dostępem do sieci 5G

Spis treści

Sieć 5G to najnowszy i coraz popularniejszy na świecie standard sieci komórkowej. Dlaczego jednak warto szukać smartfonów obsługujących 5G, a nie zdecydować się na starsze modele obsługujące jedynie 4G? Sieć 5G to przede wszystkim zdecydowanie większa przepustowość oraz możliwość obsługi dużo większej liczby urządzeń w ramach jednej sieci. Do sieci coraz częściej podłączane są nie tylko telefony i tablety, ale także telewizory, czy nawet sprzęt AGD, przez co stara sieć 4G staje się coraz bardziej przeciążona. 5G rozwiązuje ten problem, dodatkowo oferując błyskawiczne połączenie oraz dużo lepszą jakość, dzięki czemu korzystając z naszego smartfona możemy oglądać filmy w rozdzielczości 4K, czy grać, bez ryzyka nagłego rozłączenia.

Obecnie 5G to już niemal standard, a ceny smartfonów obsługujących sieć piątej generacji są coraz niższe i zaczynają się już w granicach tysiąca złotych. W naszym zestawieniu znajdziecie jednak urządzenia z nieco wyższej półki cenowej, na które trzeba przeznaczyć około 1500 złotych. Z pewnością znajdziecie coś, co wpadnie Wam w oko.

realme 9 Pro

Chińska firma realme zaprezentowała w połowie lutego dwa nowe urządzenia: realme 9 Pro oraz jego mocniejszy wariant, czyli realme 9 Pro+. Oba urządzenia mogą okazać się bardzo ciekawą propozycją w segmencie średniaków. Biorąc pod uwagę ich cenę, oferują bardzo ciekawą specyfikację techniczną.

Przede wszystkim, nowe średniaki realme są pierwszymi smartfonami w tym segmencie cenowym, które zostały wyposażone w 50 MP aparat Sony IMX766 z OIS. Dodatkowo oferują one nową technologię przetwarzania zdjęć ProLight Imaging Technology. Oba modele zostały wyposażone w zestaw trzech aparatów na pleckach, wyświetlacze AMOLED oraz system Android 12. Oba obsługują także łączność 5G. Czym konkretnie się charakteryzują?

Realme 9 Pro+ wyposażony jest w procesor MediaTek Dimensity 920, który wspierany jest przez 6/8 GB pamięci operacyjnej oraz 128/256 GB wbudowanej pamięci masowej. Najważniejszą cechą smartfona jest przede wszystkim posiadanie 50 MP aparatu Sony IMX766, który możemy znaleźć we flagowcach, takich jak Oppo Find X3, czy realme GT 2 Pro. Jednostka wspierana jest przez 8 MP obiektyw ultraszerokokątny oraz 2 MP obiektyw makro. Całości dopełnia 16 MP przedni aparat, umieszczony w wycięciu w ekranie.

Wyświetlacz to natomiast 6,43-calowy panel AMOLED, który charakteryzuje się rozdzielczością Full HD+ oraz 90 Hz częstotliwością odświeżania. Pod jego powierzchnią umieszczono czytnik linii papilarnych, który posiada możliwość zmierzenia naszego tętna. Całości dopełnia 4500 mAh bateria i wsparcie dla 60 W szybkiego ładowania SuperDart. Urządzenie pracuje pod kontrolą Androida 12 z nakładką Realme UI 3.0. Jego ceny zaczynają się od 379 euro, czyli nieco ponad 1700 złotych.

W przypadku modelu realme 9 Pro, musimy liczyć się z pewnymi kompromisami. Zamiast panelu AMOLED otrzymujemy matrycę LCD o przekątnej 6,6 cala, jednak aż 120 Hz częstotliwość odświeżania. Procesor to układ Snapdragon 695 ze wsparciem 6/8 GB RAM i 128 GB ROM. Jego ceny startują z pułapu nieco ponad tysiąca czterystu złotych.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Lite to, jak sama nazwa wskazuje, lżejsza wersja flagowego modelu chińskiego producenta, czyli Mi 11. Telefon posiada wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6.55 cala. Oferuje on nam rozdzielczość Full HD+ (2400x1080 pikseli) oraz otoczony jest wyjątkowo cienkimi ramkami. Częstotliwość odświeżania ekranu to 90 Hz.

Co znajdziemy w środku? Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 780G, układ graficzny Adreno 642 oraz 8 GB pamięci RAM. Dużym minusem jest niestety brak miejsca na dodatkową kartę pamięci, w związku z czym musimy zadowolić się jedynie 128 GB dostępnego miejsca w pamięci wewnętrznej. Xiaomi Mi 11 Lite 5G działa na systemie Android 11 z nakładką MIUI 12.

Smartfon posiada trzy obiektywy tylne: główny 64 MP, szerokokątny 8 MP oraz kamerę telemakro 5MP, która oferuje nam dwukrotnie większe powiększenie w porównaniu do standardowych obiektywów makro. Sztuczna inteligencja w znaczącym stopniu ułatwi także kręcenie filmów i uzyskanie ciekawych efektów, jak choćby nagrywanie poklatkowe. Do tego mamy możliwość wyboru aż ośmiu różnych filtrów koloru podczas nagrywania filmu. Przedni aparat oferuje nam rozdzielczość 20 MP.

Pojemność zamontowanej w chińskim smartfonie baterii to 4250 mAh, jednak rekompensuje to szybkie ładowanie 33W. Telefon dostępny jest w trzech kolorach: czarnym, błękitnym oraz żółtym. Uwagę zwraca także to, jak cienkie jest to urządzenie: jedynie 6.8mm z nieznacznie odstającą wyspą z aparatami.

Oppo Reno 5 5G

Smartfon OPPO posiada ekran o przekątnej 6.43 cala z matrycą AMOLED. Oferuje nam także standardową w urządzeniach w tej cenie rozdzielczość Full HD+, czyli 2400x1080 pikseli oraz odświeżanie na poziomie 90 Hz. Telefon posiada certyfikaty Netflix HD Streaming Certification i Amazon Prime Video HD Streaming Certification, więc programy dostępne na tych platformach bez problemu obejrzymy w najwyższej jakości.

OPPO Reno 5 5G wyposażony jest w ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765 5G oraz 8 GB pamięci RAM. O odpowiedni wygląd aplikacji na ekranie dba układ graficzny Adreno 620. Model Reno 5 pracuje pod kontrolą systemu Android 11. Telefon posiada pojemną baterię 4300 mAh, jednak tym, co zwraca uwagę jest możliwość błyskawicznego ładowania 65W. Telefon posiada także standardowy port USB Type C oraz miejsce na dwie karty nanoSIM oraz wejście słuchawkowe.

Tylny aparat wyposażony jest w cztery obiektywy: główny 64 MP oraz trzy pomniejsze: ultraszerokokątny 8 MP, monochromatyczny 2 MP oraz makro 2 MP. Na uwagę zasługuje jednak przednia kamera o rozdzielczości aż 32 MP. Aparat oferuje nam także liczne możliwości poprawy zdjęć, jak choćby Night Flare Portrait do tworzenia wyjątkowych zdjęć portretowych, czy efekt bokeh.

Obiektywy zapewniają nam możliwość nagrywania filmów w jakości 4K. Telefon umożliwia nagrywanie filmów z dwóch kamer jednocześnie: przedniej i tylnej i łączenie obrazów na jednym ekranie. Ponadto funkcja Live HDR będzie na bieżąco dostosowywać podświetlenie w trakcie nagrywania, a Ultra Night Video zapewni odpowiednie doświetlenie podczas nagrywania nocą.

Telefon posiada także specjalny tryb dedykowany mobilnym graczom. Po włączeniu Game focus mode wszystkie wyskakujące powiadomienia zostaną wyłączone.

Samsung Galaxy A52 5G

Najnowszy model Samsunga okazał się hitem sprzedażowym. Niestety dla przyszłych chętnych jest to spory kłopot, ponieważ zdobycie popularnego modelu koreańskiego producenta może nie być proste.

Galaxy A52 5G spotkał się ze świetnym przyjęciem użytkowników. Patrząc na parametry tego modelu nietrudno się temu dziwić. Pierwszym co rzuca się w oczy jest ekran o przekątnej 6.5 cala i rozdzielczości 2400x1080 pikseli. Do tego dochodzi matryca Super AMOLED oraz częstotliwość odświeżania na poziomie aż 120 Hz. Z ekranem zintegrowany jest też czytnik linii papilarnych.

Wrażenie robi także aparat wyposażony w cztery obiektywy, które przebijają inne modele w podobnych cenach. Główny aparat oferuje nam 64 MP. Ponadto mamy do dyspozycji obiektyw ultraszerokokątny 12 MP, makro 5 MP oraz głębi ostrości 5 MP. Jakby tego było mało przednia kamera oferuje aż 32 MP rozdzielczości. Optyczna stabilizacja obrazu oraz tryb Super Steady redukują wszelkie drgania przy robieniu zdjęć oraz nagrywaniu filmów. Ta funkcja dostępna jest jedynie przy nagrywaniu filmów maksymalnie w jakości FullHD, jednak kamera oferuje nam rozdzielczość aż 4K. Aparat daje także możliwość tworzenia wyjątkowych zdjęć portretowych.

Telefon napędzany jest ośmiordzeniowym procesorem Qualcomm Snapdragon 750G. Do tego posiada wbudowany układ graficzny Adreno 618, dysponuje 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci masowej. Koreański smartfon działa pod kontrolą systemu Android 11. W Samsungu znalazło się miejsce na port USB Type C, dwie karty nanoSIM oraz kartę pamięci (maksymalnie 1 TB). Musimy jednak dokonać wyboru, czy bardziej zależy nam na dwóch kartach SIM, czy dodatkowym miejscu na dane, ponieważ jeden z dostępnych slotów jest dzielony. Bateria o pojemności 4500 mAh powinna wystarczyć na długie godziny pracy, a funkcja Fast Charging pozwoli nam na jej błyskawiczne doładowanie. Możemy także korzystać z funkcji Game Booster, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do poprawy jakości gier.

OnePlus Nord 5G

Czym wyróżnia się smartfon OnePlus na tle konkurencji? Z pewnością jest to aparat do selfie z dwoma obiektywami: głównym 32 MP oraz ultraszerokokątnym 8 MP. Dysponuje do tego zaawansowanymi technologiami, które umożliwią uzyskanie najlepszych detali. Przednia kamera jest także w stanie nagrać film w jakości 4K przy 60 klatkach na sekundę. Aparat oferuje nam możliwość odblokowania telefonu twarzą dzięki opcji Face unlock.

A co z tylnym aparatem? Tutaj też OnePlus Nord 8 wygląda bardzo solidnie: główny obiektyw 48 MP, ultraszerokokątny 8 MP, teleobiektyw 5 MP oraz obiektyw makro 2 MP. Tylna kamera także umożliwia nam nagrywanie filmów w 4K, jednak już tylko w 30 klatkach na sekundę. Rekompensuje to jednak możliwością nagrywania slow motion w Full HD i aż 240 klatkach.

Smartfon OnePlus wyposażony jest w wyświetlacz o przekątnej 6.44 cala oraz matrycę Optic AMOLED. Częstotliwość odświeżania 90 Hz i rozdzielczość 2400x1080 pikseli powinny zapewnić nam komfortowe użytkowanie. W ekran wbudowany jest także czytnik linii papilarnych.

OnePlus Nord 5G napędzany jest procesorem Qualcomm Snapdragon 765G 5G oraz układem graficznym Adreno 620. Oferuje nam także 8 GB pamięci RAM. Całością zarządza system Android 10. Baterię 4115 mAh możemy także błyskawicznie naładować dzięki funkcji Warp Charge. Telefon posiada standardowe wejście USB Typu C oraz miejsce na dwie karty nanoSIM. Próżno jednak szukać tutaj miejsca na dodatkową kartę pamięci.

Urządzenie OnePlus dostępne jest w trzech wariantach kolorystycznych: szarym, grafitowym oraz błękitnym.

realme GT Master Edition 5G

Realme GT Master Edition jest nieco mniej wydajną wersją modelu realme GT. Spośród konkurencji przede wszystkim wyróżnia się swoim nietuzinkowym wyglądem. Producent postanowił zastosować nieco słabszy procesor z serii 700: Qualcomm Snapdragon 778G. Maksymalna częstotliwość taktowania wynosi 2,4 Ghz. Smartfon dostępny jest w wersji z 6 GB lub 8 GB pamięci operacyjnej. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z nakładką producenta Realme UI 2.0.

Bazowa wersja wyposażona w 6 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej kosztuje zaledwie 1499 zł. Droższa konfiguracja z 8 GB RAMu i 256 GB wbudowanej pamięci masowej to wydatek 1799 zł.

W zestawie sprzedażowym znajdziemy między innymi nieprzezroczyste etui, którego wygląd pokrywa się z projektem plecków telefonu. To one zwracają szczególną uwagę, dzięki projektowi japońskiego projektanta: Naoto Fukasawy. Zarówno na pleckach, jak i na etui, znajdziemy jego podpis.

Realme GT Master Edition posiada panel Super AMOLED o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości Full HD+. Matryca charakteryzuje się 120 Hz częstotliwością odświeżania z funkcją automatycznej zmiany częstotliwości. Jego maksymalna jasność sięga 1000 nitów, co w krótkich momentach pozwoli na obsługę urządzenia w pełnym świetle słonecznym. W ekranie umieszczono także czytnik linii papilarnych.

Z tyłu znajdziemy aparat główny o rozdzielczości 64 MP z przysłoną f/1,8. Całość uzupełnia 8 MP obiektyw ultraszerokokątny oraz 2 MP aparat pomocniczy wykorzystywany do makrofotografii. Z przodu znajdziemy 32 MP aparat selfie.

vivo V21 5G

Vivo V21 napędzane jest przez ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 800U z modemem sieci 5G. Do tego producent oddał nam do dyspozycji 8 GB pamięci podręcznej. Telefon dostępny jest w dwóch wariantach ze 128 GB lub 256 GB pamięci masowej. Przestrzeń tą możemy powiększyć dzięki karcie microSD o pojemności do 1 TB. Miejsce na kartę pamięci jest jednak dzielone z jedną z dwóch kart SIM.

Smartfon wyposażony jest w wyświetlacz E3 AMOLED o przekątnej 6,44 cala i rozdzielczości FullHD+, (2408 x 1080 pikseli). Maksymalna częstotliwość odświeżania wyświetlacza to 90 Hz, jednak jeżeli chcemy zredukować zużycie baterii, możemy ją zmniejszyć do 60 Hz. Dokonamy tego ręcznie, lub wybierając tryb inteligentnego przełączania. Maksymalna jasność ekranu to jednak zaledwie 500 nitów. W ekranie umieszczony został także czytnik linii papilarnych.

Z tyłu znajdziemy aparat o trzech obiektywach: głównym 64 MP z przysłoną f/1.79, szerokokątnym 8 MP o kącie widzenia 120 stopni i przysłoną f/2.2 oraz supermakro 5 MP z przysłoną f/2.4. Na największe słowa uznania zasługuje jednak przednia kamera o rozdzielczości aż 44 MP. Główny obiektyw posiada technologię optycznej stabilizacji obrazu. Korzystając z obu kamer mamy także dostęp do dedykowanego trybu Noc. Przy przednim aparacie znajdziemy dwie małe diody LED.

Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z autorską nakładką producenta FunTouch 11.1.

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A52s to dobrze znana fanom konstrukcja z maja tego roku, która kilka miesięcy później zadebiutowała z kosmetycznymi zmianami w stosunku do poprzednika.

Smartfon napędzany jest nieco mocniejszym, ośmiordzeniowym procesorem Qualcomm Snapdragon 778G, który wspierany jest przez 6 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Telefon posiada także slot na kartę pamięci microSD o maksymalnej pojemności do 1 TB. Całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 11 z nakładką producenta OneUI.

Na uwagę zasługuje wyświetlacz Samsunga Galaxy A52s 5G. Jest to panel Infinity-O Display o przekątnej 6,5 cala, rozdzielczości FullHD+ (2400 x 1080 pikseli) oraz aż 120 Hz częstotliwości odświeżania. Po środku wyświetlacza znalazło się także wycięcie na przednią kamerę. Z ekranem zintegrowany jest także czytnik linii papilarnych.

Zestaw aparatów prezentuje się tak samo, jak w przypadku podstawowej wersji Galaxy A52. Otrzymujemy więc główny aparat oferuje nam 64 MP. Ponadto mamy do dyspozycji obiektyw ultraszerokokątny 12 MP, makro 5 MP oraz czujnik głębi 5 MP. Jakby tego było mało przednia kamera oferuje aż 32 MP rozdzielczości. Aparat wyposażono w funkcję stabilizacji obrazu Super Steady, jednak nie skorzystamy z niej w przypadku nagrywania filmu w jakości 4K.

W Samsungu Galaxy A52s 5G znalazło się miejsce na port USB Typu C, dwie karty nanoSIM oraz kartę pamięci microSD. Miejsce na kartę pamięci jest jednak współdzielone z jedną z kart SIM. Telefon posiada baterię o pojemności 4500 mAh, którą naładujemy mocą do 35 W.