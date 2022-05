Jaki smartfon kupić? Najlepsze smartfony dla dzieci 2022 [RANKING]

Spis treści

Fot. zhenzhong liu / Unsplash

Jak wybrać smartfon dla dzieci?

Jednym z głównych powodów, dla jakich dajemy telefon naszemu dziecko, jest możliwość stałego kontaktu. W dzisiejszych czasach szybkie przekazywanie informacji jest bardzo proste, a dzięki temu rodzic może zawsze być w kontakcie ze swoimi dzieckiem. Zwykłe poinformowanie rodzica, że zostanie się po lekcjach u kolegi albo telefon do dziecka z pytaniem, czy wszystko w porządku to jedne z wielu powodów, dla których warto obdarować swoją pociechę telefonem.

Sprawdź również: Zestawienie opłacalnych smartfonów 2022

Oczekiwania dzieci wraz z wiekiem stają się jednak większe. Młodsze dzieci nie mają takich wymagań, dlatego z pewnością wystarczy im telefon do prostego komunikowania się, włączania niewymagających gier czy okazjonalnego robienia zdjęć. W momencie kiedy dorastają, ich oczekiwania względem telefonu stają się większe. Wiek dziecka jest zatem bardzo ważnym aspektem podczas wyboru telefonu. Rodzic powinien sam przeanalizować sytuację i zdecydować, jaki sprzęt będzie odpowiedni (i czy w ogóle jest potrzebny). Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że taki wybór nie jest prosty, kiedy już zapadnie decyzja o kupnie telefonu – dlatego przygotowaliśmy ten ranking.

Przeznaczenie

Kiedy kupujemy telefon dla dziecka, warto zastanowić się, jaki sposób urządzenie będzie wykorzystywane. Jeśli kupujemy je dla dziecka w wieku 10 lat lub mniej, warto również zainteresować się odpowiednim programem do kontroli rodzicielskiej. Dzięki temu będziemy w stanie ograniczyć dostęp do niektórych aplikacji lub funkcji telefonu.

Sprawdź również: Najlepsze aplikacje do kontroli rodzicielskiej - ranking 2022

Programy do kontroli rodzicielskiej pozwalają np. na blokowanie instalacji wybranych aplikacji, ustawianie filtrów w przeglądarce internetowej i wyszukiwarce, a także kontrolę nad czasem, jaki dziecko spędza ze smartfonem w dłoni i z jakich aplikacji czy gier korzysta najwięcej. Dodatkowo twórcy takiego oprogramowania przewidują opcję lokalizacji telefonu dziecka sparowanego z telefonem rodzica.

Cena

Przede wszystkim - pierwszy telefon dla dziecka nie powinien być drogi. Sprzęt do 500zł nie zawsze może być dobrym wyborem (szczególnie dla starszych dzieci), gdyż za tę kwotę możemy nie dostać urządzenia, które sprosta oczekiwaniom. W tym rankingu będziemy celować w nieco wyższe kwoty, za które dostaniemy porządny sprzęt, jednocześnie nie nadwyrężając domowego budżetu.

Sprawdź również: Najlepsze chińskie smartfony - Ranking 2022

Dzieci mają to do siebie, że często zdarza im się upuścić lub przypadkowo uszkodzić sprzęt, którego używają. Na rynku dostępne są specjalne telefony, które posiadają odporną na upadek obudowę, ale nie każde dziecko będzie zadowolone z takiego rozwiązania. Niestety, tego typu sprzęt zazwyczaj jest ciężki i nie należy do najładniejszych, a jego specyfikacja została ograniczona na rzecz wytrzymałości.

Wymiary

Kolejną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę jest wielkość telefonu, która zależy od wielkości wyświetlacza. Dzieci mają zazwyczaj mniejsze dłonie, dlatego warto celować w kompaktowe rozwiązania. Jest to jednak kwestia indywidualna i warto przede wszystkim spytać naszego dziecka, jakiej wielkości telefon bardziej mu odpowiada.

Sprawdź również: Najlepsze małe/kompaktowe smartfony - Ranking 2022

Łączność LTE to obecnie powinność jeśli chodzi o podstawowy telefon dla dziecka, dlatego nie warto skupiać się na modelach bez tej funkcji. Należy również zwrócić uwagę na pojemność baterii oraz pamięci telefonu – im więcej, tym lepiej. Aparat nie będzie znaczącym aspektem podczas wyboru urządzenia dla dziecka, jednak nawet jeśli, to lepiej skupić się na faktycznych przykładach zdjęć robionych danym telefonem, niż liczbie megapikseli.

Xiaomi POCO M3

Xiaomi POCO M3

POCO M3 to w chwili obecnej najlepszy smartfon w kwocie do 600 zł. Co otrzymamy decydując się na zakup tak taniej konstrukcji?

Przede wszystkim dosyć wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 662 wspierany przez 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Nie zabrakło również sporego ekranu o przekątnej 6,53 cala i rozdzielczości Full HD+. Niestety tu widać pewne oszczędności - jest to panel TFT. Oznacza to, że nie możemy liczyć na rewelacyjne odwzorowanie kolorów i świetne odwzorowanie barw.

Urządzenie od POCO posiada 48 MP aparat główny oraz dwie 2 MP matryce pomocnicze. Na wyposażeniu nie znajdziemy aparatu ultra szerokokątnego. Producent nie zapomniał o czytniku linii papilarnych oraz porcie USB Typu C. Obudowę wykonano z plastiku, ale przedni panel został zabezpieczony szkłem Corning Gorilla Glass trzeciej generacji.

Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 10 z nakładką MIUI. Co ciekawe pieniędzy starczyło na implementację głośników stereo. POCO M3 ma również ogromną baterię o pojemności aż 6000 mAh. Naładujemy ją z wykorzystaniem 18 W ładowarki. W razie potrzeby smartfona możemy zamienić w powerbanka.

Aktualne ceny w sklepach Xiaomi smartfon POCO M3, 4 GB/128GB, Cool Blue 799 zł

Xiaomi Redmi Note 9

Xiaomi Redmi Note 9

Redmi Note 9 to model poprzedniej generacji. Nie zmienia to faktu, że jest to urządzenie, którego zakup nadal warto rozważyć. Zeszłoroczny średniak od Redmi zdążył zauważalnie stanieć. Obecnie kupimy go za niecałe 700 zł, a należy pamiętać, że mówimy o smartfonie posiadającym ekran Full HD+ i wydajne podzespoły.

Propozycja od Redmi oferuje procesor MediaTek Helio G85. To popularny i wydajny układ do średniaków, które nie mają modemu sieci 5G. Na pokładzie znajdziemy również 3/4 GB RAMu i 64/128 GB wbudowanej pamięci masowej. Naszą uwagę powinen zwrócić ekran Full HD+ o przekątnej 6,53 cala. Jest to matryca IPS LCD, która nie ma podwyższonej częstotliwości odświeżania, ale oferuje bardzo dobrą jakość wyświetlanych treści.

Z tyłu umieszczono aż cztery aparaty. Główny z nich ma rozdzielczość 48 MP. Nie zabrakło 8 MP aparatu ultraszerokokątnego, 2 MP czujnika głębi oraz 2 MP aparatu makro. Warto podkreślić, że Redmi Note 9 ma klasyczne złącze słuchawkowe Jack. Smartfon zasilany jest akumulatorem o pojemności 5020 mAh, a w zestawie sprzedażowym otrzymamy dedykowane etui. Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 10 z nakładką MIUI 11. Smartfon otrzyma aktualizację do Androida 11 i MIUI 12.5.

realme 8 5G

realme 8 5G

realme 8 posiada zaawansowany 7-nanometrowy procesor Dimensity 700 5G, który zwiększa wydajność i obniża zużycie energii telefonu. A jeśli już o tym mowa, smartfon potrafi przełączać się między siecią 5G a 4G w celu oszczędzania akumulatora w momencie, gdy tego najbardziej potrzebujesz. Sama bateria jest pojemna i ma 5000 mAh oraz możliwość szybkiego ładowania 18 W.

Wydajny układ graficzny Mali-G57 i częstotliwość odświeżania 90 Hz zapewniają płynność nawigacji. Ekran jest 6,5-calowy i odznacza się rozdzielczością Full HD+. Główny aparat 48 MP posiada tryb nocnych zdjęć, widok panoramiczny i funkcję spowalniania czasu. Pamięć, w zależności od modelu, wynosi 4GB RAM + 64GB ROM lub 6GB RAM + 128 ROM z możliwością rozszerzenia pamięci zewnętrznej nawet do 1 TB. realme 8 jest lekki i cienki, ma zaledwie 8,5 mm grubości. Występuje w kolorach: czarnym i niebieskim.

realme 8 Pro

realme 8 Pro

realme 8 Pro to jeden z najlepszych średniaków 2021 roku. Smartfon kosztuje niespełna 1300 zł i oferuje świetne parametry techniczne. Urządzenie wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 720G. Całość uzupełnienia 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Smartfon posiada ekran Super AMOLED o przekątnej 6,4 cala. Jest to wyświetlacz o rozdzielczości Full HD o jasności maksymalnej 430 nitów ze wsparciem dla Always-on-Display.

Realme 8 Pro posiada 108 MP aparat główny Samsung HM2. Nie zabrano również 8 MP aparatu ultraszerokokątnego oraz dwóch 2 MP matryc pomocniczych - do zdjęć makro oraz czujnik głębi. Całość wykonano z plastiku oraz szkła. Obudowa nie jest wodoodporna. W zamian otrzymujemy charakterystyczny wygląd z napisem Dare to Leap. Smartfon posiada gniazdo słuchawkowe Jack. akumulator o pojemności 4500 mAh naładujemy z wykorzystaniem szybkiej ładowarki przewodowej o mocy 50 W. Urządzenie pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką realme UI 2.0

Apple iPhone SE (2022)

Apple iPhone SE

iPhone SE 2022 to najtańszy smartfon w portfolio Apple. Urządzenie posiada procesor Apple A15 znany z iPhone'a 12. Całość uzupełnia design obecny na rynku od lat. Oznacza to, że na froncie znajdziemy ekran o przekątnej 4,7 cala z gigantycznymi (jak na dzisiejsze czasy) ramkami. Pod wyświetlaczem znalazło się miejsce dla klasycznego czytnika linii papilarnych Touch ID umieszczonego w przycisku Home.

Kompaktowy smartfon od Apple standardowo oferuje 64 GB wbudowanej pamięci masowej. W sklepach znajdziemy również warianty wyposażone w 128 GB lub 256 GB pamięci. Procesor Apple A15 ma do pomocy 4 GB pamięci operacyjnej. Dla systemu iOS to w pełni wystarczający rezultat.

Z tyłu znajdziemy 12 MP aparat z możliwością nagrywania w 4K. Niestety iPhone SE 2022 nie posiada modnej matrycy ultra szerokokątnej. Telefon posiada obudowę wykonaną z dwóch tafli szkła połączonych ze sobą z wykorzystaniem aluminiowej ramki. Smartfon posiada certyfikat IP67. Oznacza to, że jest wodoszczelny. Urządzenie zasilane jest baterią o skromnej pojemności, ale czasy pracy pozwalają na jeden intensywny dzień z dala od ładowarki.

Całością zarządza system operacyjny iOS 15. Jesienią pojawi się aktualizacja do iOS 16.

OnePlus Nord 5G

OnePlus Nord 5G

Czym wyróżnia się smartfon OnePlus na tle konkurencji? Z pewnością jest to aparat do selfie z dwoma obiektywami: głównym 32 MP oraz ultraszerokokątnym 8 MP. Dysponuje do tego zaawansowanymi technologiami, które umożliwią uzyskanie najlepszych detali. Przednia kamera jest także w stanie nagrać film w jakości 4K przy 60 klatkach na sekundę. Aparat oferuje nam możliwość odblokowania telefonu twarzą dzięki opcji Face unlock.

A co z tylnym aparatem? Tutaj też OnePlus Nord 8 wygląda bardzo solidnie: główny obiektyw 48 MP, ultraszerokokątny 8 MP, teleobiektyw 5 MP oraz obiektyw makro 2 MP. Tylna kamera także umożliwia nam nagrywanie filmów w 4K, jednak już tylko w 30 klatkach na sekundę. Rekompensuje to jednak możliwością nagrywania slow motion w Full HD i aż 240 klatkach.

Smartfon OnePlus wyposażony jest w wyświetlacz o przekątnej 6.44 cala oraz matrycę Optic AMOLED. Częstotliwość odświeżania 90 Hz i rozdzielczość 2400x1080 pikseli powinny zapewnić nam komfortowe użytkowanie. W ekran wbudowany jest także czytnik linii papilarnych.

OnePlus Nord 5G napędzany jest procesorem Qualcomm Snapdragon 765G 5G oraz układem graficznym Adreno 620. Oferuje nam także 8 GB pamięci RAM. Całością zarządza system Android 10. Baterię 4115 mAh możemy także błyskawicznie naładować dzięki funkcji Warp Charge. Telefon posiada standardowe wejście USB Typu C oraz miejsce na dwie karty nanoSIM. Próżno jednak szukać tutaj miejsca na dodatkową kartę pamięci.

Urządzenie OnePlus dostępne jest w trzech wariantach kolorystycznych: szarym, grafitowym oraz błękitnym.