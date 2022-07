Jaki smartfon kupić aby nie przepłacić? Oto najbardziej opłacalne smartfony 2022

Spis treści

Na rynku znajdziemy obecnie mnóstwo smartfonów. Obok urządzeń znanych firm, takich jak Samsung, Apple, Huawei czy Xiaomi w sklepach pojawiają się również ciekawe propozycje nieco mniej rozpoznawalnych producentów. Mowa o wkraczającym na polski rynek realme, POCO (submarkce Xiaomi) czy Asusie, który cały czas produkuje telefony komórkowe.

Fot. Daniel Olszewski/PCWorld.pl

W dobie flagowców, które kosztują nawet ponad 5000 zł warto dobrze zastanowić się, czy warto wydawać na telefon komórkowy aż tyle pieniędzy. Wiadomo, że topowe modele kuszą nas rewelacyjnym wyglądem, wysoką wydajnością i świetnym aparatem, ale za wszystkim stoi również ogromny budżet marketingowy, który poprzez mnóstwo reklam napędza sprzedaż iPhone'a czy Samsungów z rodziny Galaxy.

Tymczasem na półkach sklepowych znajdziemy mnóstwo niezwykle ciekawych smartfonów, o których nie usłyszymy w reklamach telewizyjnych i na największych portalach informacyjnych. Urządzenia te posiadają znacznie lepszy stosunek jakości do ceny. Z tego właśnie powodu warto skupić się również na mniej popularnych modelach, a także szukać promocji na sprzęt, który jest na rynku od kilku miesięcy, a podczas debiutu miał zaporową cenę. Obecnie coraz więcej producentów wspiera swoje telefony przez dłuższy czas, zapewniając aktualizacje przez 2, 3, 4, a nawet 5 lat. Dlatego nie musimy już za wszelką cenę kupować absolutnych nowinek!

Fot. Daniel Olszewski/PCWorld.pl

W dzisiejszym rankingu pokazujemy najbardziej opłacalne smartfony pierwszej połowy 2022 roku. Poniżej znajdziesz urządzenia z różnych segmentów cenowych, które pojawiły się na rynku w 2021 lub 2022 roku.

Uwaga! - produkty zostały posegregowane cenowo - od najtańszych budżetowców do flagowych modeli w przystępnej cenie. Umiejscowienie produktów w rankingu nie ma wpływ na ich większą lub mniejszą opłacalność.

Jeżeli szukasz taniego urządzenia na lata przyjrzyj się pierwszym propozycją. W przypadku, gdy jesteś skory wydać więcej, ale chcesz otrzymać lepsze i ciekawsze urządzenie - udaj się na koniec listy.

Motorola Moto e32

Motorola zaprezentowała niedawno bardzo interesujący budżetowy smartfon. Motorola Moto E32 to urządzenie na pokładzie którego znajdziemy 4 GB RAMu i procesor UNISOC T606, który powinien zapewnić niezłe osiągi jak na tę klasę telefonu. Ponadto telefon oferuje ekran 6,5 cala z rozdzielczością HD+ i odświeżaniem 90 Hz! Wszystko to pracuje pod kontrolą Androida 11, a zabezpieczone jest szybki czytnikiem linii papilarnych z boku telefonu.

Fot. Motorola

Mamy też 64 GB pamięci wewnętrznej, baterię 5000 mAh i niezły aparat główny 16 MP. Do tego przedni aparat umieszczony w wycięciu ekranu i cienkie ramki sprawiają, że telefon wcale nie wygląda tanio. A jest bardzo tani - u producenta możemy go kupić już za 749 zł! To chyba jeden z najlepszych kąsków w tej półce cenowej.

realme 8i

Realme znane jest ze swojego zamiłowania do tworzenia telefonów tanich ale "z bajerem". Do takich właśnie można zaliczyć realme 8i - bardzo tani smartfon, który oferuje świetny ekran FullHD 120 Hz! Wyświetlacz jest napędzany przez procesor MediaTek Helio G96, który powinien szczególnie dobrze spisywać się w grach. Do tego dostajemy 4 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej.

Fot. Henryk Tur/PCWorld.pl

W telefonie znajdziemy również inne udogodnienia: USB-C, NFC, baterię o pojemności 5000 mAh i aparat przedni o rozdzielczości aż 50 MP. Wszystko to działą pod kontrolą Androida 11. Telefon u producenta kupimy za jedyne 999 zł!

Samsung Galaxy M23 5G

Najbardziej opłącalna budżetowa propozycja od Samsunga. Galaxy M23 5G oferuje bardzo dużo: szybki ekran FullHD 120 Hz, napędzany procesorem Snapdragon 750G. Do tego oczywiście łączność 5G, bardzo dobre aparaty (główny 50 MP) ze znanym i lubianym algorytmem Samsunga, a także pojemna bateria 5000 mAh z ładowaniem 25 W.

Fot. Samsung

Smartfon, pracujący z systemem operacyjnym Android 12 z nakładką OneUI 4.1, ma też wystarczająco dużo pamięci. Producent wyposażył go w 4 GB RAMu oraz 128 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć dzięki karcie microSD. Dodatkowo dostajemy NFC, Bluetooth 5.0, oraz możliwość wyboru trzech bardzo ładnych kolorów. Cena? Zaledwie 1299 zł (jednak telefon często znajdziemy w promocji).

Xiaomi Redmi Note 11

Nowy budżetowiec od Xiaomi wybrał trochę inną drogę od konkurentów, jeśli chodzi o to, co w telefonie jest najważniejsze. Nie znajdziemy tutaj najmocniejszego procesora z możliwych (to zadanie spełnia Snapdragon 680) czy ogromnej ilości pamięci (4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej) - te parametry są po prostu wystarczające. Podobnie bateria, której ogniwo o pojemności 5000 mAh stało sięstandardem w stawce.

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl

Co zatem wyróżnia Redmi Note 11 i sprawia, że znajduje się w tym rankingu? Jest to wyświetlacz. Co prawda jego szybkość odświeżania to 90 Hz, nie 120 Hz jak u niektórych konkurentów, to jest to matryca AMOLED. Oznacza to, że kolory są naprawdę piękne i wyraźne. Ma to ogromne znaczenie, bo przecież ekran to rzecz, na którą najbardziej zwracamy uwagę w smartfonie.

Ponadto, w Note 11 znajdziemy też szybkie ładowanie 33 W, a także bardzo dobre aparaty: 4 tylne obiektywy (50 MP + 8 MP + 2 x 2 MP) i przedni 13 MP. Do tego głośniki stereo, nowoczesny wygląd, a to wszystko za jedyne 1049 zł!

Xiaomi POCO M4 Pro 5G

Xiaomi, tworząc swoją podmarkę POCO, miało skupić się na świetnej relacji ceny do jakości w swoich produktach. Potwierdzeniem tej dewizy jest na pewno Poco M4 Pro - smartfon, który oferuje naprawdę dużo za niedużą kwotę. Telefon oferuje wiele konfiguracji RAMu i pamięci wewnętrznej: 4/64, 6/128 lub 8/256. W środku znajdziemy też mocny procesor MediaTek (Dimensity 810 w wersji 4/64 i 6/128, Helio G96 w wersji 8/256). Szczególnie ten drugi jest bardzo ciekawym wyborem, a dzięki ulepszonemu układowi graficznemu, powinien naprawde dobrze radzić sobie w grach.

Fot. Xiaomi

Całość uzupełnia przepiękny ekran AMOLED 90Hz o przekątnej 6,43 cala, a także dobry aparat z głównym sensorem o rozdzielczości 64 MP. Mamy tu jeszcze baterię 5000 mAh, ładowanie 33 W i oczywiście łączność 5G.

Telefon możemy kupić już za 1099 zł w konfiguracji 4/64 GB, a każda następna będzie kosztowała o 100 zł więcej: 6/128 GB 1199 zł, 8/256 GB 1299 zł.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

OnePlus zdobył sławę jako "zabójca flagowców" - ich telefony oferowały niesamowitą wydajność za ułamek ceny najlepszych Samsungów czy iPhone'ów. Jednak od jakiegoś czasu producent postanowił wejść również na rynek telefonów z niższej i średniej półki.

Fot. OnePlus

Ciekawą propozycją od tej firmy jest świeżo zaprezentowany OnePlus Nord CE 2 Lite. Telefon jest napędzany przez procesor Snapdragon 695, który uzupełnia 6 GB RAMu i 128 GB pamięci wewnętrznej. Dodatkowo dostaniemy tutaj aparat główny 64 MP i aparat przedni 16 MP, a do tego piękny ekran o rozdzielczości 6,59 cala. Jest to panel IPS o częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz rozdzielczości FullHD. Za długie działanie całości odpowiada bateria 5000 mAh, która obsługuje ładowanie 33 W. Telefon jest dostępny już za 1499 zł.

Samsung Galaxy A53 5G

Seria A50 jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych w długim katalogu Samsunga. Od kilku lat telefony z tej serii są bardzo dobry połączeniem (wystarczająco) dobrych podzespołów, dobrej jakości wykonania i płynnego oprogramowania, znanego z wyższej półki telefonów Samsunga. Najnowsza propozycja - Samsung Galaxy A53 5G - kontynuuje tę tradycję z bardzo zadowalającymi wynikami.

Fot. Samsung

Galaxy A53 5G działa dzięki szybkiemu procesorowi Exynos 1200, do którego producent dołączył 6 GB pamięci RAM. Telefon dysponuje też niezłym zestawem aparatów. Z tyłu znajdziemy aż 4 kamery: główną 64 MP z OIS, 12 MP ultraszerokokątny, 5 MP makro i 5 MP czujnik głębi. Z przodu zaś umieszczona została kamera 32 MP, która znajduje się w wycięciu w ekranie. Wszystkie zdjęcia z tych obiektywów możemy umieścić w 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Ponadto te zdjęcia, jak i wszystko inne, zobaczymy na zapierającym dech w piersiach ekranie AMOLED. Samsung pokusił się o wyświetlacz o odświeżaniu 120 Hz i przekątnej 6,5 cali. Całość uzupełnia NFC, Bluetooth 5.1, bateria 5000 mAh oraz szybkie ładowanie 25 W. Za całą tę paczkę zapłacimy 1799 zł!

Realme GT Neo 3T

Realme GT od kilku lat trzęsą całym rynkiem smartfonów ze sedniej półki. Firma oferuje naprawdę dobrą specyfikcję za nieduże pieniądze. W najnowszym smartfonie fimry - Realme GT Neo 3T - znajdziemy to, a do tego dochodzi rzucający się w oczy design, który może przypaść do gustu miłośnikom wyścigowych wrażeń.

Fot. Adrian Sobolewski/PCWorld.pl

W tej interesującej paczce dostajemy, przede wszystkim, najszybsze dodatki. Mamy ładowanie o mocy aż 80 W, które całą baterię o pojemności 5000 mAh napełni w około 30 minut. Do tego ekran AMOLED 120 Hz, 8 GB RAM i 128/256 GB pamięci wewnętrznej. Ponadto, sercem smartfona jest naprawdę sprawny Snapdragon 870, który nie ustępuje wiele najnowszym konstrukcjom firmy, a do tego nie ma ich największej wady - nie przegrzewa się. Mamy też do dyspozycji potrójny aparat z tyłu z główną kamerą 64 MP, a także 16 MP obiektyw do selfie - nie są to najmocniejsze strony tego smartfona, ale w dobrych warunkach będziemy z nich zadowoleni.

Apple iPhone SE 2020/2022

iPhone na liście opłacalnych telefonów? Wygląda to, jak jakaś dziwna herezja. Jednak od kilku lat firma z Cupertino ma w swoim katalogu naprawdę interesujące urządzenia, które zachęcają nie tylko swoimi możliwościami, ale także ceną!

iPhone SE to nietuzinkowa propozycja. Podczas gdy inni producenci starają się, aby ich tańsze telefony nadal wyglądały bardzo nowocześnie, ale robią to kosztem ich podzespołów, Apple idzie w drugą stronę. iPhone SE używa obudowy znanej jeszcze (z małymi zmianami) z iPhone'a 7. Jednak w środku działa najnowszy procesor A15 Bionic, który swoją prędkością zawstydzi każdy flagowiec z Androidem.

Fot. Apple

Ekran tego smartfona także przypomina zamierzchłe czasy designu telefonów - jest mały i ma ogromne ramki, a rozdzielczość nie powala. Telefon ma też jedynie jedną kamerę z tyłu - znany sensor 12 MP. Jednakże algorytmy od Apple sprawiają, że zdjęcia robione tym obiektywem są naprawdę wybitne - za tę cenę jest to jeden z najlepszych aparatów na rynku.

Telefon ten jest idealny dla każdego, kto poszukuje dobrego iPhone'a. Możemy wybierać między dwoma propozycjami - z 2022 i 2020 roku. Różnią się one praktycznie tylko procesorem, jednak oba będą działać bardzo sprawnie.

Warto więc pamiętać, że ten nowszy dostanie trochę więcej lat wsparcia aktualizacjami, jednak poza tym nie będzie większych różnic w użytkowaniu tych dwóch telefonów. Ceny zaczynają się od 1999 zł za wersję rocznikową 2020, a 2349 zł za rocznik 2022. W obu przypadkach możemy wybrać między 64, 128 i 256 GB pamięci.

Samsung Galaxy S21 FE

Moc zeszłorocznego flagowca w cenie tegorocznego średniaka? To oferuje Samsung Galaxy S21 FE. Seria FE (Fan Edition) ma oferować najważniejsze usprawnienia, które Samsung umieszcza w swoich smartfonach, bez wszystkich zbędnych dodatków. Wychodzi im to bardzo dobrze!

Fot. Samsung

Sercem S21 FE jest procesor Snapdragon 888, który wraz z 6 GB RAMu zapewnia telefonowi niesakzitelne działanie. Jednak najbardziej zwraca uwagę ekran urządzenia. Jest to panel AMOLED 2X Dynamic, który pozwala na dynamiczne skalowanie odświeżania obrazu od 1 Hz do 120 Hz. Ma on rozdzielczość FullHD i przekątną 6,4 cala i wygląda naprawdę fenomenalnie - kolory są żywe, a ruch niesamowicie płynny.

Telefon oferuje też świetny zestaw aparatów. Z tyłu znajdziemy główny sensor 12 MP z OIS, wspomagany przez 12 MP aparat ultraszerokokątny i 8 MP teleobiektyw (też z OIS). Z przodu z kolei Samsung umieścił kamerę 32 MP.

Za długie działanie telefonu odpowiada bateria 4500 mAh i szybkie ładowanie 25 W. Ponadto, telefon wyposażony jest jeszcze w inne ciakwe funkcje: wodoodporność IP68, funkcja Powershare, 5G czy szkło Gorilla Glass Victus z przodu. To wszystko za jedyne 2999 zł!

Apple iPhone 12

Jedną z lepszych praktyk, aby zaoszczędzić trochę pieniędzy, a nadal kupić bardzo dobry telefon, jest kupowanie zeszłorocznych flagowców - pod warunkiem, że ich producenci obiecują aktualizować telefony przez przynajmniej kilka lat. Jako że Apple od wielu lat wspiera swoje telefony przynajmniej przez 5 lat, kupując od nich poprzedni model telefonu, nie powinniśmy się o nic martwić!

Fot. Daniel Olszewski/PCWorld.pl

iPhone 12 to idealny kandydat na taki zakup - jego cena już nie odstrasza tak bardzo, a oferuje on już nowoczesny wygląd współczesnego iPhone'a oraz bardzo dobrą specyfikację. Za działanie telefonu odpowiada procesor A14 Bionic - który nadal jest szybszy od najnowszych procesorów we flagowcach z Androidem. Mamy tutaj też trzy aparaty 12 MP - dwie z tyłu i jeden z przodu. Jak zawsze, iPhone powala jakością zdjęć i filmów, które są w absolutnej czołówce wszystkich telefonów. Ekran OLED ma wielkość 6,1 cali, a przednia kamera znajduje się w notchu na górze. Ogólnie telefon wygląda świetnie, a możemy go dostać już za 3399 zł (albo nawet 2949 zł, jeśli zdecydujemy się na wersję Mini). Telefon jest dostępny w wersjach 64 GB, 128 GB i 256 GB.

Xiaomi POCO F4 GT

Jeśli nie chcemy rezygnować z najnowszych, flagowych podzespołów, ale nadal szukamy czegoś w okazyjnej cenie, dobrym pomysłem może być skierowanie się ku najnowszemu Poco z serii F - Poco F4 GT. Poco F to seria telefonów o najnowszych, flagowych podzespołach, która bije inne flagowce na głowę, jeśli chodzi o cenę. Co dostaniemy w tym telefonie w tym roku?

Najnowszy Poco F4 GT pracuje pod kontrolą, również najnowszego, procesora Snapdragon 8 Gen 1, który jest wspomagany przez 8 lub 12 GB RAMu. Ponadto mamy tutaj świetny ekran AMOLED 6,67 cala 120 Hz, a także 128/256 GB pamięci i baterię 4700 mAh z ładowaniem 120 W.

Fot. Xiaomi

Jednak telefon ma inne, innowacyjne rozwiązania, dzięki którym jest idealny zarówno do zabawy, jak i do codziennych czynności. Dzięki 4 wbudowanym głośnikom każdy dzwonek i film będzie świetnie słyszalny. Jeśli z kolei będziemy chcieli zagrać w jakąś grę, telefon posiada nowe rozwiązanie pozwalające na lepsze chłodzenie SoC, dzięki czemu możemy grać dłużej i bez żadnych zacięć.

Poco F4 GT to idealna propozycja dla osób, które chcą telefon bez kompromisów, ale nadal w świetnej cenie. Za konfigurację 8/128 GB zapłacimy 2999 zł, a za wariant 12/256 GB - 3499 zł.