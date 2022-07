Jaki smartwatch dla faceta? Najlepsze męskie zegarki w 2022 roku

Spis treści

Źródło: PC World / Adrian Sobolewski

Czym kierować się przy wyborze?

Pierwszą kwestią, którą warto wziąć pod uwagę jest system operacyjny, na którym oparty jest smartfon przyszłego użytkownika. Warto bowiem zaznaczyć, że produkty Samsunga najlepiej będą współpracowały z urządzeniami tej samej firmy, a smartwatche Apple wykorzystamy w pełni jedynie kiedy połączymy jest z systemem iOS. Jest to pierwszy czynnik, który powinien nam znacznie ułatwić nam wybór ostatecznego produktu.

Kolejną kwestią jest funkcjonalność smartwatch'a. Niektóre urządzenia posiadają jedyne łączność Bluetooth, a inne opierają się na łączności LTE. W pierwszym przypadku smartwatch będzie sprawdzał się jedynie kiedy mamy przy sobie telefon, a w drugim możemy w pewnych okolicznościach zastąpić smartfon zegarkiem.

Ostatnim, ale równie ważnym czynnikiem, będzie design urządzenia. W naszym zestawieniu postawiliśmy na akcesoria wyglądające minimalistycznie i estetycznie, jednak niektóre z nich zdecydowanie lepiej sprawdzą się w połączeniu z eleganckim strojem. Może to być istotne - szczególnie dla osób, które zobowiązane są do przestrzegania w pracy konkretnego dress code'u.

Amazfit T-Rex

Budżetowa propozycja dla osób poszukujących solidnego zegarka z wytrzymałą baterią.

Amazfit T-Rex posiada 12 certyfikatów wojskowych, zapewniających o jego wytrwałości na trudne warunku. Zegarek świetnie sprawdzi się dla osób, które chcą zabierać go ze sobą na wyprawę w góry czy do pracy, podczas której delikatniejsze konstrukcje mogłyby ulec zniszczeniu.

Smartwatch posiada również bardzo wydajną baterię, która zapewnia do 20 dni pracy bez konieczności ładowania. Design jest oczywiście kwestią gustu, ale należy przyznać, że urządzenie wygląda naprawdę solidnie, co potwierdza jego wytrzymała konstrukcja.

Ogromnym plusem jest również jego cena, która zaczyna się już od około 380 zł.

W skrócie - dla kogo jest ten zegarek: Propozycja dla osób poszukujących taniego, a zarazem solidnego urządzenia, które można zabrać ze sobą wszędzie.

Garmin Vivomove 3

Źródło: Alza.cz

Garmin Vivomove 3 wygląda jak tradycyjny zegarek, co podkreślają również wgrane przez producenta tarcze.

Ramka urządzenia wykonana jest ze stali nierdzewnej, a obudowa została wzmocniona włóknem szklanym. Koperta posiada średnicę 44 mm, a cały zegarek waży 46 gramów razem z paskiem.

Smartwatch posiada podstawowe funkcje pomagające monitorować: sen, poziom stresu, nawodnienie, ilość kroków oraz tętno. Jest on również wyposażony w łączność BT, dzięki czemu może wyświetlać powiadomienia z telefonu.

Producent podkreśla również, że model Vivomove 3 oferuje specjalistyczne aplikacje dla biegaczy, rowerzystów oraz pływaków.

W skrócie - dla kogo jest ten zegarek: Zegarek od marki Garmin sprawdzi się przede wszystkim dla osób uprawiających dużo sportu, chcących wygodnie monitorować swoje postępy.

Galaxy Watch 4

Źródło: samsungmobilepress.com

Galaxy Watch 4 zadebiutował w sierpniu zeszłego roku i do dziś stanowi jedną z najlepszych propozycji na rynku smartwatchy.

Zegarek Samsunga oparty jest na procesorze Exynos W920 i wykorzystuje system Wear OS. Jest to o tyle istotne, że poprzednie modele tego samego urządzenia wykorzystywały, znacznie bardziej ograniczone, oprogramowanie Tizen. Dzięki systemowi Wear OS, użytkownicy Galaxy Watch'a 4 mogą pobierać aplikacje dostępne na Androida.

Zegarek dostępny jest w dwóch rozmiarach - 40 mm oraz 44 mm oraz dwóch wariantach łączności - BT oraz LTE. Smartwatch wyposażony jest w takie funkcje jak żyroskop, barometr, pulsometr, pulsoksymetr, krokomierz, czy licznik spalonych kalorii. Umożliwia on również płatności NFC oraz śledzenie snu.

W skrócie - dla kogo jest ten zegarek: Galaxy Watch 4 będzie idealnym wyborem dla użytkowników Androida, a w szczególności osób korzystających ze sprzętu Samsunga.

Xiaomi Watch S1

Źródło: PC World / Adrian Sobolewski

Tańsza propozycja, która powinna zadowolić mniej wymagających użytkowników.

Urządzenie zachęca przede wszystkim swoim designem. Posiada bardzo elegancką kopertę, nienaganną jakość wykonania oraz estetyczne tarcze zegarka.

W zestawie otrzymujemy dodatkowy skórzany pasek, ładowarkę indukcyjną oraz kabel USB-C. Sam smartwatch wykonany jest ze stali nierdzewnej, a jego poszczególne części są polerowane lub szczotkowane. Tarcza wykonana jest z szafirowego szkła, co nie tylko dodatkowo chroni urządzenie, ale i pozytywnie wpływa na jego design.

Nieco mniej satysfakcjonująco prezentuje się system zegarka, który jest znacznie bardziej ograniczony niż omawiany wcześniej Wear OS. Mimo to, pozwala on na śledzenie najważniejszych pomiarów związanych z aktywnością, których jest łącznie aż 117.

Pełną recenzję urządzenia, wraz z wszystkimi jego wadami oraz zaletami, przeczytacie tutaj - LINK.

W skrócie - dla kogo jest ten zegarek: Przede wszystkim dla mniej wymagających użytkowników, którzy na pierwszym miejscu stawiają design urządzenia. Wygląd to zdecydowanie jedna z największych zalet Xiaomi Watch'a S1

Apple Watch Series 7

Zdecydowanie jeden z najlepszych smartwatch'y dostępnych obecnie na rynku.

Zegarek dostępny jest w dwóch rozmiarach: 41 mm oraz 45 mm. Urządzenie posiada kwadratową tarczę, co wyraźnie odróżnia go od innych propozycji w naszym zestawieniu. Unikalny design podkreśla jego funkcje "smart", bo Apple nie stara się w tym aspekcie naśladować wyglądu tradycyjnych zegarków.

Model Series 7 najlepiej sprawdzi się w przypadku użytkowników korzystających ze smartfonów Apple. Dzięki połączeniu z oprogramowaniem iOS, będziemy w stanie wykorzystać pełne możliwości zegarka.

Warto również zaznaczyć, że smartwatch jest wodoodporny (certyfikat WR50) oraz posiada zabezpieczenia przed zakurzeniem (certyfikat IPX6)

W skrócie - dla kogo jest ten zegarek: Świetne urządzenie z unikalnym designem, które najlepiej sprawdzi się jako prezent dla fanów ekosystemu Apple.

Huawei Watch GT 3 Pro Classic

Źródło: PC World / Henryk Tur

Kolejny smartwatch, który przyciąga swoim eleganckim designem.

Huawei Watch GT 3 Pro Classic posiada łączność GPS oraz BT, a także najważniejsze funkcje, takie jak: automatyczne wykrywanie czasu odpoczynku, monitorowanie snu/stresu/aktywności, pomiar kroków oraz badanie temperatury skóry. Koperta urządzenia jest wykonana z ceramiki i posiada rozmiar 46.6 mm.

Zegarek oparty jest na systemie Harmony OS i aby go w pełni wykorzystać warto pobrać aplikacje Zdrowie, która dostępna jest w Google Play Store.

Naszą uwagę najbardziej przykuł design zegarka, który świetnie sprawdzi w przypadku użytkowników preferujących klasyczny wygląd tego typu urządzeń.

Pełną recenzję Huawei Watch GT 3 Pro Classic oraz dokładny opis jego funkcji znajdziecie tutaj - LINK.

W skrócie - dla kogo jest ten zegarek: Przede wszystkim dla osób ceniących sobie elegancki design, poszukujących smartwatch'a wyglądającego jak tradycyjny zegarek.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Źródło: samsungmobilepress.com

Droższy model polecanego wcześniej Galaxy Watch'a 4.

Dostępny jest w dwóch rozmiarach - 42 mm oraz 46 mm. Posiada również dwa typy łączności - BT oraz LTE. Tym co odróżnia go od podstawowej wersji jest dodatkowy pierścień, który tworzy ramkę wokół wyświetlacza. Jest to zarówno element designu, jak i w pełni funkcjonalna część zegarka, która ułatwia poruszanie się między widgetami oraz aplikacjami.

Na pokładzie urządzenia także znajdziemy Exynosa W920 oraz system Wear OS 3. Po co więc dopłacać do droższej wersji?

Najważniejszym czynnikiem będzie wygląd urządzenia, które w modelu Classic prezentuje się znacznie bardziej elegancko. Smartwatch o wiele lepiej sprawdzi się jako element ubioru i nie będzie sprawiał wrażenia taniego gadżetu.

W skrócie - dla kogo jest ten zegarek: Dla fanów ekosystemu Samsunga, którym zależy na klasycznym wyglądzie smartwatcha.

Amazfit T-Rex 2

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Droższy model omawianego wcześniej T-Rexa. Zegarek stworzony przede wszystkim z myślą o osobach, które będą go używać w wymagających warunkach.

Smartwatch jest świetnie wykonany. Posiada konstrukcję, która (jak zapewnia producent) przeszła 15 testów klasy wojskowej oraz gwarantuje odporność na ekstremalne temepratury. Urządzenie oferuje również ponad 150 wbudowanych trybów sportowych zintegrowanych z systemem Zepp. Aplikacja, dzięki której możemy kontrolować możliwości zegarka, jest dostępna do pobrania ze sklepu Google Play.

T-Rex 2 był testowany przez naszą redakcję i z czystym sumieniem możemy go polecić każdemu kto szuka niezawodnego sprzętu, będącego świetnym partnerem do aktywności sportowych. Przy intensywnym użytkowaniu smartwatch wytrzymuje na baterii ponad tydzień, ma jasny i czytelny ekran oraz pozwala na wygodne śledzenie swojego progresu z poziomu aplikacji w smartfonie.

Pełną recenzję zegarka możecie przeczytać tutaj - LINK.

W skrócie - dla kogo jest ten zegarek: Propozycja dla osób poszukujących wytrzymałego zegarka ze świetną baterią, którego można zabrać ze sobą wszędzie.