Jaki smartwatch kupić? Przedstawiamy najlepsze modele w 2022 roku

Huawei Watch GT 3 Elite i Apple Watch Series 7 / Fot. Artur Tomala

Smartwatch to świetny gadżet. Umożliwia otrzymywanie powiadomień z telefonu i śledzenie stanu zdrowia/treningu prosto z nadgarstka. Specjalnie dla Ciebie sprawdziliśmy najnowsze smartwatche dla telefonów z Androidem oraz iPhone'a. Wybraliśmy spośród nich 10 najlepszych urządzeń.

Od lat Apple Watch jest wzorem dla innych urządzeń tego typu i tym razem nie jest inaczej. Najnowsza generacja Series 6 z 2020 roku jest najlepszym urządzeniem w zestawieniu, ale ma mnóstwo równie ciekawych i tańszych alternatyw opartych na Wear OS lub Tizen. Możesz również zdecydować się na urządzenie hybrydowe, które łączy cechy klasycznego zegarka ze smartwatchem. Niezaprzeczalną zaletą takiego rozwiązania jest długi czas pracy na pojedynczym ładowaniu oraz wygląd tożsamy z klasycznym zegarkiem.

Oto nasz poradnik zakupowy najlepszych smartwatchy na 2022 rok.

Po co ci smartwatch?

W sieci krąży ciekawa teoria, która głosi, że smart zegarki są dla smartfona tym, czym były zegarki na rękę dla klasycznego kieszonkowego zegarka. Cofnijmy się na chwilę do XIX wieku, kiedy to wszyscy, których było stać na zegarek kieszonkowy musieli szukać go w kieszeni za każdym razem, gdy chcieli sprawdzić godzinę. Teraz pod koniec drugiego dziesięciolecia XXI wieku robisz to samo, kiedy chcesz sprawdzić jakiekolwiek powiadomienie na swoim smartfonie.

Czy jest jakaś różnica? Oczywiście. Twój smartfon otrzymuje masę powiadomień, przez co musisz często sięgać do kieszeni, aby zobaczyć, co się dzieje z Twoim telefonem, który znajduje się w kieszeni, torbie, plecaku lub schowku w samochodzie.

Smartwatch nie służy do wykonywania połączeń telefonicznych nawet pomimo obecności tej funkcji w kilku modelach. Główną funkcjonalnością inteligentnych zegarków jest szybki i łatwy dostęp do powiadomień ze smartfona, dzięki czemu możesz zadecydować, czy potrzebujesz wyjmować telefon z kieszeni, aby odpowiedzieć na któreś z nich. Dodatkowo smartwatch jest przydatny podczas nawigacji, kiedy to potrafi wyświetlać na ekranie strzałki oraz na treningu dzięki możliwości śledzenia pulsu i przebiegu trasy.

Jakiego rodzaju zegarka powinieneś szukać?

Obecnie na rynku znajdziesz dwa rodzaje inteligentnych zegarków. Jedne posiadają kolorowy ekran dotykowy znany z smartfonów zamiast klasycznej tarczy. Modele hybrydowe są z kolei bardzo podobne wizualnie do klasycznych analogowych zegarków, ale posiadają wiele funkcji znanych ze smartwatchy. Najczęściej posiadają one mały wyświetlacz LCD lub złożony z diód LED, gdzie wyświetlane są powiadomienia.

Podczas, gdy na smartwatchu możesz wykonać wiele rzeczy nie możesz liczyć na długi czas pracy na baterii. Większość urządzeń będziesz musiał ładować co wieczór za pomocą dołączonej do zestawu dedykowanej ładowarki. W przypadku urządzeń hybrydowych czas pracy na pojedynczym ładowaniu może wynosić nawet kilka miesięcy.

Jeżeli jesteś użytkownikiem systemu Android to naturalnym wyborem będzie wybór zegarka pracującego pod kontrolą Wear OS. Urządzenia te działają również z iPhone'm, ale oferują wtedy znacznie ograniczoną funkcjonalność, przez co nie jesteśmy zwolennikami tego rozwiązania. Dla użytkowników iPhone'a najlepszym wyborem będzie oczywiście Apple Watch, który świetne integruje się ze smartfonem, a także całym ekosystemem z Cupertino. Nie możesz zapominać również o smartwatchach Samsunga, które pracują pod kontrolą Tizena. To kolejny duży gracz na rynku inteligentnych zegarków.

Co sprawia, że smartwatch jest dobry?

Po pierwsze najważniejszą kwestią jest jakość i niezawodność połączenia smartwatcha z telefonem. Niestety, ale niektóre urządzenia nadal mają z tym problem, co skutkuje cyklicznym zrywaniem połączenia lub brakiem synchronizacji wszystkich powiadomień. Drugim aspektem jest wygląd. Tu sprawa jest skomplikowana, ponieważ każdy użytkownik posiada swój gust. Pewne jest jednak, że smartwatch to stylowy dodatek do naszej garderoby, więc powinien się nam podobać.

Zwróć uwagę na kompatybilność. Niektóre modele działają zarówno z Androidem, jak i iOS, ale na rynku nie brakuje smartwatch'y, które działają jedynie z wybraną platformą. Na przykład Apple Watch jest w stanie działać jedynie z iPhone'm.

Fani sportu powinni poszukać urządzenia z wbudowanym monitorem tętna oraz GPS. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na wodoodporność oraz łączność NFC, która pozwoli zamienić inteligentny zegarek w kartę płatniczą. Zwróć uwagę na pewną kwestię. Nie wszystkie zegarki z NFC będą obsługiwały płatności zbliżeniowe w naszym kraju. Na przykład smartwatche Samsunga posiadają NFC, ale działa ono jedynie w połączeniu z usługą Samsung Pay, która nie jest oficjalnie dostępna w Polsce.

Kolejne ważnie i istotne elementy to poziom szczegółowości wyświetlanych powiadomień, kompatybilność z szeroką gamą urządzeń, a także funkcje dodatkowe, jak np. mikrofon, wbudowane Wi-Fi, system szybkiej wymiany pasków.

Samsung Galaxy Watch 4 Najnowsza generacja smartwatchy Samsunga została zaprezentowana w sierpniu ubiegłego roku. Była to zdecydowanie ciekawa i odważna premiera koreańskiego producenta, który usprawnił swoje zegarki w niemal każdym aspekcie. Samsung Galaxy Watch 4 to zaawansowany smartwatch wyposażony w szereg inteligentnych rozwiązań. Urządzenia Samsunga są także ciekawą propozycją pod względem ceny. Co prawda nie jest ona mała, jednak kwota, jaką musimy wyłożyć za 40 mm zegarek jest warta rozważenia, zwłaszcza, jeżeli zestawimy ją w porównaniu z produktami marki Apple. Co otrzymamy w zamian? Samsung przygotował modele z kopertą o rozmiarze 40 i 44 mm. Kontrolę nad ich pracą sprawuje nowa wersja oprogramowania Wear OS 3. Jest to ogromne usprawnienie w porównaniu do poprzednika, który pracował na systemie Tizen. Wear OS 3 umożliwia bowiem korzystanie z aplikacji przeznaczonych na urządzenia z Androidem. Galaxy Watch4 wyposażony jest w wykonany w 5nm procesie technologicznym procesor Exynos W920. Znajdziemy w nim m.in. żyroskop, barometr, pulsometr, pulsoksymetr, krokomierz, czy licznik spalonych kalorii. Galaxy Watch4 umożliwia płatności NFC, śledzenie snu, wykrywanie...

Apple Watch Series 7

Przed premierą Apple Watch Series 7 wszyscy spodziewali się rewolucji w wyglądzie zegarka, do której ostatecznie nie doszło. Zeszłoroczny smartwatch Apple to wciąż sprawdzona i doskonale znana fanom konstrukcja, która w połączeniu z nową wersją oprogramowania tworzy jeden z najlepszych zegarków inteligentnych na rynku.

Fot. producent

Apple Watch Series 7 urósł w stosunku do poprzednika o milimetr: z 40 do 41 mm i z 44 do 45 mm. Dzięki temu i o wiele mniejszych ramkach otrzymujemy dużo więcej przestrzeni użytkowej (o ok. 20 procent w porównaniu do Series 6) na wyświetlaczu Retina. Od teraz wyświetla jeszcze więcej informacji i pozwala na korzystanie z klawiatury QWERTY. Działa także pod kontrolą nowej wersji systemu operacyjnego, czyli watchOS 8.

Apple Watch Series 7 posiada certyfikat odporności na kurz IPX6, odporności na wodę WR50 oraz grubszą warstwę szkła chroniącego wyświetlacz. Zegarek zapewnia także ładowanie szybsze o 66 procent, w porównaniu do swojego poprzednika. W polskich sklepach możemy kupić zegarki z kopertą wykonaną z aluminium, lub stali nierdzewnej.

Samsung Galaxy Watch4 Classic

Wersja Classic jest drugim modelem, który Samsung zaprezentował w połowie ubiegłego roku. Jest to nieco wytrzymalsza i, niestety, droższa wersja bazowego modelu.

Źródło: WinFuture

Ceny Galaxy Watch4 Classic zaczynają się od 1649 złotych. Podobnie jak jego mniejszy brat dostępny jest w dwóch rozmiarach: 42 oraz 46 mm. Różni się także materiałem, z którego jest wykonany. W tym przypadku użyto stali nierdzewnej.

Kolejnym elementem odróżniającym go od podstawowej wersji Galaxy Watch4 jest dodatkowy pierścień, tworzący ramkę dla wyświetlacza. Pierścień ten jest nie tylko elementem designu. Dzięki możliwości obracania pozwala na sterowanie niektórymi aplikacjami. Większość różnic pomiędzy oboma modelami jest jednak czysto kosmetyczna.

Za jego odpowiednio wydajną pracę także odpowiedzialny jest wykonany w 5nm procesie technologicznym procesor Exynos W920. Także tutaj znajdziemy system Wear OS 3, współpracujący z aplikacjami na Androida i Sklepem Play oraz podobne możliwości w zakresie monitorowania zdrowia oraz śledzenia aktywności fizycznej.

Huawei Watch GT 3 Pro

Huawei stale rozwija swój segment inteligentnych zegarków. Od wydania swoich pierwszych modeli z autorskim systemem operacyjnym HarmonyOS, firma ta nie osiada na laurach i co roku stara się stworzyć jeszcze lepsze urządzenie od poprzedniego. Nie inaczej jest i w tym przypadku, gdyż jesteśmy świeżo po premierze Huawei Watch GT 3 Pro.

Firma postawiła na dwie wersje zegarka: z tytanową kopertą (46 mm) oraz z kopertą ceramiczną (43 mm). Smartwatch jest lekki jak na konstrukcję wykonaną w całości z metalu - waży jedynie 54 gramy (bez paska) - a tytanowa bransoleta została stworzona w taki sposób, aby jeszcze bardziej potęgować uczucie lekkości zegarka. Długość bransolety może być dodatkowo regulowana poprzez usuwanie lub dodawanie ogniw dołączonych do zestawu. To, co jednak najbardziej przykuwa uwagę, to ostry, jasny i kolorowy ekran AMOLED o przekątnej 1,43 cala i rozdzielczości 466 x 466 pikseli.

Fot. Huawei Fot. Huawei

Watch GT 3 otrzymał również kilka nowych - przeznaczonych wyłącznie dla tego modelu - tarcz, które dynamicznie zmieniają się między nocą a dniem. Poza tym, zegarek posiada dwuzakresowy, pięciosystemowy GPS, który można znaleźć w modelu GT Runner, funkcję dzwonienia przez Bluetooth, sterowanie muzyką, wodoodporność IP68 i 5ATM. Watch GT 3 Pro posiada wszystko to, co czyniło model Watch GT Runner interesującym, a jednocześnie oferuje mniej sportowy, lecz bardziej elegancki design.

W zależności od intensywności korzystania z zegarka, bateria wersji 46 mm wytrzyma maksymalnie aż 14 dni na jednym ładowaniu, a w wersji 43 mm - 7 dni. Watch GT 3 może pochwalić się jednym z najlepszych wyników długości pracy na jednym ładowaniu na rynku, a tym samym może konkurować z najpopularniejszymi smartwatchami innych firm.

Zegarek oferuje również bardzo szybkie ładowanie, które odbywa się za pomocą dedykowanej ładowarki. Jest ona mocowana magnetycznie do tylnej części smartwatcha, a naładowanie urządzenia do pełna zajmuje niecałą godzinę.

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 6 to, mimo bycia konstrukcją z 2020 roku, wciąż jeden z najlepszych smartwatchy, jakie obecnie możemy kupić. Szósta generacja zegarka od Apple wygląda podobnie do poprzednich, ale w środku znajdziemy wydajniejsze podzespoły oraz nowe funkcje zdrowotne. Flagowy przedstawiciel serii Apple Watch posiada EKG, a nowością jest pulsoksymetr.

Apple Watch Series 6

Zegarek od Apple posiada ekran Retina wykonany w technologii OLED LTPO z typem Alwasy-On. Do wyboru dwie koperty w rozmiarach 40 mm oraz 44 mm.

Apple Watch idealnie uzupełnia ekosystem firmy Apple. Zegarek połączymy jednie z iPhonem.

Najnowsza wersja Apple Watch Series 6 pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego watchOS. Oprogramowanie posiada mnóstwo funkcji i umożliwia instalacje dodatkowych programów z App Store.

Co ważne zegarek obsługuje płatności zbliżeniowe oraz posiada bardzo rozbudowaną aplikację treningową. Flagowy model posiada stale aktywny wysokościomierz, który pozytywnie wpływa na dokładność treningów.

Minusem jest czas pracy na baterii. Zegarki Apple Watch wymagają codziennego ładowania. Do wyboru wersje z różnym wykończeniem i typem pasków. Na rynku znajdziemy wersje Wi-Fi oraz z wbudowanym modemem LTE.

Apple Watch SE

Apple Watch SE zadebiutował w 2020 roku razem z flagowym modelem Apple Watch Series 6. Na pierwszy rzut oka oba smartwatche wyglądają identycznie. Są również kompatybilne z takimi samymi akcesoriami oraz paskami. W środku znajdziemy nieco wolniejszy procesor oraz ekran OLED, który nie posiada trybu Always-On.

Apple Watch SE

Zabrakło również kilku funkcji zdrowotnych - EKG oraz pulsoksymetru. Ograniczenia te nie wpływają jednak zbytnio na ogólną ocenę zegarka. Apple Watch SE to świetny smartwatch, który idealnie współpracuje z całym ekosystemem firmy Apple.

Zegarek dostępny jest w dwóch rozmiarach - 40 mm oraz 44 mm. Całość pracuje pod kontrolą najnowszego systemu operacyjnego watchOS.

Apple Watch SE posiada rozbudowaną aplikację treningową oraz umożliwia dostęp do mnóstwa aplikacji firm trzecich z App Store. Nie zabrakło również możliwości odblokowywania komputerów Mac oraz trybu głośnomówiącego.

Gigant z Cupertino wyposażył Apple Watch SE w moduł NFC. Oznacza to, że skorzystamy z płatności zbliżeniowych.

Apple Watch SE dostępny jest w wersji z Wi-Fi oraz wbudowanym modemem sieci komórkowej LTE.

Garmin Fenix 6

Zegarki z serii Fenix od lat cieszą się nieprzerwaną popularnością. Kolejne generacje są doceniane przez osoby aktywnie fizycznie, a Fenixa 6 zobaczymy na większości imprez biegowych w naszym kraju.

Garmin Fenix 6

Garmin Fenix 6 to wytrzymały zegarek sportowy z rozbudowanymi funkcjami śledzenia naszej aktywności oraz przekazywaniem powiadomień ze smartfona.

Fenixa 6 wyposażono w kolorowy ekran o przekątnej 1,3 cala z funkcją Always-On. Zegarek posiada nadgarstkowy czujnik tętna i pulsoksymetr.

Producent nie zapomniał o module GPS. Garmin Fenix 6 posiada dodatkowo wbudowany odbiornik nawigacji GNSS oraz Galileo. Oznacza to, że z nawigacji skorzystamy nawet w momencie, gdy GPS lub jeden z systemów nie jest dostępny.

Garmin Fenix 6 posiada wbudowaną nawigację satelitarną i możliwość pobierania map do pamięci urządzenia. Możemy również zapisać nasze ulubione utwory. Dzięki obecności NFC skorzystamy z płatności zbliżeniowych Garmin Pay, które są dostępne w naszym kraju.

Zegarek wytrzyma na jednym ładowaniu nawet 14 dni. W trybie oszczędzania energii czas ten wzrośnie do ponad miesiąca. Podczas korzystania z GPS bateria rozładuje się po 36 godzinach.

OPPO Watch

OPPO Watch to niezwykle ciekawy zegarek pracujący pod kontrolą Wear OS. Produkt dostępny jest w dwóch rozmiarach - 41 mm oraz 46 mm - w kilku wersjach kolorystycznych. Do wyboru wersje Wi-Fi oraz z wbudowanym modemem sieci komórkowej LTE i kartą eSIM.

OPPO Watch

Zegarek od OPPO pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Wear OS. Dzięki niemu uzyskujemy dostęp do mnóstwa aplikacji z Google Play. Dodatkowo na pokładzie znajdziemy NFC. Oznacza to, że skorzystamy z płatności zbliżeniowych z wykorzystaniem Google Pay.

OPPO Watch wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon Wear 3100, 1 GB pamięci operacyjnej oraz 8 GB wbudowanej pamięci masowej.

Ekran to panel AMOLED o jasności 1000 nitów. Za monitorowanie treningów odpowiedzialna jest aplikacji Google Fit.

Bateria pozwoli na 24 godziny pracy w trybie Smart. Ładowanie do 100% trwa 75 minut. Tryb oszczędzania energii pozwala na wydłużenie czasu pracy na baterii do 14 dni.

OPPO Watch współpracuje z Androidem i iOS, ale lepiej odnajdzie się w połączeniu ze smartfonami z Androidem.

Fitbit Versa 3

Fitbit Versa 3 to najnowszy produkt amerykańskiego producenta, który specjalizuje się w produkcji sprzętu do monitorowania aktywności. Najnowszy smartwatch może pochwalić się obecnością wbudowanego modułu GPS oraz stale aktywnego pulsometru. Dodatkowo podczas zakupu otrzymamy trzymiesięczną subskrypcję usługi Fitbit Premium 3, która pozwoli dokładnie przeanalizować nasze informacje zdrowotne.

Fitbit Versa 3

Wbudowana bateria pozwala na 6 dni pracy. Oznacza to, że możemy bez problemu skorzystać z funkcji monitorowania snu. Na pokładzie znalazło się również szybkie ładowania.

Zegarek Fitbit Versa 3 kompatybilny jest ze smartfonami z Androidem oraz iOS. Do działania niezbędna jest aplikacji Fitbit.

Fitbit Versa 3 posiada ekran AMOLED o przekątnej 1,58 cala i rozdzielczości 336 x 336 pikseli. Panel jest kolorowy i w pełni dotykowy. Zegarek posiada wbudowaną aplikację treningową i przekazuje powiadomienia z telefonu. Całość łączy się z wykorzystaniem Wi-Fi oraz Bluetooth.

Zegarek firmy Fitbit wykonano ze stali nierdzewnej. Paski są wymienne.

Huawei Watch Fit

Huawei Watch Fit to smartwatch, który swoim wyglądem przypomina nieco większą opaskę fitness. Zegarek wyposażono w ekran AMOLED o przekątnej 1,64 cala. Na pokładzie znajdziemy również aplikacje treningową, która pozwala śledzić 96 rodzajów treningów.

Huawei Watch Fit

Smartwatch Huawei Watch Fit jest w pełni wodoszczelny oraz posiada baterie, która po pełnym naładowaniu pozwoli na 10 dni pracy.

Pomimo niskiej ceny na pokładzie znajdziemy pulsoksymetr oraz zagięte szkło 2,5D, które nadaje zegarkowi elegancki wygląd.

Huawei Watch Fit synchronizuje wszystkie dane z aplikacją Huawei Health, która dostępna jest na smartfony z Androidem oraz iOS.

Zegarek komunikuje się ze smartfonem z wykorzystaniem łączności Bluetooth. Niestety Huawei Watch Fit nie posiada wbudowanego modułu GPS. Oznacza to, że do dokładnego śledzenia aktywności niezbędny jest smartfon.

Huawei Watch Fit oferuje również wbudowany monitor snu, który analizuje jakość naszego snu i przedstawia wnioski.