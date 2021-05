Spis treści

Polacy coraz chętniej korzystają z możliwości dokonywania płatności zbliżeniowych. W taki sposób za zakupy możemy zapłacić już praktycznie w każdym sklepie. Ale nie tylko. Bilety komunikacji miejskiej, parkometry czy automaty z przekąskami. To tylko kilka sytuacji, w których możemy skorzystać z tej metody. Cechuje się ona bardzo dużą wygodą, ale także brakiem konieczności noszenia ze sobą wszędzie portfela oraz kart płatniczych. Wystarczy nam już tylko zegarek na ręce.

NFC (Near Field Communication) to nazwa technologii radiowej, pozwalającej na bezdotykowe i bezprzewodowe przesyłanie danych. Można ją porównać z technologią Bluetooth. Zasadniczą różnicą jest jednak brak konieczności ręcznego parowania urządzeń (np. smartwatch + terminal płatniczy) oraz dużo większe bezpieczeństwo. NFC pozwala na przesyłanie niewielkiej ilości danych na małą odległość (do 20 cm).

Smartwatche zyskują coraz większą popularność, dlatego też producenci prześcigają się w rozszerzaniu funkcjonalności swoich urządzeń. Wiele modeli posiada bardzo rozbudowany system monitorowania aktywności fizycznej oraz funkcji życiowych. Ważne jest także to, aby urządzenie które wybieramy, cechowało się także dużą odpornością na warunki atmosferyczne. Zalecana wodoszczelność to IP67 / IP68.

Na rynku dostępnych jest także kilka systemów płatności.

Google Pay

Apple Pay

Garmin Pay

FitBit Pay

Samsung Pay (niedostępny obecnie w Polsce)

Nie każdy bank wspiera wszystkie z nich. Przed wyborem zegarka z NFC należy sprawdzić, czy instytucja w której mamy konto obsługuje dany system.

Na jakie smartwatche z NFC warto zwrócić uwagę w 2021 roku?

Fitbit Versa 3

Garmin Vivoactive 4

Apple Watch SE

OPPO Watch

Apple Watch Series 6