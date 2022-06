Spis treści

Manfrotto Compact Advanced to kompaktowy i poręczny statyw, który zaprojektowany został z myślą o niewielkich lustrzankach i bezlusterkowcach. Wysokość maksymalna : 165 cm

: 165 cm Wysokość minimalna: 44,5 cm

44,5 cm Długość po złożeniu: 44 cm

44 cm Ilość sekcji: 5

5 Udźwig: 5 kg

5 kg Rodzaj głowicy: 3-kierunkowa

3-kierunkowa Waga: 1,42 kg Statyw Manfrotto Compact Advanced został wyposażony w 5-sekcyjne, aluminiowe nogi oraz 3-kierunkową, ergonomiczną głowicę. Dzięki lekkiej i kompaktowej konstrukcji spakować i transportować. Każda z nóg może być niezależnie zablokowana na dowolnej długości przy użyciu szybkiego systemu zatrzasków, natomiast 3-kierunkowa głowica posiada dwie niezależne, składana rączki. Jedna z nich kontroluje ruch panoramiczny i horyzontalny podczas gdy drugą rączką możemy kontrolować przechył. Maksymalne obciążenie statywu wynosi 3 kg. Manfrotto Compact Advanced - pełna recenzja »

Cullmann Mundo 522T

Cullmann Mundo 522T to wygodny, poręczny i funkcjonalny statyw do pracy z niewielkimi lustrzankami i nowoczesnymi kamerami SCS.

Specyfikacja:

Wysokość maksymalna: 135,5 cm

Wysokość minimalna: 17 cm

Długość po złożeniu: 31,5 cm

Ilość sekcji: 5

Udźwig: 5 kg

Rodzaj głowicy: Głowica kulowa

Waga: 1,16 kg

To statyw, który będzie idealnym akcesorium zarówno dla amatorów, jak i zaawansowanych fotografów. Posiada 3-stopniową regulację nóg statywu i świetnie sprawdzi się podczas wykonywania zdjęć makro - najniższa pozycja to 17 cm. Pomimo niewielkiego rozmiaru opakowania, wynoszącego zaledwie 31,5 cm, po całkowitym rozłożeniu wynosi 135,5 cm. Zbudowany jest z wysokiej jakości materiałów, które są odporne na zarysowania i inne uszkodzenia.

W zestawie znajduje się aluminiowa głowica kulowa z wbudowanym systemem QRC. Maksymalny udźwig wynosi 5 kg.

Statyw Mundo 522T dostępny jest w czterech kolorach (czarny, srebrny, pomarańczowy, niebieski) wraz z pokrowcem.

Manfrotto 290 Dual

Statyw Manfrotto 290 Dual - 3-sekcyjny trójnóg charakteryzujący się lekkością i solidną konstrukcją.

Wysokość maksymalna: 173 cm

173 cm Wysokość minimalna: 6,2 cm

6,2 cm Długość po złożeniu: 68,5 cm

68,5 cm Ilość sekcji: 3

3 Udźwig: 5 kg

5 kg Rodzaj głowicy: Głowica kulowa

Głowica kulowa Waga: 2,26 kg

Manfrotto 290 Dual to statyw, który sprawdzi się zarówno w fotografii plenerowej, jak i studyjnej. Został wykonany z aluminiowych rurek i aluminiowego odlewu, co zwiększa jego trwałość oraz wytrzymałość. Nogi statywu także zostały zaopatrzone w aluminiowe dźwignie blokujące, regulujące naprężenie. Dzięki możliwości zablokowania kąta rozstawienia nóg w 4 pozycjach (25°,46°,66°,88°), statyw doskonale sprawdzi się na nierównym terenie oraz podczas wykonywania zdjęć w niskiej pozycji. Oprócz tego, jedna z nóg została zaopatrzona w gumową rękojeść, która gwarantuje pewne trzymanie statywu.

Jedną z najważniejszych cech statywu 290 Dual jest kolumna przekładana o 90 stopni, dzięki której szybko i precyzyjnie ustawimy odpowiednią pozycję, bez konieczności wyjmowania kolumny i demontażu głowicy oraz aparatu.

W zestawie znajduje się lekka i kompaktowa głowica kulowa z wbudowaną poziomicą, która umożliwia ustawienie precyzyjnego kadru. Głowica posiada wymienną płytką 200PL, której blokada posiada regulowaną kontrolę docisku, co pozwala na stabilne utrzymanie nawet ciężkiego aparatu.

Hama Star 63

To niedrogi statyw, który sprawdzi się w wielu sytuacjach. Lekka konstrukcja i wielofunkcyjność sprawia, że to idealny wybór na początek.

Wysokość maksymalna : 166 cm

: 166 cm Wysokość minimalna: 66 cm

66 cm Ilość sekcji: 3

3 Udźwig: 4 kg

4 kg Rodzaj głowicy: 3-kierunkowa

3-kierunkowa Waga: 1,74 kg

Hama Star 63 idealnie nada się dla osób, które amatorsko zajmują się fotografią i dopiero zaczynają pracę ze statywem. Poza tym sprawdzi się podczas nagrywania vlogów i efektownych ujęć poklatkowych. Konstrukcja została wyposażona w ruchomą głowicą 3D, która jest kompatybilna z większością aparatów cyfrowych, kamer oraz lustrzanek i pozwala skierować obiektyw w niemalże dowolnym kierunku.

Stawy posiada antypoślizgowe stópki, wbudowaną poziomicę oraz system regulacji wysokości (w zakresie 66-166 cm). Centralny hak umożliwia zawieszenie dodatkowego obciążenia, by sprzęt nie upadł podczas silnego wiatru. Aluminiowy korpus jest niezwykle lekki, dzięki czemu statyw znakomicie sprawdza się podczas wypraw w góry bądź spacerów.

W zestawie znajdziemy praktyczny pokrowiec z uchwytem do przenoszenia.

Camrock TA30

To uniwersalny statyw, który będzie idealnym rozwiązaniem dla początkujących fotografów. Sprawdzi się do lekkich, kompaktowych aparatów.

Wysokość maksymalna : 126 cm

: 126 cm Wysokość minimalna: 42 cm

42 cm Ilość sekcji: 4

4 Udźwig: 1 kg

1 kg Rodzaj głowicy: 3D

3D Waga: 535 g

Camrock TA30 to bardzo lekki statyw (waży 535 g), który z łatwością można zabrać w każde miejsce. Nogi statywu składają się z trzech teleskopowych sekcji, dzięki czemu możemy dowolnie dobrać wysokość. Głowica wyposażona jest w poziomicę, a powierzchnia styku z aparatem pokryta jest gumą zapobiegającą ślizganiu się zamontowanego sprzętu. To idealne rozwiązanie do małych pomieszczeń - niewielki rozstaw nóg (74 cm). Statyw Camrock TA30 świetnie nadaje się jako podstawa pod zewnętrzną lampę błyskową.

Współpracuje z aparatami i kamerami Canon, Nikon, Sony, Pentax, Olympus, Fujifilm, Panasonic, JVC, Samsung i wiele innych.

W zestawie znajdziemy specjalny pokrowiec.

Manfrotto PIXI EVO

To lekki i przenośny statyw, dzięki któremu zrobisz zdjęcia lub nagrasz wideo z zupełnie innej perspektywy.

Wysokość minimalna: 10,5 cm

10,5 cm Wysokość maksymalna: 20 cm

20 cm Wysokość po złożeniu: 20,5 cm

20,5 cm Ruchoma głowica: tak

tak Szybkozłączka: tak

tak Wymienna stopka: nie

nie Maksymalny udźwig: 2,5 kg

2,5 kg Waga: 0,26 kg

Manfrotto PIXI EVO to statyw przeznaczony do robienia zdjęć w konkretnych warunkach - jego wysokość maksymalna to 20 cm, minimalna 6 cm. Pozwala zastosować dwa różne kąty rozstawu nóg wraz z możliwością ich rozsunięcia - w 5 dogodnych położeniach - co umożliwia wykonanie zdjęć z pozycji podłoża. Statyw posiada także funkcję przechyłu głowicy o 90°, dzięki czemu szybko możemy zmienić kadr.

Najlepiej będzie sprawdzał się z lustrzankami cyfrowymi (o masie korpusu do 750 g), aparatami kompaktowymi i kamerami sportowych, np. GoPro.

Maksymalny udźwig statywu PIXI EVO to 2,5 kg. Został skonstruowany z wytrzymałego kompozytu Adapto i aluminium, dzięki czemu jest on bardzo lekki.

Dostępny jest w trzech kolorach: czarnym, białym i czerwono-antracytowym.

Camrock TH70

Wysokość minimalna: 65 cm

Wysokość maksymalna: 166 cm

Wysokość po złożeniu: 69 cm

Ruchoma głowica: tak

Szybkozłączka: tak

Wymienna stopka: tak

Maksymalny udźwig: 3 kg

Pokrowiec: tak

Waga: 1,86 kg

Camrock TH70 to wysoki statyw z głowicą 3D, która jest wymienna, dzięki czemu na statywie można zamocować inną, dowolną głowicę standardowym gwintem 3,8”. Statyw posiada trzy-segmentowe nogi, wysuwaną kolumnę z korbą, hak do obciążania zestawu, samopoziomujące stopki, a także uchwyt do przenoszenia. Całość wykonana jest ze wzmocnionego aluminium. W zestawie otrzymujemy pokrowiec z paskiem.

Velbon EX-440

Niedrogi statyw z obrotową i uchylną głowicą, który idealnie sprawdzi się do aparatów kompaktowych czy małych lustrzanek.

Wysokość maksymalna: 153 cm

153 cm Wysokość minimalna: 126,7 cm

126,7 cm Długość po złożeniu: 47 cm cm

47 cm cm Ilość sekcji: 4

4 Udźwig: 2 kg

2 kg Waga: 1,18 kg

Velbon EX-440 to statyw przeznaczony do aparatów kompaktowych czy niewielkich lustrzanek lub bezlusterkowców - maksymalny udźwig wynosi 2 kg. Został wyposażony w obrotową i uchylną głowicę oraz 4 sekcje rozkładania. Posiada rozpórki radialne, które umożliwiają równomierny rozstaw nóg. Maksymalna wysokość statywu wynosi 153 cm. W zestawie znajdziemy specjalny pokrowiec. Sprzęt jest lekki i poręczny (1,18 kg), więc bez problemu zabierzemy go ze sobą w każde miejsce.

Zacznijmy od początku...

Statyw to element wyposażania wspomagającego pracę fotografa bądź filmowca, który umożliwia stabilizowanie oraz utrzymywanie w określonym położeniu aparatu fotograficznego lub kamery filmowej. Rolą statywu jest eliminowanie drgań przenoszonych z rąk fotografującego czy filmującego oraz utrzymywanie aparatu w jednej pozycji, nawet przy wielokrotnym dokonywaniu ekspozycji - to dzięki temu możliwe jest wykonywanie fotografii HDR czy poklatkowe fotografowanie jednego ujęcia, z zachowaniem poprawnej jakości. Wykorzystuje się go przede wszystkim do fotografii nocnej oraz krajobrazowej. To niezbędne akcesorium jeśli wykonujemy zdjęcia z długim czasem naświetlania i wysoką czułością ISO, a także podczas filmowania, kiedy zależy nam na ujęciach z gładkim ruchem kamery.

Statywy amatorskie i profesjonalne

Statywy używane w amatorskiej technice fotograficznej i wideo są wykonane zazwyczaj ze słabszej jakości materiałów, przez co ich cena jest znacznie niższa niż w przypadku bardziej zaawansowanych stabilizatorów. Zbudowane są często z lekkich, aluminiowych i plastikowych elementów, co z kolei może okazać się dużym plusem, jeśli zamierzamy często podróżować ze statywem. Amatorskie statywy posiadają mniej solidną głowicę - z ograniczonymi możliwościami ruchu - na stałe przymocowaną do kolumny centralnej. Oczywiście nie oznacza to, że w tym segmencie nie znajdziemy dobrych rozwiązań, które sprostają naszym wymaganiom.

Statywy profesjonalne, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczone są do wykonywania bardziej zaawansowanych produkcji wideo oraz fotografii. Charakteryzują się przede wszystkim lepszym wykonaniem, szerszym zakresem regulacji rozstawu nóg oraz wysokości, a także lepszą stabilnością. Głowice montowane na tego rodzaju statywach posiadają bardziej zaawansowane możliwości poruszania aparatem lub kamerą oraz stabilizacji obrazu. Na tego rodzaju statywach możemy montować cięższy i bardziej profesjonalny sprzęt. Ceny statywów profesjonalnych wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy.

Rodzaje statywów do aparatów fotograficznych

Obecnie na rynku znajdziemy wiele różnych rodzajów statywów fotograficznych, które różnią się przede wszystkim pod względem budowy oraz zastosowania. Możemy wyróżnić cztery kategorie:

Trójnogi - to najpopularniejszy typ statywów, który składa się z symetrycznie rozkładanych w trzy strony nóg, kolumny oraz głowicy, na której umieszcza się aparat fotograficzny. Wśród produkowanych modeli możemy znaleźć zarówno niewielkie, lekkie statywy zdolne udźwignąć jedynie aparat kompaktowy, jak i solidne oraz stabilne egzemplarze przeznaczone do utrzymania cięższych i bardziej profesjonalnych sprzętów. Ruchome elementy pozwalają swobodnie manewrować wysokością oraz nachyleniem. Uniwersalność tego rodzaju statywów polega na tym, że mogą być wykorzystywane w wielu różnych sytuacjach - w plenerze, w studiu, na planie filmowym - zarówno przez amatorów, jak i profesjonalistów.

Mini-statywy (statywy stołowe) - to kompaktowe i lekkie statywy rozkładane teleskopowo, które bez problemu możemy transportować w plecaku czy torbie. Zazwyczaj wymagają ustawienia na jakimś podwyższeniu, stąd tożsama nazwa - statywy stołowe. Sprawdzą się podczas wykonywania makro fotografii czy nagrywania videoblogów. Po złożeniu mogą także służyć jako uchwyt dla aparatu. Niektóre modele posiadają również elastyczne nóżki, które umożliwiają przymocowanie statywu w dowolnym miejscu i regulację kąta nachylenia aparatu. Służą raczej do kompaktów czy niewielkich lustrzanek.

Monopody - stanowią jedynie podporę aparatu - są złożone z pojedynczej nóżki o regulowanej długości, czasami wyposażone w głowicę. Niestety nie pozwalają na całkowite unieruchomienie aparatu, ale zwiększają stabilność na wysokich ogniskowych, poza tym są lżejsze od standardowych statywów i wygodniejsze w transporcie. Sprawdzą się m.in. podczas fotografowania sportu czy koncertów, podczas użycia teleobiektywów.

Kolumnowe - to statywy stosowane przede wszystkim w studiach fotograficznych. Składają się z ciężkiej, solidnej podstawy (często na kółkach) utrzymującej metalową kolumnę, na której umieszcza się aparat lub kamerę. Ten rodzaj statywu gwarantuje wysoką stabilność i utrzymanie sprzętu w nieruchomej pozycji, ale przez wagę i rozmiar jego mobilność jest ograniczona.

Elementy statywu fotograficznego

Zanim zdecydujecie się na konkretny model, warto przyjrzeć się poszczególnym elementom statywu oraz jego budowie. W tym przypadku skupimy się przede wszystkim na uniwersalnym trójnogu, który składa się z rozsuwanych teleskopowo nóżek, głowicy oraz kolumny centralnej. A teraz po kolei:

Nogi statywu składają się zazwyczaj z rozsuwanych teleskopowo sekcji, blokowanych lub skręcanych za pomocą specjalnych pokręteł lub zatrzasków. Mogą posiadać różne długości i możliwości składania - im więcej sekcji, tym statyw po złożeniu jest mniejszy i bardziej poręczny. Warto zadbać o to, by nogi były wykonane z solidnych, dobrej jakości materiałów, bo to one w głównej mierze odpowiadają za stabilność oraz utrzymanie aparatu fotograficznego. Zwróćmy również uwagę na możliwość ustawiania kątów nóg statywu oraz stopki, które powinny być dopasowane do podłoża. Im większa rozpiętość nóg statywu, tym niżej będziemy mogli obniżyć statyw, np. jeśli chcemy uzyskać "żabią" perspektywę. W tym przypadku wiele zależy od tego, jaki rodzaj zdjęć będziemy najczęściej wykonywać.

statywu składają się zazwyczaj z rozsuwanych teleskopowo sekcji, blokowanych lub skręcanych za pomocą specjalnych pokręteł lub zatrzasków. Mogą posiadać różne długości i możliwości składania - im więcej sekcji, tym statyw po złożeniu jest mniejszy i bardziej poręczny. Warto zadbać o to, by nogi były wykonane z solidnych, dobrej jakości materiałów, bo to one w głównej mierze odpowiadają za stabilność oraz utrzymanie aparatu fotograficznego. Zwróćmy również uwagę na możliwość ustawiania kątów nóg statywu oraz stopki, które powinny być dopasowane do podłoża. Im większa rozpiętość nóg statywu, tym niżej będziemy mogli obniżyć statyw, np. jeśli chcemy uzyskać "żabią" perspektywę. W tym przypadku wiele zależy od tego, jaki rodzaj zdjęć będziemy najczęściej wykonywać. Kolumna umożliwia wygodną zmianę wysokości ustawienia sprzętu, nie wymagając przy tym regulacji wysokości nóg. Oprócz tego, niektóre modele posiadają funkcję zmiany położenia w poziomie - może okazać się to istotne podczas fotografowania z minimalnych wysokości (w niektórych modelach istnieje możliwość zamocowania kolumny centralnej odwrotnie, co ułatwia fotografowanie aparatem nad samą ziemia). Musimy jednak wiedzieć, że nie każdy statyw wyposażony jest w kolumnę centralną.

umożliwia wygodną zmianę wysokości ustawienia sprzętu, nie wymagając przy tym regulacji wysokości nóg. Oprócz tego, niektóre modele posiadają funkcję zmiany położenia w poziomie - może okazać się to istotne podczas fotografowania z minimalnych wysokości (w niektórych modelach istnieje możliwość zamocowania kolumny centralnej odwrotnie, co ułatwia fotografowanie aparatem nad samą ziemia). Musimy jednak wiedzieć, że nie każdy statyw wyposażony jest w kolumnę centralną. Głowica to jeden z najważniejszych elementów statywu. Dzięki niej możliwe jest ustawienie aparatu lub kamery pod właściwym kątem i precyzyjne kadrowanie. Powinna charakteryzować się wysoką stabilnością, wytrzymałością oraz dobrze dobranymi możliwościami ruchu, w zależności od naszego sposobu fotografowania czy filmowania. Głowicę różnią się pod względem konstrukcyjnym. Poniżej prezentujemy ich rodzaje.

Rodzaje głowic statywu fotograficznego

Głowice kulowe - posiadają mocowanie o okrągłym kształcie i system jego unieruchomienia. Umożliwiają sprawnie i swobodnie ustawić aparat w dowolnej pozycji, ale należy zaznaczyć, że precyzyjne ustawienie kadru jest utrudnione, szczególnie jeśli używamy ciężkiego sprzętu czy długiego obiektywu. W tym przypadku warto pamiętać, że im większa głowica (kula), tym łatwiej będzie złapać stabilizację. Pokrętła czy blokady głowic tego typu będą się różnić zależności od rodzaju statywu i konkretnego modelu. Głowicę kulową można wykorzystać na przykład podczas wykonywania fotografii sportowej.

Głowice 3D (3-kierunkowe) - ten rodzaj głowic sprawdzi się podczas fotografowania czy filmowania cięższym sprzętem. Działają wolniej, przez co umożliwiają bardziej precyzyjnie ustawić kadr, przy czym każdą z płaszczyzn możemy ustawić niezależnie. To szczególnie ważne jeśli zależy nam na sprawnym ustawieniu pionu i poziomu, na przykład fotografując wnętrza, architekturę czy krajobrazy. Głowica jest wyposażona w trzy pokrętła, które umożliwiają kolejno: obrót w prawo lub lewo, w górę lub w dół oraz ustawienie do poziomu lub pionu.

Głowice kardanowe (ang. gimbal) to głowice przeznaczone do pracy z długimi i ciężkimi teleobiektywami. Umożliwiają zachowanie całkowitej stabilizacji obrazu oraz odpowiednie wyważenie sprzętu niezależenie od jego usytuowania. Pozwala także na swobodny przechył w pionie i obrót w poziomie, jednocześnie zachowując prostą linię horyzontu.

Głowice panoramiczne - jak sama nazwa wskazuje, ich przeznaczeniem jest tworzenie panoram zarówno poziomych, jak i pionowych czy sferycznych - w zależności od modelu. Ten rodzaj głowic pozwala na na ustalenie osi obrotu aparatu fotograficznego, tak aby wyeliminować bądź zminimalizować błąd paralaksy. Często wykorzystywana jest przy ujęciach filmowych.

Jak dobrać statyw do aparatu?

Dobór odpowiedniego statywu fotograficznego zależy od wielu różnych czynników. Przede wszystkim musimy zastanowić się czego tak naprawdę potrzebujemy i do czego najczęściej będziemy używać stabilizatora - m.in. czy zamierzamy używać go wyłącznie w pomieszczeniach czy w plenerze, czy będzie służył tylko do robienia zdjęć czy również do nagrywania materiałów wideo. Istotny jest także rodzaj sprzętu, który zamierzamy zamocować na statywie. Główne parametry, które należy wziąć pod uwagę podczas zakupu to:

Wysokość statywu , przy czym należy sprawdzić zarówno wysokość po rozłożeniu, jak wysokość po złożeniu oraz minimalną wysokością fotografowania. Ogólna zasada jest taka, że powinniśmy wybrać model, który po rozłożeniu będzie od nas wyższy o kilka centymetrów (ok. 10 cm). Jeśli zamierzamy używać statywu wyłącznie do fotografowania niewielkich obiektów umieszczonych na stole lub na ziemi, możemy wyposażyć się w mini-statyw, o którym pisaliśmy wyżej.

, przy czym należy sprawdzić zarówno wysokość po rozłożeniu, jak wysokość po złożeniu oraz minimalną wysokością fotografowania. Ogólna zasada jest taka, że powinniśmy wybrać model, który po rozłożeniu będzie od nas wyższy o kilka centymetrów (ok. 10 cm). Jeśli zamierzamy używać statywu wyłącznie do fotografowania niewielkich obiektów umieszczonych na stole lub na ziemi, możemy wyposażyć się w mini-statyw, o którym pisaliśmy wyżej. Udźwig mówi nam o tym, ile maksymalnie może ważyć sprzęt umieszczony na statywie - wagę aparatu znajdziemy w instrukcji lub na stronie internetowej danego producenta. Warto wybrać nieco większy udźwig niż waga samego sprzętu - np. jeśli aparat waży 2 kg, to warto zdecydować się na statyw i głowicę o udźwigu ok. 3 kg lub więcej. Chodzi o to, by zachować stabilność zarówno statywu, jak i zamocowanego aparatu.

mówi nam o tym, ile maksymalnie może ważyć sprzęt umieszczony na statywie - wagę aparatu znajdziemy w instrukcji lub na stronie internetowej danego producenta. Warto wybrać nieco większy udźwig niż waga samego sprzętu - np. jeśli aparat waży 2 kg, to warto zdecydować się na statyw i głowicę o udźwigu ok. 3 kg lub więcej. Chodzi o to, by zachować stabilność zarówno statywu, jak i zamocowanego aparatu. Waga statywu (wraz z nogami, głowicą i innymi elementami) to kolejny ważny parametr, który powinniśmy wziąć pod uwagę. Założenie jest takie, że im cięższy statyw, tym bardziej stabilny i bezpieczny. Ale wszystko w granicach rozsądku - jeśli zamierzamy używać statywu w plenerze nie wybierajmy 10-kilogramowego modelu, który będzie uciążliwy w transporcie. W tym miejscu powinniśmy także zwrócić uwagę na konstrukcję oraz jakość materiałów, z których wykonany jest statyw - jeśli zależy nam na sprzęcie, który posłuży nam przez lata warto wybierać spośród sprawdzonych i rozpoznawalnych marek.

Źródła: www.swiatobrazu.pl, Wikipedia, Waskiel.pl