Jaki telewizor OLED 2019 - przegląd modeli do 5000, 6000, 7000 i 10000 zł [Ranking]

Obecnie dostępność Philipsa 55POS9002/12 jest coraz mniejsza, ale nadal warto zainteresować się tym modelem. Wyróżnia się on 99 procentowym pokryciem HDR Perfect WCG . Za obliczenia odpowiada procesor Philips P5 Perfect Picture Engine , ale jest to układ pierwszej generacji.

Philips 55POS9002/12 to kolejny starszy model w naszym zestawieniu. To telewizor bardzo podobny do modelu 55OLED803 . Podobnie, jak młodszy brat posiada na pokładzie oświetlenie Ambilight oraz system operacyjny Android TV . Również ten telewizor otrzymał wyróżnienie "BEST BUY OLED TV" od organizacji EISA, ale na rok 2017-2018.

LG OLED55B7V to jeden z najtańszych telewizorów OLED , jakie można znaleźć w Polskich sklepach. To model z dwuletnim stażem rynkowym, a podczas premiery jego cena była znacznie wyższa. OLED'y od LG już od dawna słyną z bardzo dobrej jakości matryc. Opisywany przez nas model to 55 calowy telewizor OLED o rozdzielczości 4K z aktywnym HDR'em oraz wsparciem dla Dolby Atmos . Na pochwałę zasługuje bardzo ciekawy design z jasnym tyłem. Właściciele LG OLED55B7V z pewnością nie muszą wstydzić się wyglądu swojego telewizora. Całość wygląda bardzo elegancko oraz nowocześnie. Telewizor od LG z pewnością świetnie wpasuje się w wystrój salonu lub sypialni.

Telewizor posiada wbudowane głośniki o mocy 2 x 10 W. System operacyjny to autorskie rozwiązanie LG - webOS . W tym przypadku jest to nowsza wersja oprogramowania, która posiada wsparcie dla asystentów głosowych Amazon Alexa oraz Asystenta Google. Telewizor posiada obsługę WiDi, Wi-Fi Direct oraz Wi-Fi Miracast.

LG OLED55B8SLC to kolejny starszy model w naszym rankingu. OLED55B8SLC pochodzi z linii na 2018 rok. Względem tańszego LG OLED55B7V model ten posiada już wsparcie dla Asystenta Google . To jeden z najtańszych telewizorów z serii LG OLED TV ThinQ . W środku obudowy umieszczono procesor a7 drugiej generacji, który wspomagany jest technologią AI . Pomaga ona dostarczyć użytkownikowi obraz jak najlepszej jakości. Urządzenie posiada wsparcie dla technologi Dolby Vision i jest kompatybilne z większością standardów HDR. Za jakość dźwięku odpowiadają głośniki z Dolby Atmos .

Japończycy umożliwiają także nagrywanie cyfrowych programów telewizyjnych w pełnej jakości. Za pracę telewizora odpowiada czterordzeniowy procesor. Panasonic TX-55FZ800E posiada nie najnowszy już system Smart TV, ale nie zabrakło kilku ciekawych funkcjonalności. Należy do nich między innymi rozwiązanie TV Anywhere, które umożliwia przesyłanie transmisji telewizyjnych lub nagranych programów na urządzenia mobilne takie, jak smartfony lub tablety. Można skorzystać także z...

Panasonic jest jednym z producentów, który skupił się na danym segmencie rynku. Japończycy od lat produkują wspaniałe telewizory. Jednym z nich jest model TX-55FZ800E z 2018 roku. To urządzenie z matrycą OLED o przekątnej 55 cali, rozdzielczości 4K i z wsparciem dla HDR. Telewizor posiada certyfikat Ultra HD Premium , który gwarantuje najwyższą jakość obrazu 4K Ultra HD. Panasonic zadbał o szerokie możliwości łączenia urządzenie z telewizorem. Udokumentowane to zostało za pomocą standardu DLNA (Digital Living Network Alliance). Dzięki niemu przewody stają się zbędne. Filmy i zdjęcia można przesyłać na telewizor za pomocą domowej sieci LAN.

Oprogramowanie to dobrze znany użytkownikom LG webOS. To autorska platforma, która słynie z mocnych zabezpieczeń potwierdzonych certyfikatami CC i UL CAP2900-1. Na pilocie dołączanym do LG OLED55C8PLA znalazło się miejsce dla dedykowanego przycisku służącego do uruchamiania aplikacji klienckiej...

Stosunek jakości do ceny doceniła również EISA . Philips 55OLED803 otrzymał nagrodę "BEST BUY OLED TV" 2018-2019.

Philips 55OLED803 to najbardziej opłacalny model telewizora OLED w naszym zestawieniu. Z jednej strony oferuje już popularny system Android TV oraz flagową funkcję Philips'a - Ambilight , a z drugiej strony jego cena detaliczna nie jest mocno wygórowana. Oczywiście 5999 zł to duża kwota, jak na zakup telewizora o przekątnej 55 cali, ale na tle rywali pod tym względem Philips 55OLED803 wypada bardzo dobrze.

LG OLED65B7V to najtańszy 65 calowy telewizor OLED w naszym zestawieniu. Podobnie, jak najtańsze konstrukcje jest to dosyć leciwy już model przeznaczony na rok 2017. Telewizor posiada głośniki Dolby Atmos oraz obsługę Active HDR wraz z Dolby Vision .

Philips 55OLED804/12 to tegoroczny model, więc jest naszpikowany najnowszymi technologiami. Telewizor pracuje pod kontrolą Androida TV opartego na Androidzie 9.0 Pie (w chwili obecnej Android 10 nie jest dostosowany do pracy na telewizorach). Nie zabrakło również wsparcia dla asystentów głosowych od Google i Amazonu. Producent udostępnił użytkownikom 16 GB wbudowanej pamięci masowej, która może być rozszerzona za pomocą dysku twardego lub pendrive'a podłączonych przez złącze USB.

Matryca to 55 calowy panel OLED o rozdzielczości 4K z 100 Hz częstotliwością odświeżania. Jest on kompatybilny z technologią HDR, Dolby Vision, HDR10, HDR10+ oraz HLG. Za optymalizację płynności ruchu odpowiada technologia Picture Performance Index 5000 . Wyświetlacz posiada 99 procentowe pokrycie szerokiej palety barw (Wide Color Gamut).

Sony KD-55AF8 to telewizor z serii Bravia AF8 wprowadzonej do sprzedaży w 2018 roku. Matryca o przekątnej 55 cali i rozdzielczości 4K sterowana jest za pomocą zaawansowanego procesora X1 Extreme . Posiada on funkcję skalowania do jakości bliskiej natywnemu 4K oraz przetwarza obraz w czasie rzeczywistym, aby użytkownicy mogli oglądać materiały wideo w jak najwyższej jakości.

Sony KD-55AF9 to telewizor, który polecany jest przez popularny serwis streamingowy - Netflix . Otrzymał on rekomendację, która przyznawana jest jedynie telewizorom o najwyżej jakości wyświetlanego obrazu.

Telewizor posiada specyfikację techniczną podobną do innych modeli tego producenta, ale wyróżnia się nową platformą Saphi TV, która na dobre zadomowiła się na rynku dopiero w tym roku. To proste i intuicyjne rozwiązanie, które domyślnie przeznaczone było głównie do tanich konstrukcji. Saphi TV cechuje się bardzo przejrzystym interfejsem oraz szybkością działania. Dzięki temu rozwiązaniu Philips 65OLED754/12 przypadnie do gustu osobom nie zainteresowanym nowinkami technologicznymi oraz seniorom. W razie potrzeby Saphi TV umożliwia obsługę za pomocą klawiatury i myszy.

Może wydawać się, że branża telewizyjna od kilku lat nie rozwija się już tak prężnie, jak na początku XX wieku. Nie jest to prawdą. Nie da się zaprzeczyć, że ewolucja przebiega inaczej niż kilkanaście lat temu, ale z pewnością nie stoi w miejscu.

Źródło: pcworld.com

Kilkanaście lat temu telewizory przeszły gigantyczną metamorfozę. Zamiast dużych kineskopowych urządzeń w sklepach zaczęło pojawiać się coraz więcej modeli z płaskimi ekranami LCD. Od tego czasu telewizory w znaczącej większości wyglądają niemalże identycznie. W końcu trudno zaprojektować coś wyróżniającego się skoro głównym elementem całej konstrukcji jest duży wyświetlacz.

Producenci ostatnimi czasy skupili się na poprawie parametrów technicznych i funkcjonalności swoich modeli. Dzięki temu w chwili obecnej w sklepach znajdziemy telewizory z rozbudowanym i funkcjonalnym oprogramowaniem, szybkimi procesorami, asystentami głosowymi, wieloma portami, świetnymi głośnikami oraz z matrycami w rozdzielczości 4K z częstotliwością odświeżania 100 Hz lub większą.

Kolejnym krokiem w przyszłość, który na dobre zmieni rynek TV są telewizory OLED. Technologia ta jest rewolucją nie mniejszą, niż przejście z CRT na LCD, ale na pierwszy rzut oka ciężko odróżnić telewizor OLED od LED. W chwili obecnej telewizory OLED są zauważalnie droższe od odpowiedników z matrycami LCD, ale ich cena drastycznie spada z miesiąca na miesiąc, dzięki czemu coraz więcej osób rozważa wybór telewizora OLED.

Wyjaśniamy, czym charakteryzują się telewizory OLED i przedstawiamy najciekawsze modele w cenie do 5000, 6000, 7000 oraz 10000 zł.

LED vs OLED - jaka jest różnica?

Prawie wszystkie telewizory wyprodukowane na przestrzeni ostatnich 10 lat to urządzenia wyposażone w matryce LCD z podświetleniem LED. Mimo, iż nazwa LED i OLED brzmi bardzo podobnie, to technologia wyświetlania obrazu jest zupełnie inna.

Organiczne diody LED w telewizorach OLED emitują światło, gdy przepływa przez nie prąd, a wyświetlacze LCD potrzebują podświetlenia, aby wyświetlany przez nie obraz był widoczny.

Nowoczesne telewizory LCD posiadają podświetlenie LED, dzięki którymi często mówi się na nie w skrócie telewizory LED. Nie jest to poprawna nazwa, ponieważ za wyświetlania nadal odpowiada matryca LCD. Zmienił się jedynie sposób jej podświetlenia. Starsze telewizory wykorzystują podświetlenie fluorescencyjne.

Dzięki brakowi klasycznego podświetlenia w telewizorach OLED nie mają one problemu z równomiernością podświetlenia.

Kolejną ważną różnicą pomiędzy LCD i OLED jest czas reakcji. Jest to miara tego, jak szybko poszczególne piksele są w stanie zmieniać kolory. W tej konkurencji matryce OLED mogą być nawet o 1000 razy szybsze od LCD, a czasami przebijają nawet nieco zapomniane już telewizory plazmowe.

Oznacza to, że nie ma żadnego zauważalnego gołym okiem rozmycia nawet podczas oglądania szybko poruszających się elementów. Obraz zawsze, niezależnie od sytuacji będzie ostry i krystalicznie czysty. Nie ma znaczenia czy użytkownik zdecyduje się na oglądanie w 2D czy 3D.

Ekrany OLED już od kilku lat stosowane są w flagowych smartfonach. Teraz nadszedł czas na telewizory, a już wkrótce na rynku pojawi się coraz więcej laptopów z matrycami tego typu.

Dlaczego telewizory OLED są tak cienkie?

Użytkownicy, którzy wybrali się już do sklepu, aby obejrzeć dostępne w sprzedaży modele prawdopodobnie zauważyli, że telewizory z matrycami OLED bywają znacznie cieńsze od odpowiedników z wyświetlaczem LCD LED. Dzieje się tak, ponieważ ekran OLED nie potrzebuje podświetlenia, dzięki czemu producenci mogą zaprojektować jeszcze smuklejsze obudowy.

Oczywiście cały telewizor nie może być tak cienki, jak grubość matrycy OLED, ponieważ producenci muszą gdzieś zmieścić elektronikę, zasilacz oraz porty wejścia/wyjścia. Niemniej jednak telewizory OLED są znacznie cieńsze od telewizorów LCD lub plazmowych.

OLED, Plazma czy LED - który rodzaj telewizora najlepszy?

Telewizory plazmowe znane są z doskonałego odwzorowania czerni, ale OLED w tym względzie sprawdza się jeszcze lepiej. Ponieważ każdy piksel można wyłączyć tak, aby nie emitował on światła kontrast telewizorów OLED jest bardzo wysoki, a odwzorowanie czerni rewelacyjne.

Plazma ma za to problem z osiąganiem wysokiej jasności maksymalnej, co dla matryc OLED nie stanowi najmniejszego problemu. Telewizory OLED zachwycają zarówno idealną czernią, jak i wysoką jasnością maksymalną, a na dodatek wszystko to jest możliwe do osiągnięcia w tym samym czasie. Telewizory LCD z podświetleniem LED, które najczęściej mają podświetlenie krawędziowe wzdłuż jednej lub wielu krawędzi matrycy mają problemy z osiągnięciem lokalnego ściemnienia danego obszaru, przez co czerń nie jest idealnie czarna i wpada w szarość.

Kolejną zaletą wspomnianego już braku podświetlenia jest równomierność jasności i kolorystyki wyświetlanego obszaru. Nawet najnowsze telewizory z podświetleniem LED nie są w stanie wyprodukować równie białego kolory na całym ekranie. W pobliżu miejsca, gdzie znajdują się diody obraz jest jaśniejszy, niż na środku. Ogólnie wada ta nie jest widoczna w codziennym użytkowaniu, ale telewizory OLED jej nie posiadają.

Ile kosztuje telewizor OLED?

Telewizory OLED są nowością rynkową, przez co wyróżniają się wysoką ceną zakupu. Mimo tego, że telewizory OLED są drogie, konstrukcje te systematycznie i stosunkowo szybko tanieją. Należy również pamiętać, że telewizor kupujemy na kilka, a czasami nawet kilkanaście lat, więc warto dobrze się zastanowić nad dołożeniem pieniędzy do zakupu modelu z matrycą OLED. Naszym zdaniem warto wybrać telewizor OLED nawet, jeżeli użytkownika stać jedynie na nieco mniejszy model.

W naszym rankingu przedstawiamy modele, które warto kupić dysponując sumą 5000, 6000, 7000 oraz 10000 zł.