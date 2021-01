Spis treści

Telewizor do PS5 i Xbox Series X - na co zwracać uwagę

Na początek, parę słów o samych konsolach. PS5 oraz Xbox Series X zapewnią nam bezproblemową rozgrywkę w 4K i 60 klatkach na sekundę. Co więcej, niektóre produkcje zaoferują wsparcie dla 120 kl./s. Zarówno Sony, jaki Microsoft podkreślają, że ich nowe konsole będą w stanie wyświetlać treści również w jakości 8K, jednak trzeba mieć na uwadze, iż mało prawdopodobne jest, aby dotyczyło to gier (może z wyjątkiem najprostszych produkcji). W tym przypadku chodzi raczej o filmy na Blu-ray. Moc nowych konsol jest zatem spora, jednak pełnię ich potencjału odkryjemy dopiero po zakupie odpowiedniego telewizora.

Zanim przejdziemy do konkretnych modeli, warto zapoznać się z podstawowymi terminami i elementami specyfikacji, na które przy zakupie telewizora do konsol nowej generacji musimy zwrócić uwagę.

Przekątna ekranu: Zdecydowaną zaletą telewizorów są ich rozmiary . Obecnie standardem są matryce o przekątnej od 50-cali wzwyż. Co jeszcze ważniejsze, ceny największych TV cały czas spadają, więc nawet zakup prawdziwego „kolosa” nie musi wiązać się ze zrujnowanym budżetem. Oczywiście nie oznacza to jednak, że w sklepach nie znajdziemy mniejszych modeli. Przy wyborze odpowiedniego modelu musimy się kierować nie tylko upodobaniami i możliwościami finansowymi, ale również dostępną przestrzenią. Największe modele potrafią zajmować w naszych domach sporo miejsca, na co nie każdy może sobie pozwolić.

Rozdzielczość to kolejny podstawowy, acz niezwykle ważny element specyfikacji telewizora. Tutaj jednak wybór jest niezwykle prosty – . W 2021 roku praktycznie nie ma sensu zwracać uwagi na tańsze modele, oferujące nam rozdzielczość FullHD. Bez względu na to, czy będziecie korzystać ze swojego urządzenia tylko do gier, czy również do seansów filmowych, 4K zapewni wam wysoką i szczegółową jakość wyświetlanych treści. . Choć ich jakość jest bezsporna, to należy liczyć się ze sporym wydatkiem. Po drugie, póki co, niewiele jest dostępnych treści, które wykorzystają potencjał takiego urządzenia. Częstotliwość odświeżania: Przejdźmy zatem do nieco mniej oczywistych, ale równie ważnych z perspektywy gracza, elementów specyfikacji telewizora do konsol nowej generacji. Biorąc pod uwagę, iż zarówno PS5 , jak i Xbox Series X bez problemu radzą sobie z wyświetlaniem obrazu w 60, a nawet 120 klatkach na sekundę, to istotne jest, aby wybrany przez nas model oferował nam podobną częstotliwość odświeżania ekranu (choć należy pamiętać, iż nie można porównywać ich w skali 1 do 1). Idealnym wyborem dla graczy będą zatem wszystkie modele, które oferują co najmniej 60 Hz odświeżanie , oczywiście im więcej Hz, tym lepiej. Należy jednak mieć na uwadze, że większość telewizorów jest wyposażona w technologie poprawiające płynność obrazu, więc w licznych przypadkach i 50 Hz może okazać się dobrym wyborem, o ile oczywiście pozostałe parametry także będą nas satysfakcjonować.

Na jakość i płynność wyświetlanego obrazu składa się wiele elementów. Może się zdarzyć, że nawet telewizor z najwyższej półki okaże się być wielkim rozczarowaniem dla graczy. Dlaczego tak się dzieje? M.in. dlatego, że obraz w grach jest znacznie bardziej dynamiczny niż w przypadku filmów. Sama częstotliwość odświeżania nie da nam jednoznacznej odpowiedzi na to, czy jest to właściwy model dla graczy. Warto więc zwracać uwagę też na wszelkie rozwiązania dedykowane gamingowi, które nie tylko poprawiają jakość wyświetlanego obrazu, ale przede wszystkim jego płynność i responsywność. Za przykład niech nam posłużą funkcje takie, jak czy , które synchronizują częstotliwość odświeżania monitora z liczbą klatek na sekundę wyświetlanych na ekranie. Zapobiega to efektowi tzw. „rozrywania” ekranu - „tearingu”. Input Lag: Przejdźmy zatem do jednego z najważniejszych elementów specyfikacji telewizora dla graczy – tzw. Input Lag-a , zwanego również opóźnieniem wejścia . W dużym uproszczeniu, Input Lag odpowiada za to, jak szybko przenoszone są na ekran nasze działania (np. ruch analogiem, wciśnięcie przycisku czy w przypadku PC – ruch myszą). Opóźnienie wejścia wyrażane jest w ms (milisekundach). Ogólnie przyjmuje się, że im wartość ta jest niższa, tym większy komfort z rozgrywki możemy czerpać. Idealnie, aby wybrany przez nas telewizor do konsoli posiadał współczynnik Input Lag nie przekraczający 20 ms. W przypadku modeli z opóźnieniem wejścia większym niż 60 Hz, możemy już zaobserwować wyraźne pogorszenie jakości zabawy, szczególnie w bardziej dynamicznych produkcjach z gatunku FPS (strzelanek) czy gier wyścigowych. Niestety, większość producentów telewizorów nie udostępnia dokładnych danych dotyczących tego parametru, więc najczęściej pozostaje nam korzystanie z specjalistycznych portali i serwisów.

Telewizor do PS5 i Xbox Series X - najlepsze modele na rynku

Wiedząc już, na co powinniśmy zwracać uwagę przy zakupie telewizora do PlayStation 5 bądź Xbox Series X, spokojnie możemy skupić się na wybraniu odpowiedniego modelu. Oto lista najciekawszych TV do konsol nowej generacji na rynku.

Promocja TCL 55P815 Aktualne ceny w sklepach TCL 55P815 2 099 zł TCL 55P815 2 290 zł Zaskakująca jakość w niskiej cenie. W portfolio marki TCL znajdziemy wiele ciekawych telewizorów, jednak model TCL 55P815 wyróżnia się funkcjami, które pokochają gracze. Mogłoby się wydawać, że na TV, który pozwoli nam wykorzystać pełnie możliwości konsol PlayStation 5 czy Xbox Series X trzeba wydać małą fortunę. TCL 55P815 udowadnia nam jednak, że to nieprawda. Produkt chińskiego producenta ma wszystko czego możemy oczekiwać od telewizora dla graczy. Do naszej dyspozycji oddano 55-calowy ekran o rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli) ze wsparciem dla technologii Dolby Vision oraz Dolby Atmos i częstotliwością odświeżania na poziomie 50 Hz (z optymalizacją Picture Performance Index-2000). Producent zadbał także o wsparcie sztucznej inteligencji, która w ramach AiPQ 2.0 Engine automatycznie dostosowuje kolory, kontrast i ostrość obrazu, abyśmy mogli cieszyć się jak najlepszą jakością wyświetlanych treści. Dzięki obecności najnowszej wersji standardu HDMI – 2.1, rozwiązaniu Auto Low Latency Mode (ALLM) oraz specjalnemu trybowi „gry", TCL 55P815

Sony KD55XH9005

Sony KD55XH9005

Aktualne ceny w sklepach SONY KD55XH9005 UHD, Smart TV, HDR10 3 899 zł Telewizor stworzony do PlayStation 5. Produkty firmy Sony zawsze należały do najbardziej innowacyjnych na rynku i „przecierały" szlaki dla wielu rozwiązań. Choć znacznie łatwiej jest znaleźć monitory dedykowane graczom, to coraz częściej również producenci telewizorów doceniają tą specyficzną grupę docelową i właśnie z myślą o nie powstał model Sony KD-55XH9005. Posiada on wszystko, czego możemy oczekiwać to wysokiej jakości telewizora – ekran o przekątnej 55-cali, rozdzielczość 4K czy HDR10. Na szczególnie wyróżnienie zasługuje częstotliwość odświeżania na poziomie aż 120 Hz z dodatkowym wsparciem technologii Motionflow XR (800 Hz), która w połączeniu ze złączem HDMI 2.1 pozwoli nam w 100% wykorzystać potencjał drzemiący w konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X. Oczywiście, jak przystało nie sprzęt Sony, nie zabrakło w nim wielu autorskich rozwiązań poprawiających jakość obrazu, jak choćby wyświetlacz TRILUMINOS, który pozwala odtwarzać więcej kolorów niż większość innych telewizorów czy technologię object-based HDR remaster, dzięki której TV lepiej odtwarza głębię, tekstury, a obraz jest bardziej realistyczny. Na uwagę

Samsung QE55Q90TAT

Samsung QE55Q90TAT

Aktualne ceny w sklepach Telewizor SAMSUNG QE55Q90TAT. Klasa energetyczna B 5 999 zł Telewizor Samsung QE55Q90TAT QLED 55'' 4K (Ultra HD) Tizen 7 055 zł Topowy QLED, idealny do PlayStation 5 bądź Xbox Series X. Telewizor Samsung QE55Q90TAT ma wszystko, czego możemy oczekiwać od urządzenia klasy premium – znakomity design, mocne podzespoły i nowoczesne rozwiązania. Przekątna ekranu w tym konkretnym modelu wynosi 55-cali, jednak dostępne są również warianty wyposażone w większe wyświetlacze (65 i 75-cali). Rozdzielczość 4K (3840 x 2160 pikseli), wsparcie dla technologii HDR oraz matryca QLED gwarantują wysoką jakość obrazu zarówno podczas oglądania ulubionych seriali, jak i intensywnej rozgrywce na konsoli. Tej ostatniej sprzyjają również takie funkcje, jak: Real Game Enhancer+, FreeSync czy dynamiczny korektor czerni. Pierwsza z nich to autorskie, stworzone z myślą o graczach rozwiązanie Samsunga, które optymalizuje widoczność i dźwięk, redukuje opóźnienia i zniekształcenia oraz pozwala w pełni zanurzyć się w wirtualnych światach. FreeSync to dobrze znane wszystkim rozwiązanie, eliminujące efekt tzw. rozrywania ekranu. Natomiast dynamiczny korektor czerni, jak wskazuje sama nazwa, automatycznie dostosowuje odcień czerni w zależności od tego, co dzieje się na ekranie. Samsung QE55Q90TAT może pochwalić się również rozbudowanym

LG OLED55CX3LA

LG OLED55CX3LA

Aktualne ceny w sklepach LG OLED55CX3LA 5 399 zł Telewizor LG OLED 2020 OLED55CX3LA 5 399 zł Telewizor LG OLED55CX3LA. Klasa energetyczna A 5 399 zł Telewizor Lg OLED55CX3LA 4K Uhd 55" 5 939 zł Marzenie każdego gracza – 4K, HDR, 100 Hz. Telewizory marki LG z serii OLED na 2020 rok to obecnie prawdopodobnie najlepsze urządzenia na rynku, przeznaczone dla konsol PlayStation 5 i Xbox Series X. Sugerowany przez nas model ma 55-calową przekątną ekranu, ale dostępne są również większe warianty (z 65 i 77-calowym wyświetlaczem). Obsługiwana rozdzielczość to oczywiście 4K (3840 x 2160 pikseli). Do tego możemy liczyć na pełne wsparcie dla HDR, czas reakcji matrycy na poziomie 1 ms oraz częstotliwość odświeżania ekranu wynoszącą 100 HZ. Jak przystało na produkt z najwyższej półki, LG OLED55CX3LA oferuje również wysokiej jakości system audio z głośnikami o mocy 40W i pełnym wsparciem technologii Dolby Atmos. Graczy (choć nie tylko) z pewnością ucieszą również takie funkcje, jak: HgiG, która dostosowuje parametry grafiki do zidentyfikowanych parametrów telewizora i jego możliwości oraz OLED Motion Pro, która likwiduje efekt poświaty (rozmazania obrazu w ruchu). Jak chwali się producent, telewizory z serii LG OLED 2020 jako pierwsze na rynku obsługują technologię Nvidia G-Sync, która gwarantuje płynny obraz podczas rozgrywki i zapobiega efektowi

Panasonic TX-50HX820E

Panasonic TX-50HX820E

Aktualne ceny w sklepach Panasonic TX-50HX820E 2 699 zł Telewizor Panasonic TX-50HX820E LED 50'' 4K (Ultra HD) My Home Screen 5.0 2 699 zł Panasonic TX-50HX820E 2 790 zł Telewizor do konsol nowej generacji „na każdą kieszeń". Telewizor Panasonic TX-50HX820E, to idealny wybór dla osób, które nie mają dostępu do zbyt dużej przestrzeni. Minimalistyczny design i ekran o przekątnej 50-cali sprawiają, że znacznie łatwiej znaleźć dla niego miejsce, niż w przypadku coraz większych, konkurencyjnych modeli. Niech was jednak nie zwiodą jego mniejsze gabaryty, wciąż jest to sprzęt, który może z powodzeniem posłużyć nam do ogrywania najnowszych gier na PlayStation 5 czy Xbox Series X. Panasonic TX-50HX820E wyposażono w matrycę o rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania 50 Hz (z technologią optymalizacji odświeżania Backlight Motion Rate 4K 1800 Hz IFC). Na uwagę zasługuje również pełne wsparcie dla technologii poprawiających jakość wyświetlanych treści, jak choćby: HDR, HDR 10+ czy Dolby Vision. Model ten może się pochwalić także wysokiej jakości systemem dźwięku przestrzennego Cineam Suround Pro, na który składają się dwa 10W głośniki oraz technologia Dolby Atmos. Bezapelacyjnym atutem Panasonic TX-50HX820E jest również jego cena, która nie zrujnuje naszego budżetu. Najważniejsze cechy: Przekątna

LG 55NANO863NA

LG 55NANO863NA

Aktualne ceny w sklepach Telewizor LG 55NANO803NA, LED, 55", 4K, USB, HDMI, Wi-Fi, Smart TV 2 594 zł Telewizor LG 55NANO863NA LED 55'' 4K (Ultra HD) WebOS 5.0 3 639 zł Telewizor LG 55NANO863NA. Klasa energetyczna A 3 699 zł Idealny telewizor na nową generację konsol, a przy tym nie zrujnuje waszego budżetu. Nie każdy telewizor dla graczy musi kosztować fortunę. Na rynku możemy obecnie znaleźć wiele modeli, które z powodzeniem pozwolą nam się cieszyć nową generacja konsolą. Jednym z nich jest Telewizor LG LED 55NANO863NA, który do naszej dyspozycji oddaje 55-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli) i częstotliwości odświeżania 100 Hz (z technologią optymalizacji ruchu True Motion 200 Hz). Nie zabrakło oczywiście również wsparcia dla technologii HDR oraz autorskich funkcji poprawiających obraz jak: Pure Colors czy Nano Black. Pierwsza z nich sprawia, że obraz na ekranie telewizora jest bardziej żywy. Nano Black natomiast znacznie poprawia kontrast wyświetlanych treści. Producent gwarantuje również minimalne opóźnienia, choć nie podaje dokładnych danych. W LG 55NANO863NA możemy również liczyć na system dźwięku przestrzennego Ultra Sound, na który składają się dwa głośniki o łącznej mocy 20W. Niezwykle istotna jest również duża ilość dodatkowy złączy, w tym HDMI 2.1, które pozwoli nam w pełni wykorzystać zarówno potencjał nowych konsol, jak i smego telewizora. Z całą pewnością warto

Samsung UE65TU8002K