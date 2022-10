Przy wyborze nowego telewizora, pierwszą rzeczą, na którą z reguły zwracamy uwagę jest jego przekątna ekranu, czyli rozmiar. Choć jest to kwestia mocno związana z osobistymi preferencjami i możliwościami, to my do sportu radzimy wybór modeli w przedziale co najmniej 50-55-cali . Dlaczego? Ponieważ podczas widowiska sportowego z reguły bardzo wiele się dzieje. Jeśli nie chcecie, aby coś wam umknęło, to radzimy wybór modeli o przekątnej wynoszącej co najmniej 50-cali. Obecnie jest to standard, więc nie powinniście mieć problemu ze zdobyciem konkretnego telewizora o tych rozmiarach.

QLED, OLED, MiniLED – czym się różnią? Co lepsze?

Na rynku znajdziecie modele wyposażone w różnego rodzaju matryce: LCD, LED, QLED, OLED, MiniLED. Za każdą z nich kryje się inna technologia wyświetlania obrazu. W przypadku sportu warto skupić się na trzech z nich: OLED, QLED i MiniLED.

OLED to skrót od Organic Light Emitting Diode (organiczna dioda elektroluminescencyjna), to właśnie takie diody odpowiadają w nich za wyświetlanie treści. Do największych plusów OLED'ów należą: znakomity kontrast (idealna czerń i biel), wysokiej jakości odwzorowanie kolorów oraz szerokie kąty widzenia (co przydaje się, gdy oglądamy mecz wspólnie ze znajomymi). Warto też dodać, że są one z reguły znacznie lżejsze od konkurencyjnych rozwiązań, a także znacznie bardziej przyjazne dla środowiska. OLED'y nie są jednak idealne. Zastosowanie organicznych materiałów przekłada się na żywotność wyświetlacza, który znacznie szybciej niż np. LCD będzie się „wypalał”. Co więcej, OLED-y nie radzą sobie zbyt dobrze z długotrwałym wyświetlaniem statycznego obrazu. Wówczas może dojść do utrwalenia się ich na powierzchni matrycy, a co za tym idzie drastycznego pogorszenia jakości wyświetlanych treści. Tu warto rozróżnić dwa typu tego zjawiska. Pierwsze z nich to tzw. „powidoki”, czyli chwilowe (i szczątkowe) utrwalenie obrazu na ekranie telewizora. W większości przypadków znikają one samoczynnie. Znacznie gorzej, gdy dojdzie do tzw. retencji obrazu, czyli permanentnego wypalenia danego widoku w panelu OLED. Wówczas nic już z tym nie zrobimy. Większość producentów przestrzega przed wyświetlaniem obrazów w tym samym miejscu, aby właśnie uchronić użytkowników przed retencją.

QLED to skrót od Quantum Light Emitting Diode, w duży uproszczeniu jest to rozwinięcie technologii LED, z tą różnicą, że wykorzystuje maleńkie nanocząsteczki zwane kropkami kwantowymi do zwiększenia jasności i koloru. Telewizory z technologią QLED posiadają zatem wszystkie wady i zalety LED'ów. Wyróżniają się one jednak niezrównaną jasnością ekranu. Dzięki temu lepiej sprawdzają się w pomieszczeniach o większym natężeniu światła zewnętrznego, takich jak np. przestronny salon z dużą ilością okien. Z reguły są on również tańsze od OLED'ów.

Technologia MiniLED jest w dużej mierze rozwinięciem dobrze nam znanych LED-ów. Swoją nazwę zawdzięcza ona znacznie mniejszym diodom niż w normalnych wyświetlaczach LED, co w połączeniu z zaawansowanymi algorytmami sprawia, że otrzymujemy obraz znacznie wyższej jakości w porównaniu do telewizorów z technologią LED. MiniLED'y oferują również znacznie lepszą czerń i kontrast w porównaniu do swoich starszych braci. Kolejną zaletą tej stosunkowo nowej technologii jest niski koszt produkcji, co automatycznie przekłada się na atrakcyjne ceny telewizorów w nią wyposażonych.

OLED, QLED czy MiniLED? Która technologia lepsza? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, wszak na rynku znajdziemy mnóstwo różnych modeli, a wszystkich nie sposób ze sobą porównać. Ogólnie jednak OLED jest lepszym wyborem w większości sytuacji. Lepsze kolory i kontrast, a także szersze kąty widzenia w porównaniu do QLED i MiniLED sprawiają, że pod względem jakości obrazu nie mają sobie równych. QLED'y znacznie lepiej działają jednak w jasnych pomieszczeniach, a do tego są tańsze i nie trzeba się martwić o ich „żywotność”. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku MiniLED'ów, które niosą ze sobą wszystkie zalety LED'ów i są jednocześnie pozbawione ich wad.