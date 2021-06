Jaki wentylator kolumnowy kupić? RANKING 2021

Spis treści

Wentylatory kolumnowe są atrakcyjne pod względem designu, wyglądem przypominając kolumnę głośnikową. W ten sposób pasują praktycznie do każdego wnętrza i nie zajmują dużo miejsca. Pamiętajmy, że długotrwałe upały są niebezpieczne dla zdrowia, dlatego wybór odpowiedniego wentylatora jest istotną kwestią. Większość z szeroko dostępnych modeli pracuje w zakresie 180 stopni i wyposażona jest w pilot, dzięki któremu możemy ustawiać stopień chłodzenia bez ruszania się z wygodnego fotela. Zobacz jakie modele wyróżniliśmy.

HONEYWELL HY254E

HONEYWELL HY254E to prosty w obsłudze wentylator posiadający 5 prędkości pracy i nie powodujący hałasu. Waży niecałe 5 kg i posiada dodatkową funkcję oscylacji powietrza. To dobry wybór nie tylko w przypadku ochłodzenia mieszkania, ale również i biura.

Szerokość: 27 cm

Waga: 4.6 kg

Wysokość: 83.2 cm

Funkcje dodatkowe: Cicha praca, Oscylacja

Liczba poziomów mocy: 5

Regulacja poziomów mocy: Tak

Regulacja prędkości nawiewu: Tak

Sterowanie za pomocą pilota: Tak

Kolor: Czarny

Rodzaj: Wentylator kolumnowy

Gwarancja: 36 miesięcy

Moc: 35 W

HB TF1101BRC

HB TF1101BRC ma trzy prędkości nawiewu i trzy tryby pracy oraz funkcję jonizacji. Charakteryzuje go duża wydajność i wygoda użytkowania. W zestawie znajdziemy elektroniczny pilot oraz funkcję użytecznego Timera.

Wysokość: 110 cm

Funkcje dodatkowe: Jonizacja powietrza, Oscylacja, Wyświetlacz

Liczba poziomów mocy: 3

Regulacja poziomów mocy: Tak

Regulacja prędkości nawiewu: Tak

Sterowanie za pomocą pilota: Tak

Kolor: Czarny

Rodzaj: Wentylator kolumnowy

Wyposażenie: Pilot, Timer

Gwarancja: 24 miesiące

Klasa energetyczna: A++

Moc: 65 W

Przepływ powietrza: 500 m3/h

Vesta ETOF01N

Vesta ETOF01N jest lekki, ma dużą moc i trzy prędkości nawiewu. Posiada także Timer umożliwiający ustawienie czasu pracy do 2 godzin. Jego kolor sprawia, że staje się uniwersalnym elementem wystroju każdego mieszkania.

Typ: wentylator kolumnowy stojący

Moc: 50 W

Sterowanie: mechaniczne

Liczba prędkości nawiewu: 3

Kolor: biały

Sterowanie pilotem: nie

Funkcje dodatkowe: oscylacja, timer 2h

Wymiary opakowania: 80,50 x 17 x 16,50 cm

Waga z opakowaniem: 3,50 kg

Gwarancja: 24 miesiące

SENCOR SFN 5040BL

SENCOR SFN 5040BL zapewnia oszczędność przestrzeni i bardzo cichą pracę. Jego charakterystyczny design wpasowuje się do współczesnego wystroju mieszkania lub biura. Urządzenie ma aż 7 poziomów mocy i funkcję sterowania za pomocą pilota.

Szerokość: 29.5 cm

Waga: 4.5 kg

Wysokość: 110 cm

Funkcje dodatkowe: Oscylacja, Timer

Liczba poziomów mocy: 7

Regulacja poziomów mocy: Tak

Regulacja prędkości nawiewu: Tak

Sterowanie za pomocą pilota: Tak

Kolor: Czarny

Rodzaj: Wentylator stojący

Wyposażenie: Pilot

Gwarancja: 24 miesiące

Czynnik chłodniczy: Powietrze

Moc: 90 W

Poziom hałasu wewnątrz: 50 dB

Przepływ powietrza [m3/h]: 1687.2

CONCEPT VS5100

CONCEPT VS5100 ma trzy tryby pracy dostosowane do Twoich potrzeb. Zajmuje niewiele miejsca i wpasowuje się do każdego pomieszczenia. Jego moc to 45 W.

Szerokość: 30 cm

Waga: 3.8 kg

Wysokość: 92 cm

Liczba poziomów mocy: 3

Regulacja poziomów mocy: Tak

Regulacja prędkości nawiewu: Tak

Sterowanie za pomocą pilota: Tak

Kolor: Biały

Rodzaj: Wentylator kolumnowy

Wyposażenie: Pilot

Gwarancja: 24 miesiące

Moc: 45 W

STADLER FORM PETER

STADLER FORM PETER to popularny model wentylatora kolumnowego do chłodzenia pomieszczeń do 40m2. Posiada programator czasu i tryb oscylacji. Wysoka moc 60 W i obudowa z tworzywa sztucznego o podwyższonej wytrzymałości to zdecydowanie jego atuty.

Kolor: Czarny

Rodzaj wentylatora: Kolumnowy

Rodzaj zasilania: Sieciowe

Moc: 60 W

Konstrukcja: Antypoślizgowa podstawa, Obudowa o podwyższonej wytrzymałości

Sterowanie: Elektroniczne, Pilot

Ilość prędkości: 3

Oscylacja: Automatyczna

Dodatkowe funkcje: Funkcja Nature, Timer do 7 godzin, Zabezpieczenie przed przegrzaniem

HB TF1201DWRC

HB TF1201DWRC posiada trzystopniową regulację prędkości pracy oraz funkcję wewnętrznej oscylacji. Wyposażony jest również w wyświetlacz LED oraz sterowanie pilotem. Jest bardzo wysoki, ale waży niecałe 4 kg.

Szerokość: 25 cm

Waga: 3.7 kg

Wysokość: 120 cm

Funkcje dodatkowe: Oscylacja

Liczba poziomów mocy: 3

Regulacja poziomów mocy: Tak

Regulacja prędkości nawiewu: Tak

Sterowanie za pomocą pilota: Tak

Kolor: Biało-czarny

Rodzaj: Wentylator kolumnowy

Wyposażenie: Brak

Gwarancja: 24 miesiące

Moc: 50 W

BLAUPUNKT AFT801

BLAUPUNKT AFT801 to nowoczesny wentylator z funkcją regulacji kąta nachylenia. Pracuje bardzo cicho (40 dB), dlatego nadaje się także do pokoju dziecięcego. Posiada pilot, funkcję automatycznego wyłączenia oraz Timer i wyświetlacz LED. Świetny do pracy nocą.

Szerokość: 31.1 cm

Waga: 4.3 kg

Wysokość: 107.7 cm

Funkcje dodatkowe:

Oscylacja, Regulowany kąt nachylenia, Timer, Tryb Nocny, Wyświetlacz

Liczba poziomów mocy: 3

Regulacja poziomów mocy: Tak

Regulacja prędkości nawiewu: Tak

Sterowanie za pomocą pilota: Tak

Kolor: Czarny

Rodzaj: Wentylator kolumnowy

Wyposażenie: Pilot

Gwarancja: 24 miesiące

Moc: 45 W

