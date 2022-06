Spis treści

Nadchodzą upalne dni, których wielu z nas wyczekuje od kilku miesięcy. Niestety letni okres ma również swoje wady - nasze mieszkania nagrzewają się do dość wysokich temperatur, a w następstwie spotykamy się z zaduchem, przegrzaniem i utratą komfortu termicznego. Na szczęście są ku temu rozwiązania w postaci nowoczesnych sprzętów chłodzących! Wśród nich wyróżniamy m.in. wentylatory kolumnowe. Są one atrakcyjne pod względem smukłego designu - przypominają kolumnę głośnikową. W ten sposób pasują praktycznie do każdego wnętrza i nie zajmują dużo miejsca. W odróżnieniu od klimatyzera nie potrzebują wodnych wlewów, a równocześnie są znacznie tańsze niż profesjonalne klimatyzatory.

Pamiętajmy, że długotrwałe upały są niebezpieczne dla zdrowia, dlatego wybór odpowiedniego wentylatora jest istotną kwestią. Większość z szeroko dostępnych modeli pracuje w zakresie 180 stopni i wyposażona jest w pilot, dzięki któremu możemy ustawiać stopień chłodzenia bez ruszania się z wygodnego fotela. Najnowocześniejszy sprzęt może być sterowany również z poziomu aplikacji! Zobacz jakie modele wyróżniliśmy - w naszym zestawieniu znajdziesz wentylator kolumnowy niemal na każdą kieszeń.

Dyson Cool AM07

Przedstawiamy jeden z najbardziej innowacyjnych wentylatorów. Dyson Cool został zaprojektowany w oparciu o technologię Air Multiplier (wzmacnia przepływ powietrza rozprowadzając do 500 litrów chłodnego powietrza na sekundę). Aby mieszkanie mogło być chłodzone również w nocy lub podczas naszej nieobecności, urządzenie umożliwia czasowe wyłączenie w przedziale od 15 minut do 9 godzin. Sterowanie odbywa się za pośrednictwem pilota.

Rodzaj: Wentylator stojący

Pobór mocy: 56 W

Poziom hałasu: 50 dB

Liczba poziomów mocy: 10

Zakres oscylacji: 70°

Regulacja prędkości nawiewu

Sterowanie za pomocą pilota

Tefal Silent Comfort 3w1 HE8120

Model od firmy Tefal to doskonała alternatywa zarówno na cieplejsze, jak i chłodniejsze dni. Urządzenie może pełnić funkcję wentylatora, grzejnika oraz filtratora powietrza usuwającego zanieczyszczenia do 500 mikronów. Jego praca nie zaburza skupienia, ani snu ponieważ pracuje przy głośności 38 dB. Wedle preferencji możemy skorzystać z trybu automatycznej oscylacji lub wybrać konkretny kierunek nawiewu.

Rodzaj: Wentylator stojący

Poziom hałasu: 38 dB

Liczba poziomów mocy: 10

Zakres oscylacji: 70°

Funkcja ogzrewania

Sterowanie za pomocą pilota

Blaupunkt AFT801

Działanie wentylatora jest możliwe na trzech poziomach mocy, wraz z regulacją kąta nachylenia. Udogodnieniem jest również możliwość dopasowania prędkości nawiewu. Dane takie jak m.in. obecna temperatura i tryb pracy są wyświetlane na ekranie LCD. Sterowanie jest możliwe zarówno poprzez panel na urządzeniu, jak i przez dołączonego pilota.

Rodzaj: Wentylator stojący

Poziom hałasu: 40 dB

Liczba poziomów mocy: 3

Tryb nocny

Sterowanie za pomocą pilota

HB TF1101BRC

HB TF1101BRC ma trzy prędkości nawiewu i trzy tryby pracy oraz funkcję jonizacji. Charakteryzuje go duża wydajność i wygoda użytkowania. W zestawie znajdziemy elektroniczny pilot oraz funkcję użytecznego Timera.

Funkcje dodatkowe: Jonizacja powietrza, Oscylacja, Wyświetlacz

Liczba poziomów mocy: 3

Regulacja poziomów mocy

Regulacja prędkości nawiewu

Sterowanie za pomocą pilota

Rodzaj: Wentylator kolumnowy

Moc: 65 W

Sencor SFN 5040BL

Sencor SFN 5040BL zapewnia oszczędność przestrzeni i bardzo cichą pracę. Jego charakterystyczny design wpasowuje się do współczesnego wystroju mieszkania lub biura. Urządzenie ma aż 7 poziomów mocy i funkcję sterowania za pomocą pilota.

Funkcje dodatkowe: Oscylacja, Timer

Liczba poziomów mocy: 7

Regulacja poziomów mocy

Regulacja prędkości nawiewu

Sterowanie za pomocą pilota

Rodzaj: Wentylator stojący

Moc: 90 W

Poziom hałasu wewnątrz: 50 dB

Stadler Form Peter

Stadler Form Peter to popularny model wentylatora kolumnowego do chłodzenia pomieszczeń do 40m2. Posiada programator czasu i tryb oscylacji. Wysoka moc 60 W i obudowa z tworzywa sztucznego o podwyższonej wytrzymałości to zdecydowanie jego atuty.

Rodzaj wentylatora: Kolumnowy

Rodzaj zasilania: Sieciowe

Moc: 60 W

Sterowanie: Elektroniczne, Pilot

Ilość prędkości: 3

Oscylacja: Automatyczna

Dodatkowe funkcje: Funkcja Nature, Timer do 7 godzin, Zabezpieczenie przed przegrzaniem

HB TF1201DWRC

HB TF1201DWRC posiada trzystopniową regulację prędkości pracy oraz funkcję wewnętrznej oscylacji. Wyposażony jest również w wyświetlacz LED oraz sterowanie pilotem. Jest bardzo wysoki, ale waży niecałe 4 kg.

Funkcje dodatkowe: Oscylacja

Liczba poziomów mocy: 3

Regulacja poziomów mocy

Regulacja prędkości nawiewu

Sterowanie za pomocą pilota

Rodzaj: Wentylator kolumnowy

Moc: 50 W

