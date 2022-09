Spis treści

Biurka gamingowe tworzone są w taki sposób, aby jak najbardziej ułatwić nam rozrywkę i pracę oraz zorganizować miejsce na blacie. Producenci stosują rozwiązania pozwalające nam żyć w duchu stwierdzenia "clean desk". Oznacza to, że jeśli wybierzemy odpowiedni model i z głową rozplanujemy ułożenie na blacie poszczególnych elementów, możemy zapomnieć o plątających się kablach i zalegającym kurzu.

Na jakie modele warto zwrócić uwagę?

SPC Gear GD100

SPC Gear GD100 to biurko, które nie tylko jest funkcjonalne, ale także świetnie wygląda. Producent postawił na minimalistyczne rozwiązania. Mamy tutaj do czynienia z profilowanym blatem o wymiarach 114 cm x 74 cm oraz grubości 1,8 cm. Warto zwrócić uwagę na karbonowe wykończenie blatu oraz dodatki, które pozwalają na uporządkowanie kabli. Znajdziemy tutaj gumowe przelotki, przez które możemy przepuścić przewody i raz na zawsze przestać martwić się ich plątaniem na biurku. Pod blatem znajdziemy także odpowiednie miejsce na listwę zasilającą, dzięki czemu będziemy mieć łatwy dostęp do prądu.

DIABLO CHAIRS X-MATE 1400

DIABLO CHAIRS X-MATE 1400 to biurko gamingowe o wymiarach 140 cm x 66 cm oraz wysokości 76 cm. Blat Carbon Mate pokryty jest karbonem odpornym na zarysowania. Całość dodatkowo chroni miękka podkładka Softpad Mate. Jest nie tylko wygodna i chroni przed uszkodzeniami, ale także sprawia, że myszka ślizga się po niej o wiele lepiej, niż w przypadku blatu w standardowych meblach biurowych. W zestawie otrzymujemy także dwa uchwyty, które możemy zamontować w dowolnej konfiguracji. Tylko od nas zależy, gdzie zawiesimy słuchawki, a gdzie znajdzie się uchwyt na kubek lub napój. W tylnej, spodniej części blatu znajduje się organizer na kable, co zapobiega bałaganowi bezpośrednio na blacie i zmniejsza ryzyko uszkodzeń sprzętu.

Biurko Ultradesk FRAG

Ultradesk FRAG to biurko gamingowe o rozmiarach 140 x 75 x 66 cm. Blat pokryty jest karbonową powłoką, na której znajdziemy także podkładkę pod mysz i klawiaturę, która jest dopasowana do całego rozmiaru blatu. Dodatkowo producent zadbał także o uchwyt na słuchawki oraz koszyk na napoje. Ciekawym rozwiązaniem jest stojak na akcesoria (np. pady do konsoli), który jest wyposażony w gniazda USB, dzięki którym możemy ładować urządzenia, kiedy nie są używane. Znajdziemy tutaj także przelotki na przewody, które pomagają organizować kable.

Huzaro Hero 6.3

Huzaro Hero 6.3 to biurko przeznaczone dla osób, które potrzebują dużo miejsca. Blat o wymiarach 154 x 74 x 117 cm pozwala zmieścić dużą liczbę urządzeń. Co więcej, mamy możliwość prawo i lewostronnego montażu. Podobnie jak w poprzednich modelach mamy tu do czynienia z karbonowym wykończeniem blatu. Producent zadbał także o uchwyty na słuchawki i napoje oraz organizer kabli.

Huzaro Hero 2.8

Jeśli dysponujemy w pokoju mniejszą ilością miejsca, możemy zdecydować się na zakup innego biurka tego producenta, czyli Huzaro Hero 2.8. Mamy tutaj do czynienia z blatem o wymiarach 140 x 73 x 60 cm i grubości 1,5 cm. Jest to węższy i nieco krótszy wariant. Podobnie jak w poprzednim modelu, także znajdziemy tutaj uchwyt na słuchawki oraz napoje i organizer kabli. Jest to praktycznie ten sam model, co Huzaro Hero 6.3, który odróżnia się mniejszymi wymiarami, które pozwalają zmieścić biurko w niewielkim pomieszczeniu. Co więcej, możemy je kupić w bardzo atrakcyjnej cenie.

Na co zwrócić uwagę przy kupnie biurka gamingowego?

Blat

Pierwsze na co powinniśmy zwrócić uwagę to blat, a przede wszystkim jego wielkość. To, na jakie biurko powinniśmy się zdecydować jest uzależnione od tego, ile sprzętu planujemy na nim trzymać. Oraz oczywiście jakie będą jego rozmiary. Jeśli korzystamy ze standardowego zestawu, czyli myszka, klawiatura, głośniki, monitor i stacja robocza w zupełności wystarczy blat o rozmiarach około 160 x 80 cm. Wybór większego biurka ma sens, kiedy korzystamy z dwóch monitorów (lub jednego bardzo dużego) lub np. często drukujemy. W takim wypadku zamiast co chwilę wstawać do drukarki, możemy ją ustawić na blacie.

Materiały

Zaraz po rozmiarze, warto zastanowić się nad tym, z jakich materiałów jest wykonany blat. Warto zdecydować się na mebel wykonany z wytrzymałych tworzyw, takich jak grube drewno lub płyty MDF/HDF. Ważna jest także powłoka. W niektórych modelach znajdziemy materiał przypominający ten, który jest używany przy produkcji podkładek pod myszy. Pozwala to na lepsze "ślizganie" się podczas grania, ale zdecydowanie podnosi także komfort pracy.

Dodatki

W biurkach, które określane są jako gamingowe często znajdziemy także wiele dodatków, które zdecydowanie pomagają organizację urządzeń. Jednym z najbardziej przydatnych rozwiązań są elementy pozwalające na organizację kabli. Raz na zawsze możemy zapomnieć o splątanych przewodach. Warto zwrócić także uwagę na specjalne uchwyty na słuchawki oraz napoje. Słuchawki możemy zawiesić na haczykach, natomiast mając kubek lub napój w odpowiednim koszyku nie narazimy się na zalanie sprzętu. Jeśli korzystamy np. z dwóch monitorów, warto zastanowić się nad specjalnymi uchwytami, które połączone z blatem biurka pozwalają na zawieszeniu na nich ekranów.

Design

Wygląd także jest bardzo ważny. Producenci biurek gamingowych przykładają bardzo dużą wagę do designu, który idealnie pasuje do nowoczesnych wnętrz. W wielu przypadkach możemy liczyć także na podświetlenie ledowe, które np. komponuje się z kolorystyką wystroju lub np. krzesła z którego korzystamy. Spędzając dużo czasu w danym pomieszczeniu powinniśmy czuć się w nim dobrze, ponieważ zdecydowanie pozytywnie wpływa to na naszą produktywność i kreatywność.

Biurko gamingowe - tylko dla graczy?

Biurko gamingowe może być takie tylko z nazwy. Bez problemu możemy je wykorzystywać także w przypadku, kiedy gry nas nie interesują, jednak przed komputerem spędzamy dużo czasu pracując. Udogodnienia przeznaczone dla graczy świetnie sprawdzą się podczas codziennego użytkowania zapewniając nam po prostu wygodę i możliwość rozplanowania miejsca na blacie, dzięki czemu będziemy się przy nim po prostu dobrze czuć, co jest niezwykle ważne.

