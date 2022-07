Jakie etui do iPhone 13 mini/13/13 Pro/13 Pro Max? Przedstawiamy najlepsze dostępne propozycje

Spis treści

Apple z roku na rok chwali się wykorzystaniem coraz lepszych materiałów, które są odporne na zadrapania, zarysowania i pęknięcia. Niestety prawda jest taka, że nawet szkło Ceramic Shield oraz aluminium lub stal nierdzewna nie ochronią naszego urządzenia przed uszkodzeniami.

Pokrowce do iPhone'a 13 Źródło: macworld.com

W trakcie zwykłego użytkowania wielokrotnie zdarzy się, że wrzucimy nasz telefon do kieszeni razem z kluczami lub drobnymi. Nie raz urządzenie zaliczy również upadek lub lekkie uderzenie w inny przedmiot.

Aby cieszyć się iPhone'm 13 przez jak najdłuższy czas warto nie polegać jedynie na szkle Ceramic Shield. Dobrym pomysłem jest zakup dedykowanego etui. Posiadacze smartfonów od Apple mają tu spore pole do popisu. Niezwykła popularność telefonów z logo nadgryzionego jabłka na obudowie sprawia, że na rynku znajdziemy mnóstwo pokrowców.

W dzisiejszym materiale znajdziesz najciekawsze pokrowce dla smartfonów z rodziny iPhone 13, które bez problemu kupisz w polskich sklepach z elektroniką. Przygotowaliśmy kilka propozycji kosztujących od kilkudziesięciu do ponad 200 zł. Wybraliśmy szerokie spektrum modeli różniących się stopniem wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz wyglądem.

Nillkin Frosted Shield Pro

Nillkin Frosted Shield Pro to przystępne cenowo etui typu hardcase. Wykonano je z twardego poliwęglanu (na pleckach) oraz termoplastycznego poliuretanu (na ramce).

Nillkin Frosted Shield Pro

Pokrowiec posiada charakterystyczną strukturę na pleckach. Dzięki niej uzyskujemy pewniejszy chwyt i minimalizujemy ryzyko upuszczenia telefonu. Nietypowe wykończenie powoduje, że pokrowiec nie zbiera odcisków palców.

Projektując etui Nillkin Frosted Shield Pro producent zadbał o odpowiednie zabezpieczenie obudowy obiektywów i pełen dostęp do portów, przycisków i głośników.

Pokrowiec dostępny jest w kilku wersjach kolorystycznych.

Spigen Thin Fit

Spigen Thin Fit dla iPhone'a 13 to cienkie etui, które ma zapewnić podstawową ochronę przed zarysowaniami oraz niewielkimi upadkami. Futerał wykonano z wytrzymałego poliwęglanu połączonego z termopoliuretanem. Powierzchnia pokrowca posiada specjalną strukturę, która minimalizuje ryzyko zarysowań oraz zabrudzeń. Pokrowiec chroni plecki urządzenia, tył oraz boki obudowy.

Spigen Thin Fit iPhone 13

Etui z serii Thin Fit dostępne jest w kilku wersjach kolorystycznych. Lekko uniesione krawędzie zabezpieczają ekran przez zarysowaniami i pęknięciem podczas upadku. Pokrowiec posiada również wypustki chroniące wyspę z aparatami.

Spigen Thin Fit nie zabezpieczy urządzenia podczas upadków z dużej wysokości. Z drugiej strony jest to cena jaką trzeba zapłacić za bardzo cienkie etui.

Caselogy Vault

Caselogy Vault dla smartfonów z rodziny iPhone 13 to kolejne etui, które nie nadszarpnie naszego budżetu. Etui wykonano z matowego tworzywa sztucznego z piaskowym wykończeniem. Wybór ten powoduje, że smartfon w pokrowcu nie wyślizguje się z dłoni, a całość nie zbiera odcisków palców.

Caselogy Vault

Do produkcji Caselogy Vault wykorzystano termoplastyczny poliuretan, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wstrząsy i upadki.

Pokrowiec spełnia wojskową normę MIL-STD 810G-516.6. Oznacza to, że niestraszny mu upadek z niewielkiej wysokości.

Producent zadbał o bardzo dobre zabezpieczenie wyspy z aparatami, którą chroni specjalny rant.

Etui wyposażono również w uchwyt na smycz.

Nillkin Camshield Pro

Nillkin Camshield Pro charakteryzuje się obecnością fizycznej osłony na aparat główny. To dobre rozwiązanie, które pozwala zwiększyć poziom prywatności oraz dodatkowo zabezpieczyć wyspę z obiektywami.

Nillkin Camshield Pro

Etui wykonano z wysokiej jakości materiału PC oraz termoplastycznego poliuretanu. Na pleckach poza osłonką aparatu znajdziemy subtelny wzór, który nadaje etui indywidualnego charakteru i pozwala polepszyć chwyt.

Pokrowiec posiada dodatkowe wypustki na rogach urządzenia. Ramkę wykonano z antypoślizgowego materiału.

Etui pozwala na łatwy dostęp do wszystkich portów i przycisków.

Aktualne ceny w sklepach Etui Nillkin CamShield Pro do Apple iPhone 13 (Czarne) 35 zł

Spigen Ultra Hybrid Mag

Spigen Ultra Hybrid Mag to przezroczyste etui do smartfonów z rodziny iPhone 13, które dodatkowo wyposażono w magnesy niezbędne do poprawnego funkcjonowania akcesoriów MagSafe. Pokrowiec wykonano z termonastycznej poliuretanowej ramki i poliwęglanowej osłony.

Spigen Ultra Hybrid Mag

Etui posiada autorską technologię AirCushion, która zabezpiecza rogi urządzenia przed przypadkowymi uszkodzeniami mogącymi powstać podczas upadku. Pokrowiec umożliwia wygodny dostęp do wszystkich portów i klawiszy.

Spigen Ultra Hybrid Mag posiada lekko wystające krawędzie, które ochroną przed uszkodzeniami i zarysowaniami wyświetlacz oraz obudowę obiektywów.

Pokrowiec posiada certyfikat MIL STD 810G-516.6, który gwarantuje odporność na przypadkowe uszkodzenia.

Spigen Ultra Hybrid Mag pozwala cieszyć się oryginalnym wyglądem telefonu i czerpać korzyści z akcesoriów MagSafe.

Puro Nude 0,3

Puro Nude 0,3 to etui dla osób, które nie przepadają za wszelkiego rodzaju akcesoriami ochronnymi, ale jednocześnie chcą zabezpieczyć swoje urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Jak sama nazwa wskazuje grubość pokrowca wynosi zaledwie 0,3 mm. Oznacza to, że rozwiązanie zabezpiecza telefon przed zarysowaniami oraz minimalizuje ryzyko wystąpienia uszkodzeń po upadku.

Puro Nude 0,3

Etui firmy Puro nie ingeruje w wygląd zewnętrzny telefonu.

Wewnątrz pokrowca umieszczono kropkowaną strukturę, która minimalizuje ryzyko przywierania futerału do obudowy urządzenia.

Puro Nude 0,3 posiada zintegrowane osłony wszystkich przycisków. Jednocześnie etui pozwala na łatwy dostęp do wszystkich portów, głośników i mikrofonów.

Futerał wykonano z mieszanki silikonu, gumy oraz TPU. Taki skład ma zapobiegać żółknięciu pod wpływem promieni słonecznych.

Spigen Liquid Crystal

Spigen Liquid Crystal to uniwersalne etui, które zachowuje oryginalny wygląd urządzenia przy jednoczesnej ochronie przed uszkodzeniami i zarysowaniami. Całość wykonano z termoplastycznego poliuretanu.

Spigen Liquid Crystal

Pokrowiec wyposażono w autorską technologię Air Cushion. Na rogach umieszczono specjalne poduszki powietrzne, które minimalizują skutki upadku telefonu na twarde powierzchnie.

Producent nie zapomniał o wystającym rancie ochronnym przy wyspie z aparatami oraz ekranie.

Wewnętrzna strona futerału pokryta została niewielkimi wypustkami, które eliminują ryzyko przywierania do telefonu.

Spigen Rugged Armor

Spigen Rugged Armor to przystępny cenowo pokrowiec o zwiększonej wytrzymałości na uszkodzenia. Producent zdecydował się na zastosowanie charakterystycznego wyglądu z wstawkami udającymi karbon. Nieco kontrowersyjne może być wycięcie na logo Apple.

Spigen Rugged Armor

Pokrowiec z serii Rugged Armor wykonany został z termoplastycznego poliuretanu. Matowe plecki pozytywnie wpływają na pewność chwytu urządzenia.

Producent wykorzystał technologię Air Cushion oraz specjalną powłokę wewnętrzną, która dodatkowo zabezpiecza obudowę telefonu przed uszkodzeniami.

Etui spełnia wojskowe standardy odporności opisane w certyfikacie MIL-STD 810G-516.6.

Speck Presidio Perfect Clear

Speck Presidio Perfect Clear reprezentuje pokrowce z segmentu premium. Jest to wysokiej klasy etui typu clear case. Czym różni się od ponad dwukrotnie tańszych odpowiedników.

Speck Presidio Perfect Clear

Producent wykorzystał autorską powłokę Perfect-Clear. Powoduje ona, że pokrowiec nie żółknie a na dodatek nie zbira docisków palców.

Na pokładzie znajdziemy również technologię IMPACTIUM, która dba o odpowiednie zabezpieczenie naszego telefonu przed uszkodzeniami.

Etui wykonano z poliwęglanu oraz warstwy wewnętrznej IMPACTIUM. Połączenie twardego i miękkiego tworzywa pozytywnie wpływa na wytrzymałość oraz stabilność konstrukcji.

Całość pokryto powłoką antybakteryjną Microban, która zapewnia redukcję bakterii na powierzchni etui o 99%. Speck Presidio Perfect Clear posiada również ranty zabezpieczające wyspę z aparatami oraz wyświetlacz.

Apple Silicon Case

Apple Silicone Case to klasyczna propozycja od Apple. Pokrowiec kosztuje ponad 200 zł i dostępny jest w wielu wersjach kolorystycznych. Wykonano go z silikonu. Rozwiazanie ma to swoje zalety i wady. Do plusów można zaliczyć bardzo dobrą przyczepność powierzchni, która poprawia chwyt. Niestety minusem są trudności we włożeniu telefonu z futerałem do kieszeni.

Apple Silicone Case

Oryginalny pokrowiec firmy Apple posiada rant ochronny na ekran oraz wyspę z aparatami. Na pleckach znajdziemy również logo Apple. Umieszczono je centalnie pod logiem znajdującym się na obudowie telefonu.

Apple Silicone Case posiada wbudowane magnesy, które zapewniają lepszą łączność z urządzaniem oraz akcesoriami kompatybilnymi z systemem MagSafe.

Ringke Onyx

Ringke Onyx to ciekawe akcesorium dla użytkowników, którzy zamierzają chronić swoje urządzenie przed przypadkowymi uszkodzeniami. Etui wykonano z wysokiej jakości termoplastycznego poliuretanu. Całość została doposażona w antypoślizgową wstawkę z chropowatą strukturą. Element ten polepsza chwyt urządzenia.

Ringke Onyx

Pokrowiec posiada poduszki powietrzne na rogach, które chronią przed uszkodzeniem i minimalizują wstrząsy. Zewnętrzne wypustki na pleckach zapobiegają rysowaniu się etui.

Ringke Onyx posiada certyfikat MIL STD 810G-516.6, który gwarantuje świetne zabezpieczenie naszego smartfona.

Po obu stronach pokrowca znajdziemy specjalne wycięcia pozwalające na montaż dwóch smyczy.

Etui chroni obiektyw i obudowę obiektywów przed zarysowaniami i przypadkowymi upadkami.