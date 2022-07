Jakie gry i aplikacje dla dzieci na iOS? Przegląd najlepszych propozycji

Spis treści

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Dzieci możemy zachęcić do nauki i zabawy na wiele sposobów. W dzisiejszym świecie jednak nie da się ich zupełnie oddzielić od technologii - w końcu będzie ona częścią całego ich życia. Ze względu na to warto - szczególnie na początku ich doświadczenia z nowinkami techniki - znaleźć takie aplikacje i gry, które nie tylko będą dla naszej pociechy interesujące, ale także pożyteczne i rozwijające.

Istnieje wiele typów gier i aplikacji dla dzieci. Niektóre mają na celu po prostu zapewnienie im rozrywki, inne mają za zadanie nauczenie dzieci określonych umiejętności, jeszcze inne starają się łączyć te dwie funkcje, kierując się w stronę nauki przez zabawę.

Jak wybrać dobrą grę dla dziecka

W znalezieniu odpowiedniej aplikacji dla naszych podopiecznych powinno nam pomóc skupienie się na kilku najważniejszych cechach. Po pierwsze - i najistotniejsze - musi to być apka, która dobrze spełnia te funkcje, których od niej wymagamy. Może to być nauka określonych rzeczy (jak na przykład nowych słów, podstaw matematyki, czy rozpoznawania emocji), czy też po prostu rozrywka. Warto też sprawdzić, czy rzeczy, których uczy aplikacja, przedstawione są w sposób dopasowany do naszego malucha. Jeśli na przykład nasze dziecko bardzo lubi samochody, gra ze zwierzątkami może je nudzić. Dlatego przed wyborem dobrej gry będziemy musieli zrobić trochę własnych badań!

Jeśli te kryteria są spełnione, warto także zwrócić uwagę na szatę graficzną aplikacji - powinna ona być miła dla oka dziecka, aby mogła zwrócić jego uwagę i następnie ją utrzymać. Ponadto, warto również sprawdzić, czy gra lub aplikacja jest prosta w obsłudze - źle dobrane sterowanie lub nieintuicyjne menu może sprawić, że korzystanie z aplikacji nie będzie frajdą, a raczej irytującym obowiązkiem. Ponadto, gra powinna też dobrze chodzić i nie zacinać się - dla dzieci zacięcia są tak samo, albo nawet bardziej, irytujące jak dla dorosłych.

Najlepsze gry i aplikacje na iOS dla dzieci

Gry i aplikacje dla dzieci mogą być najróżniejsze - czy to edukacyjne, czy po prostu pozwalające spędzić trochę czasu na dobrej zabawie. Przedstawiamy kilka ciekawych propozycji, dopasowanych zarówno dla najmłodszych, jak i tych trochę starszych podopiecznych. Każde dziecko znajdzie tutaj coś dla siebie!

Sago Mini World: Kids Games

Sago Mini World: Kids Games

Jedna aplikacja, 40 mini-gierek dla dzieci w wieku przedszkolnym! W tym pakiecie znajdziemy najróżniejsze gry: ubieranki, które mają pobudzać wyobraźnię, ale także pozwolić dzieciom na eksperymentowanie z innymi rodzajami ubioru; gry w budowę, które pozwolą na zostanie małą architektką i stworzenie własnych budowli, czy tworzenie własnych postaci. Wszystkie gry są stworzone w taki sposób, aby pokazywały dziecku różne możliwości tworzenia i pobudzały jego wyobraźnię. Nie ma tu żelaznych zasad, chodzi raczej o wzmacnianie umiejętności dziecka, a także budowanie jego empatii, pewności siebie i kreatywności.

Sago Mini World: Kids Games; Cena: bezpłatna. Link do App Store

Toca Life World: Build stories

Toca Life World: Build stories

Ta aplikacja to swego rodzaju mobilny domek dla lalek, gdzie dostajemy możliwość tworzenia nie tylko własnych postaci, ale także ich historii. Co więcej, możemy rozgrywać te historie w grze w wielu ciekawych lokalizacjach. Lokalizacje są stale dodawane i możliwe jest dokupienie innych paczek zawartości. Jest to gra bardzo podobna do The Sims, jednak przystosowana dla młodszych dzieci. Dzięki wielu możliwościom, dzieci mogą budować swoją wyobraźnię, a także doświadczyć wielu aktywności, o których mogły wcześniej nie wiedzieć. Jedynym ograniczeniem jest ich własna wyobraźnia!

Toca Life World: Build stories; Cena: bezpłatna. Link do App Store

AVOKIDDO Emotions

Avokiddo Emotions

Idealna aplikacja, aby rozpocząć z dzieckiem rozmowę o emocjach i o tym, jak nasze akcje wpływają na inne osoby. W grze możemy dawać zwierzętom różne przedmioty. Następnie zwierzątka używają danych im przedmiotów, a po ich użyciu - pokazują emocjonalną reakcję. Możemy na przykład dać zebrze budzik, który następnie zadzwoni. Zebra, oczywiście, nie będzie zadowolona z tego powodu i mocno się skrzywi. Jeśli poświęcimy chwilę, aby pograć w tę grę z naszą pociechą, możemy porozmawiać o reakcjach tych zwierzątek, ale także o tym, jak reagują ludzie na to, co może zrobić nasze dziecko.

AVOKIDDO Emotions; Cena: 2,99 USD. Link do App Store

Mysia Encyklopedia

Mysia Encyklopedia

Niezwykła produkcja, w której wyruszamy razem z myszką w pełną przygód podróż. Najbardziej zachwycająca jest szata graficzna gry, która w całości przypomina rysunkową kolorowankę. W grze myszka zabiera nas w podróż, podczas której możemy poznać największe tajemnice natury. Gra przedstawia najważniejsze gatunki roślin i zwierząt, pokazuje też, jak działa świat flory i fauny, jak współpracują ze sobą zwierzęta i rośliny, a także jak bogata jest przyroda wokół nas. Sterowanie jest bardzo intuicyjne i pozwoli naszej pociesze na grę w każdych warunkach. Nie sposób nie rozczulić się od pięknej grafiki tej propozycji.

Mysia Encyklopedia; Cena: 23,99 zł. Link do App Store

BANDIMAL

BANDIMAL

Profesjonalne tworzenie muzyki jest drogie i bardzo skomplikowane. Co jednak, jeśli nawet nasze dziecko mogłoby stworzyć własne kompozycje - a wszystko w bardzo przyjazny dla siebie sposób. BANDIMAL umożliwia zakochanie się w tworzeniu muzyki każdemu dziecku. Instrumentami w tej aplikacji są pięknie animowane zwierzątka, którymi możemy odpowiednio sterować, aby wydawały określone dźwięki. Możemy nawet je łączyć, tworząc swego rodzaju chórki - co wyjdzie, jeśli razem zaśpiewa wieloryb, panda i kurczak? Na to pytanie już niedługo będzie mogło odpowiedzieć nasze dziecko, a jego kompozycja może być pierwszym krokiem do wielkiej muzycznej kariery!

BANDIMAL; Cena: 3,99 USD. Link do App Store

Quick Math Jr.

Quick Math Jr.

Matematyka może być naprawdę ciężka - szczególnie na początku. Na szczęście wcale nie musi to być bezlitosne wkuwanie kolejnych numerków - do matematyki nasze dziecko może podejść inaczej. Świetną propozycją są mini-gry zebrane w Quick Math Jr. Jest to paczka aplikacji, dzięki którym nasze dziecko w rozrywkowy sposób zdobędzie pierwsze intuicje dotyczące liczb. Dzięki ciekawym grom pozna, co to znaczy, że jedna liczba jest większa od drugiej, czy też zorientuje się, jak doprowadzić do równości dwóch stron równania. Jest to świetne wejście w świat matematyki!

Quick Math Jr.; Cena: bezpłatna. Link do App Store

Monument Valley

Monument Valley

Piękna gra logiczna z niesamowitą muzyką, która może wciągnąć na długie godziny, a także odprężyć po długim dniu w szkole. Nasze zadanie jest pozornie bardzo proste - musimy dostać się do wyjścia, które prowadzi do kolejnego poziomu. Jednakże zagadki logiczne, które czekają na nas po drodze, mogą być dużym wyzwaniem dla każdego młodego odkrywcy. Geometryczne zagadki zmuszają nas do łamania praw grawitacji, a także wielkich zmian architektonicznych, które mają doprowadzić naszą księżniczkę do wyjścia. Nasze dziecko bez wątpienia wciągnie się w tę grę. Uwaga - muzyka w tej grze jest naprawdę wybitna, więc warto zaopatrzyć dziecko w słuchawki!

Monument Valley; Cena: 18,99 zł. Link do App Store

Shadowmatic

Shadowmatic

Gra, która bazuje na niesamowicie ciekawym koncepcie. Na ścianę pada strumień światła, przed którym zwisają przedmioty o bardzo dziwnym kształcie. Jednak poruszając nimi, możemy w końcu znaleźć sens w ich bezkształcie - w pewnym momencie, pod dobrym kątem, zaczynają przypominać jakieś znajome kształty. To właśnie za pomocą takich zajączków musimy rozwiązać zagadkę - poziom zostanie zaliczony dopiero wtedy, gdy wszystkie części będą do siebie pasowały i utworzą jedną, spójną całość. Gra jest niesamowicie wciągająca i wymaga dużego skupienia i dozy logicznego myślenia. Jest to idealne połączenie do pobudzenia myślenia przestrzennego i kreatywności.

Shadowmatic; Cena: 18.99 zł. Link do App Store