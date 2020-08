Philips TAKH402PK/00 to niezwykle wytrzymałe słuchawki bezprzewodowe z ograniczeniem głośności do 85 dB. Wzbogacone w panel LED w nauszniku świecą różnymi kolorami.

W słuchawkach Philips TAKH402PK/00 zostały użyte wysokiej jakości komponenty. Neodymowe przetworniki sprawiąją, że basy, jak i dźwięki wysokotonowe są dynamiczne i głębokie. W tym modelu również zadbano o bezpieczeństwo - głośność słuchawek wynosi maksymalnie 85 dB.

Bateria wytrzymuje aż 20-godzin pracy. Nakładki nauszne słuchawek zostały wzbogacone w panele LED, co nadaje im oryginalnego i interesującego charakteru. Do wyboru są cztery warianty świetlne: zielony, czerwony, różowy lub miks świateł we wszystkich trzech kolorach. Do zmiany świateł służy przycisk na słuchawce. Do zestawu ze słuchawkami dodano także zestaw naklejek, dzięki którym słuchawki można spersonalizować.

Miękkie poduszki nauszne idealnie dopasowują się do małych uszu i zapewniają komfort oraz bezpieczeństwo użytkowania słuchawek. Lekki, elastyczny pałąk pozwala także na regulację rozmiaru. Słuchawki są niezwykle trwałe, ich konstrukcja pozwala na składanie w dwóch kierunkach i możliwość noszenia w plecaku, bez konieczności wkładania ich w dodatkowe etui.

Przyciski znajdujące się na muszlach przyspieszają sterowanie. Natomiast...

