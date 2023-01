Spis treści

Jeśli chodzi o akcesoria do konsol, słuchawki są jednym z najczęściej wybieranych i wyszukiwanych urządzeń. Zdarza się, że ze względu na obowiązki czas na granie mamy tylko wieczorami. Taka sytuacja może być nieco uciążliwa dla sąsiadów i współmieszkańców. Co więcej, granie na słuchawkach pozwala jeszcze bardziej wczuć się w rozgrywkę. Nawet jeden z deweloperów pracujących nad odświeżoną wersją Dead Space powiedział, że boi się grać w nocy w słuchawkach, ponieważ udało im się stworzyć tak realistyczne efekty.

Na co jednak zwrócić uwagę, szukając słuchawek do konsoli Xbox Series X?

Przede wszystkim kompatybilność. Nie wszystkie słuchawki dostępne na rynku będziemy mogli podłączyć do konsoli Xbox Series X. Niestety sprzęt od Microsoftu nie wspiera wszystkich urządzeń działających na bluetooth. Podobnie jest z podłączeniem przewodowym za pomocą kabla USB. Z pomocą przychodzą nam licencjonowane produkty dla marki Xbox lub słuchawki przewodowe, łączące się za pomocą kabla z wtykiem mini jack 3,5 mm. Jest to o tyle wygodne rozwiązanie, że odpowiednie gniazdo znajduje się w dolnej części kontrolera.

Słuchawki możemy podłączyć do kontrolera za pomocą wbudowanych gniazd mini jack 3,4 mm (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Microsoft Xbox Series Stereo Headset Bezprzewodowy

Microsoft Xbox Series Stereo Headset Bezprzewodowy

Typ połączenia

Typ połączenia - bezprzewodowy

- bezprzewodowy Redukcja szumów - tak

- tak Mikrofon - tak

- tak Czas pracy na baterii - do 15 h

W przypadku słuchawek bezprzewodowych zdecydowanie warto zwrócić uwagę na oficjalny headset dla Xbox Series X/S. Doskonale integruje się z konsolą za pomocą wbudowanej aplikacji Akcesoria Xbox. Tutaj możemy dopasować wszystkie ustawienia do naszych preferencji. Słuchawki są bardzo lekkie, ponieważ ważą jedynie 312 gram. Dzięki temu, nawet długie posiedzenia będą komfortowe. Na uwagę zasługuje także długość pracy na baterii. Producent deklaruje nawet do 15 h działania bez konieczności ładowania baterii. Sprzęt możemy podłączyć do zasilania za pomocą kabla USB-C.

Razer Kaira Pro

Słuchawki Razer Kaira Pro

Typ połączenia - bezprzewodowy

- bezprzewodowy Redukcja szumów - nie

- nie Mikrofon - tak

- tak Czas pracy na baterii - do 15 h

Jeśli chodzi o urządzenia bezprzewodowe, warto też zainteresować się słuchawkami Razer Kaira Pro, które są licencjonowanym produktem dla konsol Xbox. Możemy tutaj liczyć na wyjątkowo dobre brzmienie dzięki zastosowanym 50-milimetrowym przetwornikom Triforce. Na uwagę zasługują także zamontowane w nausznikach pianki memory. Dzięki nim nasze uszy nie będą boleć po krótkiej sesji przed konsolą. Słuchawki są wyposażone także w dwa mikrofony. Jeden odpinany, drugi umieszczony w muszli, który działa niezależnie.

HyperX Cloud Stinger

HyperX Cloud Stinger

Typ połączenia - przewodowy

- przewodowy Długość przewodu - 1,3 m

- 1,3 m Redukcja szumów - tak

- tak Mikrofon - tak

Nie chcesz wydawać zbyt dużych pieniędzy, jednak nadal cieszyć się dobrą jakością? W takim wypadku warto zwrócić uwagę na słuchawki HyperX Cloud Stinger. Konstrukcja jest w całości plastikowa a kabel jst pozbawiony oplotu, jednak dla osób, które dbają o sprzęt, słuchawki posłużą długo. Za plus zasługuje bardzo przyzwoity dźwięk, szczególnie w przypadku sprzętu, który możemy kupić za około 150 zł. Z konsolą połączymy się za pomocą wtyku mini jack 3,5 mm.

HyperX Cloud II

HyperX Cloud II

Typ połączenia - przewodowy

- przewodowy Długość przewodu - 1 m

- 1 m Redukcja szumów - tak

- tak Mikrofon - tak

W naszym zestawieniu znalazło się jeszcze jedno miejsce dla słuchawek z serii HyperX - HyperX Cloud II. Jest to nieco droższa propozycja niż w przypadku HyperX Cloud Stinger. Widać to jednak już na pierwszy rzut oka. Sama obudowa to połączenie plastiku, metalu oraz imitacji skóry. Kabel zaś doczekał się oplotu. Co ważne, nadal jest to sprzęt bardzo atrakcyjny cenowo, który zapewnia wysoką jakość dźwięku. Redukcja szumów mikrofonu zapewnia komfortowe komunikowanie się podczas rozgrywki lub zwyczajnych rozmów z przyjaciółmi.

Turtle Beach Recon 500

Turtle Beach Recon 500

Typ połączenia - przewodowy

- przewodowy Długość przewodu - 1,3 m

- 1,3 m Redukcja szumów - tak

- tak Mikrofon - tak

W przypadku przewodowych słuchawek do konsoli Xbox Series X warto zwrócić także uwagę na Turtle Beach Recon 500. Jest to sprzęt, który zapewnia wysoką jakość dźwięku, dzięki zastosowaniu przetworników Eclipse. Co ważne, zachowano przy tym bardzo atrakcyjną cenę. Na uwagę zasługuje także wygoda użytkowania. W nausznikach zastosowano piankę memory, która sprawia, że nawet dłuższe sesje przed konsolą są komfortowe.