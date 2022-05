Jakie słuchawki do pracy zdalnej? Najlepsze modele do Hangouts, Teams, Skype i Zoom [RANKING 2022]

Spis treści

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Logitech Zone Wireless

Logitech Zone Wireless to wysokiej klasy zestaw słuchawkowy Bluetooth przeznaczony do pracy w hałaśliwym otoczeniu.

Słuchawki posiadają łączność bezprzewodową Bluetooth, ale dodatkowo możliwe jest połączenie z wykorzystaniem odbiornika Unifying + Audio, który pozwala podłączyć do komputera do 6 urządzeń firmy Logitech kompatybilnych z technologią Unifying.

Logitech Zone Wireless wyposażono w aktywny system redukcji hałasu ANC, który pozwala odciąć się od otoczenia. Słuchawki wyposażono w zintegrowany mikrofon oraz przyciski sterujące. Logitech Zone Wireless posiadają certyfikat dla Microsoft Teams oraz Skype for Business.

Czas pracy na baterii to nawet 16 godzin. Słuchawki oferują możliwość ładowania bezprzewodowego w standardzie Qi. Technologia Unifying oraz łączność Bluetooth umożliwiają szybkie przełączanie się pomiędzy urządzeniami. Słuchawkami można zarządzać za pomocą aplikacji Logi Tune.

Sennheiser GSP 300

Sennheiser GSP 300 to nauszne słuchawki przewodowe z zamkniętą konstrukcją oraz dedykowanym mikrofonem na wysięgniku.

Sennheiser GSP 300

Model ten dedykowany jest graczom, ale świetnie sprawdzi się również podczas pracy zdalnej. Wszystko dzięki zamkniętej konstrukcji, która redukuje hałas z otoczenia oraz zewnętrznemu mikrofonowi umieszczonemu na wysięgniku. Użytkownik może swobodnie dostosować odległość mikrofonu od ust, aby zadbać o wysoką jakość dźwięku.

Słuchawki posiadają pałąk o regulowanej wysokości, grube i miękkie nauszniki w rozmiarze XL oraz poduszki z pianki z funkcją pamięci kształtu. Dzięki tym elementom oraz dobrej izolacji możemy wygodnie i w spokoju pracować przez wiele godzin bez przerwy.

Pałąk słuchawek Sennheiser GSP 300 ogranicza nacisk na głowę, co zwiększa komfort użytkowania. Całość połączono z zawiasami kulowymi, które pozwalają na uzyskanie optymalnego kąta nachylenia nauszników dopasowanego do kształtu głowy.

Mikrofon wbudowany w słuchawki Sennheiser GSP 300 posiada wbudowaną funkcję redukcji szumów z otoczenia.

Konstrukcję słuchawek Sennheiser GSP 300 wykonano z wysokiej jakości materiałów, a produkt został intensywnie przetestowany przed wprowadzeniem na rynek.

Sennheiser GSP 300 korzystają z połączenia przewodowego. Słuchawki współpracują z komputerami PC oraz Mac ze złączem słuchawkowym Jack 3.5 mm. Długość przewodu wynosi aż 2,5 metra.

Jabra Evolve 65

Jabra Evolve 65 to bezprzewodowy zestaw słuchawkowy z Bluetooth i możliwością podłączenia dwóch urządzeń w tym samym czasie.

Słuchawki oferują pasywną redukcję szumów z otoczenia. Dodatkowo Jabra Evolve 65 posiada diodę zajętości sygnalizującą uczestnictwo w rozmowie.

Zestaw wyposażono w mikrofon na wysięgniku, który zintegrowany został z obudową.

Jabra Evolve 65 została zaprojektowana specjalnie do pracy z Microsoft Lynx. Słuchawki kompatybilne są także z Google Hangouts, Skype for Business i Adobe Connect.

Zestaw słuchawkowy Jabra Evolve 65 posiadają wbudowaną baterię pozwalającą na 14 godzin rozmów. Ładowanie do pełna trwa dwie godziny. W zestawie znajduje się podstawka z wbudowaną ładowarką wykorzystującą port USB Typu C.

W sklepach Jabra Evolve 65 sprzedawana jest w dwóch wersjach - specjalnej dla Microsoft Skype for Business oraz uniwersalnej Unified Communication. Można wybrać wersję monofoniczną lub stereo.

HyperX Cloud Alpha

HyperX Cloud Alpha to przewodowe słuchawki nauszne z dwukomorową konstrukcją, która zapewnia bardzo dobrą izolację od otoczenia.

HyperX Cloud Alpha

Słuchawki od HyperX to kolejny model dedykowany dla graczy, który idealnie nada się do pracy zdalnej. Wszystko dzięki mikrofonowi umieszczonemu na wysięgniku oraz przemyślanej konstrukcji. HyperX Cloud Alpha posiadają miękkie nauszniki oraz grubą piankę z pamięcią kształtu. Pałąk został wykonany z aluminium, które zapewnia wysoką trwałość oraz posiada spore możliwości regulacji.

Mikrofon jest odłączany i posiada certyfikat TeamSpeak oraz Discord. Z przewodem zintegrowano pilot, który współpracuje z komputerami PC. Słuchawki współpracują z aplikacją Cloud Alpha, która pozwala na zmianą charakterystyki brzemienia i dostosowanie słuchawek do własnych potrzeb.

W zestawie otrzymamy rozgałęziacz, który pozwala podłączyć słuchawki oraz mikrofon do oddzielnych gniazd Jack 3,5 mm. Długość kabla wynosi 1,3 m.

Sharkoon B1

Sharkoon B1 to przystępne cenowo przewodowe słuchawki nauszne o zamkniętej konstrukcji. Model ten idealnie przyda się do pracy w głośnym otoczeniu. Dzięki swojej charakterystycznej budowie słuchawki skutecznie niwelują hałas z zewnątrz.

O odpowiedni komfort podczas korzystania z zestawu słuchawkowego dba specjalnie zaprojektowany pałąk z miękkim wykończeniem skórą syntetyczną.

Podczas telekonferencji przyda się zewnętrzny mikrofon z filtrem pop umieszczony na wysięgniku, który zapewni czysty i wyraźny głos bez zbędnych szumów i trzasków.

Słuchawki kompatybilne są z komputerami, urządzeniami mobilnymi oraz konsolami do gier.

Sharkoon B1 oferują również pilot zdalnego sterowania na kablu pozwalający na regulacje głośności. W zestawie znajdziemy adapter z 3,5 mm złącza combo na dwa złącza 3,5 mm – do dźwięku oraz audio, a także etui.

Logitech G PRO X LIGHTSPEED

Logitech G PRO X LIGHTSPEED to wysokiej klasy słuchawki nauszne z zamkniętą konstrukcją i łącznością bezprzewodową LIGHTSPEED.

Logitech G PRO X LIGHTSPEED

Logitech proponuje dwie wersje słuchawek G Pro X - przewodową oraz bezprzewodową. Do pracy zdalnej polecamy model bezprzewodowy z łącznością w autorskim standardzie LIGHTSPEED.

Zestaw komunikuje się z komputerem dzięki nadajnikowi 2,4 GHz. Zapewnia on przesyłanie danych bez opóźnień znanych dla technologi Bluetooth.

O wysoką jakość dźwięku podczas rozmów zadba technologia Blue VOI!CE. Aktywuje się ją z dedykowanego oprogramowania Logitech G Hub dostępnego na Windowsa.

Logitech G PRO X LIGHTSPEED działają na baterii przez 20 godzin. Ładowanie odbywa się poprzez port USB Typu C. Zasięg wynosi do 15 metrów. Za wysoki komfort użytkownika dba pałąk z grubymi nausznikami wykonanymi z miękkiej pianki zapamiętującej kształt. Zapewnia ona również pasywną redukcję hałasu z otoczenia. Pałąk wykonano z aluminium.

Jabra Evolve 40 UC

Jabra Evolve 40 UC to wysokiej klasy zestaw słuchawkowy stworzony z myślą o pracy. Model ten posiada unikalną funkcję przekazywania połączeń z aplikacji Lync oraz Skype for Business z komputera na urządzenie mobilne.

Evolve 40 UC łączą się z komputerem za pomocą złącza USB. Kontroler wbudowany w przewód posiada gniazdo Jack, dzięki czemu po odpięciu słuchawki można podłączyć między innymi do smartfona.

Słuchawki zostały wyposażone w specjalną diodę, która informuje o zajętości użytkownika. Jabra Evolve 40 UC oferują również pasywną redukcję szumów, która usuwa niepożądane dźwięki dochodzące z otoczenia.

Zestaw słuchawkowy Jabra Evolve 40 UC wyróżnia się niską masą własną oraz bogatym zestawem sprzedażowym, w którego skład wchodzą pokrowce na sterownik oraz słuchawki.

Plantronics Blackwire 3220

Plantronics Blackwire 3220 to przystępne cenowo, wytrzymałe słuchawki stereofoniczne do telekonferencji wyposażone w złącze USB Typu A (dostępna konfiguracja z USB Typu C) oraz 3,5 mm gniazdo Jack.

Za komfort użytkowania odpowiada lekki pałąk oraz miękkie nauszniki wykonane z gąbki.

Plantronics Blackwire 3220 posiadają zintegrowany pilot do zarządzania słuchawkami z wbudowanym gniazdem słuchawkowym Jack 3,5 mm. Dzięki temu rozwiązaniu zestaw słuchawkowy podłączymy również do urządzeń mobilnych.

Słuchawki Plantronics Blackwire 3220 posiadają certyfikaty dla aplikacji Skype for Business oraz Microsoft Lync.

Decydując się na Plantronics Blackwire 3220 otrzymamy unikalną funkcję SoundGuard Digital, która dba o ochronę słuchu użytkownika. Nie zabrakło również rozwiązania Digital Signal Processing zapewniającego naturalne brzmienie rozmówców.

Aktualne ceny w sklepach Plantronics Słuchawki Blackwire 3220 C3220 PC USB-A stereo BLACK BULK 207 zł

Słuchawki są niezwykle przydatnie nie tylko do rozrywki. Mało osób pamięta o nich podczas pracy. W dobie pandemii koronawirusa wiele firm zamknęło swoje biura i odesłało pracowników do domu. W tym momencie mnóstwo osób musiało zmierzyć się z przeprowadzaniem telekonferencji. Szybko okazało się, że mikrofony wbudowane w komputery PC nie zawsze oferują zadowalającą jakość dźwięku. Na dodatek w domowym zaciszu przy wykorzystaniu głośników trudno zachować prywatność.

Rozwiązaniem tych problemów są zestawy słuchawkowe. Nie wystarczy jednak wybrać dowolnych słuchawek. Musimy pamiętać, że część modeli dostępnych na rynku nie posiada wbudowanego mikrofonu, co uniemożliwia wykorzystanie ich do przeprowadzania telekonferencji. Nawet jeżeli znajdziemy w domu słuchawki douszne lub posiadamy modne ostatnimi czasy modele True Wireless szybko okaże się, że słabo sprawdzają się one podczas pracy zdalnej.

W poniższym tekście doradzamy, na co zwrócić uwagę podczas zakupu oraz przedstawiamy kilka rekomendowanych modeli.

Po zakupie odpowiednich słuchawek do pracy okaże się, że rozmowy ze współpracownikami przeprowadzane za pomocą takich systemów, jak Microsoft Teams, Zoom, Skype for Business, Slack, Discord czy innych staną się znacznie przyjemniejsze i pozwolą zwiększyć efektywność pracy.

W tym poradniku przedstawiamy najlepsze modele słuchawek do pracy z różnych przedziałów cenowych. Wybraliśmy zarówno słuchawki przewodowe, jak i modele posiadające łączność bezprzewodową. Nie zabrakło także produktów z unikalnymi funkcjami.

Czym charakteryzują się słuchawki do pracy?

Kupując słuchawki do pracy musimy zdać sobie sprawę z kilku ważnych elementów, o których najcześciej zapominamy wybierając zestaw słuchawkowy.

Poszukujący słuchawek do pracy muszą pamiętać, że w tym przypadku jakość zastosowanych przetworników ma nieco mniejsze znacznie, niż podczas wyboru klasycznych słuchawek do rozrywki. Z drugiej strony wybierając model do pracy musimy zwrócić szczególną uwagę na mikrofon, konstrukcje słuchawek oraz systemy redukcji hałasu z otoczenia. Nie bez znaczenia pozostaje również sposób łączności z komputerem oraz urządzeniami mobilnymi.

Poniżej pokazujemy na co zwrócić uwagę podczas zakupu słuchawek do pracy zdalnej.

Mikrofon

Mikrofon to kluczowy i niezbędny element, który musi być obecny w każdym zestawie słuchawkowym przeznaczonym do pracy. Słuchawki do pracy bardzo często wykorzystywane są do telekonferencji, gdzie konieczne jest zapewnienie wysokiej jakości dźwięku. Ważne jest, aby mikrofon posiadał opcję wyciszania szumów z otoczenia, która pozwoli zapewnić czysty dźwięk. Słuchawki powinny rownież zaoferować możliwość regulacji wysokości mikrofonu, aby dopasować go do kształtu głowy użytkownika. Nie polecamy modeli z mikrofonem wbudowanym bezpośrednio w słuchawki. Znacznie lepszym wyborem są modele z mikrofonem na wysięgniku.

Konstrukcja

Na rynku znajdziemy słuchawki, które znacząco różnią się od siebie konstrukcją. W tym przypadku użytkownik powinien sam zdecydować w jakich słuchawkach czuje się najlepiej. Do pracy warto wybrać model zamknięty lub półotwarty. Nie zalecamy słuchawek dousznych oraz typu True Wireless. Podczas doboru konkretnego modelu warto zwrócić uwagę na jakość oraz materiały wykończeniowe, a także możliwość regulacji pałąka.

W sklepach znajdziemy słuchawki monofoniczne oraz stereo. Ze względu na charakterystykę pracy w domu polecamy modele stereo, które pozwalają lepiej odciąć się od dźwięków dochodzących z otoczenia.

System redukcji hałasu

System redukcji hałasu to technologia, która pozwala na bieżąco "wyciszać" dźwięki z otoczenia. Wyróżniamy pasywne oraz aktywne systemy redukcji hałasu. Najbardziej pożądanym, ale także najdroższym jest aktywny system redukcji hałasu, który na bieżąco analizuje dźwięki dochodzące z otoczenia.

Łączność

Na rynku znajdziemy słuchawki przewodowe oraz bezprzewodowe. Ceny tych pierwszych zaczynają się od kilkudziesięciu złotych, a kończą nawet na kilkuset złotych. Za dobrej jakości słuchawki bezprzewodowe musimy zapłacić co najmniej 200 zł.

W przypadku przewodowych słuchawek do pracy producenci często decydują się implementacje pilota z wbudowanym złączem Jack. Dzięki temu rozwiązaniu słuchawki do komputera podłączane są za pomocą złącza USB Typu A lub USB Typu C, a w razie potrzeby użytkownik szybko może je przepiąć do urządzenia przenośnego.

Słuchawki bezprzewodowe najczęściej wykorzystują łączność Bluetooth. Niektóre modele pozwalają na połączenie przewodowe oraz bezprzewodowe. Część z nich oferuje również autorskie systemy łączności, jak Logitech Unifying. Modele bezprzewodowe są droższe, ale znacznie wygodniejsze. Dzięki Bluetooth możemy pozbyć się kabli, a zasięg połączenia wynosi nawet 30 metrów, dzięki czemu podczas telekonferencji możemy przespacerować się lub przejść do innego pomieszczenia. Słuchawki bezprzewodowe lepiej współpracują z urządzeniami przenośnymi, które coraz rzadziej posiadają złącza słuchawkowe Jack.

Niestety słuchawki bezprzewodowe mają również dużą wadę, którą jest ograniczony czas pracy na baterii. Przed zakupem należy zweryfikować czy dany model jest w stanie wytrzymać minimum jeden dzień roboczy bez konieczności doładowywania.

Certyfikacja

Zestawy słuchawkowe do pracy renomowanych producentów posiadają certyfikacje ze znanymi platformami zapewniającymi rozmowy głosowe. Posiadanie modelu z certyfikatem zapewnia gwarancję bezproblemowej pracy i pełną kompatybilność z wszystkimi funkcjami. Słuchawki do pracy mogą posiadać następujące certyfikaty: Skype for Business, GoToMeeting by CITRIX, Cisco WebEx, Google Meet, chromebox, Fuze, ClickMeeting, joinme, Adobe Connect, circuit i wiele innych.

Funkcje dodatkowe

Decydując się na zakup droższych modeli możemy liczyć na funkcje dodatkowe takie, jak specjalne procesory dźwięku czy wymienne wkładki. Wybierając słuchawki do pracy warto zwrócić uwagę na obecność systemu szybkiego ładowania, rozbudowany pilot sterujący oraz aplikację mobilną do personalizacji. Bardzo przydatna jest opcjonalna dioda informująca o statusie rozmowy.