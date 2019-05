Jakiego drona wybrać w 2019 roku - ranking

Spis treści

Maksymalna prędkość wznoszenia to 4 m/s , prędkość opadania 3 m/s , a prędkość maksymalna wynosi nawet 68,4 km/h (w trybie sport). Maksymalny zasięg to aż 5000 metrów . W środku umieszczono dokładny odbiornik GPS z GLONASS oraz 8 GB wbudowanej pamięci masowej.

Chociaż może Ci się na początku wydawać, że to nie prawda - Mavic Air oferuje zadziwiająco dobry stosunek ceny do oferowanych możliwości . To jeden z najbardziej zaawansowanych dronów konsumenckich, który cechuje się bardzo wysoką jakością nagrań i możliwością wykonywania zdjęć panoramicznych.

Mavic 2 Pro to ulepszona wersja Mavic'a Pro , który również znalazł się w naszym zestawieniu. Jeżeli jesteś w stanie wydać prawie dwa razy więcej pieniędzy niż na Mavic Air to model ten jest rewelacyjnym dronem . Charakteryzuje się bardzo długim czasem lotu na pojedynczym akumulatorze, wysoką prędkością maksymalną wynoszącą 72 km/h, a także rewelacyjnym aparatem . Pomimo tych licznych zalet to nadal dosyć przenośna konstrukcja ze składanymi ramionami.

Maksymalny zasięg wynosi 4000 metrów . Prędkość maksymalna to nawet 50 km/h (w trybie sport). Jak na drona ważącego 300 gram to naprawdę dobry wynik. DJI Spark potrafi nagrywać filmy wideo w rozdzielczości Full HD przy 30 klatkach na sekundę. Co ciekawe urządzeniem możemy sterować także za pomocą smartfona przy użyciu sieci Wi-Fi. Jak nietrudno się domyśleć zasięg maleje wtedy znacząco do jedynie 100 metrów.

DJI Spark nie oferuje najlepszej jakości zdjęć i filmów, ale sprzedawany jest w atrakcyjnych zestawach w przystępnej cenie . Jest tak mały , że bez problemu zmieścisz go w każdej torbie. Jego obsługa jest bardzo prosta i intuicyjna, a na dodatek posiada on dodatkowe funkcje takie, jak śledzenie obiektów i tryby nagrywania znane z droższych modelu. Po dwóch latach obecności na rynku i niezliczonej ilości aktualizacji oprogramowania układowego to naprawdę ciekawa i solidna konstrukcja . Nie wyróżnia się już niczym szczególnym, ale na żadnym polu nie zawodzi.

DJI Spark w chwili obecnej nie jest już najnowszą konstrukcją, ale to jego wielka zaleta. Po dwóch latach obecności na rynku urządzenie znacznie staniało, co znacznie zwiększyło atrakcyjność tego modelu.

Mavic Pro pomimo sporego już stażu na rynku nadal jest bardzo ciekawą i konkurencyjną konstrukcją . Producent mimo wprowadzenia na rynek następcy - modeli Mavic 2 Pro oraz Mavic 2 Zoom nadal oferuje w sprzedaży poprzedni model w obniżonej cenie . Mavic Pro to naprawdę bardzo zaawansowany dron . Oferuje zasięg do 5000 metrów , a na jednym akumulatorze jest w stanie pokonać dystans nawet 13 km . Nie zabrakło wielu innowacyjnych trybów nagrywania film i wykonywania fotografii. Zastosowano zaawansowany system omijania przeszkód , który został zmodyfikowany w nowszych modelach. Mavic Pro jest w stanie nagrywać filmy w rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę.

Anafi to nieco nowsza konstrukcja, niż DJI Spark co widać po specyfikacji technicznej. Parrot posiada baterię, która pozwala na lot nawet do 25 minut . Sporym udogodnieniem jest możliwość ładowania drona przy pomocy złącza USB Typu C. Prędkość maksymalna wynosi 55 km/h , a zasięg maksymalny to 4000 metrów . Parrot Anafi oferuje możliwość nagrywania filmów w 4K, a producent dołącza w zestawie futerał oraz kartę pamięci . To przydatne dodatki. Szkoda tylko, że nie zastosowano jakiegokolwiek systemu unikania lub chociaż ostrzegania o przeszkodach.

Parrot Anafi oferuje gimbal ze 180 stopniową regulację, ładowanie przy pomocy portu USB Typu C oraz możliwość nagrywania filmów HDR w rozdzielczości 4K . Anafi to świetnie wyceniony dron, ale posiada swoje wady. Główną z nich jest brak jakiegokolwiek systemu unikania przeszkód . W przeciwieństwie do konstrukcji od DJI Parrot nie zapobiegnie kolizji. Na dodatek niektóre tryby autopilota są oferowane dopiero po płatnym odblokowaniu w aplikacji .

Seria Phantom od DJI straciła ostatnio na popularność. Producent wprowadził na rynek mniejsze modele Mavic , które charakteryzują się podobnymi możliwościami, ale niech pozory Cię nie zmylą. Phantom 4 Advanced to w dalszym ciągu rewelacyjny dron . Nie jest tani, a dodatkowe akumulatory kosztują krocie, ale Phantom słynie z łatwego pilotażu i oddaje użytkownikom bardzo rozbudowane tryby wykonywania zdjęć i filmów. Dla niektórych użytkowników starszych modeli 20 MP aparat będzie główną nowością w porównaniu do tego, co oferują starsze konstrukcje. Decydując się na zakup tego drona pamiętaj, że nie posiada on tylnych i bocznych czujników wizyjnych , które są dostępne jedynie w wersji Pro. Przed zakupem dobrze sprawdź ceny, ponieważ model Pro nie jest dużo droższy od Advanced.

Phantom 4 to kolejny dron z wysokiej półki od DJI. To przedstawiciel czwartej już generacji produktów z flagowej serii Phantom.

Szkoda, że producent nie zdecydował się na zastosowanie składanych ramion. Rozwiązanie to znacznie ułatwiłoby przenoszenie drona. Na minus musimy zaliczyć także zaledwie roczną gwarancję producenta. Bebop 2 Power to model na 2017 rok, co oznacza, że można go kupić w o wiele niższej cenie niż podczas premiery. Jeżeli...

Bebop 2 Power FPV to dron o podwójnym zastosowaniu. Można go wykorzystać do nagrywania materiałów wideo oraz zabawy z goglami FPV przy prędkościach sięgających 64 km/h. W zestawie z dronem otrzymasz google Parrot Cockpitglasses , które umożliwiają sterowanie z perspektywy First Person View . Bebop 2 Power nie bez powodu ma w swojej nazwie dopisek power. Poza prędkością maksymalną wynoszącą około 64 km/h dron posiada prędkość poziomą 6 m/s co powoduje, że wszystkie inne drony w naszym zestawieniu wydają się powolne.

Kontroler Hubsan H501S X4 wyposażony jest w ekran LCD o przekątnej 4,3 cala , dzięki czemu nie potrzebujemy wykorzystywać naszego smartfona do lotu. Niestety rozwiązanie to ma też swoje wady . Ekran jest mały , jego jakość nie jest najlepsza oraz występują problemy z widocznością w ostrym świetle .

Co ciekawe pomimo dosyć niskiej ceny producent zaimplementował tryby inteligentnego lotu jak np. śledzenie obiektu. Musisz sobie jednak zdawać sprawę, że nie działają one tak dobrze i precyzyjnie, jak w znacznie droższych konstrukcjach . Powinieneś je potraktować raczej jako ciekawostkę.

Hubsan H501S X4 to świetny wybór, jeżeli szukasz prostego i łatwego w obsłudze drona z kamerą i podglądem na żywo. Na dodatek urządzenie to jest rozsądnie wycenione , co powoduje, że polecamy ten model dla osób pragnących rozpocząć swoją przygodę z dronami. Jeżeli oczekujesz wysokiej jakości zdjęć i filmów powinieneś wybrać innego (droższego) drona.

Hubsan H501S X4 to najtańszy dron w naszym zestawieniu. Hubsan to mniej znana marka niż DJI czy Parrot, ale dzięki temu jej produkty są znacznie tańsze.

Mantis Q to dron produkowany przez chińską firmę Yuneec , która od lat zajmuje się budową zarówno załogowych, jak i bezzałogowych statków powietrznych. Specyfikacja Mantis'a Q jest bardzo obiecująca . Producent deklaruje czas lotu nawet do 33 minut i nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K UHD. Niestety rzeczywistość nieco weryfikuje te parametry , co nie oznacza, że Mantis Q jest złym dronem.

Drony są bezzałogowymi statkami powietrznymi, które coraz częściej goszczą na naszym niebie. Mogą one odbywać lot autonomiczny po zaprogramowanej wcześniej trasie (droższe konstrukcje) lub być zdalnie sterowane przy pomocy odpowiedniej aparatury oraz operatora. Drony stają się coraz tańsze, lepsze oraz popularniejsze.

W tym rankingu przedstawiamy najlepsze konstrukcje, jakie możesz kupić w 2019 roku oraz na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego bezzałogowca.

Aby przejść do właściwej części musisz zapoznać się lub przypomnieć sobie podstawowe pojęcia związane z dronami:

Dron : statek powietrzny, który nie wymaga do lotu załogi obecnej na pokładzie oraz nie ma możliwości zabierania pasażerów, pilotowany zdalnie lub wykonujący lot autonomicznie.

: statek powietrzny, który nie wymaga do lotu załogi obecnej na pokładzie oraz nie ma możliwości zabierania pasażerów, pilotowany zdalnie lub wykonujący lot autonomicznie. UAV (Unmanned Aerial Vechicle) : za pomocą tego pojęcia określane są drony w międzynarodowych przepisach prawnych. Nazwa została rozpowszechniona przez NATO.

: za pomocą tego pojęcia określane są drony w międzynarodowych przepisach prawnych. Nazwa została rozpowszechniona przez NATO. RPA (Remotely Piloted Aircraft) : inne określenie drona ustanowione przez ICAO (International Civil Aviation Organization) - Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

: inne określenie drona ustanowione przez ICAO (International Civil Aviation Organization) - Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego VLOS (Visual Line of Sight) : loty w zasięgu wzroku z zachowaniem odpowiedniej odległości i od obiektów oraz odpowiednim oznakowaniem operatora

: loty w zasięgu wzroku z zachowaniem odpowiedniej odległości i od obiektów oraz odpowiednim oznakowaniem operatora BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) : loty poza zasięgiem wzroku. Operator steruje dronem na podstawie informacji przesyłanych na żywo z kamer zamontowanych w urządzeniu. Konstrukcje, które prezentujemy w rankingu pozwalają wykonywać loty BVLOS nawet w odległości do 8 km od miejsca startu/lokalizacji operatora.

: loty poza zasięgiem wzroku. Operator steruje dronem na podstawie informacji przesyłanych na żywo z kamer zamontowanych w urządzeniu. Konstrukcje, które prezentujemy w rankingu pozwalają wykonywać loty BVLOS nawet w odległości do 8 km od miejsca startu/lokalizacji operatora. ULC (Urząd Lotnictwa Cywilnego) : W Polsce to właśnie ta organizacja odpowiedzialna jest za nadzór i wprowadzanie poprawek/nowych przepisów prawnych w zakresie Lotnictwa Cywilnego. ULC wydaje licencje UAVO.

: W Polsce to właśnie ta organizacja odpowiedzialna jest za nadzór i wprowadzanie poprawek/nowych przepisów prawnych w zakresie Lotnictwa Cywilnego. ULC wydaje licencje UAVO. UAVO (Unmanned Aerial Vehicle Operator) : certyfikat (świadectwo kwalifikacji), który uprawnia do legalnego pilotowania dronów w przypadku lotów innych, niż o charakterze rekreacyjno-sportowym. Jest on wymagany w przypadku wykonywania jakichkolwiek lotów komercyjnych.

: certyfikat (świadectwo kwalifikacji), który uprawnia do legalnego pilotowania dronów w przypadku lotów innych, niż o charakterze rekreacyjno-sportowym. Jest on wymagany w przypadku wykonywania jakichkolwiek lotów komercyjnych. PAŻP : Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (angielska nazwa PANSA - Polish Air Navigation Services Agency) odpowiada za nadzór i kontrolę kontrolowanej części przestrzeni powietrznej. W przypadku lotów w strefach zastrzeżonych, pobliżu lotniska lub strefie ROL 48 lot drona musi być zgłoszony do PAŻP, a organ ten może nie wydać zgody na wykonanie operacji.

: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (angielska nazwa PANSA - Polish Air Navigation Services Agency) odpowiada za nadzór i kontrolę kontrolowanej części przestrzeni powietrznej. W przypadku lotów w strefach zastrzeżonych, pobliżu lotniska lub strefie ROL 48 lot drona musi być zgłoszony do PAŻP, a organ ten może nie wydać zgody na wykonanie operacji. VTOL (Vertical Take Off and Landing): jest to określenie stosowane w przypadku samolotów posiadających możliwość pionowego startu i lądowania. Wszystkie drony, które znajdziesz w naszym rankingu to quadrocoptery, które zaliczają się właśnie do tej grupy.

Zwracamy również uwagę, że w Polsce od 7 września 2016 roku obowiązują nowe przepisy prawne regulujące ruch dronów w polskiej przestrzeni powietrznej. Są one dużo bardziej rygorystyczne, niż wcześniejsze akty prawne. Dawniej możliwe było latanie dronem bez licencji nad zabudowaniami oraz w miastach posiadających poniżej 25 tysięcy mieszkańców. Przepisy te niejednokrotnie zagrażały bezpieczeństwu, a na dodatek istniał problem z identyfikacją miast w których można było latać dronem bez licencji.

Od września 2016 roku bez licencji/świadectwa kwalifikacji UAVO wymagane jest zachowanie separacji 100 metrów od jakichkolwiek zabudowań oraz 30 metrów od osób i pojazdów. Co ważne zmiany te dotyczą jedynie dronów, których masa startowa (z akumulatorem) przekracza 600 gram. W przypadku małych quadrocpoterów przepisy te nie mają zastosowania i nadal można nimi wykonywać loty niekomercyjne nawet w dużych miastach. Dlatego też na rynku pojawia się coraz więcej małych, ale zaawansowanych technologicznie dronów takich, jak np. DJI Spark.

Źródło: ULC

Jaki dron będzie najlepszy dla Ciebie?

Na rynku istnieje wiele opcji od tanich "zabawek", aż po profesjonalne konstrukcje kosztujące kilkadziesiąt tysięcy złotych, które dedykowane są służbom mundurowym. Ważne jest, aby uświadomić sobie, że nawet najtańszy dron, który nawet przez producenta nazwany będzie zabawką w rzeczywistości jest statkiem powietrznym i obowiązują go te same przepisy prawne, co wszystkich innych użytkowników przestrzeni powietrznej. Drugą nie mniej istotną informację jest fakt, że najtańsze konstrukcje nie posiadają praktycznie żadnego wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa. Skutkuje to np. wyłączeniem silników po utracie zasięgu z kontrolerem, co może wyrządzić znaczne szkody zarówno materialne, jak i zdrowotne. Nie trudno wyobrazić sobie drona o masie 300 gram spadającego z wysokości kilkudziesięciu metrów.

Zdecydowanie odradzamy zakup najtańszych konstrukcji, których ceny zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. Lepiej dołożyć więcej pieniędzy, aby kupić lepszy i sprawdzony sprzęt. Nie oznacza to jednak, że na pierwszego drona w Twoim życiu masz wydać kilka tysięcy złotych.

Takie rozwiązanie również nie jest dobre z kilku powodów:

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że uszkodzisz pierwszego drona. Przetestowaliśmy to w praktyce.

Po drugie drogie i zaawansowane drony posiadają wiele systemów wsparcia oraz wysokiej jakości systemy nawigacji inercjalnej, co powoduje, że ich pilotaż jest naprawdę prosty. Dobrze jest nauczyć się latać na mniej stabilnej konstrukcji. Gdy dojdziemy do wprawy w pilotażu niedopracowanych konstrukcji poradzimy sobie z wieloma drogimi dronami. W odwrotnej sytuacji, gdy któryś z układów w naszym bezpilotowcu ulegnie awarii lub będziemy lecieć mniej zaawansowaną konstrukcją istnieje duża szansa, że spowodujemy wypadek.

W chwili obecnej jednym z najlepszych wyborów są małe, ale zaawansowane technicznie quadrocoptery, które ważą mniej niż 600 gram, ponieważ nie dotyczą ich ograniczenia wynikające z przepisów prawnych, o których pisaliśmy powyżej.

Źródło: techadvisor

Na co zwrócić uwagę przy zakupie drona?

Najtańsze drony kosztują w chwili obecnej kilkadziesiąt złotych. W tej cenie nie oczekuj cudów. Dostaniesz małą zabawkę bez kamery, która będzie w stanie latać przez kilka minut. Jeżeli chcesz mieć na pokładzie aparat, którego jakość będzie trochę lepsze niż ta znana ze starych telefonów komórkowych oraz chciałbyś mieć stabilny podgląd na żywo musisz zapłacić co najmniej 500 zł. Żaden z tych dronów nie zachwyci Cię osiągami, stabilnością oraz funkcjami dodatkowymi. Przede wszystkim jednak będziesz rozczarowany jakością zdjęć i filmów, a przecież głównie po to kupujesz drona?

Jeżeli tak musisz zwiększyć swój budżet do okolic 2000 zł. Czy to dużo? Z jednej strony tak, a z drugiej nie. Dron w tej cenie zaoferuje Ci przyzwoitą jakość zdjęć oraz wideo w Full HD. Dodatkowo będziesz mógł nim latać około 15-20 minut na jednym ładowaniu, a całość nie rozpadnie się po kilku lotach lub jednym spotkaniu z drzewem. Dodajmy do tego kompaktowe wymiary i intuicyjną obsługę. Naszym zdaniem drony kosztujące w okolicach 2000 zł posiadają najlepszy stosunek jakości do ceny. Oczywiście, jeżeli latasz dużo i zależy Ci na jak najlepszej jakości zdjęć będziesz musiał zapłacić sporo więcej.

Czas i zasięg lotu

To z technicznego punktu widzenia jedne z najważniejszych kwestii. Najtańsze drony pozwolą Ci latać przez około 5-10 minut, a ich małe akumulatory ładują się około godziny. W przypadku najtańszych dronów warto dokupić kilka dodatkowych baterii - są naprawdę tanie.

Jeżeli chodzi o zasięg to producenci najtańszych dronów deklarują nawet 100 metrów, ale realnie nie powinieneś spodziewać się, że polecisz dalej, niż 50 metrów od kontrolera.

Najtańsze konstrukcje są małe i lekkie. Dodajmy do tego jeszcze brak zaawansowanych systemów stabilizujących ich konstrukcje oraz silniki o małej mocy. Całość sprawia, że drony te bardzo słabo nadają się do lotów na zewnątrz, a wykonywanie operacji nawet przy niewielkich porywach wiatru staje się prawdziwą udręką.

W przypadku większych i droższych dronów, których masa przekracza 250 gram możemy liczyć na około 20-25 minut lotu na jednym akumulatorze. Zasięg może wynosić nawet kilka kilometrów. Drony te są znacznie bardziej odporne na niesprzyjające warunki pogodowe za sprawą dużo bardziej rozbudowanych systemów stabilizujących oraz pozycjonujących. Dodatkowo dostaniesz dużo lepszą kamerę, która nie tylko pozwoli Ci na wykonanie lepszych ujęć z powietrza. Zastosowanie dobrego obiektywu znacząco wpływa na bezpieczeństwo ponieważ nawet w słabych warunkach pogodowych widzisz, gdzie znajduje się dron i jakie przeszkody go otaczają.

Części zamienne

Z dronami jest trochę jak z samochodami. Prędzej czy później coś się zepsuje. Są dwa scenariusze, z czego pierwszy z nich jest dużo bardziej prawdopodobnym. Istnieje duża szansa, że uda Ci się rozbić Twojego nowiutkiego drona. Na szczęście, jeżeli wybierzesz odpowiednią konstrukcję, która posiada łatwo dostępne części zamienne prawdopodobnie będziesz w stanie go naprawić. Jeżeli jednak nie rozbijesz drona, czego Ci życzymy możliwe że po wielu wylatanych w powietrzu godzinach zatrze się silnik lub będziesz musiał wymienić śmigła na nowe. W przypadku silnika prawdopodobnie będziesz mógł odesłać drona na gwarancję, gdzie zostanie nieodpłatnie naprawiony. Śmigła to jednak część eksploatacyjna tak, jak klocki hamulcowe w samochodzie. Będziesz musiał za nie zapłacić.

Aparat

Nie wszystkie drony wyposażone są w kamery. Z jednej strony może ona być dla Ciebie zbędna, w końcu i tak musisz latać w zasięgu wzroku, ale aparat na pokładzie drona to nie tylko element pozwalający wykonać ładne zdjęcia z góry. Kamera jest ważnym elementem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. Pozwala ona widzieć, co znajduje się przed dronem, co jest przydatne nawet w przypadku lotów z widocznością. Gwarantujemy, że nie raz stracisz orientacje i nie będziesz wiedział, gdzie znajduje się przód Twojego quadrocoptera. Kamera stanie się wtedy bezcenna. Przyda się również do oszacowania odległości do przeszkody, gdy Twój dron będzie znajdował się kilkadziesiąt metrów od Ciebie.

Najtańsze konstrukcje posiadają kamery o rozdzielczości VGA (640 x 480). Na szczęście producenci odchodzą już powoli od tego rozwiązania i coraz częściej ujrzysz rozdzielczość HD (1280 x 720). Rozdzielczość to jednak nie wszystko. Gwarantujemy, że jakość aparatu w najtańszych dronach jest fatalna. Co gorsze wpadki zdarzają się nawet w droższych modelach.

Znaczna większość produktów zaoferuje Ci filmy w rozdzielczości Full HD, a najdroższe drony z naszego zestawienia potrafią kręcić filmy w rozdzielczości 4K.

Pamiętaj, że nie tylko kamera składa się na jakość obrazu. Dron stale się porusza i oddziaływują na niego różne siły. Jeżeli chcesz stabilne i nieporuszone ujęcie musisz zainwestować w drona który posiada gimbal odpowiedzialny za stabilizację obrazu. Dobrej jakości gimbal stabilizuje kamerę w taki sposób że nie zauważysz, że dron się porusza, albo że latał w bardzo wietrzny dzień.

Jeżeli zależy Ci na jak najlepszej jakości filmów i zdjęć wykonanych za pomocą drona powinieneś zwrócić uwagę na konstrukcje firmy DJI. Najczęściej charakteryzują się one najlepszymi kamerami.

Tańsze konstrukcje przesyłają obraz z kamery do kontrolera lub bezpośrednio na smartfon. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ jest podatne na zakłócenia, opóźnienia i odznacza się niższą jakością niż zapis bezpośredni. Droższe konstrukcje zapisują film w pełnej rozdzielczości na karcie pamięci lub pamięci wbudowanej w drona. Podgląd z kamery przesyłany jest w rozdzielczości 720p lub 1080p do smartfona lub kontrolera niezależnie od nagrań wideo.