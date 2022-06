Spis treści

Logitech StreamCam to kamera internetowa klasy premium, mająca na celu zapewnienie streamerom i innym twórcom treści wszystkiego, czego potrzebują.

Kamera Logitech StreamCam to specjalna pozycja na naszej liście, ponieważ obsługuje wszystkie rozdzielczości od 240p do 1080p i jest w stanie przesyłać strumieniowo lub nagrywać materiały wideo z dowolną liczbą klatek na sekundę – od 5 do 60. Chociaż większość użytkowników oczywiście będzie chciała korzystać z ustawienia 1080p 60 fps, to kamera Logitech StreamCam będzie na pewno dobrym wyborem także dla posiadaczy łącza internetowego o niskiej przepustowości. Dzięki kamerze StreamCam Logitecha każdy z nich będzie mógł dostosować parametry wideo do swoich możliwości.

Logitech StreamCam jest wyposażona we wbudowany mikrofon dookólny, wraz z filtrem przeciwzakłóceniowym, standardowe mocowanie do statywu (oprócz mocowania do monitora), autofokus i ustawienia ekspozycji, złącze USB-C, oraz oprogramowanie do przesyłania strumieniowego z precyzyjnym filtrowaniem i innymi parametrami przechwytywania. Użytkownicy, którzy wolą filmy w pionie, mogą również wyjąć kamerę z uchwytu i fizycznie ją obrócić, aby nagrywać wideo w rozdzielczości Full HD 9:16.

Microsoft Modern Webcam należy do niedrogich i łatwo dostępnych urządzeń do transmisji wideo. Kamera ma wiele funkcji, dokładnie odwzorowuje kolory oraz nie jest droga.

Kamera internetowa Microsoftu jest dostarczana z intuicyjną aplikacją, która przypomina menu systemu Windows. W programie można dostosować większość funkcji kamery, w tym HDR i redukcję migotania dzięki możliwości nagrywania materiału z szybkością 60 kl./s. Możliwość przechwytywanie obrazu z taką szykością w rozdzielczości 1080p za cenę poniżej 300 zł należy do ważnych zalet tego urządzenia.

Mocowanie Microsoft Modern Webcam można uznać za trochę niedopracowane, poniewać może się ruszać na niektórych monitorach, zwłaszcza tych, które nie są płaskie z tyłu. Kamerę można jednak stabilnie ustawić dzięki dobremu wyważeniu. Przesuwana fizyczna osłona obiektywu nadaje tej kamerze przyjemny wygląd. Urządzenia nie można niestety obrócić, aby uzyskać lepsze kąty filmowania.

Jeżeli potrzebujesz kamery internetowej z tego przedziału cenowego, która nie rozmywa kolorów i ma dużo opcji, Microsoft Modern Webcam będzie dobrym wyborem.

Chociaż kamera internetowa Logitech C920 została wprowadzona na rynek w 2013 roku, do dziś wyznacza standard dla tych urządzeń i cały czas jest warta polecenia. Nawet po siedmiu latach nadal jest prawdopodobnie najlepszą kamerą internetową do wideokonferencji. Istnieją jeszcze inne jej wersje: C920S, która ma tzw. migawkę prywatności, czyli osłonę obiektywu, która blokuje rejestrowanie obrazu oraz C922, która jest przeznaczona do przesyłania strumieniowego.

Wszystkie wersje Logitecha C920 mają ten sam doskonały obiektyw o 78-stopniowym polu widzenia, który może pokazać nie tylko Ciebie, ale także pomieszczenie za Tobą lub osoby siedzące obok. Sensor 1080p wychwytuje mnóstwo szczegółów nawet przy słabym oświetleniu, a jego odwzorowanie kolorów było kiedyś najlepsze na rynku.

Rozdzielczość kamery to 1920 x 1080, a obsługiwana kompresja wideo to H.264. Logitech C920 posiada także na wyposażeniu wysokiej jakości mikrofon.

Elgato Facecam kosztuje mniej więcej tyle, co Razer Kiyo Pro lub kamera internetowa Dell Ultrasharp, jednak nie oferuje obsługi 4K ani HDR. Jednak obsługuje nagrywanie w rozdzielczości 1080p 60 fps, posiada obiektyw o stałej ostrości i możliwość kontrolowania czułości ISO w czasie rzeczywistym. Chociaż przechwytywanie 1080p 60 fps nie jest niczym wyjątkowym, te dwie ostatnie funkcje są rzadkie nawet w sprzęcie specjalistycznym. Mogą się one jednak przydać komuś, kto intensywnie nadaje programy wideo na żywo w internecie.

Obiektyw o stałej ogniskowej Elgato Facecam jest zoptymalizowany do przedstawiania dowolnych obiektów w odległości od 1 do 2 metrów z doskonałą ostrością. Dzięki temu możesz szybko poruszać się w tej przestrzeni i nadawać program bez czekania, aż autofokus zdąży się dostroić. Z kolei regulacja ISO w czasie rzeczywistym pozwala łatwo dostosować czułość kamery do oświetlenia w pomieszczeniu.

Mimo to, nie są to zbyt popularne funkcje i wielu streamerów prawdopodobnie nie będzie nimi zainteresowana. Konstrukcja Elgato Facecam to również pewne kompromisy, ponieważ plastik wydaje się tani, a sama kamera jest dość ciężka jak na urządzenie mocowane do monitora. Biorąc pod uwagę brak funkcji spotykanych w tańszych kamerach, takich jak HDR, nie możemy polecić urządzenia Elgato Facecam każdemu.

Kamerka internetowa - przydatne urządzenie w każdej sytuacji

Kamerki internetowe są używane przez wiele osób do różnego rodzaju komunikacji - spotkań firmowych, biznesowych, zdalnych szkoleń, kursów i lekcji, a także zwykłych spotkań towarzyskich online. W trakcie i po pandemii Covid-19 jeszcze bardziej zyskały na znaczeniu, co wiąże się ze zwiększeniem liczby pracowników zdalnych. Dzięki nim nie tylko można załatwiać na bieżąco istotne sprawy zawodowe, ale również mniej odczuwać konieczność izolacji od rodziny i przyjaciół. Jednak jaką kamerę internetową kupić? Odpowiedź na to pytanie stała się istotna dla wielu osób, które do tej pory kamerek internetowych nie używały. W sprzedaży znajduje się obecnie kilkadziesiąt różnego rodzaju modeli w różnym zakresie cenowym - od poniżej 100 złotych do ponad 4 tysięcy. Jaką wybrać? Czym różnią się od siebie?

Tanie kamerki internetowe oferują zazwyczaj obraz w jakości HD, podczas gdy droższe w Full HD, a najdroższe nawet w jakości 4K. To jedna z głównych różnic w cenie takiego urządzenia - im jest ono droższe, tym lepszej jakości obraz oferuje. Do codziennych wideorozmów spokojnie wystarcza HD, jednak jeśli chce się za pomocą kamerki nagrywać klipy wideo lub ważna jest wyraźna prezentacja, w takiej sytuacji polecamy kamery z rozdzielczością Full HD. Wraz z lepszym sprzętem dostajemy także lepszy mikrofon. Tanie kamery internetowe mają zazwyczaj monofoniczny, podczas gdy droższe - pełne stereo, a wiele modeli ze średniej i wyższej półki cenowej jest wyposażonych nawet w mikrofony kierunkowe. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby podczas wideorozmowy korzystać z osobnego mikrofonu, jednak po co wydawać na niego dodatkowe pieniądze? I lepiej nabyć kamerę z dobry mikrofonem i mieć wszystko od razu.

W naszym rankingu prezentujemy modele, które mogą posłużyć do codziennych wideokonferencji. Każda kamerka internetowa na liście jest modelem wartym polecenia.