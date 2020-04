Creative Live! Cam Sync HD to kamerka internetowa w bardzo przystępnej cenie. Co ma do zaoferowania dla użytkowników?

Creative Live! Cam Sync HD to kamerka internetowa, która służy do prowadzenia wideorozmów. Nie wymaga instalacji oprogramowania - dzięki funkcji „Plug & Chat” podłącza się ją do komputera i gotowe. Aplikacje do komunikacji powinny ją bez problemów wykryć. Maksymalna rozdzielczość obrazu to HD 720p (czyli 1280 x 720 pikseli), jest także możliwe wykonywanie zdjęć o rozdzielczości 3,7 MPix. Zaimplementowano tu możliwość przesyłania zdjęć i filmów do serwisów YouTube oraz Facebook za pomocą jednego kliknięcia. Na plus należy policzyć możliwość zabezpieczenia kamery hasłem, dzięki czemu nikt nie będzie mógł korzystać z niej bez jego znajomości. Kamerka Creative jest wyposażona w mikrofon z redukcją szumów. Powinno to zapewnić czysty dźwięk podczas wideorozmowy.

Live! Cam Sync HD wyposażono w uniwersalną podstawę, dzięki czemu bez problemu da się zamontować się ją na monitorze, może także stać samodzielnie na biurku lub w innym miejscu. Czy są jakieś wady? Cóż, z pewnością nie jest to kamera perfekcyjna - obraz w nocy, przy sztucznym oświetleniu jest nieco niewyraźny, podczas jasnego oświetlenia...

