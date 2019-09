Spis treści

Przez lata monitory wyświetlające obraz mający rozdzielczość 4K (3840x2160 pikseli) kosztowały majątek, były bardzo energożerne i brakowało aplikacji oraz gier, które mogłyby w pełni wykorzystać ich możliwości. Obecnie sytuacja ta uległa częściowej zmianie - monitory 4K są tańsze (najtańsze kosztują poniżej 1000 złotych), mnóstwo produkcji obsługuje tę rozdzielczość, ale karty graficzne 4K to wydatek zdecydowanie większy, niż standardowe. Dlatego musisz mieć świadomość, że granie w 4K będzie kosztować, jednak w zamian za wydatek otrzymasz maksymalną jakość, przekładającą się na wrażenia z zabawy.

W tym zestawieniu prezentujemy karty graficzne w różnych przedziałach cenowych - dzięki temu każdy powinien mieć możliwość znalezienia odpowiedniej opcji dla siebie.

Nvidia GeForce RTX 2080 Super

Nvidia GeForce RTX 2080 Super to najlepsza opcja do grania w 4K na standardowym monitorze (czyli z odświeżaniem 60 Hz). W sklepach można dostać ją w cenach od ok. 3500 zł, ale różne jej warianty sięgają nawet ponad 4 tys. złotych. To bardzo duży wydatek, jednak w zamian otrzymujesz perfekcyjne 4K przy 60fps w większości współczesnych gier i możliwość zabawy przy ustawieniach ultra. Karta Nvidia cechuje się bardzo dobrą wydajnością, zapewniając rozgrywki bez opóźnień, efektu smużenia i innych psujących widok efektów.

Ray tracing przy1440p (nie 4K) w grze Shadow of the Tomb Raider.

Jak i inne karty graficzne z serii RTX 20, także GeForce RTX 2080 Super dysponuje dedykowanymi rozwiązaniami do obsługi ray tracingu, jednak często przy ich używaniu spada liczba fps i trzeba zmniejszyć rozdzielczość. Można spróbować tego uniknąć, korzystając z technologii Deep Learning Super Sampling (DLSS), jednak może mieć ona negatywny wpływ na jakość grafiki - po jej włączeniu widać w niektórych grach wyraźne rozmycie.

Karty Radeon, produkowane przez największego konkurenta Nvidii, czyli AMD, nie obsługują ray-tracingu, a najmocniejsza karta sygnowana logo AMD nie ma takiej wydajności, jak GeForce RTX 2080 Super. Dlatego jeśli chcesz w pełni odczuć możliwości 4K na monitorze 60 Hz, najlepsza opcja to GeForce RTX 2080. Uwaga - nie pomyl jej ze wcześniejszą RTX 2080, choć cenowo mogą być do siebie podobne. RTX 2080 jest mniej wydajna od Super, ale warto zauważyć, że prawie tak dobra jak konkurencyjna GeForce RTX 2070 Super (kosztująca ok. 2,3 tys. zł).

Nvidia GeForce RTX 2070 Super

GeForce RTX 2070 Super to model wart uwagi, jeśli chcesz grać w 4K, a cena za Nvidia GeForce RTX 2080 Super jest dla Ciebie za duża. Karta ta umożliwi zabawę przy 4K, ale aby uzyskać przy tej rozdzielczości 60fps, konieczne będzie obniżenie niektórych opcji graficznych z ultra na wysokie lub nawet średnie. Natomiast przy 30fps nie powinno być problemów z graniem na najwyższych ustawieniach w każdej grze. Warto dodać, że RTX 2070 Super również obsługuje ray tracing w czasie rzeczywistym.

Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT

W porównaniu z dwiema poprzednimi kartami, Radeon RX 5700 XT to propozycja dość tania - w promocjach kosztuje już ok. 1600 złotych, bez tego - ok. 2 tysięcy. Nie ma wsparcia dla ray tracingu, jest ok. 5% mniej wydajna od GeForce RTX 2070 Super, ale znacznie mocniejsza od podobnie kosztującej GeForce RTX 2060, która w dodatku nie jest przeznaczona do zabaw w rozdzielczości 4K.

Karta graficzna Sapphire Nitro+ ma oprogramowanie nazwane Trixx Boost, które optymalizuje wyświetlanie obrazu dla monitorów gamingowych (z natywną rozdzielczością 3264x1836 pikseli), a dzięki technologii Radeon Image Sharpening dba o optymalną jakość obrazu. Z włączonym Trixxem nie ma problemu z osiągnięciem dobrej wydajności przy 4K, a dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi można także bez problemu wprowadzać własne rozdzielczości - wszystko za kwotę znacznie mniejszą, niż w przypadku np. GeForce RTX 2080 Super.

GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition

Ostatnią kartą w zestawieniu jest GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition. Polecamy ją zwłaszcza tym użytkownikom, którzy mają nowoczesne monitory z odświeżaniem 144 Hz. GeForce RTX 2080 Ti osiąga w niektórych grach wydajność lepszą, niż RTX 2080 Super, a kosztuje znacznie mniej! Chociaż mało która produkcja będzie obecnie w stanie zapewnić pełne wykorzystanie kombinacji 4K i tak wysokiej częstotliwości odświeżania, potencjał drzemiący w tej karcie jest ogromny. I warto dodać, że wspiera ray tracing, aczkolwiek do osiągnięcia pełnych efektów tej funkcji potrzebne będzie zmniejszenie rozdzielczości.

Jak sprawdzić częstotliwość odświeżenia Twojego monitora?

Jak możesz zauważyć, w powyższym zestawieniu zwracamy uwagę na częstotliwość odświeżania monitora. Im jest ona wyższa, tym lepszą kartę graficzna możesz nabyć. A jak sprawdzić, jaką ma twój monitor? Informacja taka znajduje się na jego opakowaniu i w jego instrukcji obsługi. Jeśli ich nie masz - żaden problem. Kliknij prawym przyciskiem myszki jakiekolwiek puste miejsce na pulpicie i wybierz Ustawienia. Otworzy się powiązany dział ustawień systemowych. Zjedź na dół i przejdź do ustawień zaawansowanych.

Zobaczysz takie szczegółowe informacje, jak rozdzielczość, częstotliwość odświeżania, głębia kolorów i ich paleta. Jeśli masz podpięty więcej niż jeden monitor, możesz wybrać pożądany z rozwijanej listy.