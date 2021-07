Spis treści

Promocja HyperX Alloy Origins 60 Aktualne ceny w sklepach Klawiatura HyperX Alloy Origins 60 (HKBO1S-RB-US/G) 459 zł HyperX Alloy Origins 60 469 zł HyperX Alloy Origins 60 469 zł Klawiatura gamingowa o filigranowej budowie i ogromnych możliwościach. Marka HyperX posiada w swoim portfolio wiele ciekawych urządzeń, a jednym z nich jest gamingowa klawiatura mechaniczna - HyperX Alloy Origins 60. Nazwa tego modelu odwołuje się bezpośrednio do jego designu. Jest to bowiem klawiatura w rozmiarze 60%, co oznacza, że jest ona znacznie mniejsza od standardowych modeli. Dzięki temu zyskujemy nie tylko więcej przestrzeni na biurku, ale również większą swobodę podczas rozgrywki. Możliwość ustawienia sprzętu w niemal dowolnym miejscu przypadnie do gustu szerokiemu gronu odbiorców. Pozostając przy wyglądzie urządzenia warto podkreślić, że firma HyperX zadbała o wysoką jakość wykonania niemal każdego elementu. Wytrzymały korpus klawiatury został wykonany ze specjalnego stopu aluminium wykorzystywanego w lotnictwie. Estetów z całą pewnością ucieszy również rozbudowane podświetlenie RGB z licznymi efektami świetlnymi. HyperX Alloy Origins 60 (fot. HyperX) Oczywiście wygląd to nie wszystko. HyperX Alloy Origins 60 wyposażono w autorskie przełączniki HyperX RED, które są szybkie, wydajne, a co równie istotne niezwykle ciche. Tą ostatnią cechę z pewnością docenią osoby,... Oczywiście wygląd to nie wszystko. HyperX Alloy Origins 60 wyposażono w autorskie przełączniki HyperX RED, które są szybkie, wydajne, a co równie istotne niezwykle ciche. Tą ostatnią cechę z pewnością docenią osoby,... HyperX Alloy Origins 60 - pełna recenzja »

Klawiatura mechaniczna vs membranowa

Na początek, porównamy ze sobą klawiatury membranowe i mechaniczne. Z tymi pierwszymi, z całą pewnością każdy miał do czynienia w swoim życiu. To najpopularniejszy rodzaj klawiatur, które możemy dostać już nawet za 10 zł, choć na rynku dostępne są również modele za kilkaset złotych. Ich budowa nie należy do skomplikowanych – pod klawiszami znajdują się gumowe „kulki”, które po wciśnięciu stykają się z membraną, wskutek czego powstaje sygnał, który następnie wysyłany jest do np. komputera, a na naszym ekranie pojawia się stosowny znak. Jak łatwo się domyślić, tworzywa takie jak guma nie należą do najwytrzymalszych i stosunkowo szybko ulegają zniszczeniu. Sprawia to, że klawiatura po jakimś czasie zaczyna zauważalnie gorzej pracować i często potrzeba większej siły, aby dany klawisz zadziałał.

Jak to natomiast wygląda w przypadku klawiatur mechanicznych? Urządzenia tego typu nie korzystają z membran, tylko ze specjalnych przełączników, które znajdują się pod klawiszami. Sprawia to, że „mechaniki” są znacznie wytrzymalsze od swoich membranowych kuzynów. W zależności od wybranego modelu szacuje się, że są one w stanie wytrzymać od 30 do nawet 100 milionów naciśnięć. Dla porównania, najlepsze klawiatury membranowe zniosą zaledwie 10 milionów uderzeń klawisza, choć średnio wynik ten mieści się raczej w okolicach od 1 do 5 milionów.

To jednak nie koniec zalet „mechaników”. Klawiatury te są nie tylko wytrzymalsze, ale również bardziej precyzyjne. W przeciwieństwie do „membranówek”, poszczególne klawisze reagują znacznie szybciej (sprawniej wracają również do pozycji początkowej), a ich wciśnięcie wymaga znacznie mniejszego wysiłku. Wszystko to sprawia, że komfort pisania jest znacznie wyższy, niż w przypadku klawiatur membranowych.

Warto zaznaczyć, że klawiatury mechaniczne przy pisaniu wydają charakterystyczny dźwięk „klikania”, co niektórym może przeszkadzać. W tym aspekcie znacznie cichsze są „membranówki”.

Istotną „wadą” dla wielu osób jest cena klawiatur mechanicznych, za które najczęściej trzeba zapłacić co najmniej kilkaset złotych.

Czy naprawdę potrzebuję klawiatury mechanicznej?

Powyższe pytanie zadaje sobie wiele osób, niestety odpowiedź nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb. Jeśli jesteś osobą, która dużo czasu spędza przy komputerze pisząc czy np. grając w gry, to „mechanik” jest dla ciebie jedynym słusznym wyborem. W innym przypadku może się okazać, że membranowe rozwiązania są dla was wystarczające.

Podsumowując, śmiało możemy stwierdzić, że klawiatury mechaniczne są pod każdym względem lepsze od swoich membranowych kuzynów. Niestety, jakość którą gwarantują wiąże się z dość wysokimi cenami, na które nie każdy będzie chciał się zgodzić. Możemy wam jednak zagwarantować, że jeśli już zdecydujecie się na „mechanika”, to nigdy nie wrócicie do „membran”.

Klawiatury mechaniczne – przegląd najlepszych modeli 2021

Jeśli zainteresowaliśmy was klawiaturami mechanicznymi, to poniżej znajdziecie zestawienie najciekawszych modeli na rynku. Odkryjecie tu zarówno sprzęt przewodowy, jak i bez przewodowy, dedykowany graczom i nie tylko. Dla każdego coś miłego.

Cooler Master CK350

Markę Cooler Master zna chyba każdy. Ten słynący z wentylatorów, radiatorów i elementów chłodzących komputery producent, posiada w swoim portfolio również sporą gamę sprzętów peryferyjnych. Cooler Master CK350 to jedna z najtańszych klawiatur mechanicznych na rynku. Jej posiadaczem można stać się już za niecałe 300 złotych. Czy warto w nią zainwestować?

Model CK350 może pochwalić się minimalistycznym designem, a obudowa ze szczotkowanego aluminium gwarantuje trwałość i wytrzymałość. Podobnie jak przełączniki mechaniczne Outemu Red, które, według producenta, zapewnią żywotność do 50 milionów naciśnięć. Na uwagę w klawiaturze marki Cooler Master, zasługuje również podświetlenie RGB. Użytkownicy mogą wybierać spośród trzynastu trybów podświetlenia, a jego obsługa odbywa się intuicyjnie za pomocą klawiszy funkcyjnych, bez potrzeby korzystania z dodatkowego oprogramowania.

Cooler Master CK350 może być ciekawym wyborem dla osób, które nie chcą zrujnować swojego budżetu i jednocześnie pragną sprawdzić – o co chodzi z tym klawiaturami mechanicznymi?

Najważniejsze cechy:

Typ klawiatury: mechaniczna

mechaniczna Komunikacja: przewodowa

przewodowa Interfejs: USB

USB Przełączniki: Outemu Red

Outemu Red Podświetlenie: Tak, wielokolorowe

Tak, wielokolorowe Klawisze numeryczne: Tak

SteelSeries Apex PRO OmniPoint

SteelSeries to marka, która słynie z tworzenia topowego sprzętu dla graczy. Klawiatura mechaniczna Apex PRO to jedna z najlepszych konstrukcji w portfolio producenta i na całym rynku. SteelSeries Apex PRO OmniPoint to bezapelacyjnie sprzęt dedykowany graczom. Już design urządzenia, choć prosty, od razu zdradza komu jest ono dedykowane. Do tego należy dodać magnetyczną podkładkę na dłonie, dodatkowy port USB (do podłączenia np. klawiatury bądź słuchawek), podświetlenie czy możliwość tworzenia makr i zapisywanie ich w konkretnych profilach.

Klawiaturę wyposażono również w niewielki wyświetlacz OLED, który na bieżąco wyświetla nam najważniejsze informacje i pozwala szybko oraz wygodnie dostać się do najważniejszych ustawień. Apex PRO korzysta z autorskich przełączników OmniPoint, które, według producenta, charakteryzują się żywotnością rzędu 100 milionów kliknięć. Gamingowy charakter urządzenia podkreśla również brak klawiszy numerycznych.

Co zatem może was powstrzymać przed kupnem jednej z najlepszych klawiatur na rynku? Jej cena, która waha się od 900 do nawet 1000 złotych.

Najważniejsze cechy:

Typ klawiatury: mechaniczna

mechaniczna Komunikacja: przewodowa

przewodowa Interfejs: USB

USB Przełączniki: Omni Point

Omni Point Podświetlenie: Tak, wielokolorowe

Tak, wielokolorowe Klawisze numeryczne: Nie

Logitech G915 Clicky

Choć większość klawiatur mechanicznych na rynku wymaga „kabla”, to firma Logitech postanowiła przygotować produkt z najwyższej półki, wzbogacony o mobilną swobodę użytkowania. Logitech G915 Clicky to produkt z absolutnego topu. Od solidnej i efektownej obudowy (wykonanej ze stopu aluminium 5052 i stali), przez autorskie przełączniku GL Clicky, po w pełni programowalne podświetlenie RGB, dostrzeżemy kunszt i precyzję wykonania tej klawiatury.

Model G915 wyposażono w profesjonalną technologię łączności bezprzewodowej LIGHTSPEED, o czasie reakcji zaledwie 1 ms. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby do podłączenia klawiatury wykorzystać również kabel USB (który służy także do ładowania akumulatora). Sprzęt marki Logitech został wyposażony w specjalny wskaźnik poziomu naładowania baterii, który dodatkowo będzie nas informował, gdy energia spadnie do 15%. To jednak nie nastąpi zbyt szybko, bowiem w pełni naładowana klawiatura powinna nam wystarczyć na 30 godzin ciągłej rozgrywki w trybie podświetlania. Jak przystało na sprzęt gamingowy, nie mogło zabraknąć także programowalnych klawiszy, możliwości tworzenia makr i zapisywania profili.

Jeśli cenicie sobie swobodę użytkowania danego sprzętu i nie ograniczają was koszta, to warto zainteresować się Logitech G915 Clicky.

Najważniejsze cechy:

Typ klawiatury: mechaniczna

mechaniczna Komunikacja: bezprzewodowa

bezprzewodowa Interfejs: Bluetooth

Bluetooth Przełączniki: GL Clicky

GL Clicky Podświetlenie: Tak, wielokolorowe

Tak, wielokolorowe Klawisze numeryczne: Tak

Logitech G413

Czy dobra klawiatura mechaniczna musi być kosmicznie droga? Okazuje się, że nie koniecznie. Firma Logitech, która w swoim portfolio ma m.in. kosztowny model G915 Clicky, przygotowała również sprzęt dedykowany mniej zamożnym użytkownikom.

G413 to sprzęt o tyle ciekawy, że łączy w sobie wiele elementów znanych z klawiatur mechanicznych premium, z niezwykle przystępną ceną. Na początek design - prosty, bez żadnych udziwnień, ale już z klawiaturą numeryczną. Producent, chcąc możliwie jak najbardziej obniżyć cenę urządzenia, pozbawił ją chociażby rozbudowanego podświetlenia (ograniczył je tylko do jednego koloru). W zamian za to, otrzymujemy klawiaturę mechaniczną o solidnej budowie (jej górną część wykonano ze szczotkowanego stopu aluminiowo-magnezowego 5052), precyzyjnych i cichych przełącznikach (Romer-G) i dodatkowych funkcjach (jak choćby wbudowany port USB, który pozwala na łatwe podłączenie dodatkowego sprzętu).

Logitech G413 to niezawodna klawiatura mechaniczna, która jest idealnym wyborem dla wszystkich, którzy zaczynają swoją przygodę z „mechanikami” albo pragną solidnego sprzętu, bez nadwyrężania domowego budżetu.

Najważniejsze cechy:

Typ klawiatury: mechaniczna

mechaniczna Komunikacja: przewodowa

przewodowa Interfejs: USB

USB Przełączniki: Romer-G

Romer-G Podświetlenie: Tak, jednokolorowe

Tak, jednokolorowe Klawisze numeryczne: Tak

Asus ROG Strix Scope

Marki Asus nie trzeba nikomu przedstawiać, podobnie jest z linią produktów ROG (Republic of Gamers), w której skład wchodzą urządzenia dedykowane graczom. Wśród nich, możemy znaleźć wyjątkową klawiaturę mechaniczną - Strix Scope. ASUS ROG Strix Scope oferuje swoim użytkownikom pełnowymiarową klawiaturę – z klawiszami numerycznymi. Mechaniczne przełączniki Cherry MX Red gwarantują wygodę i precyzję, zarówno podczas intensywnej rozgrywki, jak i pisania tekstów.

Sympatycy gier z gatunku FPS (first-person shooter) z pewnością docenią autorską konstrukcję Xccurate Design, w ramach której użytkownicy ROG Strix Scope otrzymują wyjątkowo szeroki przycisk Ctrl. Warto też wspomnieć o zestawie czterech srebrnych nasadek na klawisze WASD i specjalnej wyciągarki, która ułatwia ich wymianę.

Producent zadbał również o podświetlenie z technologią Aura Sync, która pozwala na personalizację koloru każdego klawisza indywidualnie.

Przed kupnem Asus ROG Stix Scope, może was powstrzymać tylko jej cena.

Najważniejsze cechy:

Typ klawiatury: mechaniczna

mechaniczna Komunikacja: przewodowa

przewodowa Interfejs: USB

USB Przełączniki: Cherry MX Red

Cherry MX Red Podświetlenie: Tak, wielokolorowe

Tak, wielokolorowe Klawisze numeryczne: Tak

Roccat Vulcan Aimo 121

Roccat Vulcan Aimo 121 to klawiatura mechaniczna, która w niczym nie ustępuje najdroższym modelom na rynku, a kosztuje od nich znacznie mniej.

Firma Roccat w modelu Vulcan Aimo 121 zastosowała autorskie przełączniki Titan, które stworzono z myślą o graczach. Zdaniem producenta, klawisze wymagają znacznie mniejszej siły, aby włączyć przełącznik, ten natomiast (dzięki m.in. specjalnej obudowie) błyskawicznie przesyła sygnał do komputera. Taką dbałość o detale, z całą pewnością docenią gracze nastawieni na rywalizację.

Vulcan Aimo 121 to również wytrzymała, solidna i wygodna konstrukcja. Górna płyta została wykonana z anodowanego aluminium, natomiast komfort naszym nadgarstkom zapewni specjalna podpórka. Oczywiście, nie mogło zabraknąć również systemu podświetlenia. W tym wypadku, produkt marki Roccat również może konkurować z najlepszymi na rynku. Producent zadbał o to, aby każdy przełącznik posiadał oddzielną, indywidualnie konfigurowalną diodę LED.

Najważniejsze cechy:

Typ klawiatury: mechaniczna

mechaniczna Komunikacja: przewodowa

przewodowa Interfejs: USB

USB Przełączniki: Roccat Titan Tactile

Roccat Titan Tactile Podświetlenie: Tak, wielokolorowe

Tak, wielokolorowe Klawisze numeryczne: Tak

Corsair K63 Wireless

Corsair K63 Wireless to, jak sugeruje sama nazwa, bezprzewodowa klawiatura mechaniczna. Do łączności wykorzystuje ona technologię Bluetooth (2.4 GHz). Na uwagę zasługuje kompaktowy rozmiar, który udało się uzyskać, m.in. rezygnując z klawiszy numerycznych.

Model ten wyposażono w skuteczne i sprawdzone przełączniki Cherry MX Red, z których korzysta wielu producentów klawiatur mechanicznych. Wbudowana w Corsair K63 Wireless bateria, pozwala na 15 godzin ciągłej gry z włączonym podświetleniem LED. W razie problemów z energią, wystarczy podłączyć kabel USB i podczas ładowania dalej korzystać z urządzenia.

Będąc już przy podświetleniu, warto dodać, że producent zdecydował się na tylko jeden wariant kolorystyczny – niebieski, bez możliwości jego zmiany. Na uwagę zasługuje również dołączana do tego modelu magnetyczna podpórka pod nadgarstki.

Najważniejsze cechy:

Typ klawiatury: mechaniczna

mechaniczna Komunikacja: bezprzewodowa

bezprzewodowa Interfejs: Bluetooth

Bluetooth Przełączniki: Cherry MX Red

Cherry MX Red Podświetlenie: Tak, niebieskie

Tak, niebieskie Klawisze numeryczne: Nie

Razer Huntsman Elite

Również w portfolio popularnej marki Razer nie mogło zabraknąć klawiatury mechanicznej. Amerykański producent przyzwyczaił nas już do tego, że za jego produkty często trzeba sporo zapłacić. Z reguły idzie za tym jakość, choć nie zawsze. Jak to wygląda w przypadku klawiatury Razer Huntsman Elite? Bardzo przyzwoicie.

Huntsman Elite swoje kosztuje (około 850 zł), ale jakość wykonania i możliwości, które oferuje ten sprzęt sprawiają, że cena nie wydaje się być wygórowana, ale po kolei. Przede wszystkim, Razer zadbał o najlepsze materiały i tworzywa, z których wyprodukowano klawiaturę. Jej design również nie rozczarowuje, szczególnie w połączeniu z efektownym, wielokolorowym podświetleniem klawiszy.

Najważniejszym elementem Razer Huntsman Elite są jednak autorskie optomechaniczne przełączniki. Producent chwali się, że wykorzystują one technologię optyczną, co w połączeniu z konstrukcją klawiatury sprawia, że reagują one na nacisk z szybkością światła. Taką szybkość działania z całą pewnością docenią fani e-sportu i dynamicznych rozgrywek. Dodatkowo, optomechaniczne przełączniki są w stanie wytrzymać nawet 100 milionów naciśnięć klawisza. Producent zadbał również o takie dodatki, jak podpórka pod nadgarstki czy wielofunkcyjne pokrętło cyfrowe, które pozwala w łatwy sposób sterować różnymi parametrami, jak np. jasność podświetlenia klawiszy czy głośność dźwięków z gry.

Najważniejsze cechy: