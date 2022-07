Spis treści

Klimatyzator przenośny czy ścienny? Jaka klimatyzacja do domu będzie najlepsza?

Decyzja o wyborze odpowiedniego sprzętu chłodzącego bywa trudna, zwłaszcza biorąc pod uwagę koszt klimatyzatorów. Niestety wraz z letnimi upałami, jest to jedyna szansa na zachowanie odpowiedniej temperatury w mieszkaniu. Przygotowaliśmy mini kompendium wiedzy dotyczące dwóch najczęściej wybieranych rozwiązań, a mianowicie klimatyzatorów przenośnych oraz klimatyzatorów ściennych. Warto mieć na uwadze, że każdy typ klimatyzatora oferuje co innego. Przed zakupem warto rozważyć nie tylko cenę urządzenia, ale i kilka innych kwestii takich jak m.in.:

wydajność działania, moc - mniejszy koszt może wiązać się z niższą skutecznością chłodzenia. Warto pamiętać, że niezależnie od wyboru urządzenia - wydatek pojawia się w momencie zakupu, jak i podczas okresowych rachunków. Warto więc wybrać urządzenie, które w pełni sprosta naszym oczekiwaniom.

czas oraz koszt montażu - choć wszelkie urządzenia są dostępne w sklepach dla laików, montaż części urządzeń musi zostać przeprowadzony wyłącznie przez specjalistę. Nierzadko, potrzebujemy również specjalnej zgody właściciela mieszkania/wspólnoty.

głośność - praca sprzętu zawsze generuje dodatkowy hałas, jest to nieuniknione. Producenci dołączają stosowną informację o głośności pracy w postaci dB.

metraż mieszkania - każde lokum może wymagać innego rozwiązania. Jeśli jesteśmy właścicielami dużego domu, jedna klimatyzacja nie będzie w stanie jednakowo ochłodzić piętra i parteru. Należy zastanowić się nad czym najbardziej nam zależy, a następnie dobrać specjalne urządzenie.

konserwacja - każde urządzenie ma inne wymagania. Aby posłużyło nam jak najdłużej, a jednocześnie było bezpieczne dla zdrowia - należy przeanalizować możliwe usterki oraz konserwacje.

koszt utrzymania, energooszczędność - uczucie chłodu może słono nas kosztować. Niestety często przekonujemy się o tym dopiero wówczas, gdy zobaczymy aktualny stan rachunków.

przeznaczenie - w pewnych miejscach nie ma możliwości montażu konkretnych rozwiązań, zarówno ze względu na wspomniany wcześniej metraż, jak i warunki. Inne urządzenia sprawdzą się w mieszkaniach, kawalerkach, domach, jak i miejscach publicznych.

Klimatyzator przenośny

Wśród rozważań nad wyborem urządzeń chłodzących dość często pojawiają się niepozorne klimatyzatory przenośne. Ich działanie opiera się na czynniku chłodniczym zamkniętym w bezpiecznym układzie. Wśród najczęściej stosowanych wyróżnia się mieszaninę difluorometanu i pentafluoroetanu (R410A), difluorometanu, pentafluoroetanu i 1,1,1,2 tetrafluoroetanu (R407C) lub propan (R290). Ostatnie rozwiązanie jest wykorzystywane w większości nowoczesnych klimatyzatorów z uwagi na kwestie ekologiczne. Wspomniane związki nie wymagają dopełniania lub uzupełniania, natomiast oczyszczaniu może podlegać dodatkowy filtr (sposób konserwacji różni się w zależności od wyboru urządzenia). Klimatyzatory przenośne wydają się być znacznie bardziej mobilne, a tym samym łatwiejsze w transporcie w obrębie mieszkania lub domu. Niestety nie możemy się z tym w pełni zgodzić, ponieważ prawidłowe funkcjonowanie wymaga dodatkowego montażu. Jako że wydmuch powietrza odbywa się poprzez specjalną rurę, musi ona znaleźć miejsce ujścia. Wiąże się to z wypuszczeniem ww. rury wyrzutowej na zewnątrz - wystawienie jej za okno jest najczęstszym błędem. Rozwiązaniem jest wywiercenie odpowiedniej wielkości otworu, użyciem adapterów lub dedykowanych nakładek.

Zalety

Atrakcyjna cena - klimatyzator przenośny jest dobrą alternatywą dla niezadawalających wentylatorów oraz droższych klimatyzacji ściennych. Szeroki wachlarz ofert pozwala na wybór urządzenia w stosownym budżecie (w parze z ceną idzie również wydajność podawana w jednostkach na m3).

Łatwość montażu - nie ma konieczności, aby zajął się tym fachowiec. W zależności od wyboru konkretnego urządzenia oraz sposobu umieszczenia rury wyrzutowej, czas potrzebny do instalacji może się różnić, jednak nie powinien zająć zbyt wiele czasu.

- nie ma konieczności, aby zajął się tym fachowiec. W zależności od wyboru konkretnego urządzenia oraz sposobu umieszczenia rury wyrzutowej, czas potrzebny do instalacji może się różnić, jednak nie powinien zająć zbyt wiele czasu. Możliwość przenoszenia - urządzenie może być przenoszone między pomieszczeniami, jednak jest to zależne od sposobu instalacji.

Wady

Generowany hałas - niestety klimatyzatory przenośne są głośniejsze od urządzeń ściennych. W ciągu dnia może być to niesłyszalne, jednak jeśli chcemy korzystać z uroków klimy w nocy, relaks i spokojne zaśnięcie może stanowić problem.

Duży rozmiar - znaczna część sprzętów przybiera postać dodatkowego mebla - zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni jest konieczne.

- znaczna część sprzętów przybiera postać dodatkowego mebla - zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni jest konieczne. Rozmieszczenie - przenośny klimatyzator powinien znajdować się blisko okna, aby umożliwić rurze miejsce ujścia.

Klimatyzator ścienny

Źródło: Stock/LIGHTFIELD STUDIOS

Działanie opiera się o wyposażenie w jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną, ciepłe powietrze wydostaje się z pomieszczeń za pomocą urządzenia wentylacyjnego (montowanego na zewnątrz). W przypadku wyboru klimatyzacji ściennej, konieczny jest więc montaż dwóch sprzętów. Ten rodzaj klimatyzacji stosuje się zarówno w miejscach publicznych, jak i domach oraz mieszkaniach. Klimatyzację montuje się tuż przy suficie - wymagane jest dodatkowe miejsca na jednostkę zewnętrzną.

Zalety

Wyższa efektywność - klimatyzacja ścienna potrzebuje znacznie mniej mocy, aby schłodzić daną przestrzeń.

Użytkowanie - nie ma przeciwskazań, aby wybrany klimatyzator służył przez cały rok (część urządzeń posiada również funkcję grzania).

- nie ma przeciwskazań, aby wybrany klimatyzator służył przez cały rok (część urządzeń posiada również funkcję grzania). Schludny wygląd i rozmiar - wariant naścienny w żaden sposób nie utrudnia przemieszczania, nie zajmuje dodatkowej przestrzeni oraz nie szpeci wnętrza.

Wady

Wyższy koszt - niestety wraz ze wzrostem wydajności, w parze idzie również suma zakupu. Najtańsze rozwiązania to wydatek rzędu 1500 zł, jest to jednak wersja sprawdzająca się w stosunkowo małych przestrzeniach.

Kosztowność montażu - instalacja klimatyzacji ściennej musi zostać wykonana przez specjalistę. W zależności od kW, koszt będzie wahał się od 800 do nawet 1500 złotych.

- instalacja klimatyzacji ściennej musi zostać wykonana przez specjalistę. W zależności od kW, koszt będzie wahał się od 800 do nawet 1500 złotych. Miejsce - konieczność dodatkowej przestrzeni na skrzynię zewnętrzną (zazwyczaj jest to balkon lub ściana domu).

Reasumując, jeśli chcesz zainwestować w klimatyzację w swoim domu, dobierz ją na podstawie wielu wymienionych czynników. Weź pod uwagę użyteczność, funkcjonalność, skuteczność, ale i energooszczędność. Niezależnie od wyboru urządzenia, montażu powinna dokonywać przeszkolona osoba - nieprawidłowa instalacja niesie za sobą wiele konsekwencji.

Klimatyzator przenośny czy ścienny? - przegląd ofert

Electrolux EXP34U338HW

Jeśli decydujesz się na urządzenie przenośne, postaw na klimatyzator o dużej mocy. Powyższy model od firmy Electrolux to aż 3400 Watt - idealnie nada się do pomieszczeń o powierzchni 20 m2. Aby dopasować pracę do potrzeb, jest zdolny do regulacji na czterech poziomach. Sterowanie odbywa się za pomocą dołączonego pilota. Przepływ powietrza wynosi 390 m3/h a moc chłodnicza 2,6 kW.

TCL TAC-12CHPB NZBHEF

Wydajność klimatyzatora o mocy 3500 Watt jest równa 3,5 kW (1 kW pozwala na schłodzenie powierzchni około 10 m2). Urządzenie wyposażono w funkcję osuszania powietrza, a także możliwość ogrzewania mieszkania. Podstawowy tryb użytkowy generuje hałas na poziomie 65 db. Model może być użytkowany również w trybie nocnym oraz automatycznym - z wcześniej zaplanowanym harmonogramem wyłączenia.

Whirpool Split SPIW309L

Wśród najczęściej wybieranych klimatyzacji znajdują się urządzenia typu Split. SPIW309L będzie prawidłowo funkcjonować na metrażu do 24 m2. Wewnątrz zastosowano czynnik chłodniczy R32 - jest to równocześnie jedno z bardziej ekologicznych rozwiązań (gaz skraplany pod ciśnieniem). Możemy dowolnie sterować poziomem mocy i prędkością nawiewu, a filtr węglowy pochłonie wszystkie niepożądane zapachy z naszego domu.

Samsung Split Luzon AR09TXHZAWK/EU

Model o mocy 2500 Watt pozwoli na zachowanie komfortu termicznego w pomieszczeniach do 23 m2. Klimatyzacja umożliwia dobór spośród 5 poziomów mocy, a dodatkowo oczyszcza powietrze. Dodatkowym atutem jest zastosowanie technologii AutoClean (urządzenie oczyszcza się automatycznie). Z pomocą Split Luzon możemy w razie potrzeby osuszyć oraz ogrzać mieszkanie.