Komputer do 1000 zł - polecane zestawy CZERWIEC 2019 [aktualizacja]

Dzieło marki Gigabyte to jedna z najprostszych i najtańszych konstrukcji na rynku. Płyta pozwala na instalację maksymalnie 4 kości RAM, pracujących parami w Dual-Channel. Łączna pojemność modułów nie może przekroczyć 64 GB, a ich taktowanie powinno być poniżej 3200 MHz. Ponadto do dyspozycji użytkownika oddano po jednym slocie PCIe x16, PCIe x4 i PCIE x1. Nie zabrakło również slotu M.2 oraz 4 gniazd SATA. Użytkownicy stosujący zintegrowane układy graficzne mogą skorzystać z wyjść wideo - 1x HDMI i 1x DVI.

Cena za 1 GB pamięci dysku Patriot Brust to zaledwie 48 groszy. Przy tak niewielkim koszcie zakupu producent deklaruje bardzo wysokie parametry nośnika, wliczając w to odczyt na poziomie 5640 MB/s, zapis 540 MB/s oraz czas między awariami sięgający 2 000 000 godzin. Wszystko to przy zachowaniu 3 - letniej gwarancji na produkt. Wyniki syntetyczne nie potwierdzają wprawdzie nadzwyczaj optymistycznych założeń producenta, ale wciąż prezentują się bardzo dobrze na tle konkurentów. Zmierzony odczyt osiąga 552,1 MB/s, a zapis 521,3 MB/s. Ponadto dysk nieźle radzi sobie z wypakowywaniem plików. Rozpakowanie 3,7 GB za pomocą programu 7-Zip zajęło mu zaledwie 18,84 sekundy. Niestety znacznie słabiej wypadają pozostałe testy użytkowe. Szczególnie rozczarowują wyniki w zadaniach wymagających pracy z dużą liczbą plików czyli uzyskiwane podczas instalacji gry Wolfenstein II: The New Colossus (408,17 s) czy uruchamiania programu Adobre Premiere Pro (rekordowo wysokie 16,53 s). Słaby wynik odnotowaliśmy również w przypadku kopiowania pojedynczego pliku 3,7 GB (18,47 s). Zastosowane pamięci to kości w technologii 3D NAND TLC...

Rekomendowane przez nas podzespoły to rozwiązania budżetowe, ale pochodzące od sprawdzonych i doświadczonych producentów. Częstym błędem popełnianym przy przygotowywaniu komputera z tej kategorii cenowej jest sięganie po produkty egzotycznych ale atrakcyjnych cenowo firm. Zestaw do 1000 zł można w przyszłości łatwo rozbudować. Zastosowana płyta jest w stanie obsłużyć wyższe generacje procesorów oraz dodatkowe moduły pamięci RAM. Przekształcenie komputera w sprzęt do mniej wymagających gier będzie wymagał właściwie wyłącznie dokupienia karty graficznej typu Radeon RX 570.

AKTUALIZACJA CZERWIEC

Jeśli chodzi o najbardziej budżetowe komputery, czyli maszyny w kategorii cenowej do 1000 zł to zmiany w kolejnych miesiącach pozostają właściwie kosmetyczne. Przynajmniej od kwietnia, optymalnym zakupem pozostają platformy oparte o Athlony 200GE i płyty główne na chipsecie B450. Warto podkreślić, że zastosowana przez nas płyta posiada złącze M.2 pozwalające instalację dysków SSD M.2 mogą one stanowić alternatywę, ale w tym budżecie nie powinniśmy liczyć na wzrosty wydajności - tanie dyski M.2 obsługują zazwyczaj interfejs SATA. Entuzjaści maksymalnych oszczędności mogą pokusić się na zastosowanie zasilacza 350W, pod warunkiem, że będzie on dysponował ceryfikatem 80+.