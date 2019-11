Komputer do 1000 zł - polecane zestawy LISTOPAD 2019

Spis treści

Rekomendowane przez nas podzespoły to rozwiązanie bardzo budżetowe, ale pochodzące od sprawdzonych i doświadczonych producentów. Zestaw do 1000 zł można w przyszłości łatwo rozbudować. Zastosowana płyta główna jest w stanie obsłużyć Ryzeny trzeciej generacji cechujące się wysoką wydajnością w dobrej cenie. Jedno wolne gniazdo na pamięć RAM pozwala na podwojenie ilości pamięci poprzez dołożenie drugiego takiego modułu. Przekształcenie takiego komputera w sprzęt do mniej wymagających gier będzie wymagał właściwie wyłącznie dokupienia karty graficznej typu GeForce GTX 1650.

AMD Athlon 200GE

Aktualne ceny w sklepach Procesor AMD Athlon 200GE, 3.2GHz, 4MB, BOX (YD200GC6FBBOX) 225 zł AMD AMD Athlon 200GE 3200 AM4 Box procesor ~266 zł Budżetowy procesor AMD to opłacalne rozwiązanie dla użytkowników planujących zakup komputera w cenie poniżej 2000 zł. Wszystko za sprawą niezłych parametrów i wbudowanego układu graficznego Radeon Vega 3 Graphics, który sprawia że system może pracować bez dodatkowej karty graficznej. Jednostka wykonana w procesie 14 nm posiada 2 rdzenie o taktowaniu 3.2 GHz. Athlon 200GE obsłuży pamięci ram o maksymalnej częstotliwości 2667 MHz, a jego instalacja będzie możliwa na płytach z podstawką AM4. AMD Athlon 200GE - pełna recenzja »

Gigabyte B450M S2H

HyperX Fury Black 8GB ddr4

Silicon Power A55 256GB

Corsair VS 350W

SilentiumPC Signum SG1 Pure Black