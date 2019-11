Komputer do 2000 zł - polecane zestawy LISTOPAD 2019

Układy Radeon RX 570 debiutowały jeszcze w 2017 roku. Pomimo długiego stażu rynkowego, karta graficzna od AMD pozostaje jednym z najlepszych wyborów jeśli chodzi o stosunek ceny do wydajności.

Model oparty o architekturę Polaris dysponuje mocą obliczeniową na poziomie 5120 gigaflopów. Specyfikacja obejmuje 2048 jednostek cieniujących, 32 ROP, 128 teksturujących oraz pamięć GDDR5 o taktowaniu 1750 MHz. Taktowanie rdzenia wynosi fabrycznie 1168 MHz, a w trybie Boost wzrasta do 1244 MHz. Proponowany przez nas Radeon RX 570 Armor OC 4G to układ zaprojektowany przez MSI. Wyróżnia go atrakcyjna cena oraz dedykowane chłodzenie z wentylatorami TORX. Ponadto producent zdecydował się na przetaktowanie rdzenia do wartości 1268 MHz oraz pamięci do 7000 MHz.

