Komputer do 3000 zł - polecane zestawy LIPIEC 2019 [aktualizacja]

Jeden z najpopularniejszych zasilaczy na rynku to konstrukcja z oferty SilentiumPC. Niemodularna konstrukcja oferuje moc znamionową 500W.

Jest to sprzęt o atrakcyjnym stosunku ceny do jakości, legitymujący się certyfikatem 80+ Bronze gwarantującym sprawność na poziomie 82%. Chłodzeniem zasilacza zajmuje się 120 mm wentylator z łożyskiem hydraulicznym, a bezpieczeństwo pracy zapewnia standardowy zestaw zabezpieczeń (OVP, SCP, OPP, SIP, UVP). Dostępne przewody zasilające to - 24-pinowy przewód do płyty, 4/8-pinowy przewód procesora, dwa przewody PCIe 6/8 pin, zestaw wtyków STATA i MOLEX. Producent zapewnia 3-letnią gwarancję.

