Komputer do 3000 zł - polecane zestawy LISTOPAD 2019

Tani i mocny procesor Intela.

Intel Core i5 9400F jest procesorem wyposażonym w sześć rdzeni taktowanych od 2.9 GHz do 4.1 GHz w trybie Intel Turbo Boost. Maksymalny pobór energii tego procesora wynosi 65 W. Produkt Intela posiada 9 MB pamięci cache L3. Literka 'F' przy nazwie produktu oznacza, że jest on pozbawiony zintegrowanej karty graficznej. Oznacza to, że wymaga on dokupienia podzespołu, który będzie odpowiadał za wyświetlanie grafiki. Procesor wykonany jest w technologii 14 nm. Producent oferuje 3-letnią gwarancję.

