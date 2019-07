Komputer do 4000 zł - polecane zestawy LIPIEC 2019 [aktualizacja]

Płyta główna dedykowana do procesorów AMD, dysponująca topowym chipsetem X470.

Względem mainstreamowych płyt opartych na chipsecie B350, użytkownicy modeli X470 mogą liczyć na dodatkowe interfejsu USB i SATA oraz linie i sloty PCIe. Konstrukcja MSI X470 Gaming Plus to jeden z najtańszych sposobów aby wejść w posiadanie pełnowymiarowej płyty z topowych chipsetem. Do dyspozycji użytkownika oddano 4 sloty pamięci pozwalające na obsługę do bufora do 64 GB przy taktowaniu na poziomie 3466 MHz. Specyfikacja obejmuje również imponujący zestaw slotów PCIe w tym trzy PCIe x1, dwa PCIe x16 i pojedyncze PCIe x4. Dyski można podłączyć do dwóch slotów M.2 i sześciu wtyków STATA3.

Producent zdecydował się również na zastosowanie dedykowanego systemu audio z dedykowanym wzmacniaczem, wsparciem technologii Nahimic 3 i bogatym zestawem pozłacanych wyjść. Gamingowy rodowód sprzętu jest podkreślony przez podświetlenie RGB LED w technologii MSI Mystic Light.

MSI X470 Gaming Plus - pełna recenzja »