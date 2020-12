Komputer stacjonarny 2020 / 2021 - wybieramy komputer dla gracza

Wydajny komputer z podświetleniem LED i układem graficznym RX 5600 XT.

Game X G500 to konstrukcja wyposażona w aż 32 GB pamięci operacyjnej oraz układ graficzny Radeon RX 5600 XT. Jest to jeden z najlepszych wyborów w kwocie do 4000 zł.

Game X500

Komputer wyposażono w procesor Intel Core i5-9400F połączony z 32 GB pamięci operacyjnej pracującej w trybie Dual Channel. Producent postawił na popularną i chwaloną kartę graficzną AMD Radeon RX 5600 XT z 6 GB pamięci.

Płyta główna, którą wykorzystano do budowy Game X G500 to przestarzały już model korzystający z chipsetu B365. Niestety komputer nie oferuje złącza USB Typu C. Z tyłu znajdziemy za to aż cztery porty USB 3.0.

Na system przeznaczono 250 GB dysk SSD. Gry i dane możemy umieścić na 1 TB dysku SSD.

Decydując się na Game X G500 otrzymamy 24 miesięczną gwarancję realizowaną przez sklep Morele.net.

Komputer Game X G500 kosztuje 3999 zł. Link do wybranej konfiguracjitutaj.

