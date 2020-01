Jedna z tańszych płyt głównych w formacie m-ATX wyposażona w chipset B450.

Asus Prime B450M-A jest jedną z tańszych płyt głównych z podstawką AM4 dla procesorów AMD. Produkt ten wspiera pierwsze trzy generacje procesorów Ryzen oraz umożliwia ich podkręcenie. Płyta posiada cztery gniazda pamięci DDR4 oraz obsługuje do 64 GB ich łącznej pojemności. Kości pamięci na tej płycie mogą pracować z maksymalną częstotliwością taktowania na poziomie 2666 MHz i 3200 MHz po OC. Użytkownik ma do dyspozycji jedno gniazdo PCIe x16, dwa gniazda PCIe x1, jedno złącze M.2 oraz 6 wtyków SATA. Jeśli zamontowany na płycie procesor posiada wbudowany układ graficzny, to może wykożystać pakiet wyjść wideo, składający się z gniazda DVI-D, HDMI i VGA.

Asus Prime B450M-A - pełna recenzja »