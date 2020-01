Procesor z szybkimi 12 wątkami w dobrej cenie.

AMD Ryzen 5 3600 jest procesorem wykonanym w nowej architekturze ZEN2 przy wykorzystaniu 7 nm litografii. Prcesor został wyposażony w 6 rdzeni i 12 wątków. Posiada on taktowanie bazowe na poziomie 3,6 GHz oraz 4,2 GHz w trybie turbo. Procesor ma odblokowany mnożnik, co w połączeniu z odpowiednią płytą główną pozwala na jego podkręcenie. Posiada on 32 MB pamięci cache L3. Jego maksymalny pobór mocy wynosi 65 W. Do procesora dołączone jest chłodzenie Wraith Stealth.

AMD Ryzen 5 3600 - pełna recenzja »