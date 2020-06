Spis treści

Planując złożenie komputera, mając na niego wyznaczony budżet około 1,5 tysiąca zł, nie należy się nastawiać na super wydajność. Jest to zazwyczaj sprzęt, który będzie służył do przeglądania Internetu, oglądania filmów, seriali, pisania dokumentów w pakiecie biurowym lub grania w mało wymagające gry. Taki zestaw nie potrzebuje dedykowanej karty graficznej. Wystarczającą wydajność powinna dostarczyć zintegrowana z procesorem.

Dlatego nasz wybór padł na AMD Ryzen 3 3200G. Ta czterordzeniowa jednostka powinna bez problemu poradzić sobie w codziennych zadaniach oraz dostarczyć wystarczającą wydajność graficzną.

Do zestawu postanowiliśmy dobrać dwa moduły pamięci RAM, po 4 GB każdy. Nasz wybór padł na Patriot Viper 4, dobre pamięci sprawdzonego producenta.

Ważnym wyborem jest płyta główna. Na ten podzespół warto wydać trochę więcej, gdyż odpowiada on za poprawną komunikację podzespołów oraz często to właśnie znajdującą się na nim kartę dźwiękową wykorzystujemy jako główne urządzenie audio. My wybraliśmy Gigabyte B450 AORUS ELITE, będącą solidnym wyborem w niezłej cenie. W tym miejscu chcemy jednak podkreślić dwie rzeczy. Przy zakupie tej płyty dobrze jest się upewnić, że płyta ma wgrany bios w wersji co najmniej F40, gdyż od dopiero niej wspierany jest wybrany przez nas procesor. Jeśli jednak podczas czytania tego tekstu są już dostępne do kupienia płyty z chipsetem B550, to może to być ciekawszy wybór. Unikniecie wtedy problemów z aktualizacją BIOSu oraz dostaniecie sprzęt, który nie dość, że będzie lepiej wspierał wybrany przez nas procesor, to powinien dysponować szybszym PCIe 4.0. My wybraliśmy model z chipsetem B450 dlatego, że jest on zarówno dostępny do kupienia w chwili pisania tego tekstu, jak i ma on bardzo dużo pozytywnych opinii, co dodatkowo podkreśla solidność tej konstrukcji.

Kolejnym bardzo ważnym podzespołem, na którym nie powinniśmy oszczędzać jest zasilacz. Jako, że nasz zestaw nie jest mocno wymagający, to wybraliśmy SilentiumPC Elementum E2 o mocy 450 W. Zasilacz jest znanego producenta oraz posiada certyfikat 80 PLUS, co powinno być aż nadto dla tego zestawu.

Podzespoły komputera powinno się zainstalować w obudowie. Warto przy jej zakupie zwrócić uwagę na przewiewność, jakość materiałów i łatwość instalacji. Nasz wybór padł na Armis AR1 firmy SilentiumPC. Jest to jedna z budżetowych obudów, więc nie należy się po niej spodziewać najlepszej przewiewności lub super materiałów wykonania. Mimo niskiej ceny, jest ona w stanie zaoferować wyjątkowo dużo. To co może się spodobać sporej liczbie jej użytkowników, to wbudowany czytnik kart SD i microSD.

Na sam koniec został nam dysk. Jako, że zbliżyliśmy się już dość blisko 1500 zł, to postanowiliśmy wybrać GOODRAM CX400. Jest to dysk SSD z interfejsem SATA o pojemności 256 GB. Dla większości użytkowników takiego zestawu, taka ilość miejsca na dysku nie powinna przeszkadzać, a sam dysk SSD, w porównaniu do HDD, powinien być zauważalnie szybszy oraz cichszy.

Po zakupie całego zestawu, można zawsze dokupić kolejny dysk lub wymienić istniejący. Podobnie z pamięcią RAM lub kartą graficzną, jeśli wydajność zintegrowanego rozwiązania okaże się zbyt mała. Jeśli jednak interesuje was wyższa wydajność zestawu, zobaczcie co udało nam się złożyć za 3000 zł.

AMD Ryzen 3 3200G

Patriot Viper 4 8GB 3000MHz CL16

Gigabyte B450 AORUS ELITE

SilentiumPC E2 450W

SilentiumPC Armis AR1

GOODRAM CX400 256GB