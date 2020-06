Spis treści

Planując złożenie komputera, mając na niego wyznaczony budżet około 3 tysięcy zł, można się już spodziewać wystarczającej wydajności, aby móc pograć w nowsze gry AAA. Jest to zazwyczaj sprzęt, który nie tylko będzie służył do przeglądania Internetu, oglądania filmów, seriali lub pisania dokumentów w pakiecie biurowym, ale też pozwoli na zagranie w bardziej wymagające gry, jak i wygodną edycję krótszych filmów.

Pierwszą zauważalną różnicą między tym, a zestawem za 1,5 tysiąca zł, jest obecność dedykowanej karty graficznej. Postanowiliśmy wybrać Gigabyte Radeon RX 570 GAMING w wersji 4 GB. Mimo, że jest ona już trochę na rynku, to jej wydajność jest nadal bardzo dobra i potrafi konkurować z nowymi konstrukcjami w tej cenie, często z nimi nawet wygrywając.

Jeśli chodzi o procesor, to w tym zestawie postawiliśmy na rozwiązanie Intela. Mimo, że dostępne są już procesory 10 generacji, wybraliśmy starszą jednostkę - Core i5-9400F. Głównym powodem jest jej niska cena w porównaniu do nowych modeli oraz wysoka wydajność, jak na najtańszą, sześciordzeniową i5 9 generacji. Dopisek 'F' na końcu nazwy tego modelu oznacza, ze procesor nie posiada zintegrowanej karty graficznej. Dzięki temu jest on trochę tańszy, ale jako, że i tak kupujemy dedykowaną, to możemy na tym polu zaoszczędzić.

Do zestawu postanowiliśmy dobrać dwa moduły pamięci RAM, tym razem po 8 GB każdy. Nasz wybór ponownie padł na Patriot Viper 4.

Jako, że wybraliśmy procesor, który ma zablokowany mnożnik, co uniemożliwia jego podkręcanie, postanowiliśmy nie oglądać płyt z chipsetem zaczynających się na literę 'Z'. Mieliśmy ku temu dwa powody. Pierwszym jest fakt, że takie płyty, jak chcemy kupić dobry model, kosztują sporo pieniędzy, których dużo nie mamy. Drugi wynika częściowo z pierwszego, chcieliśmy wybrać taką płytę, która nie będzie ograniczona różnego rodzaju cięciami, aby zachować niską cenę i najlepszy chipset. Jeśli i tak nie podkręcimy procesora, to lepiej jest zainwestować w mocną płytę, oferującą lepszą jakość wykonania. Dlatego właśnie nasz wybór padł na Gigabyte B365M AORUS ELITE.

Kolejnym bardzo ważnym podzespołem, przy którym oszczędzane może się źle skończyć jest zasilacz. Jako, że nasz zestaw posiada już dedykowaną kartę graficzną (w porównaniu do zestawu za 1500 zł), to wybraliśmy SilentiumPC Vero M3 o mocy 600 W. Jest to pół modularna konstrukcja z certyfikatem 80 PLUS Bronze, który gwarantuje wysoką sprawność tej konstrukcji.

Mając jeszcze sporą sumę do wydania, możemy zainwestować w lepszą obudowę. Wybraliśmy SilentiumPC Armis AR6 TG, przewiewną obudowę wykonaną z niezłych materiałów.

Na sam koniec został nam dysk. Postanowiliśmy wybrać konstrukcję Silicon Power, model A80 o pojemności 256 GB. Dysk ten powinien być zauważalnie szybszy od konstrukcji podłączonego przez SATA, co powinno zauważalnie przyśpieszyć działanie komputera. Jeśli wydanie dodatkowych paru złotych nie jest problemem, to warto wybrać model z większą pojemnością.

Po zakupie całego zestawu, można zawsze dokupić kolejny dysk lub wymienić istniejący. Podobnie z kartą graficzną, procesorem lub pamięcią RAM. Jeśli jednak interesuje was jeszcze wyższa wydajność zestawu, zobaczcie co udało nam się złożyć za 4500 zł.

Gigabyte RX 570 GAMING 4G

Karta graficzna zapewniająca płynną rozgrywkę w Full HD. Gigabyte Radeon RX 570 GAMING to karta graficzna idealnie nadająca się do e-sportu oraz pozwalająca zagrać w nowsze tytuły AAA. Pamięć w postaci 4 GB GDDR5, włącznie z szyną 256-bit powinna pozwolić bez problemu cieszyć się grami w rozdzielczości Full HD. Układ chłodzenia znajdujący się na Gigabyte Radeon RX 570 GAMING skutecznie utrzymuje niskie temperatury oraz zachowuje wysoką kulturę pracy. Kartę można w prosty i intuicyjny sposób podkręcić, wykorzystując w tym celu narzędzie Xtreme Engine. Podstawowe taktowanie rdzenia tego GPU wynosi 1244 MHz i może dochodzić do 1255 MHz w trybie Boost. Karta dysponuje 2048 procesorami strumieniowymi. Wyjścia znajdujące się na śledziu karty to jedno HDMI oraz trzy DisplayPorty. Do zasilenia Gigabyte Radeon RX 570 GAMING potrzebne jest jedno złącze 8 pin. Rekomendowana moc zasilacza znajdującego się w komputerze to 450 W. Gigabyte RX 570 GAMING 4G - pełna recenzja »

Intel Core i5-9400F

PATRIOT Viper 4 3200

Gigabyte B365M AORUS ELITE

Solidna płyta gamingowa z chipsetem B365 w formacie m-ATX. Gigabyte B365M AORUS ELITE jest płytą główną przeznaczoną dla procesorów Intela 8 i 9 generacji. Użytkownik ma do wykorzystania cztery gniazda pamięci RAM, obsługujące do 64 GB. Płyta obsługuje również XMP, za pomocą którego można w łatwy sposób zwiększyć taktowanie pamięci. Produkt Gigabyte wyposażony jest w trzy gniazda M.2, gdzie pierwszy od góry działa w trybie PCIe x4, drugi może również działać w trybie SATA, a trzeci oferuje możliwość rozbudowę systemu o WiFi. Płyta obsługuje szybkie pamięci Optane Intela. Stabilną pracę systemu w niskich temperaturach powinien zapewnić duży radiator na sekcji zasilania procesora, cztery hybrydowe złącza wentylatorów oraz sześć czujników temperatury. Cichą pracę zapewni system FAN STOP, który zatrzyma podłączone pod niego wentylatory, w momencie gdy temperatury będą poniżej ustawionego limitu. Za wysoką jakość audio odpowiadają wysokiej jakości kondensatory. Zabezpieczenie sekcji audio przed niepożądanym szumem z pozostałych części płyty głównej, posiada podświetlenie RGB. Gamingowego klimatu dodaje jeszcze sam designem płyty oraz po dwa złącza RGBW oraz po dwa Digital...

SilentiumPC Vero M3 600W

SilentiumPC Armis AR6 TG

Minimalistyczna obudowa z gamingowym designem. SilentiumPC Armis AR6 TG jest obudową w formacie ATX o minimalistycznym, gamingowym designie. Producent w tym modelu zastosował panel boczny ze szkła hartowanego, umożliwiający oglądanie podzespołów swojego komputera nawet podczas działania. Obudowa oferuje duże możliwości pod kątem schładzania komponentów. Fabrycznie Armis AR6 TG posiada już zainstalowane dwa wentylatory Sigma HP 120 mm. Użytkownik może ich ilość rozbudować o kolejne sześć. Obudowa oferuje możliwość montażu chłodnicy o długości nawet 360 mm na panelu przednim, do 280 mm na górze oraz 120 mm z tyłu. Armis AR6 TG umożliwi zamontowanie jednocześnie dwóch dysków 2,5 oraz 3,5 cala lub czterech 2,5 cala. Maksymalna wysokość chłodzenia CPU, które możemy w niej zainstalować wynosi 162 mm. Długość karty graficznej nie może być większa od 350 mm. Na przednim panelu znajdziemy dwa gniazda USB 3.1 gen 1 oraz złącze słuchawkowe i mikrofonu. Obudowa posiada pełen zestaw filtrów przeciwkurzowych.

Silicon Power A80 256