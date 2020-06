Szybka karta graficzna z interfejsem PCIe 4.0

Sapphire Radeon RX 5600 XT PULSE to wydajna karta graficzna umożliwiająca zagranie w najnowsze tytuły AAA. Proces technologiczny 7 nm FinFET oraz nowa architektura RDNA pozwoliła na zastosowanie unikalnych technologii takich jak Radeon Anti-Lag, FidelityFX lub FreeSync 2 HDR. Karta korzysta z najnowszego interfejsu PCIe 4.0 Pamięć w postaci 6 GB GDDR6, włącznie z szyną 192-bit powinna pozwolić bez problemu cieszyć się grami w wyższej rozdzielczości. Układ chłodzenia znajdujący się na Sapphire Radeon RX 5600 XT PULSE utrzymuje niskie temperatury, zachowując przy tym wysoką kulturę pracy. Kartę można w łatwy sposób podkręcić, korzystając z Radeon WattMan. Podstawowe taktowanie rdzenia tego GPU wynosi 1615 MHz i może dochodzić do 1750 MHz w trybie Boost. Karta dysponuje 2304 procesorami strumieniowymi. Wyjścia znajdujące się na śledziu karty to jedno HDMI oraz trzy DisplayPorty. Do zasilenia Sapphire Radeon RX 5600 XT PULSE potrzebne jest jedno złącze 8 pin. Rekomendowana moc zasilacza znajdującego się w komputerze to 500 W.

