Spis treści

Myślisz o zakupie nowego ekspresu do kawy, jednak w ofercie producentów tych urządzeń można się pogubić? Nic dziwnego. Trzeba zdecydować, na jakich funkcjach najbardziej nam zależy i jakie mamy oczekiwania względem tego typu sprzętu. Z pomocą może przyjść mój poradnik: Na co zwrócić uwagę, kupując ekspres do kawy? 5 rzeczy, które warto wiedzieć. A może w ogóle nie masz pewności, czy automatyczny ekspres ciśnieniowy to coś, czego potrzebujesz? Daj się przekonać: 5 powodów, dla których warto kupić automatyczny ekspres ciśnieniowy.

Pierwszym kryterium, o którym myślimy podczas wybierania ekspresu do kawy, jest ciśnienie. To, ile barów ma maszyna, często decyduje o jej zakupie bądź nie. Tymczasem więcej nie zawsze znaczy lepiej, co potwierdza Łukasz Dziadur, konsultant kawowy, barista, szkoleniowec z palarni ROASTAINS:

Więcej nie zawsze znaczy „lepiej”. Im wyższe ciśnienie, tym z większą siłą woda przeciska się przez krążek z kawą. To zaś powoduje, że porcja wody (przewidziana na daną recepturę) przepłynie szybciej. Według standardów parzenia prawidłowego espresso, które będzie bazą do każdego napoju w naszej maszynie, czas ekstrakcji powinien wynosić 20-30s. Skracając ten czas ryzykujemy, że nie wydobędziemy z kawy całego jej potencjału smakowego. Natomiast to tylko cyferki. Z każdej maszyny damy radę przyrządzić smaczny napar, dlatego zachęcam do testowania różnych ustawień i przepisów.

Pełen wywiad z ekspertem w dziedzinie kawy znajdziesz pod tym linkiem.

Który ekspres do kawy wybrać? Ranking 2022

Tym razem na tapet wzięłam automatyczne ekspresy ciśnieniowe do kawy. Przetestowałam sprzęty, których cena oscyluje w okolicach 3 tysięcy złotych za urządzenie. Wybrałam modele, które różnią się między sobą systemem spieniania mleka, umiejscowieniem zbiornika na wodę, typem młynka, ale też listą dostępnych napojów. Test przeprowadziłam, wykorzystując w każdym z ekspresów takie same ziarna kawy, by jak najbardziej rzetelnie móc ocenić walory smakowe i wizualne każdej kawy.

Wśród kryteriów podlegających ocenie znalazły się takie szczegóły, jak parametry techniczne każdego z urządzeń (gabaryty, ciśnienie, głośność, pojemność zbiorników na wodę oraz kawę, a nawet możliwość sterowania ekspresem przez aplikację mobilną). Ponadto, przyjrzałam się funkcjom istotnym z punktu widzenia każdego użytkownika, jak opcja regulacji temperatury napoju, ilości spienianego mleka, ilości espresso czy wielkości filiżanki.

Każdy z ekspresów został wyposażony w zestaw powitalny, z reguły zawierający filtr, instrukcję, paskowy tester twardości wody oraz akcesoria takie, jak przyrząd do zamontowania filtra.

Około 90% objętości każdego espresso stanowi woda. Dlatego należy zadbać o to, by – zanim wsypiemy do naszego młynka ziarno najwyższej jakości – w sprzęcie zaparzającym znalazła się dobrej jakości woda. Nie bez przyczyny do niemal każdego ekspresu automatycznego załącza się testery wody, które są w stanie wskazać podstawowe parametry dotyczące jej twardości. Optymalna woda to taka, której twardość mieści się w widełkach 100-180ppm, a pH pomiędzy 6,5 a 7,5. Zagwarantowanie takich parametrów pozwala zarówno otrzymać możliwie najsmaczniejszy napar, jak również utrzymać nasz sprzęt w dobrym stanie i ograniczyć ryzyko awarii

– podkreśla Łukasz Dziadur.

Tabela testowa

Saeco GranAroma SM6582

Marzysz o eleganckim ekspresie pełnym nowoczesnych funkcji? Saeco GranAroma SM6582 właśnie taki jest. Ma niebanalny design i mnóstwo ciekawych funkcji.

Wrażenia wizualne – design i wykonanie

Nie jest to ekspres małych rozmiarów. Mimo to wygląda dość zgrabnie. Elegancji dodają błyszczące elementy wykończenia. To, co bardzo pozytywnie wpływa na wizualny odbiór tego modelu, to oczywiście panel sterowania i jego kolorowe podświetlenie poszczególnych ikon ekranu i różne barwy każdego z profili użytkowników. Urządzenie wyróżnia się też sporą ilością wystających elementów – począwszy od zbiornika na kawę wysuniętego do góry, przez ranty okalające z dwóch stron tackę na filiżanki, a skończywszy na wylocie kawy, który nie wysuwa się z ekranu, a stanowi niejako autonomiczny element.

Ważnym detalem jest oczywiście zbiornik do mleka, do którego należy włożyć rurkę od systemu spieniającego. Pojemnik wypełniony mlekiem można umieścić w lodówce. Jest na tyle nieduży, by przenoszenie wypełnionego mlekiem zbiornika było komfortowe.

Wrażenia podczas użytkowania

Ekran jest dotykowy, jednak nie jest w pełni interaktywny. Sterowanie odbywa się przy pomocy płaskich przycisków, stanowiących integralną część z ekranem. Jestem przyzwyczajona do w pełni interaktywnego ekranu smartfona, dlatego na początku automatycznie próbowałam w podobny sposób sterować panelem ekspresu. Na szczęście obsługa za pomocą strzałek ostatecznie okazała się być wygodna i dość intuicyjna.

Jeśli chodzi o samą konstrukcję ekspresu, warto tu wspomnieć o usytuowaniu zbiornika HyggieSteam z lewej strony, podczas gdy zbiornik na wodę położony jest z prawej strony. Moim zdaniem to sprawia, że dosunięcie ekspresu którymkolwiek bokiem do ściany bądź innego urządzenia byłoby niewygodne, co może mieć znaczenie w kuchniach niewielkich rozmiarów. Jednak nie jest to bardzo istotna niedogodność, a jedynie drobny szczegół, o którym warto wiedzieć, jeśli jednym z najważniejszych kryteriów jest dla nas możliwość wygodnego ustawienia sprzętu w jednym konkretnym miejscu.

Kolejnym atutem tego modelu jest również możliwość parzenia kawy już zmielonej. W dodatku zbiornik na nią usytuowany jest w bardzo przemyślanym miejscu – tuż przy zbiorniku na kawę ziarnistą. Pokrywa jest zamontowana na zawiasach, dzięki czemu wystarczy jedynie podnieść ją, by wsypać proszek. Jednak zwróciłam uwagę na detal, jakim są otwory w pokrywie zbiornika. Wydaje mi się, że może się przez nie przedostawać kurz.

Funkcje i dostępne napoje

Jeśli, tak jak ja, cenisz możliwość dostosowania kawy do własnych preferencji, z pewnością zachwyci cię mnogość możliwych modyfikacji każdego napoju. Ekspres pozwala nam dostosować parametry takie, jak moc i aromat, wielkość filiżanki, temperaturę produktu końcowego, a także (w przypadku kaw mlecznych) ilość mleka oraz pianki. Ostatnim z ustawień poprzedzających parzenie napoju jest wybór ilości kaw, które mają zostać przygotowane za jednym razem. Co ważne, ekspres przygotuje w tym samym czasie dwie filiżanki nie tylko kawy czarnej, ale i mlecznej. Nie jest to funkcja tak oczywista – nie każdy model potrafi przyrządzić np. dwie porcje cappuccino jednocześnie.

To, co odróżnia ten ekspres od innych sprzętów do parzenia kawy, to funkcja CoffeMaestro, która pozwala wybrać spośród 3 zaprogramowanych profili smakowych: delicato, intenso oraz forte. Opcja ta jest dostępna dla wszystkich napojów z listy menu.

Na liście dostępnych napojów znajdziemy:

espresso,

kawa czarna,

americano,

cappuccino,

latte macchiato,

kawa z mlekiem,

caffe crema,

ristretto,

espresso lungo,

espresso macchiato,

włoskie cappuccino,

cafe au lait,

flat white,

spienione mleko,

ciepłe mleko,

kubek podróżny,

gorąca woda.

Czyszczenie i konserwacja

Jeśli chodzi o konserwację i łatwość utrzymania urządzenia w czystości, GranAroma nas nie zawiedzie – dostępna jest w nim technologia HyggieSteam, czyli automatyczne czyszczenie systemu spieniania mleka parą. Aby skorzystać z tej funkcji, należy umieścić końcówkę wężyka spieniacza w specjalnym, niewielkim pojemniku, usytuowanym z boku urządzenia.

Aby móc przyrządzać kawę w maksymalnie higienicznych warunkach, producent zadbał o możliwość wyjęcia jednostki zaparzającej w celu przepłukania poszczególnych jej elementów.

Ekspres oferuje kilka różnych programów czyszczenia:

HyggieSteam,

AquaClean (filtr wody),

odkamienianie,

odtłuszczanie bloku zaparzającego,

czyszczenie systemu spieniania.

Philips LatteGo 5400

System spieniania mleka rozwiązany w niebanalny sposób, bogate menu i niebanalny wygląd – to cechy wyróżniające ekspres Philips LatteGo 5400.

Wrażenia wizualne – design i wykonanie

Ekspres został wykonany z solidnych materiałów. Wylot kawy ma rozmiar najmniejszy spośród wszystkich omawianych w tym materiale modeli. Urządzenie ma opływowy kształt, miękkie, zaokrąglone krawędzie i dość zgrabną bryłę. Wzrok przyciąga też oczywiście panel sterowania, na którym znajdziemy kolorowe podświetlenie poszczególnych ikon ekranu i równie kolorowe podświetlenie poszczególnych profili użytkowników.

To, co szczególnie rzuca się tu w oczy, to oczywiście usytuowany z przodu urządzenia wyjątkowy zbiornik na mleko. Jest on zamontowany na specjalnym haku, dzięki czemu sprawia wrażenie, jakby unosił się w powietrzu.

Krótką chwilę poświęcę jeszcze półmatowemu wykończeniu obudowy – kolor z przodu, tuż za wylotem kawy jest bardzo elegancki i dość nieoczywisty. Grafit pomieszano tu z przebłyskami starego złota. To wygląda naprawdę stylowo.

Wrażenia podczas użytkowania

Zwróciłam uwagę na konstrukcję urządzenia, która umożliwia dosunięcie ekspresu do ściany bądź innych sprzętów, dzięki czemu możemy zaoszczędzić miejsce na kuchennym blacie. Z prawej strony umieszczono co prawda zbiornik na wodę, jednak jest on skonstruowany w najwygodniejszy moim zdaniem sposób – wysuwa się bowiem do przodu.

Młynek i zbiornik na ziarna kawy usytuowano u góry ekspresu. Urządzenie zaparzy też kawę już zmieloną – zbiornik znajduje się tuż obok pojemnika na ziarnistą. Pokrywka miejsca na zmielone ziarna została wygodnie zamontowana na zawiasach, jednak – podobnie jak w jednym z zaprezentowanych już wyżej ekspresów – ma ona otwory do wentylacji, co rodzi obawę o przedostawanie się do środka kurzu.

Ekran w tym modelu jest dotykowy. Nie jest on jednak w pełni interaktywny. Sterowanie odbywa się przy pomocy płaskich przycisków. Obsługa poszczególnych funkcji odbywa się za pośrednictwem strzałek oraz innych odpowiednich ikon. Włącznik rownież umieszczono na panelu, co uważam za bardzo wygodne rozwiązanie.

To, co może być jednocześnie plusem i minusem tego modelu, to oczywiście pojemnik na mleko w systemie LatteGo. Aby przyrządzić kawę mleczną, konieczne jest napełnienie go mlekiem, co jest bardzo wygodne, bo po przyrządzeniu napoju wystarczy zbiornik zdjąć z haka i umieścić w lodówce. Co więcej, znajduje się na nim specjalna miarka, która pomaga użytkownikowi dostosować ilość wlewanego mleka do wybranego napoju. Jednak to niebanalne rozwiązanie ma też słabą stronę. Jeśli domownicy piją różne rodzaje mleka, muszą precyzyjnie oszacować ilość wlewanego do zbiornika płynu, by uniknąć konieczności wylewania mleka i marnowania go w ten sposób.

Funkcje i dostępne napoje

Mnogość ustawień oferowanych przez to urządzenie, to gratka dla każdego domowego konesera kawy. Ekspres pozwala na dostosowanie takich parametrów, jak moc i aromat, wielkość filiżanki, temperatura produktu końcowego, a także (w przypadku kaw mlecznych) ilość mleka oraz pianki. Jedyne, czego tu brakuje, to możliwość zaparzenia dwóch kaw jednocześnie, ale nie jest to funkcja konieczna do parzenia znakomitej kawy, a jedynie ułatwienie oferowane w niektórych modelach ekspresów.

Napój możemy wybrać spośród:

espresso,

coffee,

americano,

cappuccino,

latte macchiato,

cafe au lait,

caffe crema,

caffe latte,

spienione mleko,

kubek podróżny,

espresso lungo,

ristretto,

flat white,

gorąca woda.

Czyszczenie i konserwacja

Zacznijmy od możliwości wyjęcia bloku zaparzającego, co pozwala na utrzymanie ekspresu w czystości i przyrządzanie kawy w maksymalnie higienicznych warunkach. Zwróciłam też uwagę na możliwość szybkiego przepłukania systemu LatteGo, dzięki czemu nie musimy się martwić, że w przewodach zostaną resztki mleka.

Ekspres oferuje następujące programy czyszczenia:

szybkie przepłukanie,

wyczyść blok zaparzający,

odkamienianie,

AquaClean.

Nivona Cafe Romantica 796

Jeśli szukasz ekspresu, przy pomocy którego przygotujesz aromatyczne espresso lub delikatne cappuccino, warto rozważyć ekspres Nivona Cafe Romantica 796. Szczególnie, jeśli zależy ci na urządzeniu niewielkich rozmiarów, a do tego z obudową w kolorze białym.

Wrażenia wizualne – design i wykonanie

Biała obudowa ekspresu do kawy to stosunkowo rzadki wariant kolorystyczny. Dlatego zachwyciłam się designem tego urządzenia. Ekspres został zaprojektowany bardzo schludnie, elegancko – jedyną wystającą częścią urządzenia jest ekran, który jest osadzony na spieniaczu.

Sam ekspres jest zgrabny, wąski, z powodzeniem zmieści się na niewielkich rozmiarów blacie kuchennym. Został wykonany z wysokiej jakości tworzywa.

Wrażenia podczas użytkowania

To, co na wstępie zwróciło moją uwagę, to sposób obsługi menu. Przycisk sterujący reaguje odmiennie na krótkie oraz długie naciśnięcie. Szczególnie na początku może to powodować trudności – kilka razy niechcący uruchomiłam proces przygotowywania kawy jeszcze zanim zdążyłam ją spersonalizować. To było frustrujące. Na szczęście po kilku uruchomieniach opanowałam sposób obsługi tego sprzętu.

Gdybym mogła coś zmienić w tym modelu, z całą pewnością byłoby to położenie przycisku ON/OFF. Umiejscowiono go na samym dole, tuż nad blatem. Zwykle nie chciało mi się schylać, by go namierzyć. Na szczęście usytuowano go po tej samej – lewej – stronie, po której zamontowano pojemnik na wodę, ekspres może więc być z drugiej strony dosunięty do ściany lub innego sprzętu kuchennego.

Z prawej strony znalazło się natomiast miejsce na szufladkę na kawę mieloną. Jednak umówmy się – zwykle, używając ekspresu automatycznego, stawiamy jednak na kawę w ziarnach, dlatego nie jest to aż tak istotne, by mieć stały dostęp do zbiornika na zmieloną kawę.

Jeśli chodzi o pojemnik na ziarna, mamy tu dość nietypowe rozwiązanie, bo – aby uzupełnić kawę – oprócz klapki musimy także zdjąć pokrywę zbiornika.

Zaskoczyła mnie też budowa wężyka do mleka – nie został on, tak jak w innych ekspresach, zakończony rurką, a jedynie niewielką końcówką. Było mi dość trudno ustawić wężyk tak, by pobrać resztkę mleka z kartonu, jednak po chwili „złapałam” właściwe ułożenie wężyka i ostatecznie udało się wykorzystać cały płyn. Na plus należy zaliczyć port, w który wpina się wężyk – to powinien być standard, jednak nie w każdym ekspresie jest taka opcja, więc warto podkreślić, że w tym akurat modelu wężyk nie zwisa smętnie, a jest elegancko wpięty.

Warto wspomnieć też o płynnej i prostej regulacji wysokości wylotu kawy – ekran osadzony na spieniaczu i wylocie kawy możemy przesuwać w górę i w dół, by dostosować go do gabarytów naczynia. Niestety, mimo regulacji pod wylotem kawy nie mieści się każdy z moich kubków czy szklanek, regulacja mogłaby więc mieć nieco większy zakres. Jednak i tak jest naprawdę nieźle.

Funkcje i dostępne napoje

Na plus zdecydowanie należy zaliczyć liczbę możliwych ustawień. Przy pomocy tego ekspresu naprawdę możemy dostosować napój do własnych upodobań, a ustawienia można zapisać, co pozwala na późniejsze przyrządzenie ulubionej kawy za niemal jednym ruchem. Wszystkie ustawienia obsługuje się naprawdę intuicyjnie – jedyną trudnością jest tu wspomniany wcześniej przycisk na pokrętle.

Ekspres pozwala na dostosowanie parametrów takich, jak wielkość filiżanki, temperatura produktu końcowego, a także moc i aromat kawy. Mamy też możliwość dostosowania nie tylko objętości kawy mlecznej, ale i jej poszczególnych części składowych – pianki, espresso oraz napowietrzonego i podgrzanego mleka. Co ważne dla amatorów prawdziwie włoskiego cappuccino, możemy zdecydować, w jakiej kolejności w filiżance zostaną umieszczone mleko oraz kawa. Dodatkowo, producent zadbał o możliwość programowania w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, dzięki funkcji „Moja kawa” możemy zapisać do 5 własnych przepisów na ulubione napoje.

Ekspres oferuje następujące napoje:

espresso,

kawa,

americano,

cappuccino,

latte macchiato,

mleko,

gorąca woda.

Czyszczenie i konserwacja

Oczywiście, w tym modelu możemy liczyć na łatwość utrzymania ekspresu w czystości – mamy tu zarówno automatyczne czyszczenie układu spieniającego, jak i automatyczne płukanie układu zaparzającego. Aby kawa była przyrządzana w maksymalnie higienicznych warunkach, możemy wyjąć nawet blok zaparzający w celu przepłukania go.

Ekspres oferuje kilka różnych programów czyszczenia:

płukanie spieniacza,

płukanie systemu,

czyszczenie spieniacza,

czyszczenie systemu,

odkamienianie systemu,

odparowywanie.

Co ciekawe, w sekcji zawierającej status konserwacji możemy na bieżąco podejrzeć, czy niebawem konieczne będzie przeprowadzenie którejś z wyżej wymienionych czynności.

Krups Evidence One EA895

Ekspres niewielkich rozmiarów, który będzie pasował do każdej kuchni? Krups Evidence One EA895! Przy jego pomocy przyrządzimy kawy dla nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Wrażenia wizualne – design i wykonanie

Ekspres wykonano z materiałów wysokiej jakości. Już na samym początku w oczy rzuca się lustrzany panel, który wypełnia przestrzeń za wylotem kawy. Wylot kawy został umieszczony na wystającym elemencie, również pokrytym połyskującym tworzywem, dzięki czemu całość wygląda bardzo spójnie. Nieoczywisty jest też kolor obudowy tego modelu – w zależności od padającego światła, zdaje się on być grafitowy, choć z nutą brązu, w dodatku z matowym wykończeniem. Trzeba przyznać, że to bardzo go wyróżnia na tle innych ekspresów.

Ważny jest także rozmiar tego sprzętu – moim zdaniem jest on na tyle zgrabny i niewielki, że z powodzeniem zmieści się na blacie nawet w małej kuchni.

Wrażenia podczas użytkowania

Tym, co od pierwszej chwili wzbudziło moją nieufność, był oczywiście zbiornik na wodę zlokalizowany z tyłu ekspresu. W mojej ocenie takie rozwiązanie całkowicie uniemożliwia komfortowe ustawienie urządzenia np. pod górnymi szafkami kuchennymi. Jest to więc pewne ograniczenie, o którym warto pamiętać, planując, gdzie ustawimy nowy sprzęt. Jednak na uznanie zasługuje sama konstrukcja tego zbiornika – pokrywa jest jednocześnie rozkładanym uchwytem, co uważam za doskonałe rozwiązanie. Zwykle, by złapać uchwyt i wysunąć zbiornik na wodę, należy najpierw podnieść pokrywę. Tu można wyjąć pojemnik jednym, prostym ruchem i równie łatwo zamontować go z powrotem po napełnieniu.

Sam ekspres obsługuje się bardzo intuicyjnie. Ekran dotykowy został wyposażony w podświetlane ikony – każda z nich pełni rolę płaskiego przycisku. Sterowanie strzałkami jest dość proste i logiczne. Sam wyświetlacz nie jest natomiast kolorowy, jednak ta prostota sprawia, że informacje są prezentowane bardzo przejrzyście.

Zwróciłam uwagę na fakt, że proces parzenia kawy aktywuje się nawet wtedy, gdy w zbiorniku na kawę nie ma wystarczająco dużo ziaren – to dość niespotykane. Zazwyczaj ekspresy wstrzymują pracę do momentu uzupełnienia kawy w pojemniku. Użytkownik musi więc samodzielnie sprawdzać, czy w zbiorniku znajduje się wystarczająca ilość ziaren.

W tym ekspresie zabrakło mi specjalnego miejsca przeznaczonego na rurkę spieniacza, przez co zwisa ona swobodnie, gdy ekspres jest akurat nieużywany. W przypadku pozostałych testowanych modeli zadbano albo o otwór w tacce ociekowej, albo w zewnętrznym pojemniku. Nie jest to znaczna wada ekspresu, jednak taki detal z pewnością podniósłby komfort użytkowania tego sprzętu oraz poprawiłby wrażenia wizualne.

Funkcje i dostępne napoje

Wszystkie modyfikacje parametrów kawy odbywają się w czasie rzeczywistym, gdy kawa jest już w trakcie parzenia. Dzięki temu nawet w trakcie przygotowywania napoju możemy zmienić zdanie. Po skończonym procesie parzenia wybrane ustawienia można zapisać w sekcji „Fav”. Ekspres wyposażono w osobny przycisk „Aroma+”, który służy do dostosowania mocy kawy. Dodatkowo, na panelu sterowania znajdziemy też funkcję pozwalającą przygotować dwie filiżanki kawy jednocześnie.

Zmodyfikować możemy parametry takie, jak ilość kawy, ilość spienianego mleka, a także wielkość filiżanki czy temperatura produktu końcowego.

Menu tego ekspresu zawiera napoje takie, jak:

espresso,

long coffee,

cappuccino,

latte macchiato,

caffe latte,

ristretto,

doppio,

americano,

spienione mleko,

zielona herbata,

czarna herbata,

napar.

Czyszczenie i konserwacja

Ekspres oferuje kilka różnych programów czyszczenia:

płukanie systemu do mleka,

płukanie układu kawy,

płukanie herbaty,

czyszczenie systemu do mleka,

czyszczenie kawa,

filtr wody,

odkamienianie.

Warto odnotować, że to urządzenie nie pozwala na wymontowanie jednostki zaparzającej w celu opłukania jej.

Siemens EQ700 Classic TP707R06

Zastanawiasz się, czy warto wydać trochę więcej i kupić droższy ekspres do kawy? Zobacz, co wyróżnia ekspres Siemens EQ700 Classic TP707R06 i przekonaj się, czy warto dopłacić. Szczegółową recenzję znajdziesz pod tym linkiem, a z tego materiału dowiesz się, jak wypadł ten sprzęt na tle innych ekspresów ujętych w niniejszym zestawieniu.

Wrażenia wizualne – design i wykonanie

Ekspres został wykonany z materiałów bardzo wysokiej jakości, z połyskującymi elementami, które sprawiają, że całość wygląda naprawdę stylowo. Uwagę zwraca rozmiar – ekspres jest dość duży, jednak zwarta konstrukcja sprawia, że wygląda bardzo zgrabnie. Matowe wykończenie z przodu jest w kolorze grafitowym – na tym tle srebrny, połyskujący wylot kawy prezentuje się wyjątkowo elegancko. Całość dopełnia ciemny, prosty ekran dotykowy.

Wrażenia podczas użytkowania

To kolejny model ekspresu, w którym zdecydowano się umieścić włącznik na panelu sterowania. Sam ekran jest w pełni interaktywny, a jego obsługa przypomina korzystanie ze smartfona. Wybieranie poszczególnych napojów i dostosowywanie ich parametrów jest intuicyjne. Dodatkowo, pod każdą z kaw wyszczególniono aktualne ustawienia mocy kawy i jej aromatu (w przypadku kaw czarnych), pojemności filiżanki oraz procentowej ilości mleka (w przypadku kaw mlecznych). Dodatkowo, do dyspozycji (w przypadku kaw czarnych) mamy 3 różne profile aromatu w ramach funkcji aromaSelect: łagodna, wyważona lub wyrazista.

To, co zyskało moje uznanie, to możliwość dostosowania kolejności wlewania do filiżanki kawy oraz mleka, dzięki czemu możemy uzyskać np. włoskie cappuccino (parząc taką kawę, w filiżance najpierw umieszcza się espresso, a następnie spienione mleko). Ekspres pozwala też na dostosowanie temperatury produktu końcowego.

Jednak to dopiero początek ciekawostek oferowanych przez ten sprzęt. Z poziomu panelu sterowania mamy dostęp do sekcji coffeeWorld, czyli dużej ilości mniej typowych receptur na kawy z różnych stron świata. Znajdziemy tu np. kawę Wiener Melange czy Koffie verkeerd. Listę przepisów możemy poszerzyć – wystarczy, przy pomocy Wi-Fi, połączyć ekspres z urządzeniem mobilnym, na którym zainstalujemy specjalną aplikację.

Wówczas zyskujemy też możliwość skorzystania z funkcji coffeePlaylist, która pozwala na zaprogramowanie zamówienia na kilka nastęnych napojów – ekspres przygotuje je w odpowiedniej kolejności. Przy pomocy tego urządzenia możemy też przyrządzić dwie kawy jednocześnie (zarówno czarne, jak i mleczne). Oczywiście, ulubione przepisy możemy zapisać w sekcji ulubionych.

Funkcje i dostępne napoje

Napoje:

espresso,

espresso doppio,

caffe crema,

caffe grande,

caffe XL,

cappuccino,

latte macchiato,

kawa z mlekiem,

spienione mleko,

ciepłe mleko,

gorąca woda,

ristretto,

espresso macchiato,

wiener melange,

flat white,

cafe au lait,

koffie verkeerd,

americano.

Czyszczenie i konserwacja

Po zaparzeniu kawy, ekspres samodzielnie przepłukuje system zaparzania oraz spieniania mleka. W tym modelu dostępna jest funkcja autoMilk Clean, czyli automatyczne czyszczenie parą przewodów systemu mlecznego, które następuje po przygotowaniu mlecznej kawy. Użytkownik nie musi też sam pamiętać ani o regularnym odkamienianiu i gruntownym czyszczeniu, ani o wymianie filtra do wody. Ponadto, menu sekcji programów czyszczenia poprowadzi nas przez kolejne kroki każdego z nich.

Ekspres oferuje kilka różnych programów czyszczenia:

czyszczenie systemu mleka,

Calc’n’Clean,

czyszczenie,

odkamienianie,

ochrona przed mrozem,

czyszczenie zaparzacza,

czyszczenie wylotu napojów.