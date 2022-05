Spis treści

Funkcjonalny dom to przede wszystkim nowoczesna i dobrze wyposażona kuchnia. Coraz więcej urządzeń charakteryzuje się nie tylko swoją podstawową funkcją, ale i wieloma dodatkowymi technologiami, które sprawiają, że jedno urządzenie potrafi zastąpić nawet kilka sprzętów jednocześnie. Niektóre sprzęty z kategorii małego AGD potrafią nawet wykonywać zadania właściwe sprzętom z sekcji dużego AGD! Przejrzeliśmy ofertę producentów urządzeń kuchennych i wybraliśmy najciekawsze sprzęty kuchenne, których nie może zabraknąć w żadnym nowoczesnym domu.

Fot. Pexels/Munkhbayar Dambajav

Philips Ovi Smart XXL HD9867/90

To sprytne urządzenie piecze, smaży i grilluje. Producent zapewnia, że posiłki są gotowe 1,5 raza szybciej niż w piekarniku i to bez nagrzewania. Dzięki zastosowanej w urządzeniu technologii Rapid Air ma być możliwe ograniczenie oleju o nawet 90%. Z kolei funkcja Fat Removal ma za zadanie usuwanie z potraw tłuszczów nasyconych (ich zawartość ma wynieść o 50% mniej). Użytkownik ma także do dyspozycji specjalną aplikację NutriU pełną przepisów, porad i inspiracji. Dzięki technologii Smart Sensing airfryer ma automatycznie dostosowywać i monitorować czas oraz temperaturę przygotowania najbardziej popularnych dań.

TEFAL Ultra Juice Digit ZC605D

Ten wielofunkcyjny model wyciskarki wolnoobrotowej wyposażono w otwór mieszczący składniki w całości – jego średnica wynosi bowiem aż 8,5 cm. Sterowanie wygląda na dość proste – urządzenie posiada intuicyjny panel dotykowy. Użytkownik może wybierać spośród 4 specjalnych programów: miękkie owoce, twarde owoce, lody, sos owocowy. To sprawia, że urządzenie można wykorzystywać do przyrządzania nie tylko soków, ale i różnorodnych deserów. W wyciskarce zastosowano także funkcję reverse, która umożliwia cofanie podczas ewentualnego zaklinowania jakiegoś składnika.

KitchenAid 5KSM175PS

Urządzenie jest dostępne w wielu atrakcyjnych wariantach kolorystycznych. Robot potrafi m.in. ubijać, mieszać i miksować, a także zagniatać ciasto. W zestawie jest specjalna osłona zapobiegająca rozsypywaniu składników. Dużym atutem urządzenia jest specjalne mieszadło FLEX ze zgarniaczem. Dzięki silikonowej nakładce ma ono wydajnie zbierać ze ścianek dzieży roboczej kremy i masy. Producent zapewnia, że wszystkie składniki są tym sposobem dokładnie wymieszane. Zestaw zawiera aż dwie misy – o pojemności 4,8 l oraz 3 l, a także rózgę, hak, mieszadło płaskie, mieszadło FLEX ze zgarniaczem oraz osłonę dzieży z podajnikiem.

Kenwood Cooking Chef XL KCL95.424SI

Ten robot planetarny został wyposażony w silnik o mocy 1500W oraz pojemną misę 6,7 litra. Producent zapewnia, że pomieści ciasto na 3 bochenki lub 8 białek jaj do ubicia. Zestaw zawiera 3 mieszadła, trzepaczkę do ubijania, mieszadło K do mieszania i hak do zagniatania. Urządzenie posiada dotykowy ekran CookAssist o przekątnej 4.3 cala. Robot jest bardzo funkcjonalny – posiada aż 13 programów automatycznych, a dzięki specjalnym przystawkom może stać się też blenderem lub malakserem.

Tefal Cook4me Touch Wi-Fi CY9128

To sprytne wielofunkcyjne urządzenie posiada wgraną bazę, w której zgromadzono aż 250 różnych przepisów. Producent przekonuje, że spośród nich aż 100 nadaje się do przygotowania w mniej niż 10 minut, co zawdzięczamy funkcji gotowania pod ciśnieniem. Urządzenie posiada intuicyjny ekran dotykowy, który pozwala na wyszukanie przepisu po posiadanym w domu składniku. Użytkownik jest prowadzony przez cały proces przyrządzania posiłku krok po kroku. Dodatkowo, do dyspozycji użytkownika jest specjalna aplikacja Cook4me, która umożliwia śledzenie postępów gotowania z dowolnego miejsca w domu, tworzenie przepisów, a nawet przesyłanie ich ze smartfona, aby zacząć gotować zaraz po powrocie do domu. Urządzenie posiada aż 12 automatycznych programów, funkcję opóźnionego startu oraz pokrywę do opiekania Extra Crispy Lid, dzięki której Cook4me staje się frytownicą beztłuszczową.

Instant Pot Pro Crisp 7,6 l

Pojemność tego multicookera wynosi aż 7,6 litra. Urządzenie posiada aż 11 automatycznych programów, możliwość regulacji temperatury, a także opóźnienie startu. Potrafi piec, podgrzewać i podtrzymywać ciepło. Dodatkowym udogodnieniem jest timer, który odmierza czas potrzebny na przygotowanie potraw. Sterowanie procesem przyrządzania posiłku odbywa się za pomocą wyświetlacza LCD.

