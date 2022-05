Spis treści

Niewielkie kuchnie czasem stanowią nie lada wyzwanie. Przestrzeń na blacie jest na wagę złota, a każdy dodatkowy sprzęt zajmuje cenne centymetry. Jednak prawdziwy amator małej czarnej i cappuccino nie zrezygnuje przecież z raczenia się każdego ranka ulubionym napojem. Do wyboru mamy jednak nie tylko alternatywne metody parzenia kawy, jak moka (czyli popularna kawiarka), drip, AeroPress, French Press czy Chemex. Producenci coraz chętniej bowiem zmniejszają tworzone przez siebie urządzenia, a efektem są kompaktowe ekspresy do kawy, które zmieszczą się w nawet najmniejszym pomieszczeniu. W zestawieniu ujęliśmy najciekawsze naszym zdaniem małe ekspresy do kawy dostępne aktualnie w sklepach.

Fot. Pexels/Elle Hughes

Krups Evidence Eco-Design EA897B10

Ten niewielkich rozmiarów ekspres potrafi przygotować dwie filiżanki kawy mlecznej za jednym dotknięciem. Do wyboru jest 8 rodzajów kaw: ristretto, espresso, lungo, americano, cappuccino, caffe latte, latte macchiato, gorąca woda. Zaletą urządzenia jest zintegrowany system spieniania mleka. Pojemnik na fusy wymaga opróżnienia dopiero po przyrządzeniu 10 kaw. Urządzenie pozwala na ustawienie wysokości wylotu kawy zależnie od wysokości wybranego naczynia – maks. 15 cm. Pojemnik na wodę pomieści 2,3 l, a pojemnik na ziarna kawy – 260 g. Mimo to, ekspres jest naprawdę kompaktowy. Producent zadbał też o eleganckie, imitujące kamień wykończenie. Co ważne dla osób dbających o środowisko naturalne, aż 90% elementów urządzenia nadaje się do recyklingu. Urządzenie w 62% wykonano z materiałów, które ponownie znalazły się w obiegu.

Krups Nescafe Dolce Gusto Piccolo XS

Jeśli szukasz naprawdę małego ekspresu, to ten model ekspresu kapsułkowego powinien cię zainteresować. Użytkownik ma do wyboru ponad 30 różnych rodzajów napojów. Producent zapewnia, że urządzenie działa bardzo szybko. Pojemność zbiornika w tym modelu wynosi 0,8 l, a ciśnienie – 15 barów. Co ważne, ekspres sygnalizuje konieczność przeprowadzenia procesu odkamieniania.

DeLonghi ECP33.21

Model ECP33.21 to ekspres kolbowy, który umożliwia przygotowanie kawy czarnej oraz mlecznej dzięki zastosowaniu w urządzeniu dyszy parowej. W zestawie posiada 3 sitka: na 1 lub 2 filiżanki oraz dodatkowe na saszetki E.S.E. Ekspres charakteryzuje się ciśnieniem na poziomie 15 barów oraz dodatkowo systemem podgrzewania filiżanek. Dzięki podwójnej, zdejmowanej podstawce możliwe jest korzystanie zarówno z niższych filiżanek, jak i wysokich szklanek (maks. wysokość 13cm). Dodatkowo, ekspres pozwala na przygotowanie 2 espresso jednocześnie.

DeLonghi Nespresso Essenza Plus EN200.R

Ten model to ekspres obsługujący kapsułki o ciśnieniu na poziomie 19 barów. Użytkownik ma do wyboru 4 rozmiary filiżanek: Espresso, Lungo, Americano i Americano XL. Ekspres wyposażony został w inteligentny system składania zamówień za naciśnięciem jednego przycisku. Dodatkowo, urządzenie posiada wbudowany moduł Bluetooth, co pozwala na zarządzanie ekspresem Essenza Plus z poziomu smartfona, w tym kontrolę ilości kapsułek, a nawet zaprogramowanie parzenia świeżej kawy na dowolną godzinę.

Cecotec Cafelizzia 790

Pora na kolejny ekspres kolbowy. W tym modelu mamy do czynienia z ciśnieniem 20 barów. Ekspres wyposażono w dyszę spieniającą mleko, która pozwala na przygotowanie kawy mlecznej. Dodatkowym udogodnieniem jest funkcja automatycznego wyłączania nieużywanego ekspresu. Urządzenie posiada też system podgrzewania filiżanek. Ekspres obliguje zarówno kawę mieloną, jak i saszetki. Zbiornik na wodę pomieści 1,2 l płynu.

