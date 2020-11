Słuchawki dla każdego typu gracza.

Logitech G332 to nauszne słuchawki przewodowe stworzone z myślą o graczach. Już sam drapieżny design zdradza z czym mamy do czynienia. Będąc już przy budowie, to warto podkreślić, że projektanci słuchawek dołożyli wszystkich starań, aby te były wygodne nawet podczas wielogodzinnych sesji. Zarówno miseczki słuchawek, jak i pałąk zostały wyściełane specjalną gąbką pokrytą sztuczną skórą, co znacznie zmniejszają nacisk na uszy.

Co więcej, użytkownicy mogą również swobodnie regulować ułożenie słuchawek, a to m.in. dzięki temu, że miseczki obracają się o 90 stopni. Słuchawki Logitech G332 wyposażono w duże membrany o średnicy 50 mm, co przekłada się na wyrazisty i wysokiej jakości dźwięk. Gamingowy sprzęt z tej kategorii nie mógłby istnieć bez mikrofonu, który w razie potrzeby możemy w G332 złożyć.

Kolejną wielką zaletą słuchawek jest ich kompatybilność z różnymi platformami. Logitech G332 bez problemu podłączycie do PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X czy Nintendo Switch. Jeśli zajdzie taka potrzeba to możecie je również sparować z urządzeniami mobilnymi, jak np. smartfony czy tablety.

Logitech G332 - pełna recenzja »