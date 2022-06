Spis treści

Monitoring jakości powietrza

Powietrze, którym oddychamy na co dzień jest skrupulatnie badane przez wyznaczone sieci stacji pomiarowych oraz laboratoria. Są one wykonywane w skali lokalnej, regionalnej, krajowej, a nawet globalnej. Pozwala to na ocenę obecnego stanu powietrza, podejmowanie szybkich i konkretnych działań, a także ustalanie przyczyn możliwych odstępstw od normy. Do danych z wielu niezależnych podmiotów ma dostęp niemal każdy z nas. Raporty są aktualizowane nawet co godzinę, opierając się o wyniki z niemal każdego zakątka Polski - niestety smog to nie jedyny problem. Jakość powietrza jest wyrażana w 6-stopniowej skali - z uwzględnieniem m.in. aerozoli atmosefrycznych, HCI, PM2.5 oraz PM10.

Zanieczyszczone powietrze to problem, który dotyczy również zamkniętych przestrzeni, a w tym naszych mieszkań i domów. Zważając na wiele czynników wiążących się ze wzrostem szkodliwych związków w powietrzu, coraz popularniejsze okazują się być domowe monitory jakości powietrza. Znaczna część urządzeń dostępnych na rynku działa w identyczny sposób. Proces omawianego badania polega na generowaniu oraz rozpraszaniu wiązki lasera - promień naświetla badane powietrze. Monitory opierają się o algorytm, który pozwala na analizę powstałych zmian podczas rozproszenia światła - profesjonalny sprzęt jest więc godnym zaufania. Na szczęście nie musimy poznawać szczegółów procesu zachodzącego w wybranym detektorze, aby poznać jakość powietrza w mieszkaniu. Wystarczy kierować się parametrami na ekranie, a w tym m.in. wskaźnikiem ukazującym poziom pyłów zawieszonych.

Monitor jakości powietrza - na co zwracać uwagę przy zakupie?

Aby sprzęt należycie pełnił swoją funkcję, a korzystanie było komfortowe i dość intuicyjne, podczas zakupów warto brać pod uwagę konkretne parametry techniczne. Oto najważniejsze z nich:

czujnik PM2.5 - PM2.5 to pył zawieszony o średnicy nie większej niż 2,5 μm. Uznawany za jeden z najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń. Ustalona norma przez WHO nie powinna przekraczać 25 mikrogramów na metr sześcienny. Jest to jeden z najważniejszych wskaźników jakości powietrza.

- PM2.5 to pył zawieszony o średnicy nie większej niż 2,5 μm. Uznawany za jeden z najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń. Ustalona norma przez WHO nie powinna przekraczać czujnik PM10 - PM10 to mieszanina pyłów o średnicy nie większej niż 10 μm - w składzie znajduje się wiele metali ciężkich. Ustalona norma przez WHO nie powinna przekraczać 50 mikrogramów na metr sześcienny.

- PM10 to mieszanina pyłów o średnicy nie większej niż 10 μm - w składzie znajduje się wiele metali ciężkich. Ustalona norma przez WHO nie powinna przekraczać czujnik LZO - wskaźnik Lotnych Związków Organicznych jest stosowany w wielu modelach mierników. LZO to często silnie toksyczne zanieczyszczenia, które mogą być szkodliwe zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Z tego tytułu, warto zdecydować się na urządzenie zdolne do badania ich poziomu.

- wskaźnik Lotnych Związków Organicznych jest stosowany w wielu modelach mierników. to często silnie toksyczne zanieczyszczenia, które mogą być szkodliwe zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Z tego tytułu, warto zdecydować się na urządzenie zdolne do badania ich poziomu. czujnik TVOC - wartość wskazuje na poziom całkowitej zawartości związków organicznych.

- wartość wskazuje na poziom całkowitej zawartości CO2 - czujnik wskazujący poziom dwutlenku węgla - maksymalna, bezpieczna wartość w domu to około 1000 ppm.

- czujnik wskazujący poziom dwutlenku węgla - maksymalna, bezpieczna wartość w domu to około wyświetlacz - warto wziąć pod uwagę klasę oraz wielkość ekranu. Czytelny obraz oraz dobra rozdzielczość pozwoli na swobodne odczytanie danych. Przeciętny monitor jakości powietrza liczy około 2,5-3 cala.

- warto wziąć pod uwagę klasę oraz wielkość ekranu. Czytelny obraz oraz dobra rozdzielczość pozwoli na swobodne odczytanie danych. Przeciętny monitor jakości powietrza liczy około sposób sterowania/podgląd danych - wraz z rozwojem idei Smart Home, producenci umożliwiają zakup mierników kompatybilnych z dedykowanymi aplikacjami.

- wraz z rozwojem idei Smart Home, producenci umożliwiają zakup mierników kompatybilnych z dedykowanymi aplikacjami. maksymalny/minimalny zakres pomiarowy

zdolność do zapamiętywania poprzednich pomiarów

Wiele dostępnych na rynku modeli umożliwia również badanie wilgotności oraz temperatury powietrza.

Monitor jakości powietrza - czy warto?

Coraz większa dostępność urządzeń na rynku to odpowiedź na rosnące zainteresowanie. Warto wziąć pod uwagę również zwiększenie świadomości dotyczącej stanu jakości powietrza - temat jest poruszany przez wielu lekarzy i specjalistów. Jeśli chcesz być pewien, że Ty i twoi bliscy oddychacie czystym powietrzem pozbawionym zanieczyszczeń, zdecydowanie warto rozważyć zakup monitora jakości powietrza. Wdychanie szkodliwych związków niesie za sobą poważne konsekwencje zdrowotne - nie tylko dla osób cierpiących na choroby układu oddechowego. W okresie długofalowym może przyczyniać się do powstawania nowych schorzeń, a nawet zaostrzenia objawów.

Znając wartość PM2.5, PM10 oraz ZLO możemy podjąć konkretne działania, które zredukują szkodliwe związki, a nawet pozwolą całkowicie się ich pozbyć. Jeśli poziom notorycznie przekracza normę, możemy skorzystać z urządzeń oczyszczających powietrze - więcej dowiesz się we wpisie Testujemy Dyson Purifier Cool TP7A - czy jest wart swojej ceny?

Welltec AQ1

Rozpoczynamy od najbardziej wyspecjalizowanego modelu, a mianowicie Welltec AQ1 zdolnego do łączności poprzez Wi-Fi. Pomiarom podlega HCHO (formaldehyd), PM2.5, temperatura, TVOC (lotne związki organiczne) oraz wilgotność powietrza. Wyniki możemy podejrzeć w dedykowanej aplikacji mobilnej, jak i na dużym, kolorowym ekranie LCD o przekątnej 4,4 cala. Akumulator pozwala na 10 godzin pracy.

Czujnik jakości powietrza

Rodzaj czujnika: Laserowy

Jakość powietrza, HCHO, PM2,5, temperatura, TVOC, wilgotność powietrza

Komunikaty: Optyczne, w aplikacji mobilnej

Wyświetlacz: Tak

Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 18,1 x 6,7 x 4,5 cm

Webber SP86

Powyższy model zbada powietrze w Twoim otoczeniu pod względem zawartości PM2,5, PM10, Lotnych związków organicznych oraz TVOC. Miernik jest niezwykle precyzyjny, ponieważ zakres pomiaru to 0 - 999 mikrogramów na m3. Urządzenie posiada funkcję alarmu, który uruchomi się wraz z przekroczeniem wcześniej ustalonych norm. Kolejnym plusem jest możliwość przechowywania danych z poprzednich pomiarów.

Moc: 4 W

Sterowanie: manualne

Czujniki: kurzu, lotnych związków organicznych, PM 10, PM 2,5

Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza

Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 7 x 15 x 4,3 cm

Waga: 0,21 kg

NOKLEAD A8 PM2.5

Detektor należycie zbada poziom pyłów zawieszonych o średnicy nie większej niż 2,5 μm za pomocą lasera. Noklead jest zdolny także do pomiaru smogu, temperatury oraz wilgotności panującej na badanej przestrzeni. Komunikaty pojawiają się na dużym wyświetlaczu, oraz w postaci powiadomień dźwiękowych. Miernik przypomina wyglądem stację pogodową, tak więc w żaden sposób nie szpeci wnętrza.

Czujnik jakości powietrza

Rodzaj czujnika: Laserowy

Jakość powietrza, Poziom wilgotności, Temperatura

Komunikaty: Optyczne, Sygnał dźwiękowy

Wyświetlacz: Tak

Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 14,1 x 9,4 x 5,5 cm

DIENMERN DM106A

Urządzenie jest zdolne do aż 8 pomiarów, a w tym PM1, PM2.5, PM10, HCHO, TVOC, ustalenia indeksu jakości powietrza (AQI), temperatury w pomieszczeniu oraz wilgotności. W celu zobrazowania wyników, dane są wyświetlane na ekranie wraz z odpowiednim oznaczeniem kolorystycznym (w zależności od jakości powietrza). Wbudowany akumulator umożliwia nieprzerwaną pracę przez 2 godziny.

Czujnik jakości powietrza

Rodzaj czujnika: Laserowy

Jakość powietrza, Poziom wilgotności, Temperatura, AQI

Komunikaty: Optyczne

Wyświetlacz: Tak

Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 10 x 6 x 20 cm

Benetech GM8803

Miernik pozwoli zbadać powietrze pod kątem PM2,5 oraz PM10 (zakres pomiaru to 0-5000 ug/m). Urządzenie umożliwia ustawienie alarmu świetlnego i dźwiękowego - wszystkie dane są wyświetlane również na wyświetlaczu. Dyfuzja laserowa pozwala na uzyskanie wyniku badania niemal w 10 sekund. Dodatkowym atutem jest maksymalny i minimalny pomiar oraz możliwość archiwizacji.

Czujnik jakości powietrza

Rodzaj czujnika: Laserowy

Jakość powietrza, Poziom wilgotności, Temperatura

Komunikaty: Optyczne, dźwiękowe

Wyświetlacz: Tak

Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 9,5 x 6,4 x 13,5 cm

