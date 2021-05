Kiedy rozmiar ma znaczenie.

Monitor Acera skierowany jest przede wszystkim do tych graczy, dla których rozmiar ma znaczenie. Acer Predator CG437KP posiada bowiem ekran o ogromnej, 43-calowej przekątnej (ponad 109 cm). Jest to monitor ze zdecydowanie górnej półki cenowej, ponieważ najniższe oferty w polskich sklepach to niemal 5 tysięcy złotych. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę fakt, że Acer Predator może spokojnie pełnić funkcję monitora oraz telewizora w jednym, cena wydaje się być nieco bardziej zrozumiała.

Co otrzymujemy w zamian za tak wysoką cenę? Wspomniany już ogromny ekran jest tym, co najbardziej przykuwa uwagę, jednak to, co kryje się za nim, także robi wrażenie. Częstotliwość odświeżania 144 Hz, wsparcie G-Sync, czas reakcji na poziomie 1 ms. A to i tak nie wszystko. Ekran posiada wbudowaną matrycę VA, umożliwiającą, jak podaje producent obserwację wydarzeń na monitorze nawet pod kątem 178 stopni. Bogatą paletę barw zapewnia także VESA DisplayHDR 1000.

Z racji na spore gabaryty, z tyłu obudowy znalazło się miejsce na kilka dodatkowych portów. Poza wejściami HDMI oraz Display Port znajdziemy tam także wejście USB typu C oraz hub USB...

Acer Predator CG437KP - pełna recenzja »