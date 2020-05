Spis treści

Wybór nowego monitora nie należy do najłatwiejszych zadań. Sprzęt tego typu, nie wymienia się się co roku i z reguły wiąże się ze sporym wydatkiem. Biorąc pod uwagę liczbę dostępnych na rynku modeli, łatwo się pogubić, a decyzję komplikuje dodatkowo cała masa technicznych zwrotów, które nie zawsze są jasne i zrozumiałe. Pierwsze, na co z reguły zwracamy uwagę, to rozmiar monitora, obecnie nikogo nie zaskakują 32-calowe, a nawet większe ekrany. W tym wypadku wiele zależy od naszych indywidualnych upodobań. Są jednak elementy, którym warto przyjrzeć się dokładniej, bowiem nie zawsze więcej znaczy lepiej, oto one:

Rozdzielczość: Choć jeszcze do niedawna monitorów o rozdzielczości 4K było na rynku „jak na lekarstwo”, a ich ceny skutecznie zniechęcały do kupna, tak teraz wielu producentów wypuściło na rynek budżetowe modele 4K, które potrafią zaskoczyć jakością. Oczywiście, wciąż najpopularniejsze są monitory o rozdzielczości FullHD (1920 x 1080 pikseli). Przy wyborze odpowiedniego modelu, może nam nieco pomóc jego rozmiar. Dla rozdzielczości 4K najlepsze są monitory powyżej 28-cali (optymalnie 32-cale). Dlaczego? Obraz wyświetlany w FullHD zaczyna tracić na jakości przy ekranach powyżej 27-cali. Należy też pamiętać, że w przypadku PC-tów, korzystanie z dobrodziejstw 4K wiąże się z posiadaniem mocnej karty graficznej.

Czas odświeżania ekranu wyrażany jest w Hz. W dużym uproszczeniu, informuje on o tym, z jaką częstotliwością aktualizowane są treści wyświetlane na ekranie. Co za tym idzie, ile klatek na sekundę (FPS) może wyświetlić monitor. Zasada tu jest prosta: im więcej - tym lepiej. Jest to cecha wyjątkowo ważna dla graczy, bowiem gwarantuje ona większą płynność wyświetlanego obrazu. Należy jednak pamiętać, że jeśli szukacie monitora dedykowanego konsoli, to nie ma sensu inwestować w sprzęt, którego wartość przekraczać będzie 60 Hz. Typ matrycy: Ważnym elementem, przy wyborze nowego monitora do gier, jest również typ matrycy. Na rynku dominują obecnie trzy rodzaje: TN, IPS i VA. Każda z nich ma swoje wady i zalety i tak naprawdę, wiele zależy od indywidualnych upodobań użytkownika. Ogólnie - monitory typu TN gwarantują najszybszy czas reakcji, ale często cierpią na kiepskie kąty widzenia. Matryce typu IPS są nieco wolniejsze, ale mogą się pochwalić znakomitym odwzorowaniem kolorów. Wreszcie ekrany VA, słyną ze znakomitego kontrastu i odwzorowania czerni, ale cierpią na gorszy czas reakcji i słabsze odwzorowanie kolorów w porównaniu do IPS.

Topowa specyfikacja w niskiej cenie. Król pod względem relacji – jakość/cena. Marka MSI najbardziej rozpoznawalna jest za sprawą podzespołów do PC-tów. Tajwański producent ma jednak w swoim portfolio znacznie więcej ciekawych urządzeń. Wśród nich znajduje się monitor dla graczy MSI Optix G27C4. Co wyróżnia go na tle konkurencji? Atrakcyjny desing, mocna specyfikacja i niska cena. Monitor wyposażono w zakrzywiony ekran (1500R) o przekątnej 27-cali i rozdzielczości FullHD (1920 x 1080 pikseli). Co w połączeniu z matrycą typu VA o czasie reakcji 1 ms i częstotliwością odświeżania na poziomie 165 Hz sprawia, że trudno wyobrazić sobie sprzęt o lepszej konfiguracji do gier. Na uwagę zasługuje również konstrukcja z niezwykle wąskimi ramkami (z wyłączeniem dolnej), która sprzyja korzystaniu jednocześnie z dwóch monitorów. Oczywiście nie mogło zabraknąć również wsparcia dla takich rozwiązań jak: AMD FreeSync (synchronizuje prace GPU z częstotliwością odświeżania monitora i usuwa problem „rozrywania obrazu", Anti-Flicker (technologia eliminująca migotanie obrazu) czy Less Blue Light (redukuje szkodliwe dla wzroku niebieskie światło).

